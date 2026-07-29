Возведение числа в степень упрощает вычисления, позволяет компактно записывать большие числа и используется в алгебре, геометрии, физике и информатике. Важно не только уметь находить значения таких выражений по таблице, но и понимать, как читается такая запись и какие у нее есть свойства.
Что такое степень числа
Представим задачу, что нужно посчитать площадь квадрата со стороной 8. Можно написать 8 × 8, а можно короче — 8². Если нужно найти объем куба со стороной 3, записываем 3³. Такая математическая запись и называется степенью числа.
То есть, степень — это короткий способ записать многократное умножение числа на само себя: Yⁿ = Y × Y × Y × ... × Y (n раз). Это означает возвести число в степень.
В записи 5⁴:
- 5 — это основание степени, то есть число, которое умножается само на себя;
- 4 — это показатель степени, то есть сколько берется оснований для умножения.
Короткая запись 5⁴ означает возведение в натуральную степень: 5 × 5 × 5 × 5. То же самое с 2³: тройка сверху показывает, что двойку нужно взять множителем три раза.
Натуральная степень — это степень, у которой показатель является положительным целым числом, то есть 1, 2, 3, 4 и так далее.
Степени помогают не расписывать длинные цепочки перемножения
Как читается математическая запись числа в степени? Есть два привычных варианта чтения:
- 5² — пять во второй степени или пять в квадрате;
- 3³ — три в третьей степени или три в кубе;
- 2⁶ — два в шестой степени.
Названия квадрат и куб используются только для второй и третьей степени. Во всех остальных случаях говорится “в четвертой степени”, “в пятой степени” и так далее.
Таблица натуральных степеней чисел от 1 до 10
Чтобы не считать одно и то же заново, удобно держать под рукой готовые значения.
Еще один важный случай, который не используется в базовой арифметике и обычно не рассматривается в школьных задачах, — возведение числа в нулевую степень. Для любого числа a, кроме нуля, действует правило: a⁰ = 1. Например:
- 7⁰ = 1;
- 125⁰ = 1;
- (-4)⁰ = 1;
- (3/5)⁰ = 1.
Почему так получается? Чтобы это понять можно рассмотреть деление степеней с одинаковым основанием: 7³ / 7³ = 7³⁻³ = 7⁰. Но любое одинаковое число, деленное само на себя, дает 1. Значит, 7⁰ = 1. Поэтому основание с показателем 0 не может быть применено к нулю, так как на него делить нельзя.
Таблица степеней числа 1
Возвести единицу в любую степень достаточно просто. Результат всегда будет равен единице, сколько бы раз ни умножалась цифра сама на себя. Формула: 1ⁿ = 1, где n — показатель, то есть количество умножений.
Таблица степеней числа 2
|Показатель
|Запись основания и показателя
|Значение
|1
|2¹
|2
|2
|2²
|4
|3
|2³
|8
|4
|2⁴
|16
|5
|2⁵
|32
|6
|2⁶
|64
|7
|2⁷
|128
|8
|2⁸
|256
|9
|2⁹
|512
|10
|2¹⁰
|1 024
Таблица степеней числа 3
|Показатель
|Запись основания и показателя
|Значение
|1
|3¹
|3
|2
|3²
|9
|3
|3³
|27
|4
|3⁴
|81
|5
|3⁵
|243
|6
|3⁶
|729
|7
|3⁷
|2 187
|8
|3⁸
|6 561
|9
|3⁹
|19 683
|10
|3¹⁰
|59 049
Таблица степеней числа 4
Четверка — это 2², поэтому ее степени тесно связаны со степенями двойки.
|Показатель
|Запись основания и показателя
|Значение
|1
|4¹
|4
|2
|4²
|16
|3
|4³
|64
|4
|4⁴
|256
|5
|4⁵
|1 024
|6
|4⁶
|4 096
|7
|4⁷
|16 384
|8
|4⁸
|65 536
|9
|4⁹
|262 144
|10
|4¹⁰
|1 048 576
Таблица степеней числа 5
Пятерка удобна тем, что ее степени легко узнаются по характерному окончанию на число 25.
|Показатель
|Запись основания и показателя
|Значение
|1
|5¹
|5
|2
|5²
|25
|3
|5³
|125
|4
|5⁴
|625
|5
|5⁵
|3 125
|6
|5⁶
|15 625
|7
|5⁷
|78 125
|8
|5⁸
|390 625
|9
|5⁹
|1 953 125
|10
|5¹⁰
|9 765 625
Таблица степеней числа 6
|Показатель
|Запись основания и показателя
|Значение
|1
|6¹
|6
|2
|6²
|36
|3
|6³
|216
|4
|6⁴
|1 296
|5
|6⁵
|7 776
|6
|6⁶
|46 656
|7
|6⁷
|279 936
|8
|6⁸
|1 679 616
|9
|6⁹
|10 077 696
|10
|6¹⁰
|60 466 176
Таблица степеней числа 7
Семерка — простое число, а ее степени быстро становятся большими, поэтому таблицу значений держать рядом с собой при решении задач особенно удобно.
|Показатель
|Запись основания и показателя
|Значение
|1
|7¹
|7
|2
|7²
|49
|3
|7³
|343
|4
|7⁴
|2 401
|5
|7⁵
|16 807
|6
|7⁶
|117 649
|7
|7⁷
|823 543
|8
|7⁸
|5 764 801
|9
|7⁹
|40 353 607
|10
|7¹⁰
|282 475 249
Таблица степеней числа 8
Восьмерка — это 2³, поэтому ее значения удобно рассчитывать через степени двойки.
|Показатель
|Запись основания и показателя
|Значение
|1
|8¹
|8
|2
|8²
|64
|3
|8³
|512
|4
|8⁴
|4 096
|5
|8⁵
|32 768
|6
|8⁶
|262 144
|7
|8⁷
|2 097 152
|8
|8⁸
|16 777 216
|9
|8⁹
|134 217 728
|10
|8¹⁰
|1 073 741 824
Таблица степеней числа 9
Девятка — это квадрат тройки, то есть 3², поэтому ее степени можно считать и через свойства степеней, о которых мы поговорим ниже.
|Показатель
|Запись основания и показателя
|Значение
|1
|9¹
|9
|2
|9²
|81
|3
|9³
|729
|4
|9⁴
|6 561
|5
|9⁵
|59 049
|6
|9⁶
|531 441
|7
|9⁷
|4 782 969
|8
|9⁸
|43 046 721
|9
|9⁹
|387 420 489
|10
|9¹⁰
|3 486 784 401
Таблица степеней числа 10
Степени “десятки” — самые наглядные. Показатель просто обозначает, сколько нулей нужно добавить после единицы.
|Показатель
|Запись основания и показателя
|Значение
|1
|10¹
|10
|2
|10²
|100
|3
|10³
|1 000
|4
|10⁴
|10 000
|5
|10⁵
|100 000
|6
|10⁶
|1 000 000
|7
|10⁷
|10 000 000
|8
|10⁸
|100 000 000
|9
|10⁹
|1 000 000 000
|10
|10¹⁰
|10 000 000 000
Как пользоваться таблицей степеней
Как проверять вычисления по таблице
Самый простой способ такой:
- Найти основание.
- Затем найти нужный показатель степени.
- Проверить, где эти значения пересекаются, и сверить результат.
Полезный прием — смотреть, должен ли ответ сильно вырасти. Чем больше показатель степени, тем быстрее растет результат. Если число почти не изменилось, скорее всего, где-то есть ошибка
Где таблица помогает в задачах
Готовые значения в таблице степеней особенно полезны:
- в школьных примерах и уравнениях;
- в физике и химии, где встречаются формулы;
- в информатике, где часто нужны степени двойки;
- при проверке ответов без калькулятора.
В школьных задачах часто встречаются не только степени чисел от 1 до 10, но и квадраты и кубы чисел до 20. Их полезно знать отдельно, так как это поможет быстрее решать примеры, уравнения, задачи на площадь и объем, а также проверять вычисления без калькулятора.
Квадрат числа — это число, умноженное само на себя. Например, 12² = 12 × 12 = 144.
- 11² = 121;
- 12² = 144;
- 13² = 169;
- 14² = 196;
- 15² = 225;
- 16² = 256;
- 17² = 289;
- 18² = 324;
- 19² = 361;
- 20² = 400.
Эти значения часто используются при решении квадратных уравнений, задач на площадь, упрощении выражений и вычислении корней
Например:
- √144 = 12, потому что 12² = 144;
- площадь квадрата со стороной 18 см равна 18² = 324 см².
Куб числа — это число, умноженное само на себя три раза. Например, 11³ = 11 × 11 × 11 = 1331.
- 11³ = 1 331;
- 12³ = 1 728;
- 13³ = 2 197;
- 14³ = 2 744;
- 15³ = 3 375;
- 16³ = 4 096;
- 17³ = 4 913;
- 18³ = 5 832;
- 19³ = 6 859;
- 20³ = 8 000.
Кубы чисел особенно полезны в задачах на объем. Если известна длина ребра куба, его объем находится по формуле V = a³
Например:
- объем куба с ребром 12 см равен 12³ = 1 728 см³;
- если 17³ = 4913, значит кубический корень из 4913 равен 17.
Чтобы быстрее запомнить кубы, можно сначала выучить квадраты, а затем умножать квадрат числа еще раз на это же число:
- 14³ = 14² × 14 = 196 × 14 = 2744;
- 18³ = 18² × 18 = 324 × 18 = 5832;
- 20³ = 20² × 20 = 400 × 20 = 8000.
Основные свойства степеней: таблица
Когда таблицы под рукой нет, могут помочь свойства степеней. Они сокращают вычисления и делают выражения короче.
|Свойство
|Формула
|Произведение степеней с одинаковым основанием
|aᵐ × aⁿ = aᵐ⁺ⁿ
|Деление степеней с одинаковым основанием
|aᵐ / aⁿ = aᵐ⁻ⁿ; a ≠ 0
|Возведение степени в степень
|(aᵐ)ⁿ = aᵐⁿ
|Степень произведения
|(ab)ⁿ = aⁿbⁿ
|Степень частного
|(a/b)ⁿ = aⁿ/bⁿ; b ≠ 0
Умножение степеней с одинаковым основанием
Если основание одинаковое, показатели степени складываются. Например, 2³ × 2² = 2⁵ = 32. Такое сложение возможно, потому что в произведении просто увеличивается количество одинаковых множителей.
Деление степеней с одинаковым основанием
Если основания одинаковые, показатели степени вычитаются. Например, 5⁴/ 5² = 5² = 25.
Главное условие для применения этого свойства: основание не должно быть нулем
Возведение степени в степень
Если основание одинаковое, показатели могут и перемножаться. Например, (3²)³ = 3⁶ = 729.
Такое свойство удобно применять, когда нужно быстро раскрыть выражение без долгого перемножения каждой части
Степень произведения и частного
Степень, вынесенную за скобки, можно распределить по множителям. Например, (2 × 5)³ = 2³ × 5³ = 8 × 125 = 1000 или с дробью (3/4)² = 3²/4² = 9/16.
Особые случаи при возведении в степень
Кроме натуральных показателей, есть несколько важных случаев, которые часто вызывают вопросы у школьников.
Возведение числа в отрицательную степень
Отрицательная степень не означает, что ответ будет отрицательным. Она показывает, что число нужно обратить в дробь: a⁻ⁿ = 1 / aⁿ, если a ≠ 0.
Примеры:
- 2⁻³ = 1/2³ = 1/8;
- 10⁻² = 1/100 = 0,01.
Подсказка: при отрицательной степени основание как будто “переезжает” в знаменатель. Также знак минус относится к показателю, а не к самому числу в целом
Возведение числа в дробную степень
Дробная степень связана с корнями: aᵐ/ⁿ = ⁿ√(aᵐ).
Примеры:
- 16¹/² = √16 = 4;
- 27²/³ = (³√27)² = 3² = 9.
Для школьных задач обычно берутся такие примеры дробей, где результат получается наглядным и легко переводится в конечное число
Возведение отрицательного числа в степень
При возведении в степень чисел с отрицательными основаниями часто ошибаются из-за знака.
Общее правило очень простое:
- четная степень дает положительный результат;
- нечетная степень — отрицательный.
Так происходит, потому что минусы попарно уничтожаются друг на друга
Четная степень отрицательного числа
Примеры:
- (-2)² = 4;
- (-3)⁴ = 81.
Если отрицательное число умножается само на себя четное количество раз, минусов получается четное число, и итоговый знак будет плюсом
Нечетная степень отрицательного числа
Примеры:
- (-2)³ = -8;
- (-5)⁵ = -3 125.
Если множителей нечетное число, один минус остается, и результат будет отрицательным
Примеры вычисления степеней
Разберем несколько типичных примеров.
- Возвести 4³ → 4 × 4 × 4 = 64.
- Найти 2⁵ × 2² → 2⁵⁺² = 2⁷ = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 128.
- Возвести (3²)² → 3⁴ = 3 × 3 × 3 × 3 = 81.
- Найти 10⁻³ → 1/10³ = 1/1000 = 0,001.
- Высчитать 25¹/ ² → √25 = 5.
- Упростить (5y)³ → (5y)³ = 5³y³ = 125y³.
На инженерном калькуляторе степень обычно вводится через кнопку xʸ или символ ^. Например, короткая запись 2^5 означает 2⁵, то есть 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32. Если основание отрицательное, его нужно брать в скобки: (-3)^2 = 9
Как быстро можно считать степени без калькулятора
Не всегда нужно перемножать число само на себя много раз. Часто проще разбить вычисление на шаги. Представим несколько способов:
Использовать предыдущую строку таблицы. Если известно, что 6⁴ = 1296, то 6⁵ можно найти одним произведением: 1296 × 6 = 7776. Каждая следующая степень получается умножением предыдущего результата на основание.
Разбивать показатель на удобные части. Например, нужно найти 2⁸. Можно возвести так: 2⁸ = 2⁴ × 2⁴ = 16 × 16 = 256. Это быстрее, чем восемь раз подряд умножать двойку.
Использовать связь с квадратами и кубами.
Если степень четная, ее часто удобно представить как квадрат: 5⁶ = (5³)² = 125² = 15 625.
Если показатель делится на три, можно использовать куб: 4⁶ = (4²)³ = 16³ = 4096.
Сначала упрощать выражение, а потом считать. Пример: 2⁴ × 5⁴ = (2 × 5)⁴ = 10⁴ = 10 000. Без свойства степеней пришлось бы отдельно перемножать 16 и 625.
Как сравнивать степени без полного вычисления
Иногда в задаче не нужно находить точное значение, достаточно понять, какое число больше.
Если основания одинаковые и больше единицы, больше та степень, у которой показатель выше: 3⁷ > 3⁵, потому что 7 > 5.
Если показатели одинаковые и положительные, больше та степень, у которой основание больше: 8⁴ > 6⁴, потому что 8 > 6.
Если и основания, и показатели разные, можно привести выражения к одному основанию.
Пример: 4⁵ и 2¹¹.
Так как 4 = 2², получаем: 4⁵ = (2²)⁵ = 2¹⁰.
Значит, 2¹¹ больше, чем 4⁵.
Еще пример: 9³ и 3⁷.
Так как 9 = 3², то: 9³ = (3²)³ = 3⁶.
Значит, 3⁷ > 9³.
Такие сравнения полезны в тестах, где нет возможности тратить время на большие вычисления
Как понять порядок действий в выражениях со степенями
В выражениях со степенями важно соблюдать порядок действий. Обычно сначала выполняются действия в скобках, затем возведение в степень, потом умножение и деление, и только после этого сложение и вычитание.
Пример: 2 + 3² × 4 = 2 + 9 × 4 = 2 + 36 = 38. Нельзя сначала сложить 2 и 3, потому что степень имеет более высокий приоритет.
Еще пример: (2 + 3)² = 5² = 25, а 2 + 3² = 2 + 9 = 11. Скобки полностью меняют смысл выражения.
При решении лучше сначала определить, к чему именно относится показатель степени: только к одному числу, ко всей скобке или к произведению
Типичные ошибки
Даже если тема кажется простой, на степенях легко потерять баллы на контрольных или экзаменах из-за невнимательности или путаницы.
Ошибка: думать, что в 3⁴ число 4, которое является показателем, нужно сделать умножение на себя три раза.
Правильно: основание — 3, значит перемножается именно эта цифра: 3 × 3 × 3 × 3 = 81.
Как запомнить? Спросить себя: “Что растет от земли?”. Основание, которое мы и берем за базу для уравнения
Ошибка: записать решение как -2² = 4, потеряв минус перед результатом.
Правильно: -2² = -(2²) = -4.
В математике у действий есть строгий приоритет. Возведение в степень всегда выполняется раньше, чем умножение на -1:
- в выражении -2² степень относится только к двойке, поэтому получается: - (2 × 2) = -4;
- чтобы в квадрат возводилось отрицательное число, нужны скобки вокруг всего числа: (-2)² = (-2) × (-2) = 4.
Как запомнить? Степень “жадная”, она захватывает только то число, над которым непосредственно стоит. Чтобы она захватила минус, его нужно спрятать вместе с числом в скобки
Ошибка: 2³ + 2² = 2⁵.
Так делать нельзя. Свойства работают только при умножении и делении, но не для сложения
Правильно: 2³ + 2² = 8 + 4 = 12.
Как понять, что ответ получился неправильным?
- Четная степень отрицательного числа дала минус — ошибка. Должен быть знак плюс.
- Показатель нуля не дал единицу — ошибка. Любое число, кроме нуля, в степени 0 всегда равно 1.
- При отрицательном показателе результат не стал дробью.
- При показатели числа 10 количество нулей не совпадает с показателем — ошибка. У десятки в степени n в конце должно быть ровно n нулей.
Пример: если при вычислении 8³ получился ответ меньше 8, то ошибка очевидна, так как при натуральной степени больше 1 число должно увеличиться.
Частые вопросы по таблице степеней
- 01Зачем нужна таблица степеней?
— Таблица степеней помогает быстро находить готовые значения, проверять себя и решать задачи без лишних вычислений.
- 02В каком классе изучают степени?
— Обычно с понятием степени знакомятся в 4–5 классах в виде квадрата (a²) и куба (a³) на геометрии для вычисления площадей и объемов фигур. В седьмом классе изучаются степени с натуральным показателем и три главных правила работы с ними: при умножении степеней их показатели складываются, при делении — вычитаются, а при возведении степени в степень — перемножаются. В восьмом классе ученики знакомятся с такими понятием, как “целые показатели”, появляются отрицательная и нулевая степени.
- 03Как выучить таблицу степеней быстрее?
— Лучше не зубрить всю таблицу подряд, а идти по шагам. Сначала запомнить числа от 1 до 10 с показателем 2, потом — кубы от 1 до 10. Отдельно стоит выучить степени чисел 2, 3 и 10. Также в процессе заучивания нужно чаще проверять себя короткими примерами.