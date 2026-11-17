Сколько дней до Нового года 2027

Счетчик показывает, сколько осталось до 1 января: календарные дни, полные сутки, часы, минуты и секунды. Можно вести отсчет по времени своего устройства или посмотреть, когда Новый год наступит в Москве.

✦ НОВЫЙ ГОД БЛИЖЕ До Нового года — осталось — дней По календарю, от сегодняшней даты до 1 января С Новым — годом! Новый год уже наступил. Ниже — отсчет до следующего. Где встречаем Новый год? По времени моего устройства По московскому времени До 00:00 по выбранному часовому поясу Точный отсчет до 1 января — полных дней — часов — минут — секунд Недели по календарю — Месяцы по календарю — Скопировать результат Текст результата для копирования Календарь января Январь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Выделено 1 января — начало года. Календарь не обозначает официальные выходные и переносы. Сегодня: —. Главное число — календарная разница дат. Точный таймер считает время от текущего момента, поэтому число полных суток может быть меньше. Для обратного отсчета включите JavaScript. Новый год начинается 1 января в 00:00.

Когда наступит Новый год

Новый календарный год начинается 1 января в 00.00. До этого момента счетчик автоматически пересчитывает оставшееся время. Дата и день недели следующего 1 января показаны внутри блока, поэтому их не нужно искать в отдельном календаре.

Первого января появляется поздравление с наступившим Новым годом. Под ним продолжается отсчет до следующего. Со второго января обычный вид счетчика возвращается автоматически.

По какому времени работает счетчик

По умолчанию используется часовой пояс телефона или компьютера. Чтобы узнать, сколько осталось до Нового года по московскому времени, выберите соответствующий вариант в списке. Московский отсчет ведется до 00:00 по Москве, UTC+03:00.

Настройка особенно удобна, если вы встречаете праздник в другом регионе, а поздравить родных или посмотреть обращение хотите по московскому времени. Переключение не меняет часы устройства: оно влияет только на расчет внутри счетчика.

Если дата, время или часовой пояс на устройстве указаны неверно, показания могут быть неправильными. Сервис использует часы устройства и не сверяет их с сервером точного времени.

Почему количество дней отличается от точного таймера

Главное число показывает разницу календарных дат. Например, 31 декабря до 1 января остается один календарный день. При этом вечером 31 декабря полных суток уже нет: точный таймер показывает оставшиеся часы, минуты и секунды.

Показатели в неделях и месяцах рассчитываются по календарным датам. Неделя равна семи дням, а число месяцев определяется с учетом их реальной продолжительности. Деление на условные 30 дней для этого не используется.

Календарь января

Чтобы посмотреть, на какой день недели приходится 1 января, нужно раскрыть календарь года под результатом. Выделенная дата — начало года. Календарь показывает числа месяца, но не обозначает официальные праздничные выходные, рабочие дни и переносы.

Продолжительность новогодних каникул нужно уточнять отдельно по производственному календарю соответствующего года. Счетчик до 1 января не рассчитывает дату возвращения на работу или учебу.

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