Некоторые вещи в машине мы проверяем практически инстинктивно: уровень масла, давление в шинах, заряд аккумулятора. Ведь они влияют на работоспособность авто. Но есть кое-что, от чего зависит жизнь и здоровье людей внутри, — автомобильная аптечка. И хотя хочется надеяться, что ее использовать не придется, в машине она должна быть. А каким должен быть состав аптечки — и как часто его обновлять — мы расскажем ниже.
Что необходимо в аптечке
Поговорим о "базе" — какие из "компонентов" в составе автомобильной аптечки считаются обязательным минимумом. На 2026 года актуальный состав автомобильной аптечки установлен приказом Минздрава России от 24.05.2024 № 260н. Требования действуют с 1 сентября 2024 года до 1 сентября 2030 года.
Как выглядит состав автомобильной аптечки по ГОСТу
1. Средства индивидуальной защиты в два комплекта:
- две одноразовые медицинские маски для снижения риска инфицирования при контакте;
- две пары перчаток резиновых, латексных или из другого материала размера М или больше, чтобы обезопасить руки оказывающего помощь;
- два специальных приспособления для проведения искусственного дыхания типа "Рот-Устройство-Рот".
2. Оборудование для остановки кровотечений и перевязки:
- один кровоостанавливающий жгут;
- набор перевязочных материалов: три бинта шириной 10 см (марлевые 5-метровые или эластичные фиксирующие 2-метровые) и три бинта шириной 14 см (марлевые 7-метровые или эластичные фиксирующие 2-метровые) для перевязки ран разной локализации;
- две упаковки стерильных марлевых салфеток размером не менее 16х13 см для закрытия ран;
- один рулонный лейкопластырь шириной не менее 2 см и длиной 5 метров для фиксации повязок.
3. Прочее:
- одно изотермическое спасательное покрывало размером не менее 160х210 см для защиты пострадавшего от переохлаждения или перегрева;
- одни ножницы для разрезания перевязочных материалов, одежды или лейкопластыря;
- инструкция по оказанию первой помощи с использованием автомобильной аптечки;
- блокнот формата не менее А7;
- черный или синий маркер либо карандаш;
- футляр или сумка.
Что изменилось с 1 сентября 2024 года и актуально в 2026 году
Формально состав автомобильной аптечки год от года не меняется. Поэтому главные изменения — в качестве средств:
- Эффективность и удобство использования. Например, современные турникетные системы вместо жгута, — чтобы наложить повязку мог даже неподготовленный человек.
- Срок годности.
Что не рекомендуется включать в состав автомобильной аптечки
Этот пункт не менее важен, чем список необходимого. Некоторые вещи, которые многие кладут в аптечку, могут быть не только бесполезны, но и опасны:
- Лекарства, особенно сильнодействующие. Во-первых, у пострадавшего может быть тяжелая аллергия. Во-вторых, у медикаменты есть строгие условия хранения, которые в багажнике автомобиля (а хранится аптечка обычно там) не соблюдаются, от чего они портятся и становятся токсичными. Исключение — личные лекарства водителя или пассажиров, которые они принимают по назначению врача. Их лучше хранить отдельно, в оригинальной упаковке и с инструкцией.
- Спирт или водка для обработки ран. Современная медицина отказалась от этой практики. Спирт обжигает и повреждает ткани, затрудняя заживление. Для первичной обработки ран предназначены антисептические салфетки или растворы — хлоргексидин и мирамистин — без содержания спирта.
- Средства народной медицины. Они не имеют доказанной эффективности и могут навредить.
- Просроченные средства. Любой предмет, у которого истек срок годности, считается запрещенным к использованию. Стерильность утрачивается, а свойства материалов — например, жгута — могут измениться.
Что еще стоит добавить
Если обязательный состав автомобильной аптечки — это необходимость, то ниже мы перечислим средства, которые не входят в ГОСТ, но наличие которых может существенно облегчить оказание первой помощи:
Если в машине есть дети, имеет смысл добавить:
- Детские жаропонижающие, обезболивающие — сироп или свечи — и антигистаминные средства в дорожной упаковке только для своего ребенка, с учетом возраста, дозировок и рекомендаций врача.
- Пластыри с рисунками — они не только справляются со своей функцией, но и помогают отвлечь маленького пациента.
- Если планируется длительная поездка, могут потребоваться средства от укачивания и/или специальные пакеты, запас воды, протеиновые батончики.
Если у кого-то, кто регулярно ездит в автомобиле — сам водитель или пассажиры — есть хронические заболевания, разумно иметь в машине отдельный персональный набор с соответствующими лекарствами. Это исключение из правила про запрет медикаментов в аптечке.
Важно хранить такие средства нужно в оригинальной упаковке с инструкцией, чтобы медики смогли быстро понять, какие препараты могли попасть в организм.
Сколько хранится аптечка
Собрать грамотную аптечку — это только половина дела. Вторая, не менее важная половина, — обеспечить ее сохранность и постоянную готовность. Просроченная или испорченная аптечка так же бесполезна, как и ее отсутствие (а то и более опасна).
Срок годности автомобильной аптечки определяется не абстрактной датой, а сроками годности медицинских изделий внутри набора и маркировкой производителя. Если хотя бы один ключевой компонент просрочен или поврежден, его нужно заменить.
Как и где хранить
Место хранения — это не просто вопрос удобства. Это фактор, напрямую влияющий на сохранность всех средств. Основные враги автомобильной аптечки — это перепады температур, прямые солнечные лучи, влага и пыль. Поэтому:
- Идеальный вариант: салон автомобиля. Если есть возможность, расположите аптечку в нише под одним из сидений или в бардачке. Здесь перепады температур менее экстремальны, чем в багажнике, особенно летом и зимой.
- Компромиссный вариант: багажник. Если места в салоне нет, храните аптечку в багажнике, но не на открытом участке и не рядом с острыми или тяжелыми предметами. Лучше всего закрепить ее в специальной нише или боксе, чтобы она не перекатывалась и не повреждалась.
- Не вариант: панель за задним стеклом или под лобовым. Постоянное воздействие солнечных лучей и высоких температур буквально "убивает" стерильность и свойства материалов за сезон.
Аптечка должна быть закреплена и быстро доступна. Если в автомобиле предусмотрено штатное место для ее крепления, лучше использовать его. Если такого места нет, нужно выбрать место, где аптечка не будет мешать управлению, не попадет под педали и не повредится при резком торможении.
Как и когда проверять аптечку
Самый надежный способ — внести в список дел или в календарь телефона уведомление, чтобы проверить автомобильную аптечку. Рекомендуемая периодичность — раз в полгода.
В это время нужно:
- Вынуть весь состав автомобильной аптечки.
- Проверить каждый предмет в составе. Осмотреть упаковки на предмет повреждений, надрывов, признаков влаги.
- Выписать, сфотографировать или иным способом зафиксировать все средства, у которых срок годности истекает в ближайшие 3–6 месяцев — это "список на замену".
- Немедленно утилизировать все просроченное. Ничего нельзя оставлять "на всякий случай" — этот случай может стать серьезной ошибкой.
- Собрать аптечку заново. Нужно разложить предметы логично: то, что может понадобиться в первую очередь — жгут, перчатки, ножницы — рекомендуется класть сверху или в специальный карман.
Эта процедура занимает 10–15 минут, но именно она превращает набор вещей в реально работающий инструмент безопасности. Аптечка должна быть не просто "быть в наличии", а функциональной.
Что говорит закон
Разберемся, кому, когда и чем грозит отсутствие этого важного элемента безопасности.
В каких транспортных средствах обязательна аптечка
Требование наличия аптечки не распространяется на:
- мотоциклы, мопеды и квадроциклы;
- прицепы, как легковых, так и грузовых.
Главный принцип: если водитель управляет автомобилем, предназначенным для перевозки людей и грузов по общим дорогам, в машине должна быть аптечка.
Что проверяют сотрудники ГИБДД
- Наличие. Первое, что попросят сделать, — предъявить аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.
- Внешний вид и срок годности компонентов. Чаще всего смотрят маркировку на жгуте, кровоостанавливающих пакетах и основных бинтах. Просроченные средства — то же самое, что и отсутствие аптечки.
- Соответствие ГОСТу. Формально проверяется наличие средств, входящих в утвержденный состав.
Если автомобильная аптечка была дополнена чем-то сверх ГОСТа, никто не обратит на это внимания — и за это точно не накажут.
Что будет, если автомобильной аптечки нет
При этом отсутствие автомобильной аптечки с 2023 года само по себе не является основанием для штрафа или запрета эксплуатации транспортного средства. Тем не менее аптечку рекомендуется возить из соображений безопасности.
Как выбрать и использовать автомобильную аптечку
Перейдем к практике. Подробности разберем ниже.
Что лучше — купить набор или собрать самим
У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Приведем сводную таблицу.
|
Вид
|
Плюсы
|
Минусы
|
Готовый набор
|
Быстро, удобно, гарантированно соответствует ГОСТу, не требует времени на сборку
|
Часто страдает качество отдельных компонентов. Жгуты и бинты могут быть самыми дешевыми. Сроки годности уже могут быть на грани
|
Самостоятельная сборка
|
Полный контроль над качеством каждого предмета. Можно выбрать более удобные и современные аналоги, например, современный жгут-турникет вместо простого резинового, и самостоятельно убедиться в качестве средств
|
Требует времени, знаний и, как правило, обходится дороже
Вердикт: идеальный вариант — компромиссный. Можно купить недорогой готовый набор для формального соответствия, а затем заменить в нем ключевые элементы — жгут, основные бинты — на более качественные и современные.
Как оказывать первую помощь
Даже самый укомплектованный состав автомобильной аптечки бесполезен, если не знать, как ей пользоваться. Главная задача — не навредить и действовать грамотно до приезда бригады скорой помощи. Итак, что нужно делать:
- Обеспечить собственную безопасность. Подъехать к месту ДТП с включенной аварийкой, выставить знак аварийной остановки. Убедиться, что угрозы нет — движение машин, оголенные провода, возгорание.
- Вызвать скорую помощь (103 или 112) и сообщить диспетчеру точное место, количество пострадавших и их состояние.
- Остановить кровотечение. При наружном кровотечении сначала использовать прямое давление на рану. Если это невозможно, опасно или неэффективно, наложить давящую повязку и/или кровоостанавливающий жгут.
- Не трогать и не пытаться перенести пострадавшего, если нет прямой угрозы его жизни. Если есть травмы позвоночника, можно их усугубить.
- Не давать воду, еду или лекарства человеку без сознания. В рамках первой помощи можно помочь пострадавшему принять только те препараты, которые были назначены ему ранее врачом, если он в сознании и может подтвердить это.
Совет: по возможности стоит пройти курсы по оказанию первой помощи. Несколько часов практики дадут гораздо больше уверенности, чем любая статья в интернете.