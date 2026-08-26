Десять? Сто? Всю коллекцию кружек, половину гардероба и ту самую коробку с проводами, которую страшно трогать уже лет пять? На самом деле, минимализм вовсе не требует превращать квартиру в пустую коробку. Разбираемся, откуда появился этот подход, что он подразумевает и с чего начать.

Откуда вообще взялся минимализм

Одна из идей, повлиявших на минимализм, — аскетизм. В разных культурах и религиозных традициях люди сознательно ограничивали себя в материальных благах, считая, что избыток отвлекает от более важных целей. Один из самых известных примеров — христианский святой Симеон Столпник. По преданию, он около 37 лет прожил на вершине каменного столба в Сирии: молился, постился, принимал посетителей и давал советы паломникам. Конечно, современный минимализм не призывает отказываться от комфорта или, тем более, жить на каменном столбе, но идея добровольного отказа от излишеств здесь вполне узнаваема.

Японский дизайн Фото: Unsplash

На формирование минимализма также повлияла японская философия. В дзен-буддизме ценятся простота, умеренность и умение видеть красоту в немногом. Хороший исторический пример — японский мастер чайной церемонии Сэн-но Рикю, живший в XVI веке. Под влиянием дзен-буддизма он развивал эстетику ваби, в которой ценились скромность, простота и несовершенство. Чайные комнаты Рикю были небольшими и почти лишенными декора: вместо множества предметов несколько вещей, каждая со своим назначением.

В XX веке минимализм стал заметным направлением в искусстве и дизайне. Художники и архитекторы начали отказываться от сложных форм и декоративных излишеств, следуя принципу "меньше значит больше" ("less is more"). Со временем этот подход вышел за пределы искусства и интерьеров и стал применяться к повседневной жизни.

Что почитать о минимализме:

"Магическая уборка" Мари Кондо;

"Прощайте, вещи!" Фумио Сасаки;

"Эссенциализм. Путь к простоте" Грег МакКеон.

Книги Фото: Unsplash

Действительно ли важно количество вещей

Когда говорят о минимализме, многие представляют белую комнату с матрасом на полу, одной чашкой и двумя бежевыми футболками без принтов. Но минимализм не устанавливает строгих правил для интерьера или гардероба. У одного человека может быть десять предметов одежды, а у другого — целая библиотека, музыкальные инструменты и коллекция винила. Поэтому дело скорее не в подсчете имущества, а в его роли в жизни. Если человек пользуется своими вещами, ценит их и не покупает новое просто ради самого факта покупки, квартира вполне может выглядеть совсем не минималистично, и это нормально.

Что такое осознанное потребление

Если минимализм помогает разобраться с тем, что уже есть, то осознанное потребление касается новых покупок. Распродажи, акции, рекомендации маркетплейсов и реклама постоянно подталкивают приобретать вещи, которые еще вчера были совершенно не нужны.

Минимализм Фото: Unsplash

Перед покупкой можно задать себе несколько вопросов:

Зачем мне эта вещь?

Буду ли я пользоваться ею через месяц?

Есть ли у меня что-то похожее?

Покупаю ли я ее потому, что она нужна, или потому, что сейчас скидка?

Как начать практиковать минимализм

Переходить к минимализму за один день необязательно. Попытка срочно избавиться от половины имущества может закончиться сожалением и желанием все вернуть обратно. Для начала можно разобрать один ящик стола или одну полку. Отложить вещи, которые давно не в обиходе, и решить, что с ними делать: продать, подарить или отправить на переработку.

Полезно также взять паузу перед незапланированными покупками. Например, дать себе 24 часа на размышление. Нередко за это время желание что-то купить исчезает само собой.

Минималистичный интерьер Фото: Unsplash

Еще один принцип — покупать реже, но качественнее. Одна надежная вещь иногда служит дольше и приносит больше пользы, чем несколько дешевых аналогов.

Так сколько вещей нужно выбросить

У минимализма нет обязательной цифры. Не нужно избавляться от половины гардероба только ради того, чтобы соответствовать чьему-то представлению об идеальной квартире. Достаточно разобраться, что действительно нужно вам, а что просто занимает место. Так что ту самую коробку с проводами можно пока не выбрасывать. Вдруг там и правда лежит нужный кабель.