Многие люди по утрам — особенно в будни — пьют кофе. Неудивительно, что напиток так любят в разных частях планеты: бодрящий эффект, характерный вкус и насыщенный аромат.

Впрочем возникает вопрос — где же грань, после которой "еще одна чашечка" перестает приносить пользу организму и начинает вредить? Рассмотрим в этом материале.

При написании нас консультировали:

Константин Овсянников

врач-эндокринолог

Иосиф Шубитидзе

врач-кардиолог

Иванна Идуш

фитнес-тренер

Наталья Балан

фельдшер

Влияние на организм человека

Напиток содержит множество разных соединений, в том числе антиоксиданты, масла, минералы и органические кислоты. Но основным биологически активным веществом считается кофеин, который оказывает как стимулирующее, так и потенциально перегружающее действие.

Нервная система

Для функционирования тела очень важен нейромедиатор аденозин. Этот "гормон усталости" снижает частоту сердечных сокращений, вызывает сонливость и сигнализирует, что в клетках не хватает энергии, они в состоянии стресса — и пора отдохнуть. Кофеин действие аденозина блокирует, из-за чего растет уровень дофамина (гормон предвкушения и удовольствия) и норадреналина (повышает скорость реакции, усиливает концентрацию внимания).

В результате человек ощущает прилив бодрости и нормализацию настроения, повышается его работоспособность, улучшается кратковременная память и внимание. Однако после поступления кофеина могут развиться головные боли, дрожь, раздражительность, может усилиться тревожность — или даже возникнуть бессонница.

Сердечно-сосудистая система

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Многие опасаются, что кофе может "посадить сердце", особенно при частом потреблении. Это правда возможно, особенно при индивидуальной непереносимости [1].

Обмен веществ и энергия

Кофеин ускоряет метаболизм и способствует расщеплению жира, поэтому часто включается в состав жиросжигателей и спортивных добавок. К его эффектам относится временное повышение уровня энергии и снижение аппетита [2].

Пищеварение

Кофе стимулирует выделение желудочного сока и перистальтику кишечника [3]. Однако при злоупотреблении может развиться изжога, раздражение желудка и даже обострение гастрита.

Чем напиток может быть полезен

Как показывают исследования, умеренное потребление кофе снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, холестерина, сердечной недостаточности и мерцательной аритмии [4]. Также есть данные, что он оказывает профилактическое и терапевтическое действие при ряде заболеваний печени [5]. Однако пока неизвестно, в какой дозировке его нужно для этого принимать.

По словам Константина Овсянникова, медицинского директора Clean Clinic, врача-эндокринолога, к.м.н., профессора кафедры терапии:

Умеренное потребление снижает риск цирроза, рака печени и хронических заболеваний печени, включая стеатоз и фиброз. Для других хронических заболеваний эффект индивидуален. Например, при заболеваниях печени кофе может быть полезным, а при тревожных расстройствах или бессоннице — усугублять симптомы. Рекомендуется консультироваться с врачом, особенно при наличии нескольких хронических условий, чтобы учесть индивидуальные особенности и возможные взаимодействия с лекарствами.

Также, как рассказал Иосиф Шубитидзе, врач-кардиолог Флагманского медицинского центра "Будь Здоров":

Кофе улучшает работу эндотелия (внутреннего слоя клеток артерий), тем самым способствуя профилактике атеросклероза и закупорки сосудов. Напиток повышает чувствительность клеток к инсулину и снижает риск развития диабета — серьезного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо кофеина, напиток содержит около 2000 веществ, в том числе, витамины группы В, калий, магний, которые очень полезны для поддержания нормального сердечного ритма. Кофеин препятствует разрастанию соединительной ткани, что также снижает риск аритмий.

Сколько чашек кофе можно пить в день взрослому человеку?

Константин Овсянников рассказал:

Безопасным считается 4 чашки по 240 мл кофе в день, это примерно соответствует дозе 400 мг кофеина в день. Нужно понимать, что доза в 4 чашки в день — это среднее количество для всей популяции людей, и не стоит забывать об индивидуальных реакциях организма.

Так, лучше сократить потребление при гипертонии, аритмии, повышенной тревожности, раздражительности, бессоннице, гастрите, язве, рефлюксе, беременности и лактации.

Кроме того, если вы занимаетесь спортом, Иванна Идуш, фитнес-тренер FitStars, мастер спорта по спортивному чирлидингу, посоветовала учитывать:

Кофеин может резко повысить пульс. В условиях активной тренировки это увеличивает риск сердечной аритмии и перегрузки сердца. Это особенно опасно в таких видах спорта, как бег или кроссфит, где сердечная система и так работает на пределе.

Если вы все же любите кофе, то стоит ограничиться одной небольшой чашкой за 30–60 минут до тренировки, и обязательно дополнительно выпить воды, чтобы избежать обезвоживания. Если у вас есть проблемы с ЖКТ, то лучше не пить кофе на голодный желудок, а сделать это после завтрака.

С какого возраста можно пить кофе?

Источник: unsplash.com

Хотя официального запрета для детей и подростков нет, большинство врачей не рекомендуют рано вводить кофеин в рацион (содержится также в чае, шоколаде, энергетиках и некоторых лекарствах).

В детстве

Детям до 3–5 лет кофеин противопоказан — в том числе энергетики, газировка, черный чай в больших количествах. Ведь могут возникнуть нарушения сна, перевозбуждения, повышенная тревожность.

В 5–12 лет можно предложить ребенку небольшую порцию декафа, какао или чая.

В подростковом возрасте

С одной стороны, в 12–18 лет люди физиологически уже ближе к взрослым, с другой — с точки зрения психики, это еще дети (которые нередко пьют кофе). В этом возрасте допустимой концентрацией будет 100 мг кофеина (порядка 1–2 чашек).

Совет: лучше выбирать напитки с пониженным содержанием кофеина (например, латте с молоком, цикорий, какао).

Для пожилых людей

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Большинство экспертов сходятся во мнении, что после 60 лет не стоит употреблять более 200–300 мг кофеина в сутки.

Как рассказала Наталья Балан, фельдшер и управляющая сети пансионатов для пожилых людей "Теплые беседы":

Чрезмерное употребление кофе может усугубить хронические заболевания. В группе риска — пожилые люди с аритмией, гипертонией, сахарным диабетом, гастритом, остеопорозом. Среди побочных эффектов: повышение артериального давления, учащенное сердцебиение, дискомфорт в грудной клетке, повышенная тревожность и бессонница. Также [избыток] может выводить кальций из костей, что приводит к их хрупкости. Важно проверить совместимость с лекарственными средствами — нередко кофеин может снижать их действие. Перед тем, как вводить напиток в рацион, следует проконсультироваться с врачом.

Кофе рекомендуется пить в первой половине дня, после приема пищи. Чтобы уменьшить раздражение желудка, рекомендуется добавлять молоко или сливки. При непереносимости лактозы или диабете можно подобрать растительные добавки. Очень важно отслеживать реакцию организма в течение часа после чашки. Тонометр подскажет, насколько сильно напиток влияет на сердечно-сосудистую систему. Если показатели превышают норму, сократите порцию или перейдите на цикорий.

Признаки и последствия передозировки

Избыток кофе может нанести вред. Так, острая передозировка обычно наблюдается при потреблении более 500–600 мг кофеина в день (с пятой и далее чашки, несколько банок энергетиков, чай, шоколад — в течение одного дня). Заподозрить ее можно по следующим признакам:

Беспокойство, тревожность, ощущение напряжения без очевидной причины.

Раздражительность.

Тремор (дрожание рук).

Бессонница.

Панические атаки (у чувствительных людей).

Учащенное сердцебиение (тахикардия).

Перебои в сердечном ритме (экстрасистолы).

Тошнота.

Изжога.

Боли в желудке.

Частый стул (или диарея).

Потливость.

Головная боль.

Мышечное напряжение.

Усталость (после перегрузки нервной системы).

В таких случаях нужно прекратить поступление кофеина (в том числе чая и шоколада), пить воду — для ускорения выведения вещества, обеспечить спокойный режим (тишина, минимум раздражителей) и — по возможности — погулять на свежем воздухе. При необходимости можно принять сорбенты (но это лучше делать после консультации с врачом).

При тяжелой передозировке нарушения ритма сердца могут быть опасны для жизни, могут возникнуть галлюцинации, спутанность сознания, судороги и потеря сознания. И тогда требуется немедленно обратиться за медицинской помощью.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Кофе сужает или расширяет сосуды?

Все зависит от того, в каких частях организма они находятся.

Например, в мозге они сужаются из-за блокировки аденозиновых рецепторов, что может временно уменьшить приток крови к определенным участкам. Именно поэтому кофе иногда помогает при головной боли или мигрени — ведь она часто вызвана изменением состояния сосудов (поначалу — сужением, потом — расширением). А в сердечно-сосудистой системе вне мозга (например, в мышцах) — наоборот, особенно во время физической активности, что улучшает кровоток и насыщение тканей кислородом.

Как кофеин влияет на давление?

У здоровых людей повышение давления из-за приема кофеина обычно незначительное (на 5–10 мм рт. ст.) и временное — эффект длится от 1 до 3 часов. Если же люди с изначально высокой восприимчивостью пьют много кофе, у них реакция может будет более выраженной.

За сколько часов до сна можно пить кофе?

В среднем — за 6–8 часов.

Если вы ложитесь в 23:00, прием чашек кофе лучше прекратить до 15:00–17:00.

Существует ли суточная норма кофе?

Да. Медицинские организации (например, EFSA, ВОЗ, FDA) определяют безопасную суточную дозу кофеина для взрослого здорового человека: до 400 мг в день.

При этом, например, беременным женщинам рекомендуется ограничить дозу до 200 мг кофеина в день.

Все, что превышает норму, может вызывать побочные эффекты.

В каких еще продуктах можно встретить кофеин?

Продукт Примерное содержание кофеина Черный чай (200 мл) 40–70 мг Зеленый чай (200 мл) 20–45 мг Кола (330 мл) 30–50 мг Энергетик (250–500 мл) 80–160 мг и больше Горький шоколад (30–50 г) До 30 мг Какао / горячий шоколад (200 мл) 5–15 мг Лекарства от простуды и мигрени До 200 мг в одной дозе

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