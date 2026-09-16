Польза и вред фиников для организма
Финиками называют плоды финиковой пальмы. Они содержат множество полезных веществ: калий, магний, железо, витамины группы B, клетчатку, антиоксиданты и природные сахара (фруктозу и глюкозу).
Полезные свойства
- Источник энергии: после употребления фиников можно ощутить быстрый прилив сил из-за большого количества простых углеводов.
- Антиоксидантная защита: финики богаты полифенолами, которые защищают клетки от свободных радикалов, уменьшают воспаление и могут снижать риск развития хронических заболеваний [1].
- Поддержка сердца: финики содержат много калия и магния — элементов, важных для регулирования артериального давления и нормального сердечного ритма [2].
- Финики содержат железо и другие микроэлементы, которые повышают уровень гемоглобина [3].
- Плоды содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, что улучшает перистальтику кишечника и профилактирует запоры.
Потенциальный вред
- Из-за высокого гликемического индекса (~146 единиц) употребление фиников может вызвать резкий скачок сахара в крови.
- Калорийность: около 290 ккал на 100 г (на финиках есть риск набора веса).
- Аллергические реакции и проблемы с пищеварением (вздутие, тяжесть) из-за большого количества клетчатки и природных сахаров.
Суточная норма: сколько фиников можно съедать в день
Здоровому взрослому лучше ограничиться 3–5 плодами в день (это около 50–80 г). Такое количество дает примерно 150–200 ккал и при этом покрывает потребность в клетчатке, калии и антиоксидантах.
Если говорить о периоде беременности, то будущей маме можно съедать до 4–6 фиников в сутки (примерно 60–100 г). Вероятно, плоды благоприятно влияют на течение беременности и родов. В частности, иранские ученые отметили, что роженицы, потреблявшие финики в третьем триместе, чаще поступали в роддом с хорошим раскрытием шейки матки [4].
Пожилым людям фиников можно есть меньше — около 2–3 в день (около 30–50 г). Такое количество даст энергию и поможет при запорах, но не перегрузит организм.
Детям финики можно давать очень ограниченно:
- От 1,5 до 3 лет — не более 1–2 фиников в день (мелко нарезанные плоды или в виде пюре).
- От 4 до 10 лет — до 2–3 (без косточек!).
- Старше 10 лет — до 4, но лучше в первой половине дня
Дополнительно о потреблении фиников
Финики — универсальный продукт, но их влияние на организм зависит от времени приема пищи, уровня активности и состояния здоровья.
Финики при похудении: сколько допустимо есть
Даже при строгой диете допустимо потреблять примерно 1–3 финика в день. Причем лучше всего съесть финики до тренировки, утром или когда хочется сладкого. А чтобы снизить гликемический эффект, плоды можно комбинировать с орехами или ложкой творога.
Сушеные финики
В отличие от свежих, в них больше калорий и сахара — 300 и 70 г, соответственно. Содержание клетчатки в них также увеличено. Поэтому здоровым взрослым лучше не есть более 2–4 штук в день.
Финики для спортсменов
Это хороший источник быстрой энергии и калия, особенно:
- Перед тренировкой — за 30–45 минут (2–3 штуки).
- После тренировки — 3–5 плода с орехами, протеиновым коктейлем или творогом.
Ограничения при заболеваниях
- Сахарный диабет. Употребление фиников (не более 1–2 штуки в первой половине дня) допустимо под контролем врача. Причем лучше выбирать сорта с низким гликемическим индексом (например, “Deglet Noor”).
- Гастрит и язва. При обострениях финики необходимо исключить, так как они могут раздражать слизистую. В период ремиссии допустимо есть не более не более 1–2 плодов — и лучше предварительно замочить их в теплой воде.
- Синдром раздраженного кишечника (СРК), метеоризм, колиты. Высокое содержание клетчатки в финиках может вызывать вздутие и газообразование. Поэтому есть их нужно с осторожностью.
- Аллергии и индивидуальная непереносимость. Возможны реакции на диоксид серы, которую используют для промышленной сушки.
Что будет, если есть много фиников
Хотя часто люди воспринимают финики как здоровую альтернативу сладкому — и теряют счет съеденным штукам — даже у самого полезного продукта есть предел.
Так, если кушать финики бесконтрольно, можно столкнуться со следующими проблемами:
- избыток калорий, что может привести к набору веса,
- резкие скачки уровня сахара в крови: могут вызывать сонливость, раздражительность и тягу к сладкому,
- вздутие и тяжесть: финики содержат много клетчатки и фруктозы, а они могут вызывать газы, дискомфорт и диарею,
- развитие кариеса,
- нарушение баланса нутриентов: финики могут быстро вызывать ощущение сытости — но при этом они не заменяют полноценный прием пищи (есть риск дефицита белка, жиров и полезных микроэлементов).
Как безопасно вводить в рацион
- Старайтесь употряблять финики осторожно и контролировать порцию.
- Комбинируйте с белками и жирами.
- Старайтесь не есть финики на ночь.
- Выбирайте качественные плоды без глянцевого блеска (это может быть глюкозный сироп или консерванты).
- Пейте воду: хотя финики содержат много клетчатки, без жидкости они могут вызывать запоры.
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