Не забыли нанести? Как выбрать SPF-средства и обеспечить надежную защиту кожи

Ультрафиолет не дремлет даже зимой, а разобраться в средствах защиты, на первый взгляд, задача не из легких. Поговорили с экспертом о том, как подобрать SPF под фототип и сезон, как часто обновлять слой, чтобы не обгореть, и почему защищаться необходимо как на пляже, так и в пасмурную погоду.

Что такое SPF и как работает защита от солнца

SPF, “Sun Protection Factor” (солнцезащитный фактор) — это показатель степени защиты кожи от UVB-лучей. Чем выше этот показатель, тем меньше UVB-излучения достигает эпидермиса.

Важно, чтобы средство действовало против UVA и UVB-лучей. Это обозначается маркировкой "broad spectrum" или значком "UVA" в кружке. Продукты только с SPF защищают от UVB.

UVB-лучи воздействуют на эпидермис, вызывают ожоги и участвуют в формировании загара. Их интенсивность выше в летний период и в дневные часы.

UVA-лучи проникают глубже, в дерму, где находятся коллаген и эластин. Они действуют круглый год, проходят через облака и стекло, не вызывают мгновенных ожогов, но приводят к фотостарению, пигментации и повреждении клеток.

Почему SPF нужен каждый день

Ультрафиолет воздействует на кожу постоянно, и его эффект накапливается. Даже кратковременное пребывание на солнце в течение 10–15 минут в день со временем приводит к повреждениям.

UVA-лучи сохраняют активность в любое время года, поэтому зимой ситуация не становится безопаснее: снег отражает до 80% ультрафиолета, а в горах его интенсивность увеличивается с высотой.

Поэтому базовое правило простое: если есть дневной свет, коже необходима защита. Это особенно важно при использовании ретинола, кислот и других средств, повышающих фоточувствительность.

Солнце — это постоянный источник излучения, которое запускает в коже сразу несколько процессов. Часть из них заметна быстро, часть проявляется спустя годы.

Краткосрочные эффекты

Покраснение и ожоги. Результат действия UVB-лучей.

Загар. Организм вырабатывает меланин, чтобы снизить повреждение.

Обезвоженность. Нарушается барьер кожи, появляется сухость и стянутость.

Долгосрочные изменения

Основной урон от солнца — накопительный и не всегда сразу заметный:

Из-за UVA-лучей кожа теряет упругость, появляются морщины.

Нарушается распределение меланина, появляются темные пятна и неровный тон.

Кожа становится тоньше и менее устойчивой к внешним факторам.

Какие бывают SPF-фильтры

Солнцезащитные средства различаются по типу активных компонентов. От этого зависит механизм защиты, текстура, переносимость кожей и некоторые экологические характеристики.

Физические фильтры

К минеральным фильтрам относятся оксид цинка и диоксид титана. Они распределяются по поверхности эпидермиса и защищают его, отражая и рассеивая ультрафиолет, а также частично его поглощая.

Крем начинает действовать сразу после нанесения и, как правило, хорошо переносится чувствительной кожей. Оксид цинка дополнительно обладает противовоспалительными свойствами.

Минеральный санскрин может оставлять белый или сероватый оттенок, особенно на темных фототипах. Также такие текстуры иногда сложнее распределяются равномерно.

Химические фильтры

К химическим (органическим) фильтрам относятся соединения, такие как авобензон, октокрилен, октиноксат и другие. Они поглощают ультрафиолетовое излучение и преобразуют его в тепловую энергию.

Органические фильтры имеют легкие текстуры, быстро впитываются и не оставляют белого следа. Это делает их удобными для ежедневного использования и нанесения под макияж.

У чувствительной кожи могут вызывать раздражение или дискомфорт. Некоторые фильтры требуют времени для формирования эффективной защиты (обычно около 15–20 минут после нанесения).

Экологический аспект: отдельные органические фильтры, в частности оксибензон и октиноксат, связаны с негативным воздействием на морские экосистемы. Поэтому в ряде регионов (например, на Гавайях и в Палау) введены ограничения на их использование. Маркировка "reef-safe" не имеет единого стандарта регулирования, но обычно означает отсутствие этих фильтров в составе.

Многие современные средства содержат одновременно минеральные и химические фильтры. Это позволяет добиться более стабильной и широкой защиты при комфортной текстуре.

В чем разница

Минеральные фильтры действуют на поверхности кожи, подходят для чувствительной кожи и состояний вроде розацеа.

Химические действуют за счет поглощения излучения, легче ощущаются на коже.

Физические фильтры считаются более гипоаллергенными. Чаще всего встречаются средства комбинированные: содержащие и химические, и физические факторы. Применение физических фильтров принципиально детям и пациентам с фотодерматозами. Анастасия Волкова врач-косметолог

Как выбрать SPF

Чем отличаются уровни защиты 15, 30 и 50

Фильтр 15 блокирует около 93–94% UVB-лучей. Подходит для условий низкой солнечной активности: пасмурная погода, межсезонье, короткие выходы на улицу. Чаще используется при более темных фототипах или уже адаптированной к солнцу коже.

30 — задерживает примерно 96–97% UVB. Универсальный вариант для города и умеренного солнца: повседневная активность, прогулки, летний период без экстремальной инсоляции.

50 — блокирует около 98–99% UVB. Рекомендуется при высокой солнечной нагрузке: пляж, горы, южные регионы, длительное пребывание на солнце. Подходит для светлой, чувствительной кожи, а также при склонности к гиперпигментации и использовании ретиноидов или кислот.

SPF 30 и 50, на самом деле, отличаются всего на 2%. 30 защищает на 97%, 50 — на 99%. 50 мы назначаем только при склонности к появлению пигментных пятен и после травматичных процедур. Анастасия Волкова врач-косметолог

SPF по фототипу кожи

I фототип (очень светлая, рыжеватая, веснушки). Этот тип кожи никогда не загорает, всегда обгорает. Нужна степень защиты 50, обильно и с обновлением каждые 2 часа.

II фототип (светлая). Легко обгорает, загар ложится достаточно трудно. Рекомендуется 30–50 (50 в часы пик).

III (светлая или слегка смуглая). Иногда обгорает, загар ровный. Оптимально 15–30 (30 для пляжа, 15 для города).

IV (смуглая). Обгорает редко, загорает быстро. Достаточно 15, при высоком УФ-индексе можно 30.

V–VI (очень смуглая и темная). Солнечные ожоги крайне редки, но защищаться необходимо для профилактики старения и пигментации. Достаточно 10–15, более высокие значения не навредят.

Фототип не меняется с возрастом. Даже если кажется, что вы привыкли к солнцу, риск накопленных повреждений сохраняется.

Как учитывать сезон и УФ-индекс

Уровень SPF зависит не только от времени года, но и от УФ-индекса — показателя интенсивности ультрафиолетового излучения. Чем он выше, тем быстрее кожа получает повреждение и тем выше должна быть степень защиты.

Сезонные ориентиры

Зима. УФ-индекс обычно низкий, но UVA-лучи продолжают воздействовать на кожу, а снег отражает до 80% излучения. Для города достаточно SPF 15–30, в горах — 50.

Весна. Интенсивность солнца растет, а кожа после зимы более уязвима. В начале сезона SPF 30, ближе к лету — 50.

Лето. УФ-индекс достигает высоких значений (7–11+). В городе — SPF 30, при длительном пребывании на солнце и в пиковые часы (примерно с 10:00 до 16:00) — 50.

Осень. В начале сохраняются летние условия, затем уровень излучения снижается. Постепенно можно перейти с 50 на 15–30.

Как ориентироваться по УФ-индексу

1–2. Низкий уровень: SPF 15 при длительном пребывании на улице.

3–5. Умеренный: 15–30.

6–7. Высокий: 30–50, желательно ограничить пребывание на солнце в середине дня.

8–10. Очень высокий: 50, тень, защитная одежда.

11+. Экстремальный: минимизировать пребывание на солнце, обязательны SPF 50 и частое обновление.

Проверять УФ-индекс стоит так же автоматически, как погоду — это самый точный ориентир для выбора уровня защиты в конкретный день.

Даже зимой в пасмурный день при УФ-индексе в 1–2 стоит применять SPF. Кроме вопросов формирования пигмента многие забывают про фотостарение. Под действием солнечных лучей даже невысокой эффективности происходит выраженное старение структур кожи и всегда присутствуют риски меланомы — рака кожи. Анастасия Волкова врач-косметолог

Какой формат удобнее

Кремы и флюиды. Кремы плотнее (для сухой/нормальной кожи), флюиды легче (для жирной/комбинированной, под макияж). Позволяют точно отмерить необходимое количество (2 мг/см², примерно половина чайной ложки на лицо и шею).

Спреи. Удобны для тела, но сложно нанести равномерно, часть улетучивается, не рекомендуются для лица (лучше распылить на ладони). Легко пропустить участки.

Стики. Компактны, удобны для точечного нанесения (родинки, губы, веки) и обновления поверх макияжа. Минус: трудно нанести толстый слой, поэтому только как дополнение к основному крему.

Тональные средства с SPF (BB, CC, праймеры) удобны для города, но большинство втирают их слишком тонко для заявленной защиты. Используйте только как дополнение к базовому SPF.

Главный критерий при выборе формата — это не столько удобство, сколько возможность нанести и обновлять средства в нужном количестве и с необходимой частотой.

Как правильно нанести SPF

Даже высокий SPF не подействует, если его нанести в недостаточном количестве или с нарушением базовых правил.

Ключевой параметр — это объем. Для того чтобы средство обеспечивало заявленный уровень защиты, его нужно использовать из расчета примерно 2 мг на квадратный сантиметр кожи. На практике это означает около чайной ложки на лицо, шею и зону декольте (часто ориентируются на "полоску на два пальца"). Для всего тела требуется значительно больше — в среднем 2–3 столовые ложки.

Если уменьшить количество хотя бы вдвое, защита падает кратно: например, SPF 50 в таком случае может действовать на уровне 7–10.

Использовать средство следует заранее: примерно за 15–20 минут до выхода на улицу. Это особенно важно для химических фильтров, которым требуется время для формирования защитного слоя. При этом многие зоны остаются незаслуженно забытыми: уши, шея, зона декольте, тыльная сторона кистей — именно там кожа часто получает избыточное ультрафиолетовое воздействие.

Однократного нанесения недостаточно. Находясь на улице, средство необходимо обновлять каждые два часа. Если вы купаетесь или активно потеете, защита снижается быстрее — даже у водостойких формул, которые сохраняют заявленные свойства в среднем от 40 до 80 минут контакта с водой. После этого слой стоит наносить заново.

Не менее важны условия хранения. Солнцезащитные средства чувствительны к температуре и свету, поэтому их следует держать в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. В закрытом виде срок годности обычно составляет до трех лет, после вскрытия — около 12 месяцев. Если средство изменило запах, цвет или текстуру, его лучше не использовать: это признак разрушения фильтров.

SPF также стоит грамотно вписывать в уход. Между нанесением разных средств желательно выдерживать интервал 15–20 минут, чтобы не нарушать их работу.

Антиоксиданты, такие как витамины С и Е, могут усиливать защиту. После скрабов и пилингов кожа становится более уязвимой, и защищаться стоит особенно тщательно.

После пребывания на солнце коже требуется восстановление. Для этого подходят средства с пантенолом, алоэ и смягчающими компонентами — их наносят на чистую, слегка влажную кожу, чтобы снизить ощущение сухости и поддержать барьерные функции.

Как использовать SPF вместе с косметикой

Чтобы солнцезащита действовала эффективно, важно правильно встроить SPF в утренний ритуал ухода и макияжа. Начинайте с очищения кожи, затем наносите привычный уход: крем или сыворотку — и ждите 2–3 минуты, чтобы средство впиталось.

После этого равномерно распределите солнцезащитное средство: для лица и шеи обычно достаточно чайной ложки, а затем выждите еще 10–15 минут, чтобы пленка полностью сформировалась. Только после этого можно переходить к праймеру и тональному крему. Важно помнить: тональные средства с SPF — это не полноценная защита, а лишь дополнительный барьер.

Если нанести увлажняющий крем с SPF 30, а поверх тональный с уровнем 20 — защита, конечно же, не суммируется до 50. Анастасия Волкова врач-косметолог

Если вы проводите день на улице, защита поверх макияжа также важна. Для этого используют SPF-пудру, стик, спрей или кушон. Они не заменяют полноценный слой крема, но снижают риск фотоповреждения и помогают обновлять средство каждые 2–3 часа.

Некоторые ошибки сводят всю защиту на нет: наносить тональный крем сразу после SPF, не выждав паузу 10–15 минут, или смешивать его с декоративной косметикой. Это нарушает структуру слоя и снижает эффективность фильтров.

Как смывать солнцезащитный крем

Средства от солнца формируют на коже плотный и часто водостойкий слой, поэтому его удаление требует внимательного подхода. Оптимальная схема — двухэтапное очищение, которое эффективно снимает все фильтры и не травмирует кожу.

Первый этап — масляная фаза. Для этого используют гидрофильное масло, бальзам или мицеллярную воду с мягкими ПАВ. Масло растворяет солнцезащитные фильтры и помогает извлечь частицы, застрявшие в микрорельефе кожи. Особенно важно прорабатывать труднодоступные зоны — веки, линию роста волос, уши и область вокруг носа.

Второй этап — водная фаза. После масляного очищения используют гель, пенку или крем для умывания. Этот шаг удаляет остатки масла и SPF-крема, не оставляя ощущения стянутости и обеспечивая полноценное очищение кожи.

Такой подход позволяет эффективно снять все солнцезащитные компоненты, сохранить гидробарьер кожи и подготовить ее к вечернему уходу.

Популярные вопросы о SPF