Что такое сотка земли, сколько это квадратных метров и как правильно рассчитать площадь участка

Сотка земли — это сколько? Такая мера площади используется на дачах, при покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и в объявлениях о продаже. Разберемся, как перевести сотки в квадратные метры и гектары и определить размер участка.

Что такое сотка земли

Сотка — это единица измерения площади земли. Сотка равна 100 кв. м, в гектарах — 0,01 га, а в метрической системе — одному ару. Раньше площадь участков считали в десятинах, но в России для небольших земельных участков привыкли использовать именно сотки.

Как перевести сотки в метры

Формула и таблица

Чтобы перевести сотки в метры, нужна формула:

сотки × 100 = площадь в кв. м;

кв. м ÷ 100 = количество соток.

Для часто используемых размеров участка удобна таблица:

Сотки Кв. м Гектары 1 100 0,01 4 400 0,04 6 600 0,06 8 800 0,08 10 1000 0,10 12 1200 0,12 15 1500 0,15 20 2000 0,20

Если нужно перевести площадь в сотки, разделите кв. м на 100. Например, 750 кв. м — это 7,5 сотки. Сотка в квадратных метрах всегда равна 100, а сколько соток в участке, зависит только от его площади земли.

Для маленького участка удобная мера — сотка, а площадь большого участка измеряется в гектарах.

Размер и стороны сотки

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Размер сотки не привязан к фиксированным сторонам. Сотка в квадратных метрах — это всегда 100, и эту площадь дает и квадрат 10 × 10, и прямоугольник 5 × 20, и участок 8 × 12,5 метра. Сотка в квадратных метрах постоянна, но по форме она может быть вытянутой или компактной.

Сколько соток в гектаре и как перевести в метры

В одном гектаре 100 соток, или 10 000 кв. м. Формулы перевода работают в обе стороны:

гектары × 100 = сотки;

сотки ÷ 100 = гектары;

гектары × 10 000 = кв. м.

Так, 0,5 гектара — это 50 соток, 1 гектар — 100 соток, а 2 гектара — 200 соток.

Как рассчитать площадь участка в сотках

Стандартный метод

Самый простой способ — измерить участок рулеткой и сделать расчет. Порядок простой:

С помощью рулетки измерить длину и ширину участка. Перемножить числа и найти площадь участка в квадратных метрах. Разделить результат на 100 — получится площадь в сотках.

Помимо рулетки можно использовать геодезические приборы: тахеометры и GPS-оборудование. Они позволяют с точностью до сантиметров измерить участок с учетом особенности рельефа. Для особенно больших территорий используют дроны с фотокамерами.

Для прямоугольного участка формула такая же: длина × ширина ÷ 100. Например, участок 25 на 30 метров — это 750 кв. м, или 7,5 сотки. Каждый замер лучше делать дважды, чтобы избежать ошибки.

Земля Фото: Unsplash

Как посчитать и определить площадь участка сложной формы

Если форма сложная, стоит разбить фигуру на прямоугольники и треугольники, посчитать площадь каждой фигуры и сложить результаты. Площадь треугольника — половина произведения основания на высоту. Пример: участок состоит из прямоугольника 20 × 20 метров (400 кв. м) и треугольника с основанием 20 и высотой 10 метров (100 кв. м). Общая площадь — 500 кв. м, то есть 5 соток. Так можно посчитать любую фигуру.

Как найти площадь земельного участка в документах и на кадастровой карте

Площадь указана в выписке из ЕГРН. Быстро посмотреть ее можно на публичной кадастровой карте в НСПД (nspd.gov.ru): нужно ввести кадастровый номер участка и открыть карточку объекта.

Примеры: сколько квадратных метров в 6, 10 и 15 сотках и как выглядит такой участок

Посмотрим на три популярных варианта. Вот размеры земельных участков в квадратных метрах и сотках:

6 соток — 600 кв. м. Примерно 20 × 30 метров. Поместятся небольшой дом, баня и пара грядок.

10 соток — 1000 кв. м. Например, 25 × 40 метров. Хватит на дом, огород, сад и парковку.

15 соток — 1500 кв. м. Примерно 30 × 50 метров. Есть место для большого дома, сада, бассейна и зоны отдыха.

Это ориентиры: реальные участки бывают разной формы, но площадь считается одинаково.

Земельный участок Фото: Unsplash

Сколько соток нужно для дома и строительства

Нужное количество соток зависит от назначения. Для садового участка обычно хватает 4–6 соток, для ИЖС чаще берут 8–15, а для коммерческого объекта размер определяет строительный проект. Минимальный и максимальный размер участка для ИЖС и садоводства устанавливают правила землепользования и застройки (ПЗЗ) района. В Москве и Подмосковье они свои, их публикуют на сайтах администраций. Чем больше участок, тем выше стоимость, а цена сотки зависит от района и коммуникаций.

Советы по выбору участка

Перед покупкой рекомендуем пройтись по чек-листу: