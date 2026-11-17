— Для расчета используются текущие дата и время на устройстве. Счетчик определяет ближайшее начало лета и обновляет оставшееся время автоматически. Вводить данные или нажимать кнопку расчета не нужно. Главное число — разница календарных дат. Точный таймер отдельно показывает полные оставшиеся сутки, часы, минуты и секунды. Например, вечером 31 мая до 1 июня остается один календарный день, но меньше суток, поэтому значения дней в двух блоках могут различаться. У посетителей из разных регионов лето наступает в разное время, поэтому показания часов и минут могут также отличаться. Если дата, время или часовой пояс на телефоне либо компьютере заданы неверно, результат тоже будет неверным.