Системные требования The Witcher 3 (“Ведьмак 3: Дикая Охота”) изменились 29 сентября 2026 года с выходом бесплатного обновления The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered. Теперь для запуска нужны Windows 11, SSD, 12 ГБ ОЗУ и видеокарта не слабее GeForce GTX 1660. Подробнее — в материале.

На каких консолях и платформах вышла игра

Оригинальная игра вышла 19 мая 2015 года на ПК, PS4 и Xbox One, в 2019 году — на Nintendo Switch, в декабре 2022 года — на PS5 и Xbox Series X|S. Remastered вышел 29 сентября 2026 года и доступен владельцам игры бесплатно, а дополнения Hearts of Stone и Blood and Wine входят в него стандартно.

ПК. Steam, GOG, Epic Games Store, а также новые площадки — Battle.net и Microsoft Store (там игра поддерживает Xbox Play Anywhere).

Steam, GOG, Epic Games Store, а также новые площадки — Battle.net и Microsoft Store (там игра поддерживает Xbox Play Anywhere). Консоли. PS5 и Xbox Series X|S; для PS5 Pro есть отдельные улучшения. Впервые вышла нативная версия для Nintendo Switch 2 — владельцам игры на первой Switch она достаётся бесплатно. Для PS4 и Xbox One Remastered не выходил.

PS5 и Xbox Series X|S; для PS5 Pro есть отдельные улучшения. Впервые вышла нативная версия для Nintendo Switch 2 — владельцам игры на первой Switch она достаётся бесплатно. Для PS4 и Xbox One Remastered не выходил. Старые версии. На ПК можно откатиться на версию 4.04 (next-gen 2022 года) или 1.32 Classic — в зависимости от платформы.

CD Projekt в марте 2022 года приостановила продажи своих игр в России и Белоруссии, включая GOG. Доступ к ранее купленным играм при этом сохранился. В российском регионе Steam цена в рублях сейчас не указана. Русская озвучка и субтитры в игре есть.

Минимальные и рекомендуемые системные требования для “Ведьмака 3”

CD Projekt RED опубликовала шесть наборов требований к ремастеру “Ведьмака 3”: три без трассировки лучей и три с ней. Общие для всех уровней условия — 64-битная Windows 11 и 60 ГБ на SSD (версии из Epic Games Store нужно 95 ГБ).

Данные в таблицах ниже — из официальной таблицы разработчика, опубликованной в патчноутах версии 5.0. Минимальные и рекомендуемые требования совпадают со страницей игры в Steam.

Без трассировки лучей

Параметр Минимальные Рекомендуемые Ультра Пресет графики Низкий Высокий Ультра Разрешение и частота кадров 1080p, 30 кадров/с 1080p, 60 кадров/с 1440p, 60 кадров/с Процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7700X Видеокарта GeForce GTX 1660, Radeon RX 5500 XT 8 ГБ или Intel Arc A580 GeForce RTX 2060 Super, Radeon RX 6600 XT или Intel Arc B580 GeForce RTX 3070 Ti, Radeon RX 6800 XT или Intel Arc B580 с XeSS Видеопамять 6 ГБ 8 ГБ 12 ГБ Оперативная память 12 ГБ 16 ГБ 24 ГБ

С трассировкой лучей и путей

Параметр Минимум для RT Рекомендуемые для RT Трассировка путей Пресет графики RT RT: ультра трассировка путей Разрешение и частота кадров 1080p с апскейлингом, 30 кадров/с 1440p с апскейлингом, 60 кадров/с 4K с DLSS, 60 кадров/с с генерацией кадров Процессор Intel Core i7-11700K или AMD Ryzen 7 5800X Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7700X Intel Core i9-13900K или AMD Ryzen 7 9800X3D Видеокарта GeForce RTX 2060 Super, Radeon RX 6600 XT или Intel Arc B580 GeForce RTX 4080 или Radeon RX 9070 XT GeForce RTX 5080 Видеопамять 8 ГБ 12 ГБ 16 ГБ Оперативная память 16 ГБ 24 ГБ 24 ГБ

Целевые FPS получены во внутренних тестах CD Projekt RED и могут меняться от сцены к сцене. В трех режимах без трассировки апскейлинг выключен, в режимах с RT — выставлен в автоматический режим. По словам разработчика, GTX 1660 на минимальных настройках выдаёт 60 кадров/с и больше.

Для сравнения: до Remastered минимумом были GeForce GTX 660, Core i5-2500K и 6 ГБ ОЗУ на любом диске объемом 50 ГБ. Эти требования по-прежнему относятся к версии 4.04, на которую можно откатиться.

Какие технологии поддерживает игра The Witcher 3

Remastered работает только на DirectX 12 и поддерживает апскейлеры всех трех производителей видеокарт. Список составлен по официальным патчноутам версии 5.0.

Технология Статус Что дает и на каком железе работает Трассировка путей Есть, только ПК Полностью трассированное освещение. Для 4K разработчик требует GeForce RTX 5080 Трассировка лучей Есть Глобальное освещение, отражения, тени. В Remastered добавили трассированные локальные тени и волосы HairWorks Nvidia DLSS 4.5 с Ray Reconstruction Есть Апскейлинг и очистка шума трассировки на GeForce RTX AMD FSR 4 с генерацией кадров и Anti-Lag 2 Есть На Radeon RX 7000 и новее; на остальных видеокартах игра использует FSR 2 Intel XeSS 2 с генерацией кадров и Low Latency Есть Апскейлинг для Intel Arc Генерация кадров DLSS Есть, по данным SteamDB На GeForce RTX 40 и 50, в том числе для трассировки путей Nvidia Reflex Есть, по данным SteamDB Снижает задержку ввода на GeForce HDR Есть В Remastered обновили панель калибровки HDR Геймпад Есть На ПК добавили тактильную отдачу DualSense Моды Есть Встроенный менеджер модов на базе mod.io, общий для ПК и консолей VR Нет —

На PS5 Pro игра использует апескейлер PSSR и выдает 60 кадров/с с трассировкой лучей, а в режиме производительности — до 90 кадров/с на экранах с VRR.

Запустится ли The Witcher 3 на Steam Deck, Mac и Linux

На Steam Deck игра проверена Valve и работает, на Mac ее нет.

Steam Deck. У Remastered статус Verified: в проверке Valve от 30 сентября 2026 года управление, читаемость текста и настройки графики по умолчанию признаны подходящими. Старый совет переключать игру на DirectX 11 больше не актуален: Remastered работает только на DirectX 12. На портативных ПК с Windows вроде ROG Ally игра запускается как обычная Windows-версия, но официальных данных о работе на них нет.

У Remastered статус Verified: в проверке Valve от 30 сентября 2026 года управление, читаемость текста и настройки графики по умолчанию признаны подходящими. Старый совет переключать игру на DirectX 11 больше не актуален: Remastered работает только на DirectX 12. На портативных ПК с Windows вроде ROG Ally игра запускается как обычная Windows-версия, но официальных данных о работе на них нет. Linux. Нативной версии нет, но через Proton игра работает — именно так она запускается на Steam Deck и SteamOS. На гарнитуре Steam Frame, по данным Valve, игра не поддерживается.

Нативной версии нет, но через Proton игра работает — именно так она запускается на Steam Deck и SteamOS. На гарнитуре Steam Frame, по данным Valve, игра не поддерживается. Mac. Версии для macOS нет: в Steam игра заявлена только для Windows. Запуск через CrossOver или Game Porting Toolkit разработчик не поддерживает.

Если нужна портативная версия без ПК, есть нативная версия для Nintendo Switch 2: по данным патчноутов, ей нужно не менее 50 ГБ свободного места.

Особенности запуска

Главное изменение — игра больше официально не поддерживает Windows 10 и твердотельные жесткие диски.

Windows 10. CD Projekt Red объясняет отказ тем, что Microsoft завершила поддержку системы 14 октября 2025 года. Игра может запуститься и на Windows 10, но студия ее там не тестирует и совместимость не гарантирует.

CD Projekt Red объясняет отказ тем, что Microsoft завершила поддержку системы 14 октября 2025 года. Игра может запуститься и на Windows 10, но студия ее там не тестирует и совместимость не гарантирует. SSD. Установка на HDD больше не поддерживается: по словам разработчика, SSD нужен для загрузки и подгрузки ресурсов.

Установка на HDD больше не поддерживается: по словам разработчика, SSD нужен для загрузки и подгрузки ресурсов. Видеокарты. Студия поддерживает только компоненты, которые получают драйверы от производителей. Поэтому минимум для Nvidia — GTX 1660: для более старых архитектур Maxwell, Pascal и Volta Nvidia прекратила выпуск Game Ready-драйверов.

Студия поддерживает только компоненты, которые получают драйверы от производителей. Поэтому минимум для Nvidia — GTX 1660: для более старых архитектур Maxwell, Pascal и Volta Nvidia прекратила выпуск Game Ready-драйверов. Интернет и аккаунты. Игра одиночная, античита в ней нет. Аккаунт CD Project Red нужен для встроенного менеджера модов и наград My Rewards, для самого прохождения — нет.

Игра одиночная, античита в ней нет. Аккаунт CD Project Red нужен для встроенного менеджера модов и наград My Rewards, для самого прохождения — нет. Сохранения. Прогресс переносится в Remastered, но очки навыков сбрасываются из-за переделанного дерева навыков.

Как проверить, запустится ли на ПК

Нужно сравнить с таблицами шесть параметров: версию Windows, процессор, видеокарту, видеопамять, ОЗУ и тип диска. Все это есть во встроенных инструментах Windows:

Средство диагностики DirectX. Нажать Win + R и ввести команду dxdiag. На вкладке “Система” — процессор, память, версия Windows и DirectX, на вкладке “Экран” — видеокарта и видеопамять. “Сведения о системе”. Нужно нажать комбинацию Win + R, после чего ввести команду msinfo32. Отобразится точная версия и разрядность системы, модель процессора. Диспетчер задач. Нужно нажать комбинацию Ctrl + Shift + Esc и открыть вкладку “Производительность”: тип диска (SSD или HDD) и свободное место — нужно 60 ГБ, для Epic Games Store — 95 ГБ.

Если на ПК стоит Windows 10 или видеокарта старше GTX 1660 (например, GTX 1060), Remastered официально не поддерживается. В этом случае можно откатиться на версию 4.04 или Classic 1.32 с прежними требованиями — в Steam и GOG это делается через выбор ветки игры в настройках.

Как улучшить производительность на слабом компьютере

На слабом ПК главное — отказаться от трассировки и включить апскейлинг: разница между минимальным пресетом и трассировкой путей — от GTX 1660 до RTX 5080.

Выбрать пресет по своей конфигурации. На уровне минимальных требований — низкий, на уровне рекомендуемых — высокий. Режимы RT и трассировку путей включать стоит только в случае, если железо дотягивает до таблицы с RT.

На уровне минимальных требований — низкий, на уровне рекомендуемых — высокий. Режимы RT и трассировку путей включать стоит только в случае, если железо дотягивает до таблицы с RT. Включить апскейлер видеокарты. DLSS — для GeForce RTX, FSR — для Radeon (FSR 4 только на RX 7000 и новее, на остальных — FSR 2), XeSS — для Intel Arc. На GTX 1660 DLSS не работает, используйте FSR.

DLSS — для GeForce RTX, FSR — для Radeon (FSR 4 только на RX 7000 и новее, на остальных — FSR 2), XeSS — для Intel Arc. На GTX 1660 DLSS не работает, используйте FSR. Генерация кадров — для сильных видеокарт. Даже цель CD Projekt Red для трассировки путей — 60 кадров/с в 4K — достигается только с ней. При низком исходном FPS она увеличивает задержку управления.

Даже цель CD Projekt Red для трассировки путей — 60 кадров/с в 4K — достигается только с ней. При низком исходном FPS она увеличивает задержку управления. Обновить драйверы. AMD выпустила драйвер с поддержкой Remastered в день релиза, а CD Projekt Red подчеркивает, что поддерживает только железо с актуальными драйверами.

AMD выпустила драйвер с поддержкой Remastered в день релиза, а CD Projekt Red подчеркивает, что поддерживает только железо с актуальными драйверами. Перенести игру на SSD. На HDD Remastered не поддерживается.

Если ничего не помогает, можно попробовать откатиться на версию 4.04. У нее есть минимум — GTX 660 и 6 ГБ ОЗУ, но нет графических и игровых улучшений Remastered.

Частые вопросы

Запустится ли “Ведьмак 3” на 8 ГБ ОЗУ?

Для Remastered официальный минимум — 12 ГБ, так что 8 ГБ не хватит. Версия 4.04, на которую можно откатиться, требовала от 6 ГБ.

Можно ли играть на встроенной видеокарте?

В требованиях указаны только дискретные видеокарты. При этом Valve присвоила игре статус Verified для Steam Deck, у которого графика встроенная.

Сколько весит игра?

На ПК нужно 60 ГБ на SSD, для версии из Epic Games Store — 95 ГБ.

Запустится ли игра на Windows 10?

Официально нет: Remastered требует Windows 11. Запуститься игра может, но совместимость и производительность не гарантированы.

Нужно ли покупать Remastered заново?

Нет, для владельцев игры на ПК, PS5 и Xbox Series X|S обновление бесплатное, оба дополнения уже включены.