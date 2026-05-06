Многих интересует, сколько лет живут львы и отличается ли их срок жизни в дикой природе и в неволе. Продолжительность зависит от нескольких факторов: условий обитания, питания, травм, болезней и конкуренции внутри прайда. Рассказываем обо всем подробнее и отвечаем на вопросы.
Сколько живут львы в дикой природе
Львы в дикой природе живут в среднем 10–15 лет. При этом продолжительность жизни самок обычно больше, чем у самцов. Львицы нередко доживают до 14–15 лет, потому что объединяются в группы и реже участвуют в смертельно опасных схватках.
Самцы чаще живут 8–12 лет, так как постоянно борются за территорию, лидерство и право на размножение.
Почему в природе львы живут меньше
На продолжительность жизни влияют непростые условия среды. Среди главных причин:
- нехватка добычи;
- засуха и дефицит воды;
- ранения после охоты;
- драки между самцами;
- болезни и паразиты;
- нападения на львят со стороны других хищников или чужих самцов;
- деятельность человека.
Из-за суровых условий и конкуренции даже сильные и здоровые львы в дикой природе редко доживают до преклонного возраста. Особенно тяжело приходится молодым львам: не все доживают до взрослого возраста. Высокая смертность среди молодняка тоже влияет на общую статистику.
Сколько живут львы в зоопарке
Когда львы живут в зоопарке, они не сталкиваются с теми опасностями, которые есть в саванне. Им не нужно ежедневно искать пищу, защищать территорию от соперников или выживать в период засухи.
В неволе средняя продолжительность жизни львов составляет 15–20 лет, а иногда доходит до 20–25 лет.
Главные причины более долгой жизни в неволе:
- Стабильное питание. В зоопарке лев получает корм регулярно и в нужном количестве. Это снижает риск истощения.
- Медицинский уход. Ветеринары контролируют состояние животного, лечат инфекции, травмы и возрастные болезни.
- Отсутствие жесткой конкуренции. Самцам не приходится постоянно вступать в смертельно опасные схватки.
- Безопасная среда. Лев защищен от браконьеров, голода и большинства природных угроз.