Bodycam — фотореалистичный сетевой шутер с видом от нагрудной камеры, разработанный французской студией Reissad Studio. Он вышел в раннем доступе Steam 7 июня 2024 года и до сих пор доступен только на ПК. Подробнее об игре и системных требованиях — в материале.

На каких платформах вышла игра

Bodycam продается только в Steam для Windows и с 7 июня 2024 года находится в раннем доступе. Разработчики заявляли, что игра пробудет в раннем доступе несколько лет, а цена после полного релиза может измениться.

ПК. Только Steam. В Epic Games Store, VK Play и других магазинах оригинальной игры нет.

Консоли. Версии для PS5 и Xbox не анонсированы. Еще перед релизом студия называла целью выпустить ПК-версию с управлением с клавиатуры и мыши. В Xbox Store продается игра Bodycam 2026, но это другой проект, не связанный с Reissad Studio.

Облако. Игра доступна в GeForce Now с июня 2024 года; сервис транслирует копию, купленную в Steam.

Игра продается в российском регионе Steam: на 2 ноября 2026 года она стоит 1200 рублей. Русский язык интерфейса есть, озвучка — только английская.

Минимальные и рекомендуемые системные требования Bodycam

Минимальные и рекомендуемые требования Bodycam близки по классу видеокарт и процессоров. Главное отличие — объем оперативной памяти. Данные — со страницы игры в Steam.

Параметр Минимальные Рекомендуемые Операционная система Windows 10/11, 64 бит Windows 10/11, 64 бит Процессор AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K AMD Ryzen 7 3800X или Intel Core i7-10700K Оперативная память 8 ГБ 16 ГБ Видеокарта AMD Radeon RX 5700 (8 ГБ) или Nvidia GeForce RTX 2070 (8 ГБ) AMD Radeon RX 6600 XT (8 ГБ) или Nvidia GeForce RTX 3060 (12 ГБ) Место на диске 50 ГБ, рекомендуется SSD 50 ГБ, рекомендуется SSD Сеть Широкополосное подключение Широкополосное подключение

Разработчик не указал, на какое разрешение и частоту кадров рассчитана каждая конфигурация. Высокие и ультра-требования не опубликованы, версия DirectX не названа. В раннем доступе требования могут меняться.

Какие технологии поддерживает игра Bodycam

Все три основных апскейлера и генерацию кадров игра получила в обновлении v0.8 в сентябре 2026 года — это указано в официальных патчноутах в Steam.

Технология Статус Что дает и на каком железе работает Nvidia DLSS 4.5 Есть Апскейлинг на видеокартах GeForce RTX AMD FSR 4 Есть Апскейлинг, лучше всего работает на современных Radeon Intel XeSS 3 Есть Апскейлинг, в первую очередь для Intel Arc Генерация кадров DLSS и FSR Есть Повышает плавность, но добавляет задержку ввода DLSS Multi Frame Generation Есть, с патча v0.8 #1 Несколько сгенерированных кадров на один отрисованный, только GeForce RTX 50 Nvidia Reflex Есть, по данным SteamDB Снижает задержку ввода на видеокартах GeForce Широкоформатные мониторы Есть В v0.8 поправили масштабирование рамки нагрудной камеры под разные соотношения сторон Геймпад Полная поддержка, по данным SteamDB DualSense — только по USB Трассировка лучей, HDR, VR Не заявлены Отдельных настроек разработчик не анонсировал

Игроки после выхода v0.8 жаловались в баг-трекере игры, что генерация кадров DLSS у части из них не дает прироста FPS, тогда как FSR Frame Generation работает.

Запустится ли Bodycam на Steam Deck, Mac и Linux

Официально Bodycam вышла только для Windows, но на Linux через Proton она запускается.

Steam Deck. Valve присвоила игре статус Unsupported: по итогам проверки графику нельзя настроить так, чтобы игра хорошо работала на консоли. Портативные ПК на Windows вроде ROG Ally формально подходят по ОС, но их встроенная графика в требованиях не упомянута.

Valve присвоила игре статус Unsupported: по итогам проверки графику нельзя настроить так, чтобы игра хорошо работала на консоли. Портативные ПК на Windows вроде ROG Ally формально подходят по ОС, но их встроенная графика в требованиях не упомянута. Linux и SteamOS. По данным Valve, на SteamOS игра запускается успешно. На ProtonDB, где игроки оценивают совместимость, у Bodycam рейтинг Gold — это значит, что она работает после небольшой настройки. Официальной поддержки Linux разработчик не заявлял.

Mac. Версии для macOS нет и она не анонсирована. Запуск через CrossOver или Game Porting Toolkit разработчик не поддерживает.

Для Mac и слабых устройств есть обходной путь — облачные сервисы, в каталоге которых есть Bodycam.

Особенности запуска

Bodycam требует постоянного подключения к интернету: по данным проверки Valve, без сети не работают ни первичная настройка, ни одиночные режимы.

Учетные записи и соглашения. Требуется аккаунт Steam. Перед игрой нужно принять отдельное лицензионное соглашение Bodycam Eula. Игра использует сетевые сервисы Epic Online Services, но отдельный аккаунт Epic на странице Steam не требуется.

Требуется аккаунт Steam. Перед игрой нужно принять отдельное лицензионное соглашение Bodycam Eula. Игра использует сетевые сервисы Epic Online Services, но отдельный аккаунт Epic на странице Steam не требуется. Античит. На странице Steam античит не заявлен. В служебных данных игры на SteamDB есть ссылка на Easy Anti-Cheat, но статус его работы разработчик публично не раскрывал.

На странице Steam античит не заявлен. В служебных данных игры на SteamDB есть ссылка на Easy Anti-Cheat, но статус его работы разработчик публично не раскрывал. Windows. Нужна 64-битная Windows 10 или 11. Требований включить TPM 2.0 или Secure Boot в описании игры нет.

Нужна 64-битная Windows 10 или 11. Требований включить TPM 2.0 или Secure Boot в описании игры нет. Прогрессия. Оружие и модули с v0.8 открываются игровой валютой Reissad Points, которую зарабатывают в матчах.

Как проверить, запустится ли на ПК

Понадобится сравнить с таблицей пять параметров: версию Windows, процессор, видеокарту с объемом видеопамяти, ОЗУ и свободное место на SSD. Все они есть во встроенных инструментах Windows:

Средство диагностики DirectX. Нужно нажать комбинацию клавиш Win + R, затем ввести команду dxdiag. На вкладке “Система” — процессор, память и версия Windows, на вкладке “Экран” — видеокарта и видеопамять. Сведения о системе. Нажать Win + R, ввести команду msinfo32. Отобразится точная модель процессора, разрядность системы и объем памяти. Диспетчер задач. Чтобы его открыть, нужно нажать Ctrl + Shift + Esc. Во вкладке “Производительность” — тип диска (SSD или HDD) и свободное место. Игре нужно 50 ГБ.

Особое внимание стоит уделить видеокарте: в обоих наборах требований указано не меньше 8 ГБ видеопамяти. Если нужной модели нет в таблице, можно сравнить ее с RTX 2070 и RTX 3060 в любом тестовом рейтинге видеокарт.

Как улучшить производительность на слабом компьютере

Главный инструмент — апскейлинг: после v0.8 в игре есть фирменная технология для видеокарт каждого производителя.

Включить апскейлер видеокарты. DLSS — для GeForce RTX, FSR — для Radeon, XeSS — для Intel Arc. Начать нужно с режима “Качество”. Если кадров мало, можно попробовать его понижать. На старых GeForce GTX вместо DLSS можно использовать FSR.

DLSS — для GeForce RTX, FSR — для Radeon, XeSS — для Intel Arc. Начать нужно с режима “Качество”. Если кадров мало, можно попробовать его понижать. На старых GeForce GTX вместо DLSS можно использовать FSR. Снизить пресет графики. Прежде всего тени, освещение и эффекты. Размытие в движении и зернистость пленки можно выключить — так противники читаются лучше.

Прежде всего тени, освещение и эффекты. Размытие в движении и зернистость пленки можно выключить — так противники читаются лучше. Генерацию кадров включать в последнюю очередь. Она повышает цифру FPS, но увеличивает задержку ввода, а в шутере, где одно попадание решает исход, это может быть заметно.

Она повышает цифру FPS, но увеличивает задержку ввода, а в шутере, где одно попадание решает исход, это может быть заметно. Установить игру на SSD. Это рекомендует сам разработчик в требованиях.

Это рекомендует сам разработчик в требованиях. Обновить драйверы видеокарты и игру. Только за сентябрь после v0.8 вышло шесть патчей с исправлениями стабильности и производительности.

Только за сентябрь после v0.8 вышло шесть патчей с исправлениями стабильности и производительности. Закрыть фоновые программы. Особенно если в ПК 8 ГБ памяти — это минимум без запаса.

Частые вопросы

Запустится ли Bodycam на 8 ГБ ОЗУ?

Да, 8 ГБ — официальный минимум. Для рекомендуемых настроек разработчик указывает 16 ГБ.

Можно ли играть на встроенной видеокарте?

Официально нет: минимум — дискретная GeForce RTX 2070 или Radeon RX 5700 с 8 ГБ видеопамяти.

Пойдет ли Bodycam на GTX 1660 или GTX 1060?

Эти видеокарты слабее минимальных требований, и стабильную работу на них разработчик не обещает. DLSS на них не работает, помочь может только FSR на низких настройках.

Сколько весит игра?

Для установки нужно 50 ГБ свободного места, желательно на SSD.

Есть ли на PS5 и Xbox?

Нет, и консольные версии не анонсированы. Игры с похожими названиями в консольных магазинах к Reissad Studio отношения не имеют.