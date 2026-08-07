Горячая линия СОГАЗ: номер оператора и другие способы связи со страховой компанией

СОГАЗ — российская страховая компания, которая работает с частными лицами, корпоративными клиентами и государственными предприятиями. Организация предлагает более 100 программ разных направлений: от медицинской помощи до страхования имущества. Разберемся, какой номер горячей линии СОГАЗ использовать для общих запросов, вопросов по ДМС и оценки качества обслуживания.

Телефоны горячей линии СОГАЗ

Единый контактный центр

Общий бесплатный номер горячей линии СОГАЗ — 8 800 333 08 88. Контактный центр работает круглосуточно. У оператора можно уточнить условия оформления полиса, заявить о страховом событии, узнать статус обращения, получить информацию о документах для получения компенсации или решить проблему, связанную с сайтом, приложением и личным кабинетом (ЛК).

По темам полиса ОМС, отказа в бесплатной помощи или нарушения прав пациента необходимо обращаться в компанию “СОГАЗ-Мед” по номеру 8 800 100 07 02

Номер для звонков в службу поддержки из-за границы

Федеральные номера, начинающиеся на 8 800, за пределами России могут быть недоступны. Поэтому для общих тем при обращении из-за границы есть контакт +7 495 780 78 80, для запросов по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) — +7 495 956 44 19.

Звонок оплачивается по индивидуальному тарифу мобильного или стационарного оператора

Горячая линия по ДМС

Людям, застрахованным по ДМС, и корпоративным клиентам следует звонить по номеру 8 800 333 44 19. Круглосуточная служба организации медицинской помощи поможет:

уточнить список доступных клиник и врачей;

записаться на прием или согласовать медицинскую услугу;

вызвать врача на дом;

проверить, входит ли обследование в программу;

организовать помощь при экстренной ситуации.

При обращении желательно назвать фамилию застрахованного лица и номер полиса ДМС.

СОГАЗ по вопросам ДМС Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Горячая линия по качеству обслуживания

Жалобу на работу офиса или отдельного сотрудника можно передать по номеру 8 800 333 08 08. Оператору необходимо назвать дату обращения, адрес отделения, имя специалиста, если оно известно, и кратко описать проблему. Чем точнее изложены обстоятельства, тем проще службе контроля качества проверить информацию и подготовить ответ.

Как быстро связаться с оператором

После звонка клиенту обычно отвечает голосовой помощник. Он определяет тему обращения и переводит звонок в нужный отдел. Это необходимо, поскольку специалисты работают с разными направлениями: автострахованием, имуществом, ДМС и урегулированием убытков.

В голосовом меню единого контактного центра предлагается выбрать подходящую тему. Обычно доступны следующие разделы:

заявление о страховом событии;

активация, изменение или расторжение полиса;

медицинское страхование;

статус урегулирования обращения;

ЛК, приложение и онлайн-сервисы;

соединение с конкретным сотрудником по внутреннему номеру.

После выбора раздела система может попросить назвать или ввести номер полиса, договора либо обращения. Если робот не сможет решить проблему самостоятельно, звонок будет переведен на специалиста.

На выделенной линии ДМС можно вызвать экстренную помощь, получить консультацию по программе страхования, согласовать услуги, вызвать врача на дом или оставить обращение для медицинской организации.

Чтобы быстрее получить ответ, лучше заранее сформулировать требование одним предложением. Например: “Нужно записаться к неврологу по полису ДМС” или “Хочу узнать, входит ли МРТ в мою программу страхования”.

Для прямого соединения с оператором на общей горячей линии можно попробовать нажать “9”, для службы поддержки по ДМС — “0”, а также сказать голосовому помощнику: “Позови оператора”. Порядок навигации периодически обновляется, поэтому лучше следовать текущим подсказкам системы.

Сотрудник быстрее найдет договор и зарегистрирует обращение, если у клиента под рукой есть:

номер полиса или договора;

ФИО и дата рождения застрахованного лица;

паспортные данные страхователя;

дата и место страхового события;

номер ранее зарегистрированного обращения;

название клиники — для запросов по ДМС;

фотографии, справки и другие документы по страховому событию.

Нельзя сообщать пароль от аккаунта, код из sms-уведомления и данные банковской карты

. Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

В каких направлениях работает служба поддержки СОГАЗ

Бесплатная горячая линия позволяет получить консультацию практически по всем услугам компании.

Оформление и продление полиса. Специалист поможет подобрать страховую программу, уточнить стоимость и условия, объяснить порядок оплаты, активации, изменения или расторжения договора. От службы поддержки также можно узнать, какие документы понадобятся для оформления полиса.

Страховой случай и статус обращения. Через контактный центр можно заявить о происшествии, узнать порядок дальнейших действий и проверить статус рассмотрения заявления.

При ДТП, повреждении имущества или другом страховом событии лучше обращаться как можно раньше. Так как задержка может стать причиной полного отказа в выплате или серьезного занижения суммы компенсации

ОСАГО, каско, страхование имущества и здоровья. Оператор проконсультирует по автострахованию, защите квартиры или дома, страхованию от несчастных случаев, программам для путешественников, ипотечному страхованию и другим продуктам.

Сотрудник также объяснит, куда направить документы и можно ли подать заявление через ЛК.

ДМС, запись в клинику и медицинская помощь. По горячей линии для ДМС можно проверить доступные услуги и медицинские организации, согласовать обследование, вызвать врача или получить помощь при организации госпитализации.

В экстренной ситуации, когда есть угроза жизни или здоровью, сначала необходимо звонить по номеру 112 или 103, а затем уведомить страховщика

Когда служба поддержки не сможет помочь

Оператор может проконсультировать и зарегистрировать онлайн-обращение, но не вправе назначать компенсацию, изменять медицинский диагноз или отменять условия договора.

Письменное заявление и документы могут потребоваться, если клиенту необходимо:

получить страховую выплату;

расторгнуть или изменить договор СОГАЗ;

подать официальную претензию;

подтвердить размер ущерба;

пройти осмотр или независимую экспертизу;

подтвердить право на получение информации.

Сотрудник также не может раскрывать сведения о договоре постороннему человеку без проверки личности. Если номер полиса неизвестен, достаточно назвать ФИО, дату рождения и другие данные, которые помогут найти договор и идентифицировать получателя услуг.

Главная страница сайта компании СОГАЗ Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Другие способы коммуникации с СОГАЗ

Личный кабинет клиента

В профиле на сайте компании можно посмотреть действующие полисы, подать заявление по отдельным страховым событиям, прикрепить документы и проверить статус обращения. Для организаций предусмотрен отдельный корпоративный кабинет.

Мобильное приложение

Приложение “СОГАЗ — здоровье и страхование” позволяет управлять полисами, пользоваться сервисами ДМС и онлайн-медицины, а также обращаться в поддержку.

Онлайн-чат на сайте

Чат доступен на сайте компании, во вкладках аккаунта и мобильном приложении. Сначала на обращение может ответить виртуальный помощник. Если предоставленной информации недостаточно, лучше попросить подключить специалиста.

Форма обратной связи

Через форму на сайте можно выбрать тему, оставить контактные данные, описать ситуацию и прикрепить документы. Для работы с официальными обращениями также используется электронная почта sogaz@sogaz.ru.

Срок ответа зависит от сложности возникшей проблемы. Срочные проблемы, связанные с медицинской помощью или страховым событием, лучше решать по телефону горячей линии.

Офисы обслуживания клиентов

Адреса, номера телефонов и графики отделений опубликованы в разделе “Офисы”. Перед визитом необходимо выбрать регион и проверить, принимает ли конкретное подразделение заявления по тому или иному вопросу.

Некоторые документы компания рекомендует подавать через аккаунт пользователя или направлять почтой, поэтому порядок обращения лучше уточнить заранее.

Также у компании есть официальные страницы в социальных сетях, где можно узнать о нововведениях и получить ответы на общие темы, связанные с работой сервиса:

Колл-центр СОГАЗ Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Время ответа и работа операторов службы поддержки

Основные телефонные линии СОГАЗ работают круглосуточно. Продолжительность ожидания ответа оператора зависит от загрузки контактного центра. Обычно это 1–3 минуты. Очередь может увеличиваться в рабочие часы, после крупных страховых событий и в начале недели.

Если проблема не требует срочного решения, удобнее использовать чат. Для заявления о происшествии, вызова врача или организации медицинской помощи лучше звонить по телефону горячей линии компании.

Частые вопросы