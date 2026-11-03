Wardogs — тактический шутер на 100 игроков от британской студии Bulkhead и издательства Team17, который вышел в раннем доступе в Steam 10 сентября 2026 года. Рассказываем, запланирована ли игра на Xbox и PlayStation, какие у нее минимальные требования и как проверить перед покупкой Wardogs, запустится ли она на ПК.
На каких консолях вышла игра
Wardogs доступна только на ПК в Steam, в формате раннего доступа с 10 сентября 2026 года. Стандартное издание стоит $39,99, Supporter Edition — $49,99. По данным разработчиков, ранний доступ продлится около 1–2 лет, а цена может вырасти ближе к полному релизу.
- ПК. Только Steam и Windows. В Epic Games Store, VK Play и других магазинах игры нет.
- Консоли. Версии для PlayStation 5 и Xbox запланированы на 2028 год. Точной даты нет.
В российском регионе Steam игра недоступна. При этом русский язык интерфейса в игре есть, но озвучка — только английская.
Минимальные и рекомендуемые системные требования Wardogs
Требования отличаются в основном видеокартой и процессором: объем памяти и места на диске в обоих случаях одинаковый. Данные — со страницы игры в Steam.
|
Параметр
|
Минимальные
|
Рекомендуемые
|
Операционная система
|
Windows 10, 64 бит
|
Windows 11, 64 бит
|
Процессор
|
Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3500
|
Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 5700X
|
Оперативная память
|
16 ГБ
|
16 ГБ
|
Видеокарта
|
Nvidia GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 590
|
Nvidia GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6700 XT
|
Место на диске
|
50 ГБ
|
50 ГБ
|
Сеть
|
Широкополосное подключение
|
Широкополосное подключение
|
На что рассчитано
|
1080p, низкие настройки, 60 кадров/с с апскейлингом
|
1440p, средние настройки, от 70 кадров/с без апскейлинга или 4K, средние настройки, от 60 кадров/с с апскейлингом
Высокие и ультра-требования разработчик не публиковал. Версия DirectX и обязательность SSD в требованиях не указаны. Игра находится в раннем доступе, поэтому требования могут меняться с обновлениями.
Какие технологии поддерживает игра
Официального списка технологий Bulkhead не публиковала: в требованиях только сказано, что часть целевых показателей достигается с апскейлингом. Таблица собрана по игровому меню настроек, как его описывают гайды Dexerto и KeenGamer.
|
Технология
|
Статус
|
Что дает
|
Nvidia DLSS и DLAA
|
Есть
|
Апскейлинг и сглаживание на видеокартах GeForce RTX
|
DLSS Frame Generation
|
Есть
|
Генерация кадров на GeForce RTX 40 и 50, повышает плавность, но добавляет задержку ввода
|
Nvidia Reflex
|
Есть
|
Снижает задержку между нажатием и кадром на видеокартах GeForce
|
AMD FSR
|
Упоминается в гайдах
|
Апскейлинг для видеокарт любого производителя
|
Intel XeSS
|
Не подтвержден
|
Данные гайдов расходятся
|
Трассировка лучей, HDR
|
Не заявлены
|
В меню есть настройки глобального освещения и отражений, отдельного переключателя трассировки нет
|
Геймпад
|
Не заявлен
|
На странице Steam поддержка контроллеров не указана
|
VR
|
Нет
|
—
В обновлении к старту раннего доступа разработчики упростили включение DLSS Frame Generation и снизили нагрузку от обновления теней, чтобы уменьшить фризы.
Поддерживается ли Wardogs на Steam Deck, Mac и Linux
Wardogs вышла только для Windows, и на других системах она официально не поддерживается.
- Steam Deck. Valve присвоила игре статус Unsupported — “не поддерживается”. Другие портативные ПК на Windows, вроде ROG Ally и Legion Go, формально подходят по ОС, но их встроенная графика в требованиях не упомянута, а официальных данных о работе на них нет.
- Linux. Bulkhead 4 сентября 2026 года заявила, что официально Linux не поддерживает, но работает над совместимостью с Proton. Сроков нет. Игроки сообщают, что через Proton игра запускается, но их выбрасывает с серверов из-за античита.
- Mac. Версии для macOS нет и она не анонсирована. Запуск через CrossOver или Game Porting Toolkit разработчики не поддерживают.
Рабочий обходной путь для Mac, слабых ноутбуков и телевизоров — облачные сервисы, в каталоге которых есть Wardogs..
Особенности запуска
Wardogs — сетевая игра: без интернета доступно только обучение, а для матчей требуется широкополосное подключение.
- Античит. На странице Steam указано, что игра использует античит уровня ядра. По данным SteamDB, это Elytra Anti-Cheat. Незадолго до старта он заменил Easy Anti-Cheat, который стоял в бете.
- Учетные записи и соглашения. Нужен аккаунт Steam. Перед игрой требуется принять отдельное лицензионное соглашение Wardogs Eula.
- Windows. Минимум — 64-битная Windows 10, рекомендуется Windows 11. Требований включить TPM 2.0 или Secure Boot в описании игры нет.
- Регион. В российском Steam игру купить нельзя. По данным DTF, ранее разработчики говорили, что релиз в России состоится вместе с запуском серверов в стране, но сроки не названы.
Как проверить, запустится ли игра на ПК
Достаточно сравнить четыре параметра с таблицей выше: версию Windows, процессор, видеокарту и объем ОЗУ. Все они есть во встроенных инструментах Windows:
- Средство диагностики DirectX. Нужно нажать Win + R, затем ввести команду “dxdiag”. На вкладке “Система” — процессор, память и версия Windows, на вкладке “Экран” — видеокарта и видеопамять.
- “Сведения о системе”. Нажать Win + R, ввести команду “msinfo32”. Отобразится точная модель процессора, тип системы и объем установленной памяти.
- Диспетчер задач. Нажать Ctrl + Shift + Esc, выбрать вкладку “Производительность”: тип диска (SSD или HDD) и свободное место — игре нужно 50 ГБ.
Если модель видеокарты или процессора не совпадает с таблицей, стоит сравнить ее с указанными моделями в любом тестовом рейтинге железа. Память — жесткий ориентир: 16 ГБ указаны и в минимальных, и в рекомендуемых требованиях.
Как улучшить производительность на слабом компьютере
Больше всего кадров дает апскейлинг: даже минимальная конфигурация рассчитана на 60 кадров/с именно с ним.
- Включить DLSS или FSR в режиме “Качество”. Если кадров все равно мало — перейти на “Баланс” или “Производительность”.
- Снизить самые тяжелые настройки. Прежде всего тени, глобальное освещение, отражения и постобработку. Дальность прорисовки лучше оставить повыше: на большой карте от нее зависит видимость дальних противников.
- Отключить вертикальную синхронизацию и включить Nvidia Reflex. Так задержка ввода будет меньше, что важно для шутера.
- Генерация кадров — с осторожностью. DLSS Frame Generation работает только на GeForce RTX 40 и 50 и при низкой исходной частоте кадров делает управление заметно “ватным”.
- Обновить драйверы видеокарты и установить игру на SSD. На HDD в играх на Unreal Engine 5 чаще возникают подгрузки текстур и фризы.
- Закрыть фоновые программы. Игре нужны 16 ГБ ОЗУ, и браузер с десятком вкладок может съесть запас.
Частые вопросы
Пойдет ли Wardogs на 8 ГБ ОЗУ?
Официальный минимум — 16 ГБ. С 8 ГБ разработчик стабильную работу не обещает, и в массовых боях могут быть кратковременные зависания.
Можно ли играть на встроенной видеокарте?
В требованиях указаны только дискретные видеокарты, минимум GeForce GTX 1660 или Radeon RX 590. Встроенная графика официально не поддерживается.
Сколько весит игра?
Для установки нужно 50 ГБ свободного места. В раннем доступе объем может расти с обновлениями.
Выйдет ли Wardogs на консолях?
Да, версии для PlayStation 5 и Xbox запланированы на 2028 год.
Можно ли купить Wardogs в России?
Официально нет: в российском регионе Steam игра недоступна.