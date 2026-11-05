Минимальные и рекомендуемые системные требования Call of Duty: Modern Warfare 4

23 октября 2026 года вышла Call of Duty: Modern Warfare 4 — четвертая и заключительная части перезапущенной подсерии Modern Warfare. На каких платформах доступна игра, какие у нее системные требования и как проверить, запустится ли она на ПК, — рассказываем в материале.

На каких консолях вышла игра

Modern Warfare 4 вышла сразу на всех заявленных платформах:

ПК — в Steam, Battle.net и приложении Xbox для Windows;

PlayStation 5;

Xbox Series X|S;

Nintendo Switch 2 — это первая Call of Duty на консоли Nintendo после Ghosts, выходившей на Wii U в 2013 году.

Версий для PlayStation 4 и Xbox One нет: это первая часть серии, которая вышла только на консолях текущего поколения. Покупатели цифрового предзаказа получили доступ к кампании с 16 октября.

В подписке Xbox Game Pass игры на старте нет. По уведомлению Xbox, в каталог она попадет только в новогодний сезон 2027 года.

Минимальные и рекомендуемые системные требования

Официальные требования Activision опубликовала в блоге Call of Duty и на сайте поддержки. Конфигураций три.

Компонент Минимальные Рекомендуемые Трассировка лучей (Ultra) Цель Запуск игры 90 кадров/с в мультиплеере, высокие настройки Трассировка лучей высокого качества, 4K с апскейлом ОС Windows 10 64-bit (последнее обновление) Windows 11 64-bit (последнее обновление) Windows 11 64-bit (последнее обновление) Процессор AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-6600 AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700K AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700K Оперативная память 8 ГБ 16 ГБ 32 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1060 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 5070 Ti Видеокарта AMD Radeon RX 470 Radeon RX 6600 XT Radeon RX 9070 XT Видеокарта Intel Arc A580 Arc B580 Не указана Видеопамять 3 ГБ 8 ГБ 16 ГБ DirectX 12 12 12 Накопитель 115 ГБ, только SSD 115 ГБ, только SSD 115 ГБ, только SSD Интернет Широкополосное подключение Широкополосное подключение Широкополосное подключение

Для минимальной конфигурации Activision не указывает ни разрешение, ни частоту кадров. Для трассировки лучей частота кадров тоже не названа.

Важные оговорки из официального списка:

требования относятся к настольным ПК: в ноутбуках стоят другие модели видеокарт с теми же названиями;

поддерживаются только процессоры Intel и AMD с набором инструкций AVX;

видеокартам Intel Arc нужна включённая функция Resizable BAR;

рекомендуемые драйверы: NVIDIA 616.56, AMD 26.7.1, Intel 32.0.101.8974;

после релиза требования могут измениться, а обязательные обновления могут потребовать больше места, чем 115 ГБ.

Какие технологии поддерживает игра Call of Duty: Modern Warfare 4

ПК-версия поддерживает апскейлеры всех трех производителей видеокарт и трассировку лучей.

NVIDIA DLSS 4.5. Super Resolution (умное масштабирование) работает на всех GeForce RTX во всех режимах. Генерация кадров (Frame Generation) доступна на RTX 40. На RTX 50 есть Dynamic Multi Frame Generation с множителем до 6x.

NVIDIA Reflex снижает задержку ввода на всех GeForce RTX.

AMD FSR Redstone и Intel XeSS 3. По умолчанию используется сглаживание Filmic SMAA T2X.

Трассировка лучей: отражения, тени и освещение. Она работает в кампании, мультиплеере и DMZ.

HDR10+. Движок подстраивает яркость и контраст в реальном времени.

Разрешения и мониторы: 1080p, 1440p и 4K, в том числе сверхширокие (ultrawide). О поддержке формата 32:9 в блоге не сказано.

Enhanced FOV доступен только на ПК. Он расширяет обзор по краям экрана, не меняя центр кадра.

Встроенный бенчмарк прогоняет сцену мультиплеерного боя. Он показывает FPS, загрузку процессора и видеокарты, пинг и задержку ввода.

Более 800 графических настроек. Игра умеет автоматически подбирать их под железо.

Advanced Shader Delivery — заранее скомпилированные шейдеры для более быстрой загрузки.

Геймпад. В Steam заявлена полная поддержка контроллеров, в том числе DualShock и DualSense.

О поддержке VR Activision не сообщала. Отдельного VR-режима в списке функций нет.

Запускается ли Call of Duty: Modern Warfare 4 на Steam Deck, Mac и Linux

Игра работает только на Windows. В Steam для нее указана лишь эта система.

Steam Deck. Бета-версия игры получила у Valve статус Unsupported, то есть “Не поддерживается”. Основное препятствие — античит Ricochet и обязательная проверка TPM 2.0 и Secure Boot, которую SteamOS не проходит.

Бета-версия игры получила у Valve статус Unsupported, то есть “Не поддерживается”. Основное препятствие — античит Ricochet и обязательная проверка TPM 2.0 и Secure Boot, которую SteamOS не проходит. Linux. Рассчитывать на слой совместимости Proton не стоит. По отчетам игроков на ProtonDB, бета-версия устанавливается, но не запускается.

Рассчитывать на слой совместимости Proton не стоит. По отчетам игроков на ProtonDB, бета-версия устанавливается, но не запускается. Mac. Версии для macOS нет.

Особенности запуска

У ПК-версии строгие требования к безопасности. Проверить их рекомендуется до покупки.

TPM 2.0 и Secure Boot обязательны. Так прямо сказано в официальных требованиях. Activision добавляет, что могут применяться и другие меры защиты. Во время бета-теста игроки без этих функций не могли зайти ни в один онлайн-режим.

Так прямо сказано в официальных требованиях. Activision добавляет, что могут применяться и другие меры защиты. Во время бета-теста игроки без этих функций не могли зайти ни в один онлайн-режим. Версия Windows. Для защитных проверок Call of Duty нужна Windows 10 версии 22H2 или новее либо Windows 11.

Для защитных проверок Call of Duty нужна Windows 10 версии 22H2 или новее либо Windows 11. Античит Ricochet. Он сочетает серверные проверки, аппаратную защиту через TPM 2.0 и Secure Boot и расследования нарушений. В Steam игра помечена как использующая Ricochet и Boot Protection.

Он сочетает серверные проверки, аппаратную защиту через TPM 2.0 и Secure Boot и расследования нарушений. В Steam игра помечена как использующая Ricochet и Boot Protection. Аккаунты. Нужна учетная запись Activision. В Steam к аккаунту также должен быть привязан номер телефона. Activision упоминает двухфакторную аутентификацию и подтверждение почты среди мер защиты аккаунтов.

Нужна учетная запись Activision. В Steam к аккаунту также должен быть привязан номер телефона. Activision упоминает двухфакторную аутентификацию и подтверждение почты среди мер защиты аккаунтов. Интернет. Широкополосное подключение указано во всех трех конфигурациях.

В России официально купить игру нельзя. Activision Blizzard приостановила новые продажи своих игр и внутриигровых товаров в стране 4 марта 2022 года. У Modern Warfare 4 нет цены в российском регионе Steam. Русский язык при этом есть: переведены интерфейс и субтитры, а озвучки на русском нет.

Как проверить, запустится ли игра на ПК

Конфигурацию компьютера и функции безопасности можно проверить встроенными средствами Windows.

Видеокарта и видеопамять. Нужно нажать сочетание клавиш Win + R, затем ввести dxdiag и открыть вкладку “Экран”. Там указаны модель видеокарты и объем видеопамяти, а во вкладке “Система” — процессор, память и версия DirectX. Secure Boot и режим загрузки. Нажмите Win + R и введите в открывшемся окне команду msinfo32. В строке “Режим BIOS” должно быть указано UEFI, а в строке “Состояние безопасной загрузки” — “Вкл”. Значение “Откл” означает, что функцию нужно включить в UEFI. Здесь же видна версия Windows. TPM 2.0. Вновь воспользуйтесь сочетанием клавиш Win + R и введите tpm.msc. В окне должно быть написано, что доверенный платформенный модуль готов к использованию, а версия спецификации — 2.0. Если модуль не найден, включите его в UEFI: на платах с Intel эта опция называется PTT, с AMD — fTPM. Тип накопителя. Нужно открыть диспетчер задач (Ctrl + Shift + Esc) и перейти в раздел “Производительность”. У каждого диска подписан тип: SSD или HDD. Игру нужно ставить на SSD, где свободно не меньше 115 ГБ.

После установки производительность можно оценить встроенным бенчмарком игры. Он покажет FPS, загрузку процессора и видеокарты, пинг и задержку ввода.

Как улучшить производительность на слабом компьютере

Обновить драйвер видеокарты хотя бы до версии, которую рекомендует Activision: NVIDIA 616.56, AMD 26.7.1, Intel 32.0.101.8974.

Начать с автоматической настройки графики. Игра сама подбирает параметры под железо, дальше их можно понижать вручную.

Включить апскейлер: DLSS на GeForce RTX, FSR на видеокартах AMD и старых GeForce GTX, XeSS на Intel Arc. Игра будет рендерить кадр в пониженном разрешении и масштабировать его до разрешения монитора.

Отключить трассировку лучей. Для нее Activision сама требует видеокарту с 16 ГБ видеопамяти и 32 ГБ ОЗУ.

Следить за видеопамятью. На картах с 3–4 ГБ стоит снизить прежде всего качество текстур: если их не хватает в памяти видеокарты, появляются фризы.

Ставить игру на самый быстрый SSD. На жесткий диск ее устанавливать не стоит, SSD — обязательное требование.

Закрыть фоновые приложения: браузер, торрент-клиенты, программы записи экрана. Это особенно важно, если в компьютере 8 ГБ памяти.

Проверять результат встроенным бенчмарком после каждого изменения настроек.

Частые вопросы

Запустится ли Modern Warfare 4 на Windows 10?

Да. Минимальные требования — 64-битная Windows 10 с последними обновлениями, для проверок безопасности нужна версия 22H2 или новее. Для рекомендуемой и Ultra-конфигураций Activision указывает Windows 11.

Можно ли играть без TPM 2.0 и Secure Boot?

Онлайн — нет. Activision называет обе функции обязательными для ПК-версии. Без них игроки не могли зайти ни в один онлайн-режим уже на бета-тесте. На большинстве современных плат обе функции включаются в настройках UEFI.

Сколько места занимает Modern Warfare 4?

На старте — 115 ГБ, и только на SSD. Activision предупреждает, что обязательные обновления могут потребовать дополнительного места.

Потянет ли игру GTX 1060?

Да, GeForce GTX 1060 и GTX 970 входят в минимальные требования. Настройки и частоту кадров для этой конфигурации Activision не называет. Для целевых 90 кадров/с на высоких настройках нужна RTX 3060 Ti, Radeon RX 6600 XT или Arc B580.

Есть ли Modern Warfare 4 в Game Pass?

На старте — нет. По уведомлению Xbox, игра появится в подписке в новогодний сезон 2027 года, примерно через год после релиза.