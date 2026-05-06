Сколько живут львы в природе и в неволе

Многих интересует, сколько лет живут львы и отличается ли их срок жизни в дикой природе и в неволе. Продолжительность зависит от нескольких факторов: условий обитания, питания, травм, болезней и конкуренции внутри прайда. Рассказываем обо всем подробнее и отвечаем на вопросы.

Сколько живут львы в дикой природе

Львы в дикой природе живут в среднем 10–15 лет. При этом продолжительность жизни самок обычно больше, чем у самцов. Львицы нередко доживают до 14–15 лет, потому что объединяются в группы и реже участвуют в смертельно опасных схватках.

Львица с львятами в дикой природе Фото: Сгенерировано нейросетью

Самцы чаще живут 8–12 лет, так как постоянно борются за территорию, лидерство и право на размножение.

Почему в природе львы живут меньше

На продолжительность жизни влияют непростые условия среды. Среди главных причин:

нехватка добычи;

засуха и дефицит воды;

ранения после охоты;

драки между самцами;

болезни и паразиты;

нападения на львят со стороны других хищников или чужих самцов;

деятельность человека.

Из-за суровых условий и конкуренции даже сильные и здоровые львы в дикой природе редко доживают до преклонного возраста. Особенно тяжело приходится молодым львам: не все доживают до взрослого возраста. Высокая смертность среди молодняка тоже влияет на общую статистику.

Сколько живут львы в зоопарке

Лев в зоопарке Фото: Сгенерировано нейросетью

Когда львы живут в зоопарке, они не сталкиваются с теми опасностями, которые есть в саванне. Им не нужно ежедневно искать пищу, защищать территорию от соперников или выживать в период засухи.

В неволе средняя продолжительность жизни львов составляет 15–20 лет, а иногда доходит до 20–25 лет.

Главные причины более долгой жизни в неволе: