Собираем автомобильную аптечку: что важно знать в 2026 году

Некоторые вещи в машине мы проверяем практически инстинктивно: уровень масла, давление в шинах, заряд аккумулятора. Ведь они влияют на работоспособность авто. Но есть кое-что, от чего зависит жизнь и здоровье людей внутри, — автомобильная аптечка. И хотя хочется надеяться, что ее использовать не придется, в машине она должна быть. А каким должен быть состав аптечки — и как часто его обновлять — мы расскажем ниже.

Что необходимо в аптечке

Поговорим о "базе" — какие из "компонентов" в составе автомобильной аптечки считаются обязательным минимумом. На 2026 года актуальный состав автомобильной аптечки установлен приказом Минздрава России от 24.05.2024 № 260н. Требования действуют с 1 сентября 2024 года до 1 сентября 2030 года.

Как выглядит состав автомобильной аптечки по ГОСТу

1. Средства индивидуальной защиты в два комплекта:

две одноразовые медицинские маски для снижения риска инфицирования при контакте;

две пары перчаток резиновых, латексных или из другого материала размера М или больше, чтобы обезопасить руки оказывающего помощь;

два специальных приспособления для проведения искусственного дыхания типа "Рот-Устройство-Рот".

2. Оборудование для остановки кровотечений и перевязки:

один кровоостанавливающий жгут ;

набор перевязочных материалов : три бинта шириной 10 см (марлевые 5-метровые или эластичные фиксирующие 2-метровые) и три бинта шириной 14 см (марлевые 7-метровые или эластичные фиксирующие 2-метровые) для перевязки ран разной локализации;

две упаковки стерильных марлевых салфеток размером не менее 16х13 см для закрытия ран;

один рулонный лейкопластырь шириной не менее 2 см и длиной 5 метров для фиксации повязок.

3. Прочее:

одно изотермическое спасательное покрывало размером не менее 160х210 см для защиты пострадавшего от переохлаждения или перегрева;

одни ножницы для разрезания перевязочных материалов, одежды или лейкопластыря;

инструкция по оказанию первой помощи с использованием автомобильной аптечки;

блокнот формата не менее А7;

черный или синий маркер либо карандаш ;

футляр или сумка.

Что изменилось с 1 сентября 2024 года и актуально в 2026 году

Формально состав автомобильной аптечки год от года не меняется. Поэтому главные изменения — в качестве средств:

Эффективность и удобство использования. Например, современные турникетные системы вместо жгута, — чтобы наложить повязку мог даже неподготовленный человек. Срок годности.

Что не рекомендуется включать в состав автомобильной аптечки

Этот пункт не менее важен, чем список необходимого. Некоторые вещи, которые многие кладут в аптечку, могут быть не только бесполезны, но и опасны:

Лекарства, особенно сильнодействующие. Во-первых, у пострадавшего может быть тяжелая аллергия. Во-вторых, у медикаменты есть строгие условия хранения, которые в багажнике автомобиля (а хранится аптечка обычно там) не соблюдаются, от чего они портятся и становятся токсичными. Исключение — личные лекарства водителя или пассажиров, которые они принимают по назначению врача. Их лучше хранить отдельно, в оригинальной упаковке и с инструкцией. Спирт или водка для обработки ран. Современная медицина отказалась от этой практики. Спирт обжигает и повреждает ткани, затрудняя заживление. Для первичной обработки ран предназначены антисептические салфетки или растворы — хлоргексидин и мирамистин — без содержания спирта. Средства народной медицины. Они не имеют доказанной эффективности и могут навредить. Просроченные средства. Любой предмет, у которого истек срок годности, считается запрещенным к использованию. Стерильность утрачивается, а свойства материалов — например, жгута — могут измениться.

Что еще стоит добавить

Если обязательный состав автомобильной аптечки — это необходимость, то ниже мы перечислим средства, которые не входят в ГОСТ, но наличие которых может существенно облегчить оказание первой помощи:

Если в машине есть дети, имеет смысл добавить:

Детские жаропонижающие, обезболивающие — сироп или свечи — и антигистаминные средства в дорожной упаковке только для своего ребенка, с учетом возраста, дозировок и рекомендаций врача. Пластыри с рисунками — они не только справляются со своей функцией, но и помогают отвлечь маленького пациента. Если планируется длительная поездка, могут потребоваться средства от укачивания и/или специальные пакеты, запас воды, протеиновые батончики.

Если у кого-то, кто регулярно ездит в автомобиле — сам водитель или пассажиры — есть хронические заболевания, разумно иметь в машине отдельный персональный набор с соответствующими лекарствами. Это исключение из правила про запрет медикаментов в аптечке.

Важно хранить такие средства нужно в оригинальной упаковке с инструкцией, чтобы медики смогли быстро понять, какие препараты могли попасть в организм.

Сколько хранится аптечка

Собрать грамотную аптечку — это только половина дела. Вторая, не менее важная половина, — обеспечить ее сохранность и постоянную готовность. Просроченная или испорченная аптечка так же бесполезна, как и ее отсутствие (а то и более опасна).

Срок годности автомобильной аптечки определяется не абстрактной датой, а сроками годности медицинских изделий внутри набора и маркировкой производителя. Если хотя бы один ключевой компонент просрочен или поврежден, его нужно заменить.

Как и где хранить

Место хранения — это не просто вопрос удобства. Это фактор, напрямую влияющий на сохранность всех средств. Основные враги автомобильной аптечки — это перепады температур, прямые солнечные лучи, влага и пыль. Поэтому:

Идеальный вариант: салон автомобиля. Если есть возможность, расположите аптечку в нише под одним из сидений или в бардачке. Здесь перепады температур менее экстремальны, чем в багажнике, особенно летом и зимой. Компромиссный вариант: багажник. Если места в салоне нет, храните аптечку в багажнике, но не на открытом участке и не рядом с острыми или тяжелыми предметами. Лучше всего закрепить ее в специальной нише или боксе, чтобы она не перекатывалась и не повреждалась. Не вариант: панель за задним стеклом или под лобовым. Постоянное воздействие солнечных лучей и высоких температур буквально "убивает" стерильность и свойства материалов за сезон.

Аптечка должна быть закреплена и быстро доступна. Если в автомобиле предусмотрено штатное место для ее крепления, лучше использовать его. Если такого места нет, нужно выбрать место, где аптечка не будет мешать управлению, не попадет под педали и не повредится при резком торможении.

Как и когда проверять аптечку

Самый надежный способ — внести в список дел или в календарь телефона уведомление, чтобы проверить автомобильную аптечку. Рекомендуемая периодичность — раз в полгода.

В это время нужно:

Вынуть весь состав автомобильной аптечки. Проверить каждый предмет в составе. Осмотреть упаковки на предмет повреждений, надрывов, признаков влаги. Выписать, сфотографировать или иным способом зафиксировать все средства, у которых срок годности истекает в ближайшие 3–6 месяцев — это "список на замену". Немедленно утилизировать все просроченное. Ничего нельзя оставлять "на всякий случай" — этот случай может стать серьезной ошибкой. Собрать аптечку заново. Нужно разложить предметы логично: то, что может понадобиться в первую очередь — жгут, перчатки, ножницы — рекомендуется класть сверху или в специальный карман.

Эта процедура занимает 10–15 минут, но именно она превращает набор вещей в реально работающий инструмент безопасности. Аптечка должна быть не просто "быть в наличии", а функциональной.

Что говорит закон

Разберемся, кому, когда и чем грозит отсутствие этого важного элемента безопасности.

В каких транспортных средствах обязательна аптечка

Требование наличия аптечки не распространяется на:

мотоциклы, мопеды и квадроциклы;

прицепы, как легковых, так и грузовых.

Главный принцип: если водитель управляет автомобилем, предназначенным для перевозки людей и грузов по общим дорогам, в машине должна быть аптечка.

Что проверяют сотрудники ГИБДД

Наличие. Первое, что попросят сделать, — предъявить аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Внешний вид и срок годности компонентов. Чаще всего смотрят маркировку на жгуте, кровоостанавливающих пакетах и основных бинтах. Просроченные средства — то же самое, что и отсутствие аптечки. Соответствие ГОСТу. Формально проверяется наличие средств, входящих в утвержденный состав.

Если автомобильная аптечка была дополнена чем-то сверх ГОСТа, никто не обратит на это внимания — и за это точно не накажут.

Что будет, если автомобильной аптечки нет

При этом отсутствие автомобильной аптечки с 2023 года само по себе не является основанием для штрафа или запрета эксплуатации транспортного средства. Тем не менее аптечку рекомендуется возить из соображений безопасности.

Как выбрать и использовать автомобильную аптечку

Перейдем к практике. Подробности разберем ниже.

Что лучше — купить набор или собрать самим

РИА Новости

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Приведем сводную таблицу.

Вид Плюсы Минусы Готовый набор Быстро, удобно, гарантированно соответствует ГОСТу, не требует времени на сборку Часто страдает качество отдельных компонентов. Жгуты и бинты могут быть самыми дешевыми. Сроки годности уже могут быть на грани Самостоятельная сборка Полный контроль над качеством каждого предмета. Можно выбрать более удобные и современные аналоги, например, современный жгут-турникет вместо простого резинового, и самостоятельно убедиться в качестве средств Требует времени, знаний и, как правило, обходится дороже

Вердикт: идеальный вариант — компромиссный. Можно купить недорогой готовый набор для формального соответствия, а затем заменить в нем ключевые элементы — жгут, основные бинты — на более качественные и современные.

Как оказывать первую помощь

Источник: unsplash.com

Даже самый укомплектованный состав автомобильной аптечки бесполезен, если не знать, как ей пользоваться. Главная задача — не навредить и действовать грамотно до приезда бригады скорой помощи. Итак, что нужно делать:

Обеспечить собственную безопасность. Подъехать к месту ДТП с включенной аварийкой, выставить знак аварийной остановки. Убедиться, что угрозы нет — движение машин, оголенные провода, возгорание. Вызвать скорую помощь (103 или 112) и сообщить диспетчеру точное место, количество пострадавших и их состояние. Остановить кровотечение. При наружном кровотечении сначала использовать прямое давление на рану. Если это невозможно, опасно или неэффективно, наложить давящую повязку и/или кровоостанавливающий жгут. Не трогать и не пытаться перенести пострадавшего, если нет прямой угрозы его жизни. Если есть травмы позвоночника, можно их усугубить. Не давать воду, еду или лекарства человеку без сознания. В рамках первой помощи можно помочь пострадавшему принять только те препараты, которые были назначены ему ранее врачом, если он в сознании и может подтвердить это.