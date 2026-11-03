Wardogs — тактический шутер на 100 игроков от британской студии Bulkhead и издательства Team17, который вышел в раннем доступе в Steam 10 сентября 2026 года. Рассказываем, запланирована ли игра на Xbox и PlayStation, какие у нее минимальные требования и как проверить перед покупкой Wardogs, запустится ли она на ПК.

На каких консолях вышла игра

Wardogs доступна только на ПК в Steam, в формате раннего доступа с 10 сентября 2026 года. Стандартное издание стоит $39,99, Supporter Edition — $49,99. По данным разработчиков, ранний доступ продлится около 1–2 лет, а цена может вырасти ближе к полному релизу.

ПК. Только Steam и Windows. В Epic Games Store, VK Play и других магазинах игры нет.

Только Steam и Windows. В Epic Games Store, VK Play и других магазинах игры нет. Консоли. Версии для PlayStation 5 и Xbox запланированы на 2028 год. Точной даты нет.

В российском регионе Steam игра недоступна. При этом русский язык интерфейса в игре есть, но озвучка — только английская.

Минимальные и рекомендуемые системные требования Wardogs

Требования отличаются в основном видеокартой и процессором: объем памяти и места на диске в обоих случаях одинаковый. Данные — со страницы игры в Steam.

Параметр Минимальные Рекомендуемые Операционная система Windows 10, 64 бит Windows 11, 64 бит Процессор Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 5700X Оперативная память 16 ГБ 16 ГБ Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 590 Nvidia GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6700 XT Место на диске 50 ГБ 50 ГБ Сеть Широкополосное подключение Широкополосное подключение На что рассчитано 1080p, низкие настройки, 60 кадров/с с апскейлингом 1440p, средние настройки, от 70 кадров/с без апскейлинга или 4K, средние настройки, от 60 кадров/с с апскейлингом

Высокие и ультра-требования разработчик не публиковал. Версия DirectX и обязательность SSD в требованиях не указаны. Игра находится в раннем доступе, поэтому требования могут меняться с обновлениями.

Какие технологии поддерживает игра

Официального списка технологий Bulkhead не публиковала: в требованиях только сказано, что часть целевых показателей достигается с апскейлингом. Таблица собрана по игровому меню настроек, как его описывают гайды Dexerto и KeenGamer.

Технология Статус Что дает Nvidia DLSS и DLAA Есть Апскейлинг и сглаживание на видеокартах GeForce RTX DLSS Frame Generation Есть Генерация кадров на GeForce RTX 40 и 50, повышает плавность, но добавляет задержку ввода Nvidia Reflex Есть Снижает задержку между нажатием и кадром на видеокартах GeForce AMD FSR Упоминается в гайдах Апскейлинг для видеокарт любого производителя Intel XeSS Не подтвержден Данные гайдов расходятся Трассировка лучей, HDR Не заявлены В меню есть настройки глобального освещения и отражений, отдельного переключателя трассировки нет Геймпад Не заявлен На странице Steam поддержка контроллеров не указана VR Нет —

В обновлении к старту раннего доступа разработчики упростили включение DLSS Frame Generation и снизили нагрузку от обновления теней, чтобы уменьшить фризы.

Поддерживается ли Wardogs на Steam Deck, Mac и Linux

Wardogs вышла только для Windows, и на других системах она официально не поддерживается.

Steam Deck. Valve присвоила игре статус Unsupported — “не поддерживается”. Другие портативные ПК на Windows, вроде ROG Ally и Legion Go, формально подходят по ОС, но их встроенная графика в требованиях не упомянута, а официальных данных о работе на них нет.

Valve присвоила игре статус Unsupported — “не поддерживается”. Другие портативные ПК на Windows, вроде ROG Ally и Legion Go, формально подходят по ОС, но их встроенная графика в требованиях не упомянута, а официальных данных о работе на них нет. Linux. Bulkhead 4 сентября 2026 года заявила, что официально Linux не поддерживает, но работает над совместимостью с Proton. Сроков нет. Игроки сообщают, что через Proton игра запускается, но их выбрасывает с серверов из-за античита.

Bulkhead 4 сентября 2026 года заявила, что официально Linux не поддерживает, но работает над совместимостью с Proton. Сроков нет. Игроки сообщают, что через Proton игра запускается, но их выбрасывает с серверов из-за античита. Mac. Версии для macOS нет и она не анонсирована. Запуск через CrossOver или Game Porting Toolkit разработчики не поддерживают.

Рабочий обходной путь для Mac, слабых ноутбуков и телевизоров — облачные сервисы, в каталоге которых есть Wardogs..

Особенности запуска

Wardogs — сетевая игра: без интернета доступно только обучение, а для матчей требуется широкополосное подключение.

Античит. На странице Steam указано, что игра использует античит уровня ядра. По данным SteamDB, это Elytra Anti-Cheat. Незадолго до старта он заменил Easy Anti-Cheat, который стоял в бете.

На странице Steam указано, что игра использует античит уровня ядра. По данным SteamDB, это Elytra Anti-Cheat. Незадолго до старта он заменил Easy Anti-Cheat, который стоял в бете. Учетные записи и соглашения. Нужен аккаунт Steam. Перед игрой требуется принять отдельное лицензионное соглашение Wardogs Eula.

Нужен аккаунт Steam. Перед игрой требуется принять отдельное лицензионное соглашение Wardogs Eula. Windows. Минимум — 64-битная Windows 10, рекомендуется Windows 11. Требований включить TPM 2.0 или Secure Boot в описании игры нет.

Минимум — 64-битная Windows 10, рекомендуется Windows 11. Требований включить TPM 2.0 или Secure Boot в описании игры нет. Регион. В российском Steam игру купить нельзя. По данным DTF, ранее разработчики говорили, что релиз в России состоится вместе с запуском серверов в стране, но сроки не названы.

Как проверить, запустится ли игра на ПК

Достаточно сравнить четыре параметра с таблицей выше: версию Windows, процессор, видеокарту и объем ОЗУ. Все они есть во встроенных инструментах Windows:

Средство диагностики DirectX. Нужно нажать Win + R, затем ввести команду “dxdiag”. На вкладке “Система” — процессор, память и версия Windows, на вкладке “Экран” — видеокарта и видеопамять. “Сведения о системе”. Нажать Win + R, ввести команду “msinfo32”. Отобразится точная модель процессора, тип системы и объем установленной памяти. Диспетчер задач. Нажать Ctrl + Shift + Esc, выбрать вкладку “Производительность”: тип диска (SSD или HDD) и свободное место — игре нужно 50 ГБ.

Если модель видеокарты или процессора не совпадает с таблицей, стоит сравнить ее с указанными моделями в любом тестовом рейтинге железа. Память — жесткий ориентир: 16 ГБ указаны и в минимальных, и в рекомендуемых требованиях.

Как улучшить производительность на слабом компьютере

Больше всего кадров дает апскейлинг: даже минимальная конфигурация рассчитана на 60 кадров/с именно с ним.

Включить DLSS или FSR в режиме “Качество”. Если кадров все равно мало — перейти на “Баланс” или “Производительность”.

Снизить самые тяжелые настройки. Прежде всего тени, глобальное освещение, отражения и постобработку. Дальность прорисовки лучше оставить повыше: на большой карте от нее зависит видимость дальних противников.

Отключить вертикальную синхронизацию и включить Nvidia Reflex. Так задержка ввода будет меньше, что важно для шутера.

Генерация кадров — с осторожностью. DLSS Frame Generation работает только на GeForce RTX 40 и 50 и при низкой исходной частоте кадров делает управление заметно “ватным”.

Обновить драйверы видеокарты и установить игру на SSD. На HDD в играх на Unreal Engine 5 чаще возникают подгрузки текстур и фризы.

Закрыть фоновые программы. Игре нужны 16 ГБ ОЗУ, и браузер с десятком вкладок может съесть запас.

Частые вопросы

Пойдет ли Wardogs на 8 ГБ ОЗУ?

Официальный минимум — 16 ГБ. С 8 ГБ разработчик стабильную работу не обещает, и в массовых боях могут быть кратковременные зависания.

Можно ли играть на встроенной видеокарте?

В требованиях указаны только дискретные видеокарты, минимум GeForce GTX 1660 или Radeon RX 590. Встроенная графика официально не поддерживается.

Сколько весит игра?

Для установки нужно 50 ГБ свободного места. В раннем доступе объем может расти с обновлениями.

Выйдет ли Wardogs на консолях?

Да, версии для PlayStation 5 и Xbox запланированы на 2028 год.

Можно ли купить Wardogs в России?

Официально нет: в российском регионе Steam игра недоступна.