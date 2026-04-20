По данным NASA, более 70% поверхности планеты покрыто водой. Смотря из космоса, становится понятно: Земля — это прежде всего бескрайние океаны, а не суша. Сколько же их на самом деле: четыре или пять?

Что такое океан

Мировой океан — это единая водная оболочка Земли, объединяющая моря, заливы, проливы и другие водные пространства. Эти акватории разграничены материками и архипелагами. Они различаются положением на карте, температурой, соленостью, системой течений и рельефом дна.

По данным NASA, около 96,5% всей земной воды находится в океане. Средняя глубина Мирового океана составляет примерно 4 км, общая площадь — около 361 млн км², а его объем — около 1,33 млрд км³.

Почему океан соленый

Средняя соленость морской среды составляет около 35‰, то есть примерно 35 граммов растворенных солей на литр. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) объясняет формирование солености океана так: соли попадают в воду из двух основных источников — с суши и через трещины на морском дне. Дождевая вода медленно разрушает горные породы, вымывает из них ионы и вместе с поверхностным стоком приносит их в море. Дополнительная часть минеральных веществ поступает через гидротермальные источники и другие участки морского дна.

Чем океан отличается от моря

Критерии Океан Море Размер Огромный водный массив, крупнейшая часть Мирового океана Меньшая часть океана Положение Располагается между материками Обычно примыкает к суше и частично отделено ею Границы Границы проходят по крупным участкам суши, между островами и течениями Часто ограничено берегами, островами, проливами Влияние суши Меньше зависит от суши: колоссальный объем воды минимизирует влияние рек на химический состав, течения и циркуляция вод регулируются планетарными ветрами и движением литосферных плит, а не рельефом материков Сильнее выражено влияние суши: береговая линия задает направление течениям, а материковый сток (реки) привносит пресную воду и осадочные породы, что локально меняет соленость и состав моря Пример Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый океаны Средиземное, Черное, Баренцево моря

Как сформировались океаны Земли

Современные водные бассейны сформировались из-за движения литосферных плит. Сотни миллионов лет назад существовал суперконтинент Пангея, окруженный единым океаном — Панталассой. Когда Пангея начала раскалываться, между расходящимися участками суши формировались новые океанические впадины, а старые бассейны меняли форму и размеры. Тихий океан считается остатком древней Панталассы, тогда как Атлантический сравнительно молод по геологическим меркам и продолжает расширяться вдоль Срединно-Атлантического хребта.

Как появилась вода на Земле — точно неизвестно до сих пор. Чаще упоминаются две гипотезы.

По одной из них, вода возникла из недр самой Земли. В древности суша была очень горячей, из вулканов и трещин выходил водяной пар. Когда внешние слои остыли, этот пар начал конденсироваться и выпадать в виде дождей. Так постепенно и сформировались первые океаны. По другой, часть влаги на сушу принесли астероиды, кометы и другие малые небесные тела. Они сталкивались с молодой планетой и вместе с породой приносили воду или вещества, из которых она потом образовалась.

Сколько океанов на Земле официально

В одних государствах, например, в США, Австралии и Великобритании, принято выделять пять океанов: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый и Южный. В других, например, в России, по-прежнему считается, что их четыре, потому что южные околополярные акватории не выделяются в отдельный океан.

С Южным океаном все не так однозначно. В 1937 году Международная гидрографическая организация отдельно выделила его в списке как пятый океан. Потом, в 1953 году, независимый статус Южного убрали из официального перечня. Позже к этой идее вернулись: в 2000 году было предложено снова выделить Южный океан и провести его границу по 60-й параллели южной широты. Но страны не пришли к единому мнению.

Научный спор здесь заключается в том, считать ли южные околополярные воды частью трех соседних бассейнов или признать их отдельной акваторией со своей циркуляцией и природными особенностями.

Какие океаны есть на Земле

Тихий океан

Тихий океан — крупнейший и глубочайший океан Земли. Это имя придумал Фернан Магеллан. Во время своего плавания он столкнулся с необычно спокойной погодой и назвал эти просторы Mar Pacífico — “мирное море”. Такое прозвище может ввести в заблуждение, ведь именно в Тихом океане формируется множество тайфунов, а вдоль его окраин проходит знаменитое Тихоокеанское огненное кольцо — зона высокой вулканической и сейсмической активности, то есть частых землетрясений.

Еще одна особенность Тихого океана — гигантское разнообразие островных систем. Здесь расположено около 25 тыс. островов, больше, чем в любом другом бассейне.

Именно в его северной части акватории находится одно из самых известных скоплений пластикового мусора, напоминающее, что даже крупнейшие акватории не защищены от человеческого воздействия.

Атлантический океан

Атлантический океан — второй по величине. Он играет важную роль в мировой торговле, климате и истории мореплавания. Через Атлантику проходили важнейшие маршруты эпохи Великих географических открытий, а сегодня она остается одним из самых загруженных океанических транспортных пространств.

В Атлантике расположен Срединно-Атлантический хребет — огромная подводная горная система, которая тянется почти через всю площадь акватории с севера на юг. Именно здесь рождается новая океаническая кора, поэтому океан медленно расширяется. Кроме того, в районе хребта часто происходят землетрясения, подводные извержения и работают гидротермальные источники.

Атлантика известна и своими мощными течениями. Самое знаменитое из них — Гольфстрим, который переносит тепло от экватора к берегам Европы и сильно влияет на климат западной части Евразии.

Индийский океан

Индийский океан — третий по величине. Он расположен между Африкой, Азией, Австралией и Антарктидой и считается самым теплым по средним поверхностным условиям. Это связано с его географией: значительная часть акватории лежит в тропиках и субтропиках.

Главная особенность этой акватории — муссоны — сезонные ветры, которые меняют режим осадков и направление морских течений. Это позволяет кораблям регулярно ходить между Африкой, Индией и Юго-Восточной Азией. По этим маршрутам веками перевозились специи, шелк, ткани и другие ценные товары. Позже европейские мореплаватели, в том числе Васко да Гама, использовали те же ветры, чтобы наладить морской путь в Индию и обойти сухопутные торговые пути.

Для ученых этот бассейн интересен и как климатическая лаборатория. Индоокеанский диполь — колебание температур водного массива в западной и восточной частях океана — влияет на осадки в Австралии, Восточной Африке и странах Индийского субконтинента, а значит, и на засухи, паводки и урожайность.

Северный Ледовитый океан

Северный Ледовитый океан — самый маленький из признанных четырех океанов. По сравнению с другими он не только меньше, но и теснее связан с сушей: почти половину его дна занимает широкий шельф — подводная окраина материка.

Это самый холодный океан мира, причем его температурный режим зависит не только от морозов, но и от огромного пресного притока из северных рек Евразии и Северной Америки. Лед, речной сток, слабое испарение и сезонные колебания освещенности делают Арктику очень чувствительной к изменениям окружающей среды. Именно здесь быстрее всего заметны последствия глобального потепления, такие как сокращение площади морского льда и изменение экосистем.

Южный океан

Южным океаном обычно считаются воды вокруг Антарктиды, ограниченные примерно 60° южной широты. Примерно здесь проходит Антарктическое циркумполярное течение — мощный водный поток, который огибает южную полярную область. Именно он отделяет эту акваторию от более теплых участков соседних океанов, поэтому этот район заметно отличается по температуре, течениям и другим свойствам.

Южный океан считается самым штормовым. Здесь почти нет крупных материковых барьеров, которые могли бы остановить западные ветры, а циркумполярное течение свободно обходит Землю по кольцу. В результате формируется редкое сочетание холодной воды, сильных ветров и айсбергов.

С климатической точки зрения это один из ключевых регионов нашей планеты. По данным NOAA, Южный океан помогает смягчать последствия климатических изменений, поглощая значительную долю избыточного тепла и углекислого газа, связанных с деятельностью человека.

Характеристики океанов

Какой океан самый большой

Самый большой океан — Тихий. Он занимает почти половину площади водного пространства океанической поверхности и примерно треть Земли.

Какой океан самый маленький

Самый маленький — Северный Ледовитый океан. Он же заметно мельче большинства других и сильнее остальных зависит от речного стока, морского льда и близости суши.

Площадь и глубина океанов

Океаны различаются не только по площади, но и по строению водной толщи. Верхний слой глубиной примерно до 200 метров называется освещенной зоной: сюда проникает солнечный свет, здесь идет фотосинтез и сосредоточена большая часть известной морской жизни. Глубже, примерно от 200 до 1 тыс. м, находится сумеречная зона, где света уже очень мало. А еще ниже начинается область полной темноты. Именно поэтому глубоководные организмы резко отличаются от обитателей поверхности: у них другие способы питания, маскировки и ориентации в пространстве.

Океан Примерная площадь Максимальная глубина Тихий около 165 млн км² впадина Челленджера в Марианской впадине — 10 935 м Атлантический около 106 млн км² желоб Пуэрто-Рико — 8 380 м Индийский около 70–76 млн км² Зондский (Яванский) желоб — 7 450 м Северный Ледовитый около 14–15 млн км² 5 502 м Южный около 20 млн км² Южно-Сандвичев желоб — 7 432 м

Например, площадь России — около 17,1 млн км², то есть Тихий океан почти в 10 раз больше страны. А высота Эвереста — 8 849 м. Это значит, что самая глубокая точка Атлантического океана почти дотягивает до высоты горы.

Где расположены океаны на карте

Если смотреть на глобус, океаны окружают крупные участки суши:

Тихий океан находится между Азией и Австралией на западе и Северной и Южной Америкой на востоке;

Атлантический расположен между Америками с одной стороны и Европой с Африкой — с другой;

Индийский океан лежит между Африкой, Азией, Австралией и Антарктидой;

Северный Ледовитый омывает Северный полюс и берега Евразии и Северной Америки;

Южный океан окружает Антарктиду и соединяет воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Значение океанов для нашей жизни

Роль океанов в климате и погоде

Океаны поглощают солнечную энергию, накапливают ее и затем перераспределяют по планете с помощью течений и обмена теплом с атмосферой. Они переносят теплую воду от экватора к полюсам, а холодную — в сторону тропиков. Благодаря этому температурный режим Земли остается сравнительно устойчивым. Теплые и холодные течения влияют на осадки, силу штормов, сезонные колебания температуры и даже частоту экстремальных погодных явлений.

По данным NOAA, океан поглощает более 90% избыточного тепла, возникающего из-за глобального потепления. Однако теплеющая вода негативно влияет на распределение кислорода и усиливает морские волны тепла, что впоследствии может привести к гибели подводного мира из-за нехватки воздуха, аномальной жары и разрушению среды обитания в коралловых рифах и полярных широтах.

Почему океаны важны для жизни на Земле

Океаническая среда не только регулирует климат, но и поддерживает саму возможность жизни в ее нынешнем виде. По данным ЮНЕСКО, океан обеспечивает около половины кислорода, которым дышит человечество, главным образом благодаря фитопланктону — микроскопическим организмам, способным к фотосинтезу. Кроме того, вода поглощает значительную часть углекислого газа, который образуется из-за деятельности человека.

Но когда океан поглощает слишком много CO₂, он постепенно закисляется. В нем становится меньше карбонат-ионов — именно они нужны кораллам, моллюскам и части планктона, чтобы строить раковины и скелеты. Поэтому таким организмам становится труднее расти и сохранять свои известковые структуры.

Морские ресурсы и биоразнообразие

Рыболовство, морские перевозки, добыча ресурсов и другие ключевые отрасли напрямую зависят от благополучия океанической среды. Мировой океан обеспечивает человечество пищей, соединяет континенты торговыми маршрутами и позволяет изучать климатические изменения, оставаясь жизненно важным ресурсом для всей планеты.

В океанической среде живет огромное количество видов — от планктона и кораллов до глубоководных рыб и моллюсков. В ней существуют разные экосистемы: рифы, мангровые побережья, прибрежные воды и глубоководные районы. Эти зоны различаются по температуре, глубине, освещенности, солености и содержанию кислорода. Поэтому состав живых организмов в них заметно различается. И при этом большая часть океана до сих пор не изучена.

По данным NOAA, по состоянию на июнь 2025 года современными методами было картографировано 27,3% глобального дна. Столь низкий показатель объясняется огромными размерами океана, экстремальным давлением на глубине, отсутствием света и высокой стоимостью глубоководных исследований. Для решения этой проблемы действует международная программа Seabed 2030, цель которой — составить полную современную модель океанского дна. Участники проекта собирают старые и новые данные о рельефе дна, проверяют их в региональных центрах и сводят в единую открытую карту дна Мирового океана.

Интересные факты об океанах

Несколько фактов, которые хорошо показывают, насколько океан сложнее привычного школьного атласа:

Самый большой водопад — Датский пороговый водопад — находится под водой в Датском проливе Атлантического океана между Гренландией и Исландией. На дне Мексиканского залива Атлантического океана есть подводное соленое озеро, которое получило имя “Джакузи отчаяния”. Оно находится у побережья Луизианы на глубине около 1 тыс. метров. Это очень соленый бассейн, жидкость в котором настолько плотная, что почти не смешивается с окружающей морской средой. NASA Иногда океан светится по ночам. Спутники зафиксировали так называемые “молочные моря” — чаще всего они обнаруживаются в Индийском океане и на западе Тихого, в том числе у берегов Сомали и в районе Индонезии. Считается, что они светятся из-за огромного скопления морских бактерий, которые излучают ровный беловато-голубой свет. В районах гидротермальных источников, например, в Галапагосском рифте Тихого океана, на дне океана существует жизнь в полной темноте. Основой пищевой цепи там становятся бактерии, которые получают энергию из сероводорода, а иногда также из водорода и метана. Большая часть вулканов скрыта под водой, например, подводная гора Аксиал в Тихом океане. Она хорошо изучена учеными и находится в зоне, где расходятся литосферные плиты: магма поднимается из глубин Земли, застывает и постепенно наращивает подводный вулкан.

