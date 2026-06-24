Штраф за проезд под знак "Движение грузовых автомобилей запрещено": что бывает и как избежать наказания

Геннадий уже десять лет работает водителем грузовика — доставляет стройматериалы и оборудование по городу; знает каждую улицу, каждый склад и все возможные объездные пути, чтобы не застрять в пробке. А еще из-за большого опыта он уже давно не ездит там, где движение грузовым запрещено. Мы расскажем, как регулируются такие ситуации, какие дорожные знаки указывают на такие участки, сколько придется заплатить за нарушение и когда наказания можно избежать.

Зачем вводят ограничения

Снижение нагрузки на дорогу: если движение очень интенсивное или дорожное покрытие не самое надежное и может разрушиться под весом тяжелых автомобилей.

Оптимизация движения грузовых автомобилей и улучшение общей пропускной способности дорог.

Повышение безопасности: у грузовиков увеличен тормозной путь и снижена маневренность, — а значит, они более опасны в дорожном потоке.

Улучшение экологической обстановки: грузовые машины, особенно старые модели, выбрасывают больше вредных веществ в атмосферу и загрязняют воздух.

Защита жилых зон: движение грузовых автомобилей в спальных районах ухудшает условия жизни местных жителей из-за шума и вибрации.

Как обозначаются такие зоны

Существует специальный знак — 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено". Он входит в раздел ПДД "Запрещающие знаки" и выглядит, как красный круг с изображением грузового автомобиля внутри.

Знак 3.4 запрещает движение соответствующих грузовых автомобилей в обозначенной зоне или на участке дороги. Если грузовик подпадает под исключение, он должен въезжать в эту зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Где устанавливают

К типичным местам размещения относят:

Городские улицы с интенсивным машинопотоком, узкими проездами или рядом с транспортными узлами.

Жилые кварталы и зоны с высокой плотностью населения.

Территории, где движение грузовых автомобилей запрещено и потенциально опасно: мосты и путепроводы с ограниченной несущей способностью, экологически чувствительные районы (заповедники, зоны с повышенным уровнем загрязнения), исторические районы с архитектурными объектами.

При этом на магистральных дорогах знак 3.4 используется редко, но может устанавливаться:

Вблизи крупных населенных пунктов.

На участках с ремонтными работами.

На какие машины распространяется запрет

В ПДД грузовым автомобилем считается транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов, а не пассажиров.

Как правило, при знаке 3.4 движение грузовых автомобилей запрещено, если их разрешенная максимальная масса (с полной загрузкой; указана в документах на машину) превышает 3,5 тонны. Впрочем, на дополнительных табличках может быть указана другая масса (например, "5 т" или "8 т").

Легкие коммерческие автомобили подпадают под запрет, если их разрешенная максимальная масса превышает 3,5 т либо массу, указанную на знаке. Если РММ не превышает 3,5 т, знак 3.4 обычно на них не распространяется, если на самом знаке не указано более низкое ограничение или не действует отдельный местный режим.

Знак 3.4 также запрещает движение тракторов и самоходных машин. Специализированные автомобили на грузовом шасси могут подпадать под запрет по общему правилу о РММ, а в крупных городах — еще и под местные пропускные режимы.

Когда проезжать можно

По ПДД знак 3.4 не запрещает движение грузовиков, предназначенных для перевозки людей, транспорта федеральной почтовой связи и специальной связи с установленной маркировкой, а также грузовиков без прицепа с РММ не более 26 т, которые обслуживают предприятия в обозначенной зоне. Въезжать и выезжать в этом случае нужно через ближайший к месту назначения перекресток. Для коммунального, строительного и иного специализированного транспорта право проезда лучше подтверждать документами на работы или пропуском, если он требуется местными правилами.

А иногда проезд разрешен и для обычных грузовиков. Например:

Если грузовик без прицепа, его РММ не превышает 26 т, он обслуживает предприятие в зоне действия знака, а водитель может подтвердить маршрут накладной, договором, заявкой или маршрутным листом.

ТС обслуживает организации, жилые дома, склады (допустим, везет стройматериалы).

В отдельных городах проезд к месту проживания, работы или обслуживания объектов допускается по местным правилам — при наличии подтверждающих документов или пропуска.

Правила в разных регионах России

В Москве действует пропускная система для зон МКАД, ТТК и СК. С 07:00 до 23:00 ограничен проезд по ТТК и внутри ТТК для грузового транспорта грузоподъемностью более 1 т. По МКАД и внутри МКАД движение грузовиков с РММ более 3,5 т ограничено круглосуточно. Ограничения действуют ежедневно, включая выходные и праздники. Дополнительно в пределах МКАД действует грузовой каркас: грузовики с РММ более 2,5 т должны двигаться по улицам грузового каркаса, а съезд в жилую застройку допускается при следовании к месту проживания, работы или при обслуживании граждан и предприятий.

В Москве также действуют экологические требования: в пределах ТТК и по ТТК не допускаются грузовики ниже "Евро-3", а в пределах от ТТК до МКАД и по МКАД — ниже "Евро-2".

В Санкт-Петербурге с 01.06.2013 по 31.12.2030 действует зона с ограниченным движением для грузовых автомобилей с РММ более 8 т. Для движения в пределах этой зоны оформляют разовый или постоянный пропуск. Маршрут грузовика должен строиться преимущественно по дорогам грузового каркаса Санкт-Петербурга и КАД, без транзитного проезда через центральную историческую часть города. На отдельных улицах, мостах и в исторических районах могут действовать дополнительные ограничения по знакам, в том числе для ТС с РММ более 3,5 т.

В Москве и Санкт-Петербурге ключевое значение имеют не платные маршруты, а пропускные режимы и перечни разрешенных улиц/зон. Официальное оформление пропусков осуществляется через городские сервисы или уполномоченные органы.

Кроме того, в ряде регионов весной в связи с размягчением асфальта из-за таяния снега и в периоды интенсивных дорожных работ вводятся временные запреты.

Штраф за проезд под знак "Грузовым запрещено" 2026 году

В случае незаконного проезда под знак 3.4 штраф составит 5000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 7500 рублей. За повторное нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств, предусмотрен штраф 10000 рублей.

Если нарушение зафиксировано камерой, постановление обычно выносится в отношении собственника или владельца ТС, в том числе юридического лица. Если нарушение выявил инспектор, к ответственности привлекают водителя.

Как обжаловать штраф за проезд под запрещающий знак

Если водитель уверен, что санкцию назначили неправомерно, ее можно оспорить:

Собрать доказательства. Фото и видео с места нарушения: если знак установлен неправильно или его плохо видно. Запись с видеорегистратора докажет, что водитель двигался по разрешенному маршруту.

Подготовить документы. Документы о доставке груза, обслуживании объектов в зоне действия знака (накладные, договоры, маршрутные листы). Документы на машину: если штраф был выписан ошибочно (например, грузовик весит менее 3,5 тонн или зарегистрирован как легковой). Пропуск: если въезд был официально разрешен, но штраф все равно пришел.

Обратиться можно: В ГИБДД (если штраф был выписан инспектором или камерой). В суд (если Госавтоинспекция отклонила жалобу и отказалась отменять штраф).

Подать жалобу: На портале Госуслуг, лично в отделении ГИБДД, которое выписало штраф, почтой с уведомлением о вручении.

В жалобе важно указать номер и дату постановления, причину несогласия (ошибочная фиксация, отсутствие нарушения и так далее). Приложить доказательства (фото, документы).

Жалобу необходимо подать в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. Если срок пропущен по уважительной причине, вместе с жалобой можно подать ходатайство о его восстановлении.

Когда могут отменить штраф

Знак установлен неправильно (например, отсутствует на обязательной схеме движения) либо его плохо видно.

Грузовик не подпадает под запрет, если разрешенная максимальная масса машины менее 3,5 тонн и если автомобиль легковой или грузопассажирский, а не грузовой.

Грузовик доставлял товары или обслуживал объекты в зоне действия знака, водитель подтвердил маршрут документами, а само ТС подпадало под исключение ПДД или под местные правила допуска.

Камера ошибочно зафиксировала нарушение. Например, номер машины распознан неправильно или камера была направлена не на запрещенную зону.

Как не получить штраф за проезд под запрещающий знак

Есть несколько случаев законного проезда под знак 3.4 "Грузовым запрещено". Разберем их в этом разделе.

Работа или проживание в зоне действия знака

Как мы писали выше, знак 3.4 не запрещает въезд, если грузовик доставляет товары, обслуживает объекты или принадлежит местному жителю или организации. Однако право проезжать нужно подтвердить с помощью:

грузовой накладной с адресом доставки;

маршрутного листа;

документов от заказчика (договор, заявка на доставку).

Соблюдение временных ограничений

Перед поездкой по незнакомому маршруту рекомендуется проверять местные ПДД и режимы ограничения движения. Ведь на некоторых участках дороги запрет может "работать" только в определенные часы.

Оформление пропуска

В Москве разовые и долгосрочные грузовые пропуска оформляют онлайн через mos.ru или портал перевозчиков. В Санкт-Петербурге заявление на пропуск для ТС с РММ более 8 т подают через городской портал госуслуг или в уполномоченный орган. Транспортные компании могут помогать с оформлением как посредники, но не являются органом, который выдает пропуск.

Для этого нужно написать заявление с обоснованием необходимости въезда, предоставить свидетельство о регистрации ТС, паспорт владельца или доверенность от организации, а также документы, подтверждающие цель въезда (договор на поставку, накладные, разрешения от заказчиков и так далее).

Дополнительно могут потребоваться документы, подтверждающие полномочия представителя, право пользования автомобилем, цель въезда и маршрут. В Москве перед подачей заявки нужно проверить регистрацию грузовика в РНИС.

Как правило, срок рассмотрения составляет 3–10 дней. В Москве разовый пропуск оформляют бесплатно в срок не более 8 часов, долгосрочный — в течение 10 рабочих дней. В Санкт-Петербурге разовый пропуск оформляют в течение 3 часов рабочего времени, постоянный — за 10 рабочих дней с марта по октябрь и за 15 рабочих дней с ноября по февраль.

В Москве разовый пропуск действует не более 10 суток, а пропуск для регулярных поездок — не более 1 года. В Санкт-Петербурге разовый пропуск действует не более 5 суток, постоянный — до 12 месяцев.