Возведение числа в степень упрощает вычисления, позволяет компактно записывать большие числа и используется в алгебре, геометрии, физике и информатике. Важно не только уметь находить значения таких выражений по таблице, но и понимать, как читается такая запись и какие у нее есть свойства.

Что такое степень числа

Представим задачу, что нужно посчитать площадь квадрата со стороной 8. Можно написать 8 × 8, а можно короче — 8². Если нужно найти объем куба со стороной 3, записываем 3³. Такая математическая запись и называется степенью числа.

То есть, степень — это короткий способ записать многократное умножение числа на само себя: Yⁿ = Y × Y × Y × ... × Y (n раз). Это означает возвести число в степень.

В записи 5⁴:

  • 5 — это основание степени, то есть число, которое умножается само на себя;
  • 4 — это показатель степени, то есть сколько берется оснований для умножения.

Короткая запись 5⁴ означает возведение в натуральную степень: 5 × 5 × 5 × 5. То же самое с 2³: тройка сверху показывает, что двойку нужно взять множителем три раза.

Натуральная степень — это степень, у которой показатель является положительным целым числом, то есть 1, 2, 3, 4 и так далее.

Степени помогают не расписывать длинные цепочки перемножения

Как читается математическая запись числа в степени? Есть два привычных варианта чтения:

  • 5² — пять во второй степени или пять в квадрате;
  • 3³ — три в третьей степени или три в кубе;
  • 2⁶ — два в шестой степени.

Названия квадрат и куб используются только для второй и третьей степени. Во всех остальных случаях говорится “в четвертой степени”, “в пятой степени” и так далее.

Таблица натуральных степеней чисел от 1 до 10

Чтобы не считать одно и то же заново, удобно держать под рукой готовые значения.

Еще один важный случай, который не используется в базовой арифметике и обычно не рассматривается в школьных задачах, — возведение числа в нулевую степень. Для любого числа a, кроме нуля, действует правило: a⁰ = 1. Например:

  • 7⁰ = 1;
  • 125⁰ = 1;
  • (-4)⁰ = 1;
  • (3/5)⁰ = 1.

Почему так получается? Чтобы это понять можно рассмотреть деление степеней с одинаковым основанием: 7³ / 7³ = 7³⁻³ = 7⁰. Но любое одинаковое число, деленное само на себя, дает 1. Значит, 7⁰ = 1. Поэтому основание с показателем 0 не может быть применено к нулю, так как на него делить нельзя.

Таблица степеней числа 1

Возвести единицу в любую степень достаточно просто. Результат всегда будет равен единице, сколько бы раз ни умножалась цифра сама на себя. Формула: 1ⁿ = 1, где n — показатель, то есть количество умножений.

Таблица степеней числа 2

Показатель Запись основания и показателя Значение
1 2
2 4
3 8
4 2⁴ 16
5 2⁵ 32
6 2⁶ 64
7 2⁷ 128
8 2⁸ 256
9 2⁹ 512
10 2¹⁰ 1 024

Таблица степеней числа 3

Показатель Запись основания и показателя Значение
1 3
2 9
3 27
4 3⁴ 81
5 3⁵ 243
6 3⁶ 729
7 3⁷ 2 187
8 3⁸ 6 561
9 3⁹ 19 683
10 3¹⁰ 59 049

Таблица степеней числа 4

Четверка — это 2², поэтому ее степени тесно связаны со степенями двойки.

Показатель Запись основания и показателя Значение
1 4
2 16
3 64
4 4⁴ 256
5 4⁵ 1 024
6 4⁶ 4 096
7 4⁷ 16 384
8 4⁸ 65 536
9 4⁹ 262 144
10 4¹⁰ 1 048 576
. Фото: Источник: magnific.com

Таблица степеней числа 5

Пятерка удобна тем, что ее степени легко узнаются по характерному окончанию на число 25.

Показатель Запись основания и показателя Значение
1 5
2 25
3 125
4 5⁴ 625
5 5⁵ 3 125
6 5⁶ 15 625
7 5⁷ 78 125
8 5⁸ 390 625
9 5⁹ 1 953 125
10 5¹⁰ 9 765 625

Таблица степеней числа 6

Показатель Запись основания и показателя Значение
1 6
2 36
3 216
4 6⁴ 1 296
5 6⁵ 7 776
6 6⁶ 46 656
7 6⁷ 279 936
8 6⁸ 1 679 616
9 6⁹ 10 077 696
10 6¹⁰ 60 466 176

Таблица степеней числа 7

Семерка — простое число, а ее степени быстро становятся большими, поэтому таблицу значений держать рядом с собой при решении задач особенно удобно.

Показатель Запись основания и показателя Значение
1 7
2 49
3 343
4 7⁴ 2 401
5 7⁵ 16 807
6 7⁶ 117 649
7 7⁷ 823 543
8 7⁸ 5 764 801
9 7⁹ 40 353 607
10 7¹⁰ 282 475 249
. Фото: Источник: magnific.com

Таблица степеней числа 8

Восьмерка — это 2³, поэтому ее значения удобно рассчитывать через степени двойки.

Показатель Запись основания и показателя Значение
1 8
2 64
3 512
4 8⁴ 4 096
5 8⁵ 32 768
6 8⁶ 262 144
7 8⁷ 2 097 152
8 8⁸ 16 777 216
9 8⁹ 134 217 728
10 8¹⁰ 1 073 741 824

Таблица степеней числа 9

Девятка — это квадрат тройки, то есть 3², поэтому ее степени можно считать и через свойства степеней, о которых мы поговорим ниже.

Показатель Запись основания и показателя Значение
1 9
2 81
3 729
4 9⁴ 6 561
5 9⁵ 59 049
6 9⁶ 531 441
7 9⁷ 4 782 969
8 9⁸ 43 046 721
9 9⁹ 387 420 489
10 9¹⁰ 3 486 784 401

Таблица степеней числа 10

Степени “десятки” — самые наглядные. Показатель просто обозначает, сколько нулей нужно добавить после единицы.

Показатель Запись основания и показателя Значение
1 10¹ 10
2 10² 100
3 10³ 1 000
4 10⁴ 10 000
5 10⁵ 100 000
6 10⁶ 1 000 000
7 10⁷ 10 000 000
8 10⁸ 100 000 000
9 10⁹ 1 000 000 000
10 10¹⁰ 10 000 000 000

Как пользоваться таблицей степеней

. Фото: Источник: magnific.com

Как проверять вычисления по таблице

Самый простой способ такой:

  1. Найти основание.
  2. Затем найти нужный показатель степени.
  3. Проверить, где эти значения пересекаются, и сверить результат.

Полезный прием — смотреть, должен ли ответ сильно вырасти. Чем больше показатель степени, тем быстрее растет результат. Если число почти не изменилось, скорее всего, где-то есть ошибка

Где таблица помогает в задачах

Готовые значения в таблице степеней особенно полезны:

  • в школьных примерах и уравнениях;
  • в физике и химии, где встречаются формулы;
  • в информатике, где часто нужны степени двойки;
  • при проверке ответов без калькулятора.

В школьных задачах часто встречаются не только степени чисел от 1 до 10, но и квадраты и кубы чисел до 20. Их полезно знать отдельно, так как это поможет быстрее решать примеры, уравнения, задачи на площадь и объем, а также проверять вычисления без калькулятора.

Квадрат числа это число, умноженное само на себя. Например, 12² = 12 × 12 = 144.

  • 11² = 121;
  • 12² = 144;
  • 13² = 169;
  • 14² = 196;
  • 15² = 225;
  • 16² = 256;
  • 17² = 289;
  • 18² = 324;
  • 19² = 361;
  • 20² = 400.

Эти значения часто используются при решении квадратных уравнений, задач на площадь, упрощении выражений и вычислении корней

Например:

  • √144 = 12, потому что 12² = 144;
  • площадь квадрата со стороной 18 см равна 18² = 324 см².
. Фото: Unsplash

Куб числа — это число, умноженное само на себя три раза. Например, 11³ = 11 × 11 × 11 = 1331.

  • 11³ = 1 331;
  • 12³ = 1 728;
  • 13³ = 2 197;
  • 14³ = 2 744;
  • 15³ = 3 375;
  • 16³ = 4 096;
  • 17³ = 4 913;
  • 18³ = 5 832;
  • 19³ = 6 859;
  • 20³ = 8 000.

Кубы чисел особенно полезны в задачах на объем. Если известна длина ребра куба, его объем находится по формуле V = a³

Например:

  • объем куба с ребром 12 см равен 12³ = 1 728 см³;
  • если 17³ = 4913, значит кубический корень из 4913 равен 17.

Чтобы быстрее запомнить кубы, можно сначала выучить квадраты, а затем умножать квадрат числа еще раз на это же число:

  • 14³ = 14² × 14 = 196 × 14 = 2744;
  • 18³ = 18² × 18 = 324 × 18 = 5832;
  • 20³ = 20² × 20 = 400 × 20 = 8000.

Основные свойства степеней: таблица

Когда таблицы под рукой нет, могут помочь свойства степеней. Они сокращают вычисления и делают выражения короче.

Свойство Формула
Произведение степеней с одинаковым основанием aᵐ × aⁿ = aᵐ⁺ⁿ
Деление степеней с одинаковым основанием aᵐ / aⁿ = aᵐ⁻ⁿ; a ≠ 0
Возведение степени в степень (aᵐ)ⁿ = aᵐⁿ
Степень произведения (ab)ⁿ = aⁿbⁿ
Степень частного (a/b)ⁿ = aⁿ/bⁿ; b ≠ 0

Умножение степеней с одинаковым основанием

Если основание одинаковое, показатели степени складываются. Например, 2³ × 2² = 2⁵ = 32. Такое сложение возможно, потому что в произведении просто увеличивается количество одинаковых множителей.

Деление степеней с одинаковым основанием

Если основания одинаковые, показатели степени вычитаются. Например, 5⁴/ 5² = 5² = 25.

Главное условие для применения этого свойства: основание не должно быть нулем

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Возведение степени в степень

Если основание одинаковое, показатели могут и перемножаться. Например, (3²)³ = 3⁶ = 729.

Такое свойство удобно применять, когда нужно быстро раскрыть выражение без долгого перемножения каждой части

Степень произведения и частного

Степень, вынесенную за скобки, можно распределить по множителям. Например, (2 × 5)³ = 2³ × 5³ = 8 × 125 = 1000 или с дробью (3/4)² = 3²/4² = 9/16.

Особые случаи при возведении в степень

Кроме натуральных показателей, есть несколько важных случаев, которые часто вызывают вопросы у школьников.

Возведение числа в отрицательную степень

Отрицательная степень не означает, что ответ будет отрицательным. Она показывает, что число нужно обратить в дробь: a⁻ⁿ = 1 / aⁿ, если a ≠ 0.

Примеры:

  • 2⁻³ = 1/2³ = 1/8;
  • 10⁻² = 1/100 = 0,01.

Подсказка: при отрицательной степени основание как будто “переезжает” в знаменатель. Также знак минус относится к показателю, а не к самому числу в целом

Возведение числа в дробную степень

Дробная степень связана с корнями: aᵐ/ⁿ = ⁿ√(aᵐ).

Примеры:

  • 16¹/² = √16 = 4;
  • 27²/³ = (³√27)² = 3² = 9.

Для школьных задач обычно берутся такие примеры дробей, где результат получается наглядным и легко переводится в конечное число

. Фото: Unsplash

Возведение отрицательного числа в степень

При возведении в степень чисел с отрицательными основаниями часто ошибаются из-за знака.

Общее правило очень простое:

  • четная степень дает положительный результат;
  • нечетная степень — отрицательный.

Так происходит, потому что минусы попарно уничтожаются друг на друга

Четная степень отрицательного числа

Примеры:

  • (-2)² = 4;
  • (-3)⁴ = 81.

Если отрицательное число умножается само на себя четное количество раз, минусов получается четное число, и итоговый знак будет плюсом

Нечетная степень отрицательного числа

Примеры:

  • (-2)³ = -8;
  • (-5)⁵ = -3 125.

Если множителей нечетное число, один минус остается, и результат будет отрицательным

. Фото: Unsplash

Примеры вычисления степеней

Разберем несколько типичных примеров.

  1. Возвести 4³ → 4 × 4 × 4 = 64.
  2. Найти 2⁵ × 2² → 2⁵⁺² = 2⁷ = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 128.
  3. Возвести (3²)² → 3⁴ = 3 × 3 × 3 × 3 = 81.
  4. Найти 10⁻³ → 1/10³ = 1/1000 = 0,001.
  5. Высчитать 25¹/ ² → √25 = 5.
  6. Упростить (5y)³ → (5y)³ = 5³y³ = 125y³.

На инженерном калькуляторе степень обычно вводится через кнопку или символ ^. Например, короткая запись 2^5 означает 2⁵, то есть 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32. Если основание отрицательное, его нужно брать в скобки: (-3)^2 = 9

Как быстро можно считать степени без калькулятора

Не всегда нужно перемножать число само на себя много раз. Часто проще разбить вычисление на шаги. Представим несколько способов:

Использовать предыдущую строку таблицы. Если известно, что 6⁴ = 1296, то 6⁵ можно найти одним произведением: 1296 × 6 = 7776. Каждая следующая степень получается умножением предыдущего результата на основание.

Разбивать показатель на удобные части. Например, нужно найти 2⁸. Можно возвести так: 2⁸ = 2⁴ × 2⁴ = 16 × 16 = 256. Это быстрее, чем восемь раз подряд умножать двойку.

Использовать связь с квадратами и кубами.

Если степень четная, ее часто удобно представить как квадрат: 5⁶ = (5³)² = 125² = 15 625.

Если показатель делится на три, можно использовать куб: 4⁶ = (4²)³ = 16³ = 4096.

Сначала упрощать выражение, а потом считать. Пример: 2⁴ × 5⁴ = (2 × 5)⁴ = 10⁴ = 10 000. Без свойства степеней пришлось бы отдельно перемножать 16 и 625.

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Как сравнивать степени без полного вычисления

Иногда в задаче не нужно находить точное значение, достаточно понять, какое число больше.

Если основания одинаковые и больше единицы, больше та степень, у которой показатель выше: 3⁷ > 3⁵, потому что 7 > 5.

Если показатели одинаковые и положительные, больше та степень, у которой основание больше: 8⁴ > 6⁴, потому что 8 > 6.

Если и основания, и показатели разные, можно привести выражения к одному основанию.

Пример: 4⁵ и 2¹¹.

Так как 4 = 2², получаем: 4⁵ = (2²)⁵ = 2¹⁰.

Значит, 2¹¹ больше, чем 4⁵.

Еще пример: 9³ и 3⁷.

Так как 9 = 3², то: 9³ = (3²)³ = 3⁶.

Значит, 3⁷ > 9³.

Такие сравнения полезны в тестах, где нет возможности тратить время на большие вычисления

Как понять порядок действий в выражениях со степенями

В выражениях со степенями важно соблюдать порядок действий. Обычно сначала выполняются действия в скобках, затем возведение в степень, потом умножение и деление, и только после этого сложение и вычитание.

Пример: 2 + 3² × 4 = 2 + 9 × 4 = 2 + 36 = 38. Нельзя сначала сложить 2 и 3, потому что степень имеет более высокий приоритет.

Еще пример: (2 + 3)² = 5² = 25, а 2 + 3² = 2 + 9 = 11. Скобки полностью меняют смысл выражения.

При решении лучше сначала определить, к чему именно относится показатель степени: только к одному числу, ко всей скобке или к произведению

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Типичные ошибки

Даже если тема кажется простой, на степенях легко потерять баллы на контрольных или экзаменах из-за невнимательности или путаницы.

Ошибка: думать, что в 3⁴ число 4, которое является показателем, нужно сделать умножение на себя три раза.

Правильно: основание — 3, значит перемножается именно эта цифра: 3 × 3 × 3 × 3 = 81.

Как запомнить? Спросить себя: “Что растет от земли?”. Основание, которое мы и берем за базу для уравнения

Ошибка: записать решение как -2² = 4, потеряв минус перед результатом.

Правильно: -2² = -(2²) = -4.

В математике у действий есть строгий приоритет. Возведение в степень всегда выполняется раньше, чем умножение на -1:

  • в выражении -2² степень относится только к двойке, поэтому получается: - (2 × 2) = -4;
  • чтобы в квадрат возводилось отрицательное число, нужны скобки вокруг всего числа: (-2)² = (-2) × (-2) = 4.

Как запомнить? Степень “жадная”, она захватывает только то число, над которым непосредственно стоит. Чтобы она захватила минус, его нужно спрятать вместе с числом в скобки

Ошибка: 2³ + 2² = 2⁵.

Так делать нельзя. Свойства работают только при умножении и делении, но не для сложения

Правильно: 2³ + 2² = 8 + 4 = 12.

Как понять, что ответ получился неправильным?

  1. Четная степень отрицательного числа дала минус — ошибка. Должен быть знак плюс.
  2. Показатель нуля не дал единицу — ошибка. Любое число, кроме нуля, в степени 0 всегда равно 1.
  3. При отрицательном показателе результат не стал дробью.
  4. При показатели числа 10 количество нулей не совпадает с показателем — ошибка. У десятки в степени n в конце должно быть ровно n нулей.

Пример: если при вычислении 8³ получился ответ меньше 8, то ошибка очевидна, так как при натуральной степени больше 1 число должно увеличиться.

. Фото: Unsplash

Частые вопросы по таблице степеней

01Зачем нужна таблица степеней?

— Таблица степеней помогает быстро находить готовые значения, проверять себя и решать задачи без лишних вычислений.

02В каком классе изучают степени?

— Обычно с понятием степени знакомятся в 4–5 классах в виде квадрата (a²) и куба (a³) на геометрии для вычисления площадей и объемов фигур. В седьмом классе изучаются степени с натуральным показателем и три главных правила работы с ними: при умножении степеней их показатели складываются, при делении — вычитаются, а при возведении степени в степень — перемножаются. В восьмом классе ученики знакомятся с такими понятием, как “целые показатели”, появляются отрицательная и нулевая степени.

03Как выучить таблицу степеней быстрее?

— Лучше не зубрить всю таблицу подряд, а идти по шагам. Сначала запомнить числа от 1 до 10 с показателем 2, потом — кубы от 1 до 10. Отдельно стоит выучить степени чисел 2, 3 и 10. Также в процессе заучивания нужно чаще проверять себя короткими примерами.