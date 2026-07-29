Возведение числа в степень упрощает вычисления, позволяет компактно записывать большие числа и используется в алгебре, геометрии, физике и информатике. Важно не только уметь находить значения таких выражений по таблице, но и понимать, как читается такая запись и какие у нее есть свойства.

Что такое степень числа

Представим задачу, что нужно посчитать площадь квадрата со стороной 8. Можно написать 8 × 8, а можно короче — 8². Если нужно найти объем куба со стороной 3, записываем 3³. Такая математическая запись и называется степенью числа.

То есть, степень — это короткий способ записать многократное умножение числа на само себя: Yⁿ = Y × Y × Y × ... × Y (n раз). Это означает возвести число в степень.

В записи 5⁴:

5 — это основание степени, то есть число, которое умножается само на себя;

4 — это показатель степени, то есть сколько берется оснований для умножения.

Короткая запись 5⁴ означает возведение в натуральную степень: 5 × 5 × 5 × 5. То же самое с 2³: тройка сверху показывает, что двойку нужно взять множителем три раза.

Натуральная степень — это степень, у которой показатель является положительным целым числом, то есть 1, 2, 3, 4 и так далее.

Степени помогают не расписывать длинные цепочки перемножения

Как читается математическая запись числа в степени? Есть два привычных варианта чтения:

5² — пять во второй степени или пять в квадрате;

3³ — три в третьей степени или три в кубе;

2⁶ — два в шестой степени.

Названия квадрат и куб используются только для второй и третьей степени. Во всех остальных случаях говорится “в четвертой степени”, “в пятой степени” и так далее.

Таблица натуральных степеней чисел от 1 до 10

Чтобы не считать одно и то же заново, удобно держать под рукой готовые значения.

Еще один важный случай, который не используется в базовой арифметике и обычно не рассматривается в школьных задачах, — возведение числа в нулевую степень. Для любого числа a, кроме нуля, действует правило: a⁰ = 1. Например:

7⁰ = 1;

125⁰ = 1;

(-4)⁰ = 1;

(3/5)⁰ = 1.

Почему так получается? Чтобы это понять можно рассмотреть деление степеней с одинаковым основанием: 7³ / 7³ = 7³⁻³ = 7⁰. Но любое одинаковое число, деленное само на себя, дает 1. Значит, 7⁰ = 1. Поэтому основание с показателем 0 не может быть применено к нулю, так как на него делить нельзя.

Таблица степеней числа 1

Возвести единицу в любую степень достаточно просто. Результат всегда будет равен единице, сколько бы раз ни умножалась цифра сама на себя. Формула: 1ⁿ = 1, где n — показатель, то есть количество умножений.

Таблица степеней числа 2

Показатель Запись основания и показателя Значение 1 2¹ 2 2 2² 4 3 2³ 8 4 2⁴ 16 5 2⁵ 32 6 2⁶ 64 7 2⁷ 128 8 2⁸ 256 9 2⁹ 512 10 2¹⁰ 1 024

Таблица степеней числа 3

Показатель Запись основания и показателя Значение 1 3¹ 3 2 3² 9 3 3³ 27 4 3⁴ 81 5 3⁵ 243 6 3⁶ 729 7 3⁷ 2 187 8 3⁸ 6 561 9 3⁹ 19 683 10 3¹⁰ 59 049

Таблица степеней числа 4

Четверка — это 2², поэтому ее степени тесно связаны со степенями двойки.

Показатель Запись основания и показателя Значение 1 4¹ 4 2 4² 16 3 4³ 64 4 4⁴ 256 5 4⁵ 1 024 6 4⁶ 4 096 7 4⁷ 16 384 8 4⁸ 65 536 9 4⁹ 262 144 10 4¹⁰ 1 048 576

. Фото: Источник: magnific.com

Таблица степеней числа 5

Пятерка удобна тем, что ее степени легко узнаются по характерному окончанию на число 25.

Показатель Запись основания и показателя Значение 1 5¹ 5 2 5² 25 3 5³ 125 4 5⁴ 625 5 5⁵ 3 125 6 5⁶ 15 625 7 5⁷ 78 125 8 5⁸ 390 625 9 5⁹ 1 953 125 10 5¹⁰ 9 765 625

Таблица степеней числа 6

Показатель Запись основания и показателя Значение 1 6¹ 6 2 6² 36 3 6³ 216 4 6⁴ 1 296 5 6⁵ 7 776 6 6⁶ 46 656 7 6⁷ 279 936 8 6⁸ 1 679 616 9 6⁹ 10 077 696 10 6¹⁰ 60 466 176

Таблица степеней числа 7

Семерка — простое число, а ее степени быстро становятся большими, поэтому таблицу значений держать рядом с собой при решении задач особенно удобно.

Показатель Запись основания и показателя Значение 1 7¹ 7 2 7² 49 3 7³ 343 4 7⁴ 2 401 5 7⁵ 16 807 6 7⁶ 117 649 7 7⁷ 823 543 8 7⁸ 5 764 801 9 7⁹ 40 353 607 10 7¹⁰ 282 475 249

. Фото: Источник: magnific.com

Таблица степеней числа 8

Восьмерка — это 2³, поэтому ее значения удобно рассчитывать через степени двойки.

Показатель Запись основания и показателя Значение 1 8¹ 8 2 8² 64 3 8³ 512 4 8⁴ 4 096 5 8⁵ 32 768 6 8⁶ 262 144 7 8⁷ 2 097 152 8 8⁸ 16 777 216 9 8⁹ 134 217 728 10 8¹⁰ 1 073 741 824

Таблица степеней числа 9

Девятка — это квадрат тройки, то есть 3², поэтому ее степени можно считать и через свойства степеней, о которых мы поговорим ниже.

Показатель Запись основания и показателя Значение 1 9¹ 9 2 9² 81 3 9³ 729 4 9⁴ 6 561 5 9⁵ 59 049 6 9⁶ 531 441 7 9⁷ 4 782 969 8 9⁸ 43 046 721 9 9⁹ 387 420 489 10 9¹⁰ 3 486 784 401

Таблица степеней числа 10

Степени “десятки” — самые наглядные. Показатель просто обозначает, сколько нулей нужно добавить после единицы.

Показатель Запись основания и показателя Значение 1 10¹ 10 2 10² 100 3 10³ 1 000 4 10⁴ 10 000 5 10⁵ 100 000 6 10⁶ 1 000 000 7 10⁷ 10 000 000 8 10⁸ 100 000 000 9 10⁹ 1 000 000 000 10 10¹⁰ 10 000 000 000

Как пользоваться таблицей степеней

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Как проверять вычисления по таблице

Самый простой способ такой:

Найти основание. Затем найти нужный показатель степени. Проверить, где эти значения пересекаются, и сверить результат.

Полезный прием — смотреть, должен ли ответ сильно вырасти. Чем больше показатель степени, тем быстрее растет результат. Если число почти не изменилось, скорее всего, где-то есть ошибка

Где таблица помогает в задачах

Готовые значения в таблице степеней особенно полезны:

в школьных примерах и уравнениях;

в физике и химии, где встречаются формулы;

в информатике, где часто нужны степени двойки;

при проверке ответов без калькулятора.

В школьных задачах часто встречаются не только степени чисел от 1 до 10, но и квадраты и кубы чисел до 20. Их полезно знать отдельно, так как это поможет быстрее решать примеры, уравнения, задачи на площадь и объем, а также проверять вычисления без калькулятора.

Квадрат числа — это число, умноженное само на себя. Например, 12² = 12 × 12 = 144.

11² = 121;

12² = 144;

13² = 169;

14² = 196;

15² = 225;

16² = 256;

17² = 289;

18² = 324;

19² = 361;

20² = 400.

Эти значения часто используются при решении квадратных уравнений, задач на площадь, упрощении выражений и вычислении корней

Например:

√144 = 12, потому что 12² = 144;

площадь квадрата со стороной 18 см равна 18² = 324 см².

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Куб числа — это число, умноженное само на себя три раза. Например, 11³ = 11 × 11 × 11 = 1331.

11³ = 1 331;

12³ = 1 728;

13³ = 2 197;

14³ = 2 744;

15³ = 3 375;

16³ = 4 096;

17³ = 4 913;

18³ = 5 832;

19³ = 6 859;

20³ = 8 000.

Кубы чисел особенно полезны в задачах на объем. Если известна длина ребра куба, его объем находится по формуле V = a³

Например:

объем куба с ребром 12 см равен 12³ = 1 728 см³;

если 17³ = 4913, значит кубический корень из 4913 равен 17.

Чтобы быстрее запомнить кубы, можно сначала выучить квадраты, а затем умножать квадрат числа еще раз на это же число:

14³ = 14² × 14 = 196 × 14 = 2744;

18³ = 18² × 18 = 324 × 18 = 5832;

20³ = 20² × 20 = 400 × 20 = 8000.

Основные свойства степеней: таблица

Когда таблицы под рукой нет, могут помочь свойства степеней. Они сокращают вычисления и делают выражения короче.

Свойство Формула Произведение степеней с одинаковым основанием aᵐ × aⁿ = aᵐ⁺ⁿ Деление степеней с одинаковым основанием aᵐ / aⁿ = aᵐ⁻ⁿ; a ≠ 0 Возведение степени в степень (aᵐ)ⁿ = aᵐⁿ Степень произведения (ab)ⁿ = aⁿbⁿ Степень частного (a/b)ⁿ = aⁿ/bⁿ; b ≠ 0

Умножение степеней с одинаковым основанием

Если основание одинаковое, показатели степени складываются. Например, 2³ × 2² = 2⁵ = 32. Такое сложение возможно, потому что в произведении просто увеличивается количество одинаковых множителей.

Деление степеней с одинаковым основанием

Если основания одинаковые, показатели степени вычитаются. Например, 5⁴/ 5² = 5² = 25.

Главное условие для применения этого свойства: основание не должно быть нулем

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Возведение степени в степень

Если основание одинаковое, показатели могут и перемножаться. Например, (3²)³ = 3⁶ = 729.

Такое свойство удобно применять, когда нужно быстро раскрыть выражение без долгого перемножения каждой части

Степень произведения и частного

Степень, вынесенную за скобки, можно распределить по множителям. Например, (2 × 5)³ = 2³ × 5³ = 8 × 125 = 1000 или с дробью (3/4)² = 3²/4² = 9/16.

Особые случаи при возведении в степень

Кроме натуральных показателей, есть несколько важных случаев, которые часто вызывают вопросы у школьников.

Возведение числа в отрицательную степень

Отрицательная степень не означает, что ответ будет отрицательным. Она показывает, что число нужно обратить в дробь: a⁻ⁿ = 1 / aⁿ, если a ≠ 0.

Примеры:

2⁻³ = 1/2³ = 1/8;

10⁻² = 1/100 = 0,01.

Подсказка: при отрицательной степени основание как будто “переезжает” в знаменатель. Также знак минус относится к показателю, а не к самому числу в целом

Возведение числа в дробную степень

Дробная степень связана с корнями: aᵐ/ⁿ = ⁿ√(aᵐ).

Примеры:

16¹/² = √16 = 4;

27²/³ = (³√27)² = 3² = 9.

Для школьных задач обычно берутся такие примеры дробей, где результат получается наглядным и легко переводится в конечное число

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Возведение отрицательного числа в степень

При возведении в степень чисел с отрицательными основаниями часто ошибаются из-за знака.

Общее правило очень простое:

четная степень дает положительный результат;

нечетная степень — отрицательный.

Так происходит, потому что минусы попарно уничтожаются друг на друга

Четная степень отрицательного числа

Примеры:

(-2)² = 4;

(-3)⁴ = 81.

Если отрицательное число умножается само на себя четное количество раз, минусов получается четное число, и итоговый знак будет плюсом

Нечетная степень отрицательного числа

Примеры:

(-2)³ = -8;

(-5)⁵ = -3 125.

Если множителей нечетное число, один минус остается, и результат будет отрицательным

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Примеры вычисления степеней

Разберем несколько типичных примеров.

Возвести 4³ → 4 × 4 × 4 = 64. Найти 2⁵ × 2² → 2⁵⁺² = 2⁷ = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 128. Возвести (3²)² → 3⁴ = 3 × 3 × 3 × 3 = 81. Найти 10⁻³ → 1/10³ = 1/1000 = 0,001. Высчитать 25¹/ ² → √25 = 5. Упростить (5y)³ → (5y)³ = 5³y³ = 125y³.

На инженерном калькуляторе степень обычно вводится через кнопку xʸ или символ ^. Например, короткая запись 2^5 означает 2⁵, то есть 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32. Если основание отрицательное, его нужно брать в скобки: (-3)^2 = 9

Как быстро можно считать степени без калькулятора

Не всегда нужно перемножать число само на себя много раз. Часто проще разбить вычисление на шаги. Представим несколько способов:

Использовать предыдущую строку таблицы. Если известно, что 6⁴ = 1296, то 6⁵ можно найти одним произведением: 1296 × 6 = 7776. Каждая следующая степень получается умножением предыдущего результата на основание.

Разбивать показатель на удобные части. Например, нужно найти 2⁸. Можно возвести так: 2⁸ = 2⁴ × 2⁴ = 16 × 16 = 256. Это быстрее, чем восемь раз подряд умножать двойку.

Использовать связь с квадратами и кубами.

Если степень четная, ее часто удобно представить как квадрат: 5⁶ = (5³)² = 125² = 15 625.

Если показатель делится на три, можно использовать куб: 4⁶ = (4²)³ = 16³ = 4096.

Сначала упрощать выражение, а потом считать. Пример: 2⁴ × 5⁴ = (2 × 5)⁴ = 10⁴ = 10 000. Без свойства степеней пришлось бы отдельно перемножать 16 и 625.

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Как сравнивать степени без полного вычисления

Иногда в задаче не нужно находить точное значение, достаточно понять, какое число больше.

Если основания одинаковые и больше единицы, больше та степень, у которой показатель выше: 3⁷ > 3⁵, потому что 7 > 5.

Если показатели одинаковые и положительные, больше та степень, у которой основание больше: 8⁴ > 6⁴, потому что 8 > 6.

Если и основания, и показатели разные, можно привести выражения к одному основанию.

Пример: 4⁵ и 2¹¹.

Так как 4 = 2², получаем: 4⁵ = (2²)⁵ = 2¹⁰.

Значит, 2¹¹ больше, чем 4⁵.

Еще пример: 9³ и 3⁷.

Так как 9 = 3², то: 9³ = (3²)³ = 3⁶.

Значит, 3⁷ > 9³.

Такие сравнения полезны в тестах, где нет возможности тратить время на большие вычисления

Как понять порядок действий в выражениях со степенями

В выражениях со степенями важно соблюдать порядок действий. Обычно сначала выполняются действия в скобках, затем возведение в степень, потом умножение и деление, и только после этого сложение и вычитание.

Пример: 2 + 3² × 4 = 2 + 9 × 4 = 2 + 36 = 38. Нельзя сначала сложить 2 и 3, потому что степень имеет более высокий приоритет.

Еще пример: (2 + 3)² = 5² = 25, а 2 + 3² = 2 + 9 = 11. Скобки полностью меняют смысл выражения.

При решении лучше сначала определить, к чему именно относится показатель степени: только к одному числу, ко всей скобке или к произведению

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Типичные ошибки

Даже если тема кажется простой, на степенях легко потерять баллы на контрольных или экзаменах из-за невнимательности или путаницы.

Ошибка: думать, что в 3⁴ число 4, которое является показателем, нужно сделать умножение на себя три раза.

Правильно: основание — 3, значит перемножается именно эта цифра: 3 × 3 × 3 × 3 = 81.

Как запомнить? Спросить себя: “Что растет от земли?”. Основание, которое мы и берем за базу для уравнения

Ошибка: записать решение как -2² = 4, потеряв минус перед результатом.

Правильно: -2² = -(2²) = -4.

В математике у действий есть строгий приоритет. Возведение в степень всегда выполняется раньше, чем умножение на -1:

в выражении -2² степень относится только к двойке, поэтому получается: - (2 × 2) = -4;

чтобы в квадрат возводилось отрицательное число, нужны скобки вокруг всего числа: (-2)² = (-2) × (-2) = 4.

Как запомнить? Степень “жадная”, она захватывает только то число, над которым непосредственно стоит. Чтобы она захватила минус, его нужно спрятать вместе с числом в скобки

Ошибка: 2³ + 2² = 2⁵.

Так делать нельзя. Свойства работают только при умножении и делении, но не для сложения

Правильно: 2³ + 2² = 8 + 4 = 12.

Как понять, что ответ получился неправильным?

Четная степень отрицательного числа дала минус — ошибка. Должен быть знак плюс. Показатель нуля не дал единицу — ошибка. Любое число, кроме нуля, в степени 0 всегда равно 1. При отрицательном показателе результат не стал дробью. При показатели числа 10 количество нулей не совпадает с показателем — ошибка. У десятки в степени n в конце должно быть ровно n нулей.

Пример: если при вычислении 8³ получился ответ меньше 8, то ошибка очевидна, так как при натуральной степени больше 1 число должно увеличиться.

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Частые вопросы по таблице степеней