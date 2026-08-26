Десять? Сто? Всю коллекцию кружек, половину гардероба и ту самую коробку с проводами, которую страшно трогать уже лет пять? На самом деле, минимализм вовсе не требует превращать квартиру в пустую коробку. Разбираемся, откуда появился этот подход, что он подразумевает и с чего начать.
Откуда вообще взялся минимализм
Одна из идей, повлиявших на минимализм, — аскетизм. В разных культурах и религиозных традициях люди сознательно ограничивали себя в материальных благах, считая, что избыток отвлекает от более важных целей. Один из самых известных примеров — христианский святой Симеон Столпник. По преданию, он около 37 лет прожил на вершине каменного столба в Сирии: молился, постился, принимал посетителей и давал советы паломникам. Конечно, современный минимализм не призывает отказываться от комфорта или, тем более, жить на каменном столбе, но идея добровольного отказа от излишеств здесь вполне узнаваема.
На формирование минимализма также повлияла японская философия. В дзен-буддизме ценятся простота, умеренность и умение видеть красоту в немногом. Хороший исторический пример — японский мастер чайной церемонии Сэн-но Рикю, живший в XVI веке. Под влиянием дзен-буддизма он развивал эстетику ваби, в которой ценились скромность, простота и несовершенство. Чайные комнаты Рикю были небольшими и почти лишенными декора: вместо множества предметов несколько вещей, каждая со своим назначением.
В XX веке минимализм стал заметным направлением в искусстве и дизайне. Художники и архитекторы начали отказываться от сложных форм и декоративных излишеств, следуя принципу "меньше значит больше" ("less is more"). Со временем этот подход вышел за пределы искусства и интерьеров и стал применяться к повседневной жизни.
Что почитать о минимализме:
- "Магическая уборка" Мари Кондо;
- "Прощайте, вещи!" Фумио Сасаки;
- "Эссенциализм. Путь к простоте" Грег МакКеон.
Действительно ли важно количество вещей
Когда говорят о минимализме, многие представляют белую комнату с матрасом на полу, одной чашкой и двумя бежевыми футболками без принтов. Но минимализм не устанавливает строгих правил для интерьера или гардероба. У одного человека может быть десять предметов одежды, а у другого — целая библиотека, музыкальные инструменты и коллекция винила. Поэтому дело скорее не в подсчете имущества, а в его роли в жизни. Если человек пользуется своими вещами, ценит их и не покупает новое просто ради самого факта покупки, квартира вполне может выглядеть совсем не минималистично, и это нормально.
Что такое осознанное потребление
Если минимализм помогает разобраться с тем, что уже есть, то осознанное потребление касается новых покупок. Распродажи, акции, рекомендации маркетплейсов и реклама постоянно подталкивают приобретать вещи, которые еще вчера были совершенно не нужны.
Перед покупкой можно задать себе несколько вопросов:
- Зачем мне эта вещь?
- Буду ли я пользоваться ею через месяц?
- Есть ли у меня что-то похожее?
- Покупаю ли я ее потому, что она нужна, или потому, что сейчас скидка?
Как начать практиковать минимализм
Переходить к минимализму за один день необязательно. Попытка срочно избавиться от половины имущества может закончиться сожалением и желанием все вернуть обратно. Для начала можно разобрать один ящик стола или одну полку. Отложить вещи, которые давно не в обиходе, и решить, что с ними делать: продать, подарить или отправить на переработку.
Полезно также взять паузу перед незапланированными покупками. Например, дать себе 24 часа на размышление. Нередко за это время желание что-то купить исчезает само собой.
Еще один принцип — покупать реже, но качественнее. Одна надежная вещь иногда служит дольше и приносит больше пользы, чем несколько дешевых аналогов.
Так сколько вещей нужно выбросить
У минимализма нет обязательной цифры. Не нужно избавляться от половины гардероба только ради того, чтобы соответствовать чьему-то представлению об идеальной квартире. Достаточно разобраться, что действительно нужно вам, а что просто занимает место. Так что ту самую коробку с проводами можно пока не выбрасывать. Вдруг там и правда лежит нужный кабель.