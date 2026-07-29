Таблица умножения — достаточно объемный для запоминания материал, который часто пугает младших школьников. Для детей это сначала просто множество строк с цифрами. Но если показать закономерности и объяснить принцип умножения с помощью игр, обучение станет легче.
Что такое таблица умножения
|×
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|1
|1 × 1 = 1
|1 × 2 = 2
|1 × 3 = 3
|1 × 4 = 4
|1 × 5 = 5
|1 × 6 = 6
|1 × 7 = 7
|1 × 8 = 8
|1 × 9 = 9
|1 × 10 = 10
|2
|2 × 1 = 2
|2 × 2 = 4
|2 × 3 = 6
|2 × 4 = 8
|2 × 5 = 10
|2 × 6 = 12
|2 × 7 = 14
|2 × 8 = 16
|2 × 9 = 18
|2 × 10 = 20
|3
|3 × 1 = 3
|3 × 2 = 6
|3 × 3 = 9
|3 × 4 = 12
|3 × 5 = 15
|3 × 6 = 18
|3 × 7 = 21
|3 × 8 = 24
|3 × 9 = 27
|3 × 10 = 30
|4
|4 × 1 = 4
|4 × 2 = 8
|4 × 3 = 12
|4 × 4 = 16
|4 × 5 = 20
|4 × 6 = 24
|4 × 7 = 28
|4 × 8 = 32
|4 × 9 = 36
|4 × 10 = 40
|5
|5 × 1 = 5
|5 × 2 = 10
|5 × 3 = 15
|5 × 4 = 20
|5 × 5 = 25
|5 × 6 = 30
|5 × 7 = 35
|5 × 8 = 40
|5 × 9 = 45
|5 × 10 = 50
|6
|6 × 1 = 6
|6 × 2 = 12
|6 × 3 = 18
|6 × 4 = 24
|6 × 5 = 30
|6 × 6 = 36
|6 × 7 = 42
|6 × 8 = 48
|6 × 9 = 54
|6 × 10 = 60
|7
|7 × 1 = 7
|7 × 2 = 14
|7 × 3 = 21
|7 × 4 = 28
|7 × 5 = 35
|7 × 6 = 42
|7 × 7 = 49
|7 × 8 = 56
|7 × 9 = 63
|7 × 10 = 70
|8
|8 × 1 = 8
|8 × 2 = 16
|8 × 3 = 24
|8 × 4 = 32
|8 × 5 = 40
|8 × 6 = 48
|8 × 7 = 56
|8 × 8 = 64
|8 × 9 = 72
|8 × 10 = 80
|9
|9 × 1 = 9
|9 × 2 = 18
|9 × 3 = 27
|9 × 4 = 36
|9 × 5 = 45
|9 × 6 = 54
|9 × 7 = 63
|9 × 8 = 72
|9 × 9 = 81
|9 × 10 = 90
|10
|10 × 1 = 10
|10 × 2 = 20
|10 × 3 = 30
|10 × 4 = 40
|10 × 5 = 50
|10 × 6 = 60
|10 × 7 = 70
|10 × 8 = 80
|10 × 9 = 90
|10 × 10 = 100
Как объяснить ребенку смысл умножения
Таблица умножения — это набор готовых результатов умножения чисел. Он помогает быстро считать одинаковые группы предметов, не складывая одну и ту же цифру много раз. Например, вместо 9 + 9 + 9 + 9 + 9 можно сократить процесс до 9 × 5 = 45.
Для того, чтобы донести до ребенка простое назначение таблицы умножения, можно положить пять стопок по девять карандашей и попросить его посчитать общее количество. Затем нужно показать короткую запись: 5 × 9 = 45.
Наглядное объяснение закономерности упрощения вычисления с помощью таблицы умножения: первая цифра показывает число одинаковых групп, вторая — сколько предметов в каждой группе
Полезно устроить небольшое соревнование с секундомером. Ребенок считает вещи по одному, а взрослый называет ответ с помощью умножения. Таким образом можно наглядно показать, зачем нужна таблица: она экономит время и упрощает устный счет.
Множители и произведение
Числа, которые перемножаются между собой, называются множителями, а результат — произведением. В записи 3 × 4 = 12 числа 3 и 4 — множители, 12 — произведение.
Главное правило умножения
От перестановки множителей произведение не меняется
Например:
- 6 × 2 = 2 × 6;
- 8 × 4 = 4 × 8;
- 9 × 7 = 7 × 9.
Поэтому не нужно отдельно заучивать и 3 × 7, и 7 × 3. Достаточно понять, что это два способа записать один результат.
Таблица умножения от 1 до 10
Классическая таблица умножения
Таблица Пифагора
Таблица Пифагора компактнее классических столбиков. Один множитель выбирается в верхней строке, второй — в левом столбце. В точке пересечения находится ответ.
В каком порядке учить таблицу умножения
Умножение на 1, 2, 5 и 10
Таблицу умножения эффективнее всего учить в порядке от самых простых выражений к более сложным. Для начала подойдут простые примеры, где не нужно много считать.
Умножение на единицу — значит взять число один раз и оно не изменится. Например: 7 × 1 = 7.
Умножение на 2 — можно сложить число с самим собой и ответ удвоится. Например: 6 × 2 = 12.
Умножение на 5. Ответ заканчивается на 5, если второй множитель — нечетное число, и на 0, если четное. Например: 5 × 7 = 35 и 5 × 8 = 40.
Умножение на 10 — к числу добавляется ноль. Например: 4 × 10 = 40 или 9 × 10 = 90.
Закреплять правила можно бытовыми задачами в течение нескольких дней: две тарелки по четыре печенья, пять пакетов по три яблока, десять коробок по шесть карандашей
Умножение числа на само себя
Полезно отдельно выписать и запомнить примеры с одинаковыми элементами умножения:
- 3 × 3 = 9;
- 4 × 4 = 16;
- 5 × 5 = 25;
- 6 × 6 = 36;
- 7 × 7 = 49;
- 8 × 8 = 64;
- 9 × 9 = 81.
Для тренировки можно использовать карточки с примерами на умножение, в которых пропущена одна из цифр. Например: 5 × * = 25; * × * = 16; 9 × * = 81
Умножение на 3, 4, 6, 7 и 8
После легких примеров можно приступать к более сложным комбинациям. Главное, не пытаться выучить их все одним днем.
Для начала нужно выбрать один множитель и отметить примеры, которые уже знакомы благодаря перестановке чисел. Например, если школьник знает 3 × 6, то 6 × 3 учить заново не требуется.
Сложные примеры проще вычислять через легкие:
- Через близкий пример, если ребенок помнит предыдущее выражение: 6 × 7 → это на одну семерку больше, чем 5 × 7 → 5 × 7 + 7 = 42.
- Сложные числа раскладываются на простые: 7 × 8 → сначала умножаем на 4, а потом результат удваиваем → 7 × 4 = 28, а 28 × 2 = 56.
- Иногда проще округлить выражение до 10 и вычесть лишнее: 6 × 8 → это почти 10 раз по 6, но без двух шестерок → 10 × 6 = 60 → 60 − 6 × 2 = 48.
Ребенок будет не угадывать ответ, а воспроизводить его с помощью того, что он уже знает
Умножение на 9
Для того, чтобы запомнить умножение на девятку, можно использовать два лайфхака.
Во-первых, умножение на девять — это умножить на 10 и отнять одно умножаемое число. Например, 9 × 7 можно представить как 10 × 7 − 7 → 70 − 7 → 63.
Во-вторых, также можно применить правило зеркальных чисел. Если выписать результаты умножения на девять по порядку, можно увидеть, что первая и вторая половина таблицы зеркально отражают друг друга:
- 9 × 2 = 18 ↔ 81 = 9 × 9;
- 9 × 3 = 27 ↔ 72 = 9 × 8;
- 9 × 4 = 36 ↔ 63 = 9 × 7;
- 9 × 5 = 45 ↔ 54 = 9 × 6.
Главный секрет умножения на девять: если сложить две цифры любого из произведений, всегда получится девять. Например, 18 → 1 + 8 → 9 или 63 → 6 + 3 → 9
Как быстро выучить таблицу умножения
Понимание вместо зубрежки
Для начала нужно объяснить ребенку, что таблица умножения — упрощение процесса сложения нескольких одинаковых цифр. Например, 2 + 2 + 2 + 2 → 2 × 4. Затем важно вывести закономерность: в каждом столбце следующее число увеличивается на величину этого столбца. То есть, в таблице на 2 прибавляется по 2, в таблице на 3 — по 3 и так далее.
После этого можно заучивать таблицу в том порядке, который мы описали выше. Далее уже знакомые выражения применить для закрепления тех, которые пока трудно запомнить. Например, чтобы вычислить 7 × 6, можно взять 7 × 5 = 35 и прибавить еще цифру 7.
Повторение короткими подходами
Лучше заниматься по 5–10 минут каждый день, чем один раз просидеть над примерами час. Можно работать по такой схеме:
- Повторить пять знакомых примеров.
- Разобрать два-три новых.
- Решить короткую задачу в бытовых условиях.
- Завершить примерами, которые ребенок точно сможет решить.
Возвращаться к трудным сочетаниям умножения стоит через день, затем через несколько. Те примеры, в которых чаще всего ребенок допускает ошибки, лучше откладывать в отдельную стопку для дополнительного повторения
Ассоциации и мнемонические приемы
Использование ассоциаций и мнемотехники — один из способов выучить трудные примеры, которые не поддаются обычной логике. Когда сухие цифры превращаются в яркие образы, мозг запоминает их лучше. Ниже мы собрали несколько визуальных приемов и рифм для запоминания таблицы умножения.
Сюжетные истории:
- 7 × 7 = 49 → две косы пошли на луг и накосили сорок девять одуванчиков. Семерка визуально похожа на косу, то есть инструмент, который часто использовался на полях.
- 7 × 8 = 56 → Семерка и Восьмерка пошли в лес, нашли там сундук и открыли серпом замок. Цифр пять визуально похожа на серп, а шесть — на открытый замок.
Стихотворения:
- Дважды два — четыре, это всем известно в целом мире.
- Пятью пять — двадцать пять, пошли пальчики гулять.
- Шесть медведей встретили восемь волков и принесли им сорок восемь пирогов.
- Шестью четыре — двадцать четыре, жили мухи в нашей квартире.
- Шесть старушек мыли ушки, потеряли тридцать шесть подушек.
Не стоит создавать сложную историю для каждого числа. Лучше использовать образы только для тех ответов, в которых постоянно путается ребенок
Запоминание через примеры из жизни
Также можно предложить ребенку задачи, связанные с его интересами:
- “Представь, что у тебя есть четыре упаковки наклеек, и в каждой упаковке по шесть штук. Сколько всего наклеек ты сможешь наклеить в альбом?”.
- “Если в день ты читаешь по три страницы книги, то сколько страниц ты прочитаешь за всю неделю?”.
- “Сколько всего ребят участвует в соревнованиях, если приехало восемь команд, и в каждой из них строго по пять участников?”.
- “Ты построил из деталей Lego три одинаковых ряда. Сколько деталей ушло на постройку, если в каждом ряду ровно по девять деталей?”.
Пусть школьник сначала рисует группы или раскладывает предметы, затем записывает сложение и только после этого — умножение
Лайфхаки для запоминания таблицы умножения
Как легко умножать на 5 и 10. Мы помним, что при умножении на 10 ко второму множителю просто добавляется ноль. Например, 10 × 8 = 80.
При умножении на пять можно сначала перемножить на 10, а затем разделить результат пополам. Например, 10 × 8 = 80 → 80 : 2 = 40.
Приемы для умножения на 4 и 8. Умножить на четыре — это двойное перемножение на множитель два. Например, чтобы решить выражение 6 × 4, нужно дважды удвоить шестерку 6 × 4 → 6 × 2 + 6 × 2 → 12 + 12 = 24. Или 6 × 2 → 12 × 2 → 24.
А для умножения на восемь нужно трижды удвоить исходное число. То есть 6 × 8 — это последовательное умножение на двойку → 6 × 2 = 12 → 12 × 2 = 24 → 24 × 2 = 48.
Умножение на 9 на пальцах. Нужно пронумеровать пальцы от 1 до 10 слева направо. При выражении 9 × 4 — загнуть четвертый палец, как показано на картинке. Слева останется три пальца — десятки, справа шесть — единицы. Получится: 30 + 6 = 36.
Как использовать метод перестановки множителей. После каждого нового примера лучше сразу называть его зеркального “двойника”: 4 × 7 = 28, значит, 7 × 4 = 28.
Игры и упражнения для изучения таблицы умножения
Карточки с примерами
На части карточек нужно написать примеры, на других — ответы. Потом разложить их на столе, а ребенок должен будет найти пары между выражением и решением.
Домино и настольные игры
В игре-ходилке с кубиком сделать ход можно только после верного ответа на задачу. Если ребенок ошибся, то он остается на месте, а родителю необходимо проговорить еще раз правильный ответ и закономерность.
Математический фокус с кубиками
У любой обычной игральной кости есть правило: числа на противоположных сторонах в сумме всегда дают семь. Если бросить три кубика, сумма точек на верхних и нижних гранях будет 3 × 7 = 21. Если четыре — 4 × 7 = 28 и так далее. Ребенок бросает определенное количество кубиков и “предсказывает” сумму точек на верхних и нижних гранях.
Также можно усложнить игру и строить из брошенных кубиков башню, а ребенок должен сказать, какая сумма точек на всех скрытых гранях за исключением самой верхней видимой.
Например, родитель бросает четыре кубика, чтобы выпали рандомные числа. Затем складывает из них башню, и верхним числом становится двойка. Ребенок поворачивается и видит, что на видимой грани нарисованы две точки. Он помнит, что числа на противоположных сторонах дают семерку. Получается всего точек 4 × 7 = 28. Но верхняя двойка видна, поэтому она вычитается от общей суммы. В результате получается значение всех скрытых граней кубиков: 28 − 2 = 26.
Задания на скорость и внимательность
Скорость лучше проверять только после того, как ребенку будет понятна логика таблицы умножения. Можно давать 10 примеров на две минуты и сравнивать результат с прошлой попыткой школьника.
Как проверить знание таблицы умножения
Устный счет
Важно задавать примеры вразнобой, а не по порядку таблицы умножения. А также чередовать прямые и обратные вопросы: “Сколько будет 6 × 7?” и “На какое число нужно умножить 6, чтобы получить 42?”.
Так больше вероятность того, что ребенок научится применять таблицу умножения в учебе и не забудет ее, как заученное стихотворение
Примеры без ответов
Для тренировки следует использовать разные форматы написания примеров:
- 7 × 8 = *;
- 9 × * = 54;
- * × 4 = 28;
- 6 + 6 + 6 + 6 = * × *.
Так становится видно, понимает ли ученик закономерность таблицы или только воспроизводит ряд заученных ответов
Мини-тесты для закрепления
Оптимальный мини-тест — 10–15 заданий. Начать нужно со знакомых и легких задач на умножение, потом подготовить два-три трудных и закрепить прогресс одной текстовой задачей.
Если ошибок много, нужно вернуться к тем столбикам, где возникли проблемы, и разобрать закономерности еще раз
Частые ошибки при изучении таблицы умножения
- Механическое заучивание без понимания процесса умножения. Ребенок может рассказать таблицу умножения по порядку, но растеряться, когда последовательность меняется.
- Слишком большая нагрузка за один раз. Много новых примеров вызывают усталость. Лучше осваивать по два-три трудных сочетания и регулярно возвращаться к ним.
- Отсутствие повторения. Без короткой практики ответы быстро забываются.
- Проверка только по порядку. После заучивания столбика обязательно нужно перемешивать примеры для практики, чтобы не столкнуться с первой проблемой, которую мы упомянули выше.
- Сравнение с другими детьми. Темп запоминания у каждого ребенка разный. Нужно отмечать личный прогресс школьника по сравнению с его прошлыми попытками. Например, сейчас он делает меньше ошибок, быстрее отвечает при блиц-опросе или решает больше примеров без подсказки.
Когда ребенок понимает смысл действия, видит закономерности и занимается понемногу, таблица умножения перестает казаться сотней разрозненных примеров