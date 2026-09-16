По легенде, около 5000 лет назад китайский император Шэнь Нун случайно заварил листья растения в кипятке — и был поражен их вкусом. С тех пор культура употребления такого напитка распространилась по всему миру. Однако он не безвреден — расскажем подробнее в этом тексте.

Елена Шураева

врач-терапевт, нутрициолог

Что такое чай

На самом деле, это напиток, который получают путем заваривания обработанных листьев чайного куста (лат. Camellia sinensis). В основном, для приготовления чая используется китайская, ассамская и камбоджийская разновидности.

Выделяют несколько сортов:

Зеленый — наименее ферментированный.

Черный (в Китае — "красный") — самый ферментированный, с насыщенным вкусом.

Белый — из самых молодых листьев.

Улун (оолонг) — частично ферментированный.

Пуэр — постферментированный чай, который выдерживается и "зреет" как вино.

Несмотря на огромное разнообразие вкусов, ароматов и традиций потребления, в основе настоящего чая всегда лежат листья одного конкретного растения. Соответственно, травяные чаи (ромашковый, мятный, липовый), на самом деле чаями не являются — это травяные настои или травяные сборы, не содержащие кофеин и не имеющие отношения к Camellia sinensis.

Как чай воздействует на здоровье

Camellia sinensis содержит сотни биологически активных соединений. Ниже мы перечислим основные группы компонентов — и то, как они влияют на организм.

Кофеин (теин)

Это главный стимулятор в составе чая. Он действует мягче, чем кофеин, потому что связан с другими веществами (например, танинами), что замедляет его усвоение.

Действие: стимулирует ЦНС, повышает бодрость и внимание.

Побочный эффект: избыток может вызывать бессонницу, тахикардию, тревожность [1].

Как рассказала Елена Шураева, врач-терапевт, нутрициолог:

Кофеин (25–45 мг на чашку) в связке с L-теанином улучшает концентрацию и одновременно приглушает "адреналиновый отклик". Этого дуэта нет ни в кофе, ни в энергетиках.

Аминокислоты

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В частности, L-теанин — до 2–4% сухого веса листа.

Действие: повышает концентрацию и снижает тревожность [2].

Микроэлементы

Витамины группы B — В1, В2, В3 (ниацин), фолиевая кислота

Витамин C (много содержит зеленый чай)

Калий, фтор, магний, марганец [3]

Танины

Разновидности:

Катехины: EGCG (эпигаллокатехин-галлат), ECG, EGC

Теафлавины и теарубигины: образуются при ферментации

По словам Елены Шураевой:

Танины и галлаты служат пребиотиком для Akkermansia muciniphila — бактерии, связанной с нормальным весом и невосприимчивостью к НПВП-колитам. Но также танины образуют нерастворимые комплексы с Fe³⁺, уменьшая усвоение негемового железа на 25–60%.

Алкалоиды и флавоноиды

Теофиллин и теобромин — расширяют бронхи и сосуды, обладают мягким мочегонным эффектом.

Флавоноиды (кверцетин, кемпферол, мирицетин) — обладают противовоспалительными и сосудозащитными свойствами [5].

Норма чая в день

Из всех видов традиционного чая больше всего кофеина содержится в черном. Нормой для взрослых можно считать не более 3–4 чашек в день (600–800 мл), для пожилых — не более 2 чашек (400–500 мл), для беременных — 1–2 чашки (200–400 мл).

У зеленого чая действие мягче, но он тоже содержит кофеин. Поэтому нормы его употребления такие же.

Так как улун — полуферментированный чай, по кофеину и действию занимает среднюю позицию между зеленым и черным. Он хорошо тонизирует, но не вызывает резких скачков давления. Его можно употреблять в количестве 1–3 чашки (200–600 мл) в день. Примерно столько же можно пить пуэра (но только после консультации с лечащим врачом).

А вот травяные чаи кофеина не содержат. Их часто рекомендуют при стрессе, для сна и при проблемах с желудком. Но нормы их употребления зависят от конкретного растения, на основе которого готовится напиток:

Ромашка — до 3 чашек

Облепиха — до 2 чашек

Мята — до 3 чашек

Мелиса — до 3 чашек

Иван-чай (кипрей) — до 3–4 чашек

Имбирь — до 2 чашек

Шиповник — до 2–3 чашек

Липа — до 2 чашек

С какого возраста можно

Маленьким детям (младше 5 лет) традиционные сорта лучше не давать. Зато можно разные виды травяного чая (ромашка, фенхель, мелисса, шиповник) и детские чаи.

С 5 до 10 лет, по словам Елены Шураевой:

Допускается 1 слабая чашка (≈ 100 мл, ≤ 25 мг кофеина) в первой половине дня.

С 10 лет ребенку можно давать 1–2 чашки чая в день (не натощак) — белого или зеленого чая.

Важно: заваривайте только некрепкий чай и не давайте его детям перед сном, чтобы не перегружать почки.

Когда от чая нужно отказаться

Разберем основные противопоказания.

Гастрит и повышенная кислотность желудка

Почему: стимулирует выработку желудочного сока и может вызывать изжогу.

Что делать: исключить крепкий чай, не употреблять натощак.

Анемия

Почему: танины в составе чая связывают железо из пищи и препятствуют его всасыванию в кишечнике.

Что делать: выдерживать интервал с едой — не менее 1 часа.

Гипертония

Почему: кофеин может временно повышать давление.

Что делать: ограничить крепкие сорта, отдавать предпочтение слабому зеленому чаю, иван-чаю или травяным сборам.

Голод

Пить чай натощак нельзя. Он раздражает слизистую желудка, что может вызвать изжогу, спазмы или тошноту, слабость, дрожь. А еще в таких случаях напиток усиливает мочегонный эффект, что может привести к легкому обезвоживанию.

Прием препаратов

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Напиток может влиять на усвоение лекарств, особенно:

успокоительных,

антидепрессантов,

антигипертензивных (от давления),

препаратов для сердца.

Рекомендация: избегайте употребления чая за 30–60 минут до и после приема лекарств.

Что будет, если пить слишком много чая

У детей (даже в случае зеленого): Повышенная возбудимость и нарушения сна. Снижение аппетита Проблемы с усвоением железа. Риск задержки развития нервной системы (при регулярном потреблении).

У беременных: Повышенный риск дефицита железа. Повышение давления и учащение сердцебиения.

При хронических заболеваниях: При гипертонии крепкий чай может вызвать скачки давления. При гастрите и язве усиливается раздражение слизистой желудка. В случае камней в почках избыток чая может перегружать мочевыделительную систему.



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