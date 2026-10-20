Выбор имени для ребенка — одно из первых важных решений родителей. Татарские мужские имена хорошо подходят для этого: у каждого есть история и смысл, который семья вкладывает в будущее ребенка. Собрали популярные, современные, старинные и необычные татарские имена для мальчиков. Происхождение и особенности татарских мужских имен Татарский именослов складывался больше тысячи лет. В нем отразились кочевое прошлое тюркских племен, принятие ислама в Волжской Булгарии в X веке, связи с Персией и Средней Азией, а позже — влияние русской и европейской культуры. Поэтому у татарских мужских имен несколько основных источников.

Значения мужских имен татар Фото: Сгенерировано ИИ

Тюркские и давно освоенные тюркскими языками имена К этому пласту относятся имена, образованные от тюркских слов или от слов, которые пришли в тюркские языки очень давно и воспринимаются как свои. Арслан восходит к тюркскому слову "лев", Тимур — к тюркскому "темир/тимер" ("железо"). Батыр ("богатырь, храбрец") — слово, распространенное и в тюркских, и в монгольских языках. Булат происходит от персидского слова "сталь", а Алмаз — от названия драгоценного камня, которое попало в тюркские языки через арабский и восходит к греческому. Арабские и персидские имена После принятия ислама в татарский язык пришло множество арабских имен. Мусульманские имена часто связаны с именами пророков, сподвижников и эпитетами Всевышнего: Мухаммад, Ахмет, Карим, Салих, Габдулла. Персидские имена принесли в именослов поэтичность: Рустам, Азат, Данияр, Бахтияр. Со временем арабские имена приобрели татарское звучание. Например, Абдулла превратился в Габдуллу, а Джамиль — в Ямиля. Составные имена Отличительная черта татарской традиции — имена из двух частей. У таких компонентов есть собственное значение, и важно не путать их с внешне похожими частями других имен: -улла — от арабского Allāh ("Аллах"): Габдулла ("раб Аллаха"), Файзулла, Нурулла, Лутфулла;

Гали — от арабского имени ʿAlī ("высокий, возвышенный"), входит в составные имена как самостоятельный компонент;

-хан, -бек, -бай — "хан", "господин", "богатый": Нурихан, Тимербай;

Иль- — тюркское "страна, родина, народ": Ильдар, Ильнур, Ильшат, Ильгиз;

Нур-/-нур — арабское "свет": Нурислам, Нурулла, Ильнур;

-дар — персидское "владеющий, имеющий": Ильдар. Имя Динар к этой модели не относится: оно связано с названием денежной единицы — динара. Советские имена В XX веке появились и распространились имена, связанные с эпохой: Марлен (Маркс и Ленин), Ленар (обычно объясняется как "ленинская армия"), Марат (в честь французского революционера Жан-Поля Марата). Для имени Ренат и его варианта Ринат существуют две версии: одни связывают его с латинским Renatus ("возрожденный"), другие — с советской аббревиатурой "революция, наука, труд". Многие из этих имен давно утратили политический оттенок и воспринимаются как обычные татарские имена. Как выбрать татарское имя для мальчика

Чем руководствоваться при выборе татарского имени для новорожденного Фото: Сгенерировано ИИ

Выбирая татарские имена для мальчиков, родители обычно учитывают несколько вещей. Значение. Во многих семьях считается, что имя влияет на судьбу. Поэтому стоит заранее узнать перевод и выбрать имя с добрым смыслом: "свет", "щедрый", "победитель", "праведный".

Во многих семьях считается, что имя влияет на судьбу. Поэтому стоит заранее узнать перевод и выбрать имя с добрым смыслом: "свет", "щедрый", "победитель", "праведный". Сочетание с отчеством и фамилией. Имя должно легко произноситься вместе с отчеством. Если отчество длинное (например, Габдрахманович), лучше подобрать короткое имя: Амир, Тимур, Карим.

Имя должно легко произноситься вместе с отчеством. Если отчество длинное (например, Габдрахманович), лучше подобрать короткое имя: Амир, Тимур, Карим. Звучание в русскоязычной среде. Если семья живет за пределами Татарстана, удобно выбрать имя, которое одинаково просто пишется и произносится на русском и татарском: Марат, Ренат, Руслан.

Если семья живет за пределами Татарстана, удобно выбрать имя, которое одинаково просто пишется и произносится на русском и татарском: Марат, Ренат, Руслан. Религиозная традиция. Для верующих семей важно, чтобы имя было мусульманским и имело благой смысл. Многие советуются с имамом или выбирают имя пророка.

Для верующих семей важно, чтобы имя было мусульманским и имело благой смысл. Многие советуются с имамом или выбирают имя пророка. Семейная история. Нередко сына называют в честь дедушки или прадедушки, так возвращаются старинные имена. Прежде чем окончательно выбрать имя, стоит произнести его вслух вместе с отчеством и фамилией. Так сразу станет понятно, насколько гармонично оно звучит. Популярные мужские имена в Татарстане в 2026 году Управление ЗАГС Республики Татарстан публикует статистику имен новорожденных. Важно понимать, что это общий рейтинг имен всех мальчиков, родившихся в республике, без разделения по национальности. Поэтому в нем соседствуют имена арабского, тюркского, греческого, латинского и древнееврейского происхождения. По официальным данным ЗАГС Республики Татарстан за период с 1 января по 31 мая 2026 года чаще всего мальчиков называли так: Имя Число новорожденных Происхождение и значение Амир 205 арабское; "повелитель, правитель" Тимур 173 тюркское; от "темир/тимер" — "железо" Марк 137 латинское (Marcus); обычно связывают с именем бога Марса Мирон 134 греческое (Myron); связано со словом μύρον — "миро, благовонное масло" Эмир 132 арабское; "повелитель, эмир" Карим 127 арабское; "щедрый, благородный" Михаил 126 древнееврейское; "кто как Бог" Матвей 118 древнееврейское; "дар Бога" Артем 107 греческое (Артемий); связывают с именем богини Артемиды Эмиль 105 латинское (от родового имени Aemilius); этимология спорная Современные татарские мужские имена Современные татарские мужские имена обычно короткие, звучные и легко адаптируются к любому языку. Их выбирают семьи, которые хотят сохранить национальную идентичность ребенка и при этом не создать ему трудностей в школе или за границей. Амир — "повелитель"; звучит одинаково на русском, татарском и английском.

Карим — "щедрый".

Самир — "собеседник".

Эмир — "правитель"; употребляется также у турок и крымских татар.

Тимур — "железо".

Дамир — по одной из версий, связано с тюркским "тимер" ("железо"); существуют и другие объяснения.

Алан — происхождение спорное: существует несколько версий, в том числе связывающих имя с европейской (кельтской) традицией и с этнонимом аланов.

Мирон — от греческого слова "миро, благовонное масло"; иногда выбирают смешанные семьи.

Азат — "свободный".

Арслан — "лев". Красивые татарские имена для мальчиков Красота имени — понятие субъективное, но есть имена, которые покоряют и звучанием, и смыслом. Вот подборка, которую часто называют самыми красивыми татарскими мужскими именами. Айнур — "лунный свет".

Ильнур — "свет родины".

Нурислам — "свет ислама".

Ильшат — "радость родины".

Ямиль — "красивый".

Алмаз — "алмаз, драгоценный камень".

Зариф — "изящный, милый".

Нафис — "изящный, драгоценный".

Дильшат — "радостное сердце".

Фарид — "единственный, несравненный".

Анвар — "лучезарный".

Рустам — имя героя персидской поэмы "Шахнаме"; традиционно понимается как "богатырь, могучий". Список татарских мужских имен с значениями по алфавиту Ниже — список татарских мужских имен с значениями, разбитый по алфавиту. Мы подробнее остановились на самых востребованных буквах: А, Д, М, Н, Р и Ф. Если у имени есть несколько версий происхождения, мы указываем это отдельно. Татарские мужские имена на букву А Татарские мужские имена на букву А — одни из самых многочисленных. Сюда входят и тюркские, и арабские имена. Имя Происхождение Значение Айдар спорное этимология трактуется по-разному: имя связывают с арабским Хайдар ("лев") и с тюркским словом "айдар" ("чуб") Айнур тюркско-арабское лунный свет Айрат спорное есть несколько версий: от арабского khayrāt ("блага, добрые дела") или от этнонима "ойрат" Азамат арабское величие; в тюркских языках также "молодец, богатырь" Азат персидское свободный Алмаз греческое (через арабский и тюркские языки) алмаз, драгоценный камень Альберт германское благородный блеск Али арабское высокий, возвышенный Амир арабское повелитель Анвар арабское лучезарный Арслан тюркское лев Асхат арабское (вариант имени Асгат) самый счастливый, счастливейший Ахмет арабское прославляемый, достойный похвалы Ахтям арабское щедрейший из щедрых Татарские мужские имена на букву Б и В Имя Происхождение Значение Батыр тюркско-монгольское богатырь, храбрец Бахтияр персидское счастливый Бикбулат татарское (тюркское) составное обычно толкуется как "крепкий булат, твердая сталь"; существуют также объяснения через компонент бик/бек Булат персидское (через тюркские языки) сталь Вали арабское друг, покровитель Васил арабское соединяющий, достигающий Татарские мужские имена на букву Г Имена на букву Г в основном арабские. Звук "Г" в начале имени — типично татарская передача арабского звука "айн" (Абдулла → Габдулла). Имя Происхождение Значение Габдулла арабское раб Аллаха Габдрахман арабское раб Милостивого Газиз арабское дорогой, уважаемый Гали арабское высокий, возвышенный Гариф арабское знающий, сведущий Гаяз арабское помощь, поддержка Татарские мужские имена на Д Имя Происхождение Значение Давлет арабское благополучие, богатство, счастье Дамир спорное существует несколько версий; по одной из них — от тюркского "тимер" ("железо") Даниль древнееврейское (через арабский) "Бог — мой судья" Данияр персидское обладающий знанием Дильшат персидское радостное сердце Динар арабское (из латинского denarius) динар — название денежной единицы Динислам арабское дин ("религия, вера") + Ислам; также толкуется как "покорность, основанная на вере" Динияр арабско-персидское друг веры Татарские мужские имена на букву З и И Имя Происхождение Значение Закир арабское поминающий Всевышнего Зариф арабское изящный, милый Зуфар арабское победитель Ильгиз татарско-персидское путешественник, объезжающий страну Ильдар тюркско-персидское иль "страна, родина" + дар "владеющий": владеющий страной Ильнур тюркско-арабское свет родины Ильшат тюркско-персидское иль "родина" + шат "радостный": радость родины Ильяс древнееврейское (через арабский); форма имени Илия "мой Бог — Яхве" Искандер греческое (через арабский и персидский); форма имени Александр защитник людей Татарские мужские имена на букву К и Л Имя Происхождение Значение Кадыр арабское могущественный, способный Камиль арабское совершенный Карим арабское щедрый, благородный Касим арабское распределяющий Каюм арабское вечный Ленар советское обычно объясняется как сокращение "ленинская армия" Лутфулла арабское милость Аллаха Мужские татарские имена на М Мужские татарские имена на М — это и имена, распространившиеся в XX веке (Марат, Марсель), и мусульманские имена пророков (Мухаммад, Муса). Имя Происхождение Значение Мансур арабское победитель, получающий помощь Марат французское (фамилия) дано в честь французского революционера Жан-Поля Марата; распространилось в XX веке Марсель французское (от латинского Marcellus) производное от имени Марк; обычно связывают с именем бога Марса Мидхат арабское похвала Минтимер тюркское этимология трактуется по-разному; компонент "тимер" означает "железо", одна из интерпретаций — "я — железо" Мирсаид составное (персидско-арабское) мир (от "эмир" — "повелитель") + Саид "счастливый" Мурат арабское желанный, цель, желание Муса форма имени Моисей (через арабский) традиционно толкуется как "извлеченный из воды"; происхождение имени окончательно не установлено Муслим арабское мусульманин Мухаммад арабское восхваляемый Имена на Н. Имя Происхождение Значение Назар арабское взгляд, внимание; созвучное русское имя Назар имеет другое происхождение Наиль арабское достигающий цели, получающий дар Нафис арабское изящный, драгоценный Нияз персидское мольба, желание; подношение Нурислам арабское свет ислама Нурлан арабско-татарское сияй, свети; озаряй лучами Нурулла арабское свет Аллаха Мужские татарские имена на Р Имя Происхождение Значение Равиль спорное этимология спорная; в словарях встречаются толкования "путник" и "весеннее солнце" Радик спорное имя XX века; происхождение трактуется по-разному, одна из версий связывает его с названием элемента радий Раиф арабское милосердный Раис арабское глава, руководитель Рамазан арабское название священного месяца Рамиль предположительно арабское по одной из версий — "волшебный, чудодейственный"; этимология спорная Рафаэль древнееврейское Бог исцелил Рафик арабское друг, спутник Рашит арабское идущий верным путем, благоразумный Ренат спорное по одной версии — от латинского Renatus ("возрожденный"), по другой — советская аббревиатура "революция, наука, труд" Ринат спорное (вариант имени Ренат) те же версии, что и у Рената: "возрожденный" или "революция, наука, труд" Ришат арабское правильный путь, благоразумие Рифат арабское высота, возвышенность Руслан тюркское (от Арслан) лев Рустам персидское имя героя "Шахнаме"; традиционно понимается как "богатырь, могучий" Татарские мужские имена на С и Т Имя Происхождение Значение Сабир арабское терпеливый Салават арабское молитвы, благословения Салих арабское праведный Самир арабское собеседник Султан арабское власть, правитель Тагир арабское чистый Талгат арабское облик, наружность Тимур тюркское железо Мужские татарские имена на Ф Мужские татарские имена на Ф в основном арабского и персидского происхождения. Имя Происхождение Значение Фазыл арабское достойный, превосходный Фаиз арабское победитель, преуспевающий Файзулла арабское щедрость Аллаха Фанис персидское маяк, светильник Фарид арабское единственный, несравненный Фарит арабское (вариант имени Фарид) несравненный Фарух происхождение трактуется по-разному в татарских антропонимических словарях — арабское, "радостный, веселый" Фатих арабское открывающий, победитель Фидаиль арабское творящий добро, обладающий хорошими качествами; также "авторитетный, почитаемый" Фуат арабское сердце Татарские мужские имена на Х, Ш, Э, Ю, Я Имя Происхождение Значение Халим арабское мягкий, терпеливый Хамит арабское достойный похвалы, прославленный Хасан арабское хороший, красивый Хусаин арабское прекрасный Шакир арабское благодарный Шамиль арабское всеобъемлющий Эмиль латинское (от родового имени Aemilius) этимология спорная; часто связывают с латинским aemulus ("соперничающий, усердный") Эмир арабское правитель Юнус древнееврейское (через арабский); форма имени Иона голубь Юсуф древнееврейское (через арабский); форма имени Иосиф Бог прибавит, приумножит Ядкар персидское память, памятный дар Ямиль арабское красивый Редкие и старинные татарские мужские имена Сегодня многие семьи ищут необычные имена, которые выделят ребенка и вернут забытую историю рода. Старинные татарские имена часто были составными или несли особое значение, связанное с верованиями предков. Обережные имена. В прошлом, если в семье умирали дети, новорожденному давали имя-оберег: Туктар и Туктасын ("остановись", "пусть останется"), Ишбулды ("стал другом"). Сатлык — обрядовое имя, связанное с символической продажей и выкупом ребенка; в словарях толкуется как "купленный ребенок". Младенца условно "продавали" другой семье и затем "выкупали", чтобы уберечь его от беды.

В прошлом, если в семье умирали дети, новорожденному давали имя-оберег: Туктар и Туктасын ("остановись", "пусть останется"), Ишбулды ("стал другом"). Сатлык — обрядовое имя, связанное с символической продажей и выкупом ребенка; в словарях толкуется как "купленный ребенок". Младенца условно "продавали" другой семье и затем "выкупали", чтобы уберечь его от беды. Старинные составные имена: Бикмулла, Ишмухамет, Тимербай, Кутлугильдей, Нурихан.

Бикмулла, Ишмухамет, Тимербай, Кутлугильдей, Нурихан. Тюркские имена с древними корнями: Туктамыш, Кутлуг, Ильбарс ("барс страны"), Тулпар ("крылатый конь"). Самое редкое мужское татарское имя Официального рейтинга, который позволил бы назвать одно самое редкое мужское татарское имя, не существует. Сатлык, Туктасын, Кутлугильдей и Тулпар относятся к старинному татарскому именослову, однако без полной статистики регистраций нельзя достоверно определить, насколько редко каждое из них используется сегодня. Если хочется дать сыну необычное имя, стоит обсудить его звучание с родственниками и проверить, как оно воспринимается в современной среде: некоторые старинные имена имеют значения, которые сегодня могут показаться странными. Крымско-татарские мужские имена Крымско-татарские мужские имена отличаются от казанско-татарских. Крымские татары исторически были тесно связаны с османской культурой, и это отразилось на их именослове.

О мужских именах у крымских татар Фото: Сгенерировано нейросетью