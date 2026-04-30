Тарифы на электроэнергию в Москве в 2026 году: изменения стоимости за 1 кВт·ч с января и с октября

В 2026 году будет дважды проведена индексация коммунальных платежей: первый период — с 1 января по 30 сентября, второй — с 1 октября по 31 декабря. Подробнее разберем, сколько стоит 1 кВт·ч в Москве, от чего зависит цена, как проверить свой тариф и какие льготы и субсидии можно оформить.

Тарифы на электроэнергию в Москве 2026 года

Какие бывают тарифы на электроэнергию

Для столицы действует официальный приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР) № ДПР-ТР-407/25 от 24.12.2025. Федеральная календарная разбивка для перерасчета тарифов за электроэнергию на 2026 год представляет собой периоды — с 1 января по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря.

Также действуют три варианта расчета за пользование электроэнергией:

одноставочный — тариф одинаковый круглые сутки;

двухтарифный — отдельно день и ночь;

трехтарифный — отдельно пик, полупик и ночь.

Обычно используются следующие временные зоны суток:

двухставочный тариф: день — с 07.00 до 23.00, ночь — с 23.00 до 07.00;

трехставочный: пик — 07.00–10.00 и 17.00–21.00, полупик — 10.00–17.00 и 21.00–23.00, ночь — 23.00–07.00.

Для городской местности

Категория Одноставочный, ₽/кВт·ч Двухтарифный, день/ночь Трехтарифный, пик/полупик/ночь С 1 января по 30 сентября Газовая плита без электрообогрева 8,00 9,61/4,15 11,43/8,00/4,15 Газовая плита + электрическая система отопления 7,28 8,74/3,77 10,40/7,28/3,77 Электроплита и электрическая система отопления 7,28 8,74/3,77 10,40/7,28/3,77 С 1 октября по 31 декабря Газовая плита без электрообогрева 8,90 10,64/4,85 12,39/8,90/4,85 Газовая плита + электрическая система отопления 8,46 10,11/4,61 11,77/8,46/4,61 Электроплита и электрическая система отопления 8,46 10,11/4,61 11,77/8,46/4,61

Для сельских населенных пунктов

Категория Одноставочный, ₽/кВт·ч Двухтарифный, день/ночь Трехтарифный, пик/полупик/ночь С 1 января по 30 сентября Газовая плита без электрообогрева 6,88 8,26/3,57 9,83/6,88/3,57 Газовая плита + электрическая система отопления 7,28 8,74/3,77 10,40/7,28/3,77 Электроплита и электрическая система отопления 7,28 8,74/3,77 10,40/7,28/3,77 С 1 октября по 31 декабря Газовая плита без электрообогрева 8,28 9,90/4,51 11,52/8,28/4,51 Газовая плита + электрическая система отопления 8,46 10,11/4,61 11,77/8,46/4,61 Электроплита и электрическая система отопления 8,46 10,11/4,61 11,77/8,46/4,61

Для СНТ и ОНТ

Для владельцев участков в СНТ/ОНТ действуют следующие тарифы:

Одноставочный, ₽/кВт·ч Двухтарифный, день/ночь Трехтарифный, пик/полупик/ночь С 1 января по 30 сентября 6,88 8,26/3,57 9,83/6,88/3,57 С 1 октября по 31 декабря 8,28 9,90/4,51 11,52/8,28/4,51

Некоммерческие организации создают владельцы дачных участков для управления общим имуществом, например, дорогами, забором, электросетями, водопроводом. На садовом участке СНТ можно не только выращивать овощи и фрукты, но и строить капитальные жилые дома, которые можно официально зарегистрировать как свое место жительства. ОНТ предназначены только для выращивания сельхозкультур, там могут быть только хозяйственные постройки, например, сараи, теплицы или колодцы.

Счетчик электроэнергии электричество ЖКХ коммунальные платежи ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Как рассчитывается стоимость электроэнергии

Для столицы актуальные тарифы рассчитываются согласно приказу ДЭПиР города Москвы № ДПР-ТР-407/25 от 24.12.2025.

Размер платы за ЖКХ считается по объему потребления, который определяется по счетчику, а если его нет — по нормативу. Этот подход закреплен в статье 157 Жилищного кодекса (ЖК) РФ и в правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354.

По однотарифному учету

Одноставочный тариф подойдет тем, кто постоянно находится дома, работает удаленно или потребляет много киловатт в пиковые часы. Благодаря этому не нужно следить за временем, и итоговая стоимость по большей части предсказуема.

Формула: объем по счетчику × тариф = сумма платежа

Например, если городская квартира с газовой плитой без электроотопления израсходовала 250 кВт·ч в августе, сумма будет: 250 × 8,00 = 2 тыс. рублей. Если такой же расход пришелся на ноябрь, расчет уже будет по 8,90 руб. за кВт·ч.

По двухтарифному учету

Двухставочный тариф лучше выбирать совам или тем, у кого есть техника с функцией отложенного старта, например, стиральные или посудомоечные машины могут запуститься по таймеру в ночное время по минимальным расценкам. Это позволит урезать около 20–30% на платежах по тарифу на электроэнергию.

Счетчик отдельно учитывает дневное и ночное потребление. Дальше каждое значение умножается на свои значения, а суммы складываются.

Например, было израсходовано в августе 200 кВт·ч днем и 100 кВт·ч ночью:

день (07.00–23.00): 200 кВт·ч × 9,61 = 1 922 руб.;

ночь (23.00–07.00): 100 кВт·ч × 4,15 = 415 руб.

Итого: 2 337 руб.

По трехтарифному учету

Трехтарифный план подойдет тем, кто днем почти не бывает дома, то есть уходит до 07.00, возвращается после 21.00. Плюс данного расчета в том, что ночью — платеж минимальный за кВт, а время полупика стоит дешевле, чем на двухставочном тарифе. Однако часы пика тут самые дорогие, поэтому в это время важно не включать мощные приборы, например, духовку или обогреватель.

Здесь счетчик делит потребление на пик, полупик и ночь. Допустим, те же 300 кВт·ч распределились в августе так: 100 — в часы пик, 100 — в полупик и 100 — ночью:

пик (07–10, 17–21): 100 кВт·ч × 11,43 = 1 143 руб.;

полупик (10–17, 21–23): 100 кВт·ч × 8,00 = 800 руб.;

ночь (23.00–07.00): 100 кВт·ч × 4,15 = 415 руб.

Итого: 2 358 руб.

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От чего зависит тариф на электроэнергию в Москве

Стоимость 1 кВт·ч в Москве зависит сразу от нескольких факторов.

Тип жилья

Для жителей столицы, пользующихся электроплитами и электроотоплением, действуют пониженные тарифы за киловатт, в отличие от тех, у которых есть только газовые плиты.

Формат учета

Можно платить по одноставочному, двухтарифному или трехтарифному учету. Если человек в основном пользуется электричеством вечером после работы, а ночью почти ничего не включает, многотарифный счетчик не будет выгодным. Если же расход электроэнергии легко переносится на ночное время, сумма платежа, как правило, снижается. Подробнее о разнице тарифов мы поговорим ниже.

Категория населенного пункта

В состав Москвы входят городские и сельские населенные пункты, а также садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ). Для последних тарифы ниже, чем для стандартной городской категории.

Зачем нужны разные тарифы

Во-первых, для равномерного распределения нагрузки потребления электроэнергии. Утром и вечером, когда люди массово собираются по делам или возвращаются домой после работы, нагрузка на электростанции и сети становится критической. Перегрузы могут приводить к сбоям и требовать максимальной мощности для обеспечения нормальной подачи электроэнергии.

Во-вторых, чтобы не снижать эффективность электростанций. Например, ТЭЦ или АЭС не могут в течение дня быстро менять уровень вырабатываемой энергии. Ночью, когда остается много неизрасходованной электроэнергии, выгоднее продавать кВт по сниженной цене, вместо того, чтобы она сгорала.

В-третьих, для экономии ресурсов. Равномерное распределение нагрузки позволяет избежать строительства новых дорогостоящих электростанций только для того, чтобы покрыть нехватку энергии в пару часов вечернего пика.

Выбор зависит от образа жизни и количества энергозатратной бытовой техники в квартире.

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Как узнать свой тариф на электроэнергию

Самый быстрый способ — посмотреть единый платежный документ (ЕПД), который можно получать электронно через mos.ru, или цифровой счет. В них обычно есть объем, тариф и итоговая сумма. Если выбран многотарифный счетчик, строки будут разбиты по зонам суток.

Выбор способа зависит от того, что сейчас под рукой — бумажный платежный документ или только смартфон.

По лицевому счету:

Взять бумажный счет от “Мосэнергосбыта” и сверить с таблицей расчетов, где прописаны зоны суток и расценки за один кВт·ч. Через личный кабинет на сайте my.mosenergosbyt.ru или в приложении “Мой Мосэнергосбыт”. В профиле лицевого счета указан текущий тарифный план.

По адресу и типу жилья. Если есть осведомленность о типе тарифа, расценки по нему можно посмотреть на официальном сайте “Мосэнергосбыта” в разделе “Тарифы”. Но важно понимать, что цена может отличаться в домах с газовыми и с электрическими плитами. А для сельских населенных пунктов, участков садоводческих некоммерческих товариществ, находящихся в границах сельского населенного пункта или зарегистрированных как “жилое строение”, действует понижающий коэффициент 0,7. Подробнее с этим можно ознакомиться в постановлении Правительства РФ № 1178 “О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике” в пункте 71.

По типу установленного счетчика. Можно посмотреть на экран электросчетчика в коридоре или на лестничной клетке. Если:

один показатель (Т1) — тариф единый;

два показателя (Т1, Т2) — счетчик будет учитывать потребление электроэнергии в кВт·ч по дневному и ночному периодам;

три показателя (Т1, Т2, Т3) — трехставочный тариф.

Примечание: если счетчик современного типа, он может считать все три зоны, даже если действует фиксированный тариф. В этом случае правильная расчетная сумма указана только в договоре или личном кабинете.

ЖКХ коммунальные платежи квитанция коммуналка АГН Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Что делать, если в квитанции указан неправильный тариф

Как проверить корректность начислений

Чтобы проверить корректность начислений, нужно сравнить фактические данные на счетчике с теми, что указаны в платежном документе, и перепроверить примененный тариф.

Первым делом следует проверить графу “Показания” в счете от “Мосэнергосбыта”. Если в нем стоит пометка “расч.” или “по нормативу”, значит, не были вовремя переданы показания и собственнику были пересчитаны показания по среднему объему потребления.

Также будет полезно сравнить цифры в графе “Текущие” с теми, что сейчас отображаются на дисплее счетчика. Если на устройстве число меньше, чем в документе, значит, произошла ошибка ввода данных.

Самостоятельный перерасчет можно сделать по формуле: сумма = (текущие показания – предыдущие значения) х тариф

Если учет двух- или трехтарифный, нужно пересчитать данные для каждой зоны (T1, T2, T3) и суммировать их. Чтобы не считать вручную, можно воспользоваться официальным калькулятором.

Куда обращаться для перерасчета

Если начисления не совпадают с реальностью, собственник имеет право на перерасчет:

Дистанционно подать обращение через личный кабинет “Мосэнергосбыт” или через мобильное приложение “Мой Мосэнергосбыт”. По телефону позвонить в контактный центр по номеру +7 (499) 550-95-50. Лично обратиться в любой офис “Мосэнергосбыта” или в терминал “Видеоконсультант” в МФЦ “Мои документы”.

Если причина в неверной категории жилья, необходимо приложить подтверждающие документы. Если проблема в счетчике, желательно попросить проверить настройки многотарифного прибора.

Какие документы подготовить

Обычно нужны:

бумажный расчетный документ по выбранному тарифу;

показания счетчика;

документы на тип оборудования в квартире, если спор идет из-за электроплиты или электроотопления;

заявление на перерасчет;

при наличии социальных гарантий — документы, подтверждающие право на них.

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Льготы на цены на электроэнергию

Меры социальной поддержки на платежи за тарифы по ЖКУ в Москве, включая свет, предоставляются по городскому порядку, установленному нормативным актом Правительства Москвы № 850-ПП в действующей редакции от 05.09.2023. Полный перечень категорий и условий размещен также на mos.ru.

К льготным категориям относятся, в частности:

инвалиды и семьи с детьми-инвалидами;

ветераны труда и военной службы;

труженики тыла;

граждане, пострадавшие от радиационных аварий;

почетные доноры;

многодетные семьи и другие отдельные категории.

По общему правилу в Москве часто встречаются:

скидка 50% — для многих льготных категорий;

скидка 30% — для семей, в которых воспитываются трое и более детей до достижения младшим 16 лет или до 18, если он находится на очной форме обучения. Если больше 10 детей, скидка на оплату жилья и части ЖКХ может увеличиться до 50%;

в отдельных случаях — 100% компенсация детям-сиротам на время их пребывания в госучреждениях или проживания в жилье по договору найма, Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы.

В Москве льготы на платежи за тарифы по ЖКУ предоставляются в форме компенсационных выплат через ГКУ “Соцказначейство Москвы”; по вопросам лицевого счета и начислений по тарифам на электроэнергию заявители также могут быть направлены в АО “Мосэнергосбыт”. Подать заявление на получение господдержки можно онлайн через mos.ru.

Субсидии на электроэнергию в Москве

Льгота и субсидия — не одно и то же. Первое уменьшает начисление по основанию статуса, а субсидия назначается, если расходы семьи на ЖКУ слишком велики по отношению к доходу.

В Москве субсидию могут оформить семьи, у которых расходы на ЖКУ превышают 10% совокупного дохода семьи. Но она обычно предоставляется на шесть месяцев. Подать заявление можно онлайн через mos.ru. Это особенно важно для тех, у кого нет льготного статуса, но коммунальные платежи объективно стали слишком тяжелыми для бюджета семьи.

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Почему растут тарифы на электроэнергию

Во-первых, большую роль играет инфляция. Тарифы не могут быть заморожены, так как энергокомпании закупают топливо, например, газ и уголь, а также металл для ремонта сетей и спецтехнику по рыночным ценам. В 2026 году в ставку за электроэнергию закладывается предполагаемый рост инфляции. Предприятия энергетики должны иметь финансовую возможность закупать расходные материалы, стоимость которых возрастает.

Во-вторых, значительная часть средств направляется на модернизацию инфраструктуры: замену устаревших кабельных линий, установку современных счетчиков и строительство новых подстанций для обслуживания строящихся ЖК и транспортных путей.

В-третьих, ДЭПиР Москвы в 2026 году продолжает проводить политику ступенчатых тарифов — перерасчет тарифов по объемам потребления. Это делается для того, чтобы стимулировать население к энергосбережению, а также переложить основную часть финансовых нагрузок на тех, кто использует электроэнергию в промышленных масштабах, например, скрытые майнинговые фермы или коммерческое помещение в жилом секторе.

В-четвертых, в условиях дефицита кадров в техническом секторе, энергокомпаниям необходимо индексировать зарплаты инженеров и ремонтных бригад, чтобы обеспечить бесперебойную работу города. Эти расходы также включены в тарифы на электроэнергию.

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