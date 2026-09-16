По легенде, около 5000 лет назад китайский император Шэнь Нун случайно заварил листья растения в кипятке — и был поражен их вкусом. С тех пор культура употребления такого напитка распространилась по всему миру. Однако он не безвреден — расскажем подробнее в этом тексте.
|Елена Шураева
врач-терапевт, нутрициолог
Что такое чай
На самом деле, это напиток, который получают путем заваривания обработанных листьев чайного куста (лат. Camellia sinensis). В основном, для приготовления чая используется китайская, ассамская и камбоджийская разновидности.
Выделяют несколько сортов:
- Зеленый — наименее ферментированный.
- Черный (в Китае — "красный") — самый ферментированный, с насыщенным вкусом.
- Белый — из самых молодых листьев.
- Улун (оолонг) — частично ферментированный.
- Пуэр — постферментированный чай, который выдерживается и "зреет" как вино.
Несмотря на огромное разнообразие вкусов, ароматов и традиций потребления, в основе настоящего чая всегда лежат листья одного конкретного растения. Соответственно, травяные чаи (ромашковый, мятный, липовый), на самом деле чаями не являются — это травяные настои или травяные сборы, не содержащие кофеин и не имеющие отношения к Camellia sinensis.
Как чай воздействует на здоровье
Camellia sinensis содержит сотни биологически активных соединений. Ниже мы перечислим основные группы компонентов — и то, как они влияют на организм.
Кофеин (теин)
Это главный стимулятор в составе чая. Он действует мягче, чем кофеин, потому что связан с другими веществами (например, танинами), что замедляет его усвоение.
Действие: стимулирует ЦНС, повышает бодрость и внимание.
Побочный эффект: избыток может вызывать бессонницу, тахикардию, тревожность [1].
Как рассказала Елена Шураева, врач-терапевт, нутрициолог:
Кофеин (25–45 мг на чашку) в связке с L-теанином улучшает концентрацию и одновременно приглушает "адреналиновый отклик". Этого дуэта нет ни в кофе, ни в энергетиках.
Аминокислоты
В частности, L-теанин — до 2–4% сухого веса листа.
Действие: повышает концентрацию и снижает тревожность [2].
Микроэлементы
- Витамины группы B — В1, В2, В3 (ниацин), фолиевая кислота
- Витамин C (много содержит зеленый чай)
- Калий, фтор, магний, марганец [3]
Танины
Разновидности:
- Катехины: EGCG (эпигаллокатехин-галлат), ECG, EGC
- Теафлавины и теарубигины: образуются при ферментации
По словам Елены Шураевой:
Танины и галлаты служат пребиотиком для Akkermansia muciniphila — бактерии, связанной с нормальным весом и невосприимчивостью к НПВП-колитам. Но также танины образуют нерастворимые комплексы с Fe³⁺, уменьшая усвоение негемового железа на 25–60%.
Алкалоиды и флавоноиды
- Теофиллин и теобромин — расширяют бронхи и сосуды, обладают мягким мочегонным эффектом.
- Флавоноиды (кверцетин, кемпферол, мирицетин) — обладают противовоспалительными и сосудозащитными свойствами [5].
Норма чая в день
Из всех видов традиционного чая больше всего кофеина содержится в черном. Нормой для взрослых можно считать не более 3–4 чашек в день (600–800 мл), для пожилых — не более 2 чашек (400–500 мл), для беременных — 1–2 чашки (200–400 мл).
У зеленого чая действие мягче, но он тоже содержит кофеин. Поэтому нормы его употребления такие же.
Так как улун — полуферментированный чай, по кофеину и действию занимает среднюю позицию между зеленым и черным. Он хорошо тонизирует, но не вызывает резких скачков давления. Его можно употреблять в количестве 1–3 чашки (200–600 мл) в день. Примерно столько же можно пить пуэра (но только после консультации с лечащим врачом).
А вот травяные чаи кофеина не содержат. Их часто рекомендуют при стрессе, для сна и при проблемах с желудком. Но нормы их употребления зависят от конкретного растения, на основе которого готовится напиток:
- Ромашка — до 3 чашек
- Облепиха — до 2 чашек
- Мята — до 3 чашек
- Мелиса — до 3 чашек
- Иван-чай (кипрей) — до 3–4 чашек
- Имбирь — до 2 чашек
- Шиповник — до 2–3 чашек
- Липа — до 2 чашек
С какого возраста можно
Маленьким детям (младше 5 лет) традиционные сорта лучше не давать. Зато можно разные виды травяного чая (ромашка, фенхель, мелисса, шиповник) и детские чаи.
С 5 до 10 лет, по словам Елены Шураевой:
Допускается 1 слабая чашка (≈ 100 мл, ≤ 25 мг кофеина) в первой половине дня.
С 10 лет ребенку можно давать 1–2 чашки чая в день (не натощак) — белого или зеленого чая.
Важно: заваривайте только некрепкий чай и не давайте его детям перед сном, чтобы не перегружать почки.
Когда от чая нужно отказаться
Разберем основные противопоказания.
Гастрит и повышенная кислотность желудка
Почему: стимулирует выработку желудочного сока и может вызывать изжогу.
Что делать: исключить крепкий чай, не употреблять натощак.
Анемия
Почему: танины в составе чая связывают железо из пищи и препятствуют его всасыванию в кишечнике.
Что делать: выдерживать интервал с едой — не менее 1 часа.
Гипертония
Почему: кофеин может временно повышать давление.
Что делать: ограничить крепкие сорта, отдавать предпочтение слабому зеленому чаю, иван-чаю или травяным сборам.
Голод
Пить чай натощак нельзя. Он раздражает слизистую желудка, что может вызвать изжогу, спазмы или тошноту, слабость, дрожь. А еще в таких случаях напиток усиливает мочегонный эффект, что может привести к легкому обезвоживанию.
Прием препаратов
Напиток может влиять на усвоение лекарств, особенно:
- успокоительных,
- антидепрессантов,
- антигипертензивных (от давления),
- препаратов для сердца.
Рекомендация: избегайте употребления чая за 30–60 минут до и после приема лекарств.
Что будет, если пить слишком много чая
- У детей (даже в случае зеленого):
- Повышенная возбудимость и нарушения сна.
- Снижение аппетита
- Проблемы с усвоением железа.
- Риск задержки развития нервной системы (при регулярном потреблении).
- У беременных:
- Повышенный риск дефицита железа.
- Повышение давления и учащение сердцебиения.
- При хронических заболеваниях:
- При гипертонии крепкий чай может вызвать скачки давления.
- При гастрите и язве усиливается раздражение слизистой желудка.
- В случае камней в почках избыток чая может перегружать мочевыделительную систему.
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