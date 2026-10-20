Выбор имени для ребенка — одно из первых важных решений родителей. Татарские мужские имена хорошо подходят для этого: у каждого есть история и смысл, который семья вкладывает в будущее ребенка. Собрали популярные, современные, старинные и необычные татарские имена для мальчиков.
Происхождение и особенности татарских мужских имен
Татарский именослов складывался больше тысячи лет. В нем отразились кочевое прошлое тюркских племен, принятие ислама в Волжской Булгарии в X веке, связи с Персией и Средней Азией, а позже — влияние русской и европейской культуры. Поэтому у татарских мужских имен несколько основных источников.
Тюркские и давно освоенные тюркскими языками имена
К этому пласту относятся имена, образованные от тюркских слов или от слов, которые пришли в тюркские языки очень давно и воспринимаются как свои. Арслан восходит к тюркскому слову "лев", Тимур — к тюркскому "темир/тимер" ("железо"). Батыр ("богатырь, храбрец") — слово, распространенное и в тюркских, и в монгольских языках. Булат происходит от персидского слова "сталь", а Алмаз — от названия драгоценного камня, которое попало в тюркские языки через арабский и восходит к греческому.
Арабские и персидские имена
После принятия ислама в татарский язык пришло множество арабских имен. Мусульманские имена часто связаны с именами пророков, сподвижников и эпитетами Всевышнего: Мухаммад, Ахмет, Карим, Салих, Габдулла. Персидские имена принесли в именослов поэтичность: Рустам, Азат, Данияр, Бахтияр.
Со временем арабские имена приобрели татарское звучание. Например, Абдулла превратился в Габдуллу, а Джамиль — в Ямиля.
Составные имена
Отличительная черта татарской традиции — имена из двух частей. У таких компонентов есть собственное значение, и важно не путать их с внешне похожими частями других имен:
- -улла — от арабского Allāh ("Аллах"): Габдулла ("раб Аллаха"), Файзулла, Нурулла, Лутфулла;
- Гали — от арабского имени ʿAlī ("высокий, возвышенный"), входит в составные имена как самостоятельный компонент;
- -хан, -бек, -бай — "хан", "господин", "богатый": Нурихан, Тимербай;
- Иль- — тюркское "страна, родина, народ": Ильдар, Ильнур, Ильшат, Ильгиз;
- Нур-/-нур — арабское "свет": Нурислам, Нурулла, Ильнур;
- -дар — персидское "владеющий, имеющий": Ильдар.
Имя Динар к этой модели не относится: оно связано с названием денежной единицы — динара.
Советские имена
В XX веке появились и распространились имена, связанные с эпохой: Марлен (Маркс и Ленин), Ленар (обычно объясняется как "ленинская армия"), Марат (в честь французского революционера Жан-Поля Марата). Для имени Ренат и его варианта Ринат существуют две версии: одни связывают его с латинским Renatus ("возрожденный"), другие — с советской аббревиатурой "революция, наука, труд". Многие из этих имен давно утратили политический оттенок и воспринимаются как обычные татарские имена.
Как выбрать татарское имя для мальчика
Выбирая татарские имена для мальчиков, родители обычно учитывают несколько вещей.
- Значение. Во многих семьях считается, что имя влияет на судьбу. Поэтому стоит заранее узнать перевод и выбрать имя с добрым смыслом: "свет", "щедрый", "победитель", "праведный".
- Сочетание с отчеством и фамилией. Имя должно легко произноситься вместе с отчеством. Если отчество длинное (например, Габдрахманович), лучше подобрать короткое имя: Амир, Тимур, Карим.
- Звучание в русскоязычной среде. Если семья живет за пределами Татарстана, удобно выбрать имя, которое одинаково просто пишется и произносится на русском и татарском: Марат, Ренат, Руслан.
- Религиозная традиция. Для верующих семей важно, чтобы имя было мусульманским и имело благой смысл. Многие советуются с имамом или выбирают имя пророка.
- Семейная история. Нередко сына называют в честь дедушки или прадедушки, так возвращаются старинные имена.
Прежде чем окончательно выбрать имя, стоит произнести его вслух вместе с отчеством и фамилией. Так сразу станет понятно, насколько гармонично оно звучит.
Популярные мужские имена в Татарстане в 2026 году
Управление ЗАГС Республики Татарстан публикует статистику имен новорожденных. Важно понимать, что это общий рейтинг имен всех мальчиков, родившихся в республике, без разделения по национальности. Поэтому в нем соседствуют имена арабского, тюркского, греческого, латинского и древнееврейского происхождения.
По официальным данным ЗАГС Республики Татарстан за период с 1 января по 31 мая 2026 года чаще всего мальчиков называли так:
|
Имя
|
Число новорожденных
|
Происхождение и значение
|
Амир
|
205
|
арабское; "повелитель, правитель"
|
Тимур
|
173
|
тюркское; от "темир/тимер" — "железо"
|
Марк
|
137
|
латинское (Marcus); обычно связывают с именем бога Марса
|
Мирон
|
134
|
греческое (Myron); связано со словом μύρον — "миро, благовонное масло"
|
Эмир
|
132
|
арабское; "повелитель, эмир"
|
Карим
|
127
|
арабское; "щедрый, благородный"
|
Михаил
|
126
|
древнееврейское; "кто как Бог"
|
Матвей
|
118
|
древнееврейское; "дар Бога"
|
Артем
|
107
|
греческое (Артемий); связывают с именем богини Артемиды
|
Эмиль
|
105
|
латинское (от родового имени Aemilius); этимология спорная
Современные татарские мужские имена
Современные татарские мужские имена обычно короткие, звучные и легко адаптируются к любому языку. Их выбирают семьи, которые хотят сохранить национальную идентичность ребенка и при этом не создать ему трудностей в школе или за границей.
- Амир — "повелитель"; звучит одинаково на русском, татарском и английском.
- Карим — "щедрый".
- Самир — "собеседник".
- Эмир — "правитель"; употребляется также у турок и крымских татар.
- Тимур — "железо".
- Дамир — по одной из версий, связано с тюркским "тимер" ("железо"); существуют и другие объяснения.
- Алан — происхождение спорное: существует несколько версий, в том числе связывающих имя с европейской (кельтской) традицией и с этнонимом аланов.
- Мирон — от греческого слова "миро, благовонное масло"; иногда выбирают смешанные семьи.
- Азат — "свободный".
- Арслан — "лев".
Красивые татарские имена для мальчиков
Красота имени — понятие субъективное, но есть имена, которые покоряют и звучанием, и смыслом. Вот подборка, которую часто называют самыми красивыми татарскими мужскими именами.
- Айнур — "лунный свет".
- Ильнур — "свет родины".
- Нурислам — "свет ислама".
- Ильшат — "радость родины".
- Ямиль — "красивый".
- Алмаз — "алмаз, драгоценный камень".
- Зариф — "изящный, милый".
- Нафис — "изящный, драгоценный".
- Дильшат — "радостное сердце".
- Фарид — "единственный, несравненный".
- Анвар — "лучезарный".
- Рустам — имя героя персидской поэмы "Шахнаме"; традиционно понимается как "богатырь, могучий".
Список татарских мужских имен с значениями по алфавиту
Ниже — список татарских мужских имен с значениями, разбитый по алфавиту. Мы подробнее остановились на самых востребованных буквах: А, Д, М, Н, Р и Ф. Если у имени есть несколько версий происхождения, мы указываем это отдельно.
Татарские мужские имена на букву А
Татарские мужские имена на букву А — одни из самых многочисленных. Сюда входят и тюркские, и арабские имена.
|
Имя
|
Происхождение
|
Значение
|
Айдар
|
спорное
|
этимология трактуется по-разному: имя связывают с арабским Хайдар ("лев") и с тюркским словом "айдар" ("чуб")
|
Айнур
|
тюркско-арабское
|
лунный свет
|
Айрат
|
спорное
|
есть несколько версий: от арабского khayrāt ("блага, добрые дела") или от этнонима "ойрат"
|
Азамат
|
арабское
|
величие; в тюркских языках также "молодец, богатырь"
|
Азат
|
персидское
|
свободный
|
Алмаз
|
греческое (через арабский и тюркские языки)
|
алмаз, драгоценный камень
|
Альберт
|
германское
|
благородный блеск
|
Али
|
арабское
|
высокий, возвышенный
|
Амир
|
арабское
|
повелитель
|
Анвар
|
арабское
|
лучезарный
|
Арслан
|
тюркское
|
лев
|
Асхат
|
арабское (вариант имени Асгат)
|
самый счастливый, счастливейший
|
Ахмет
|
арабское
|
прославляемый, достойный похвалы
|
Ахтям
|
арабское
|
щедрейший из щедрых
Татарские мужские имена на букву Б и В
|
Имя
|
Происхождение
|
Значение
|
Батыр
|
тюркско-монгольское
|
богатырь, храбрец
|
Бахтияр
|
персидское
|
счастливый
|
Бикбулат
|
татарское (тюркское) составное
|
обычно толкуется как "крепкий булат, твердая сталь"; существуют также объяснения через компонент бик/бек
|
Булат
|
персидское (через тюркские языки)
|
сталь
|
Вали
|
арабское
|
друг, покровитель
|
Васил
|
арабское
|
соединяющий, достигающий
Татарские мужские имена на букву Г
Имена на букву Г в основном арабские. Звук "Г" в начале имени — типично татарская передача арабского звука "айн" (Абдулла → Габдулла).
|
Имя
|
Происхождение
|
Значение
|
Габдулла
|
арабское
|
раб Аллаха
|
Габдрахман
|
арабское
|
раб Милостивого
|
Газиз
|
арабское
|
дорогой, уважаемый
|
Гали
|
арабское
|
высокий, возвышенный
|
Гариф
|
арабское
|
знающий, сведущий
|
Гаяз
|
арабское
|
помощь, поддержка
Татарские мужские имена на Д
|
Имя
|
Происхождение
|
Значение
|
Давлет
|
арабское
|
благополучие, богатство, счастье
|
Дамир
|
спорное
|
существует несколько версий; по одной из них — от тюркского "тимер" ("железо")
|
Даниль
|
древнееврейское (через арабский)
|
"Бог — мой судья"
|
Данияр
|
персидское
|
обладающий знанием
|
Дильшат
|
персидское
|
радостное сердце
|
Динар
|
арабское (из латинского denarius)
|
динар — название денежной единицы
|
Динислам
|
арабское
|
дин ("религия, вера") + Ислам; также толкуется как "покорность, основанная на вере"
|
Динияр
|
арабско-персидское
|
друг веры
Татарские мужские имена на букву З и И
|
Имя
|
Происхождение
|
Значение
|
Закир
|
арабское
|
поминающий Всевышнего
|
Зариф
|
арабское
|
изящный, милый
|
Зуфар
|
арабское
|
победитель
|
Ильгиз
|
татарско-персидское
|
путешественник, объезжающий страну
|
Ильдар
|
тюркско-персидское
|
иль "страна, родина" + дар "владеющий": владеющий страной
|
Ильнур
|
тюркско-арабское
|
свет родины
|
Ильшат
|
тюркско-персидское
|
иль "родина" + шат "радостный": радость родины
|
Ильяс
|
древнееврейское (через арабский); форма имени Илия
|
"мой Бог — Яхве"
|
Искандер
|
греческое (через арабский и персидский); форма имени Александр
|
защитник людей
Татарские мужские имена на букву К и Л
|
Имя
|
Происхождение
|
Значение
|
Кадыр
|
арабское
|
могущественный, способный
|
Камиль
|
арабское
|
совершенный
|
Карим
|
арабское
|
щедрый, благородный
|
Касим
|
арабское
|
распределяющий
|
Каюм
|
арабское
|
вечный
|
Ленар
|
советское
|
обычно объясняется как сокращение "ленинская армия"
|
Лутфулла
|
арабское
|
милость Аллаха
Мужские татарские имена на М
Мужские татарские имена на М — это и имена, распространившиеся в XX веке (Марат, Марсель), и мусульманские имена пророков (Мухаммад, Муса).
|
Имя
|
Происхождение
|
Значение
|
Мансур
|
арабское
|
победитель, получающий помощь
|
Марат
|
французское (фамилия)
|
дано в честь французского революционера Жан-Поля Марата; распространилось в XX веке
|
Марсель
|
французское (от латинского Marcellus)
|
производное от имени Марк; обычно связывают с именем бога Марса
|
Мидхат
|
арабское
|
похвала
|
Минтимер
|
тюркское
|
этимология трактуется по-разному; компонент "тимер" означает "железо", одна из интерпретаций — "я — железо"
|
Мирсаид
|
составное (персидско-арабское)
|
мир (от "эмир" — "повелитель") + Саид "счастливый"
|
Мурат
|
арабское
|
желанный, цель, желание
|
Муса
|
форма имени Моисей (через арабский)
|
традиционно толкуется как "извлеченный из воды"; происхождение имени окончательно не установлено
|
Муслим
|
арабское
|
мусульманин
|
Мухаммад
|
арабское
|
восхваляемый
Имена на Н.
|
Имя
|
Происхождение
|
Значение
|
Назар
|
арабское
|
взгляд, внимание; созвучное русское имя Назар имеет другое происхождение
|
Наиль
|
арабское
|
достигающий цели, получающий дар
|
Нафис
|
арабское
|
изящный, драгоценный
|
Нияз
|
персидское
|
мольба, желание; подношение
|
Нурислам
|
арабское
|
свет ислама
|
Нурлан
|
арабско-татарское
|
сияй, свети; озаряй лучами
|
Нурулла
|
арабское
|
свет Аллаха
Мужские татарские имена на Р
|
Имя
|
Происхождение
|
Значение
|
Равиль
|
спорное
|
этимология спорная; в словарях встречаются толкования "путник" и "весеннее солнце"
|
Радик
|
спорное
|
имя XX века; происхождение трактуется по-разному, одна из версий связывает его с названием элемента радий
|
Раиф
|
арабское
|
милосердный
|
Раис
|
арабское
|
глава, руководитель
|
Рамазан
|
арабское
|
название священного месяца
|
Рамиль
|
предположительно арабское
|
по одной из версий — "волшебный, чудодейственный"; этимология спорная
|
Рафаэль
|
древнееврейское
|
Бог исцелил
|
Рафик
|
арабское
|
друг, спутник
|
Рашит
|
арабское
|
идущий верным путем, благоразумный
|
Ренат
|
спорное
|
по одной версии — от латинского Renatus ("возрожденный"), по другой — советская аббревиатура "революция, наука, труд"
|
Ринат
|
спорное (вариант имени Ренат)
|
те же версии, что и у Рената: "возрожденный" или "революция, наука, труд"
|
Ришат
|
арабское
|
правильный путь, благоразумие
|
Рифат
|
арабское
|
высота, возвышенность
|
Руслан
|
тюркское (от Арслан)
|
лев
|
Рустам
|
персидское
|
имя героя "Шахнаме"; традиционно понимается как "богатырь, могучий"
Татарские мужские имена на С и Т
|
Имя
|
Происхождение
|
Значение
|
Сабир
|
арабское
|
терпеливый
|
Салават
|
арабское
|
молитвы, благословения
|
Салих
|
арабское
|
праведный
|
Самир
|
арабское
|
собеседник
|
Султан
|
арабское
|
власть, правитель
|
Тагир
|
арабское
|
чистый
|
Талгат
|
арабское
|
облик, наружность
|
Тимур
|
тюркское
|
железо
Мужские татарские имена на Ф
Мужские татарские имена на Ф в основном арабского и персидского происхождения.
|
Имя
|
Происхождение
|
Значение
|
Фазыл
|
арабское
|
достойный, превосходный
|
Фаиз
|
арабское
|
победитель, преуспевающий
|
Файзулла
|
арабское
|
щедрость Аллаха
|
Фанис
|
персидское
|
маяк, светильник
|
Фарид
|
арабское
|
единственный, несравненный
|
Фарит
|
арабское (вариант имени Фарид)
|
несравненный
|
Фарух
|
происхождение трактуется по-разному
|
в татарских антропонимических словарях — арабское, "радостный, веселый"
|
Фатих
|
арабское
|
открывающий, победитель
|
Фидаиль
|
арабское
|
творящий добро, обладающий хорошими качествами; также "авторитетный, почитаемый"
|
Фуат
|
арабское
|
сердце
Татарские мужские имена на Х, Ш, Э, Ю, Я
|
Имя
|
Происхождение
|
Значение
|
Халим
|
арабское
|
мягкий, терпеливый
|
Хамит
|
арабское
|
достойный похвалы, прославленный
|
Хасан
|
арабское
|
хороший, красивый
|
Хусаин
|
арабское
|
прекрасный
|
Шакир
|
арабское
|
благодарный
|
Шамиль
|
арабское
|
всеобъемлющий
|
Эмиль
|
латинское (от родового имени Aemilius)
|
этимология спорная; часто связывают с латинским aemulus ("соперничающий, усердный")
|
Эмир
|
арабское
|
правитель
|
Юнус
|
древнееврейское (через арабский); форма имени Иона
|
голубь
|
Юсуф
|
древнееврейское (через арабский); форма имени Иосиф
|
Бог прибавит, приумножит
|
Ядкар
|
персидское
|
память, памятный дар
|
Ямиль
|
арабское
|
красивый
Редкие и старинные татарские мужские имена
Сегодня многие семьи ищут необычные имена, которые выделят ребенка и вернут забытую историю рода. Старинные татарские имена часто были составными или несли особое значение, связанное с верованиями предков.
- Обережные имена. В прошлом, если в семье умирали дети, новорожденному давали имя-оберег: Туктар и Туктасын ("остановись", "пусть останется"), Ишбулды ("стал другом"). Сатлык — обрядовое имя, связанное с символической продажей и выкупом ребенка; в словарях толкуется как "купленный ребенок". Младенца условно "продавали" другой семье и затем "выкупали", чтобы уберечь его от беды.
- Старинные составные имена: Бикмулла, Ишмухамет, Тимербай, Кутлугильдей, Нурихан.
- Тюркские имена с древними корнями: Туктамыш, Кутлуг, Ильбарс ("барс страны"), Тулпар ("крылатый конь").
Самое редкое мужское татарское имя
Официального рейтинга, который позволил бы назвать одно самое редкое мужское татарское имя, не существует. Сатлык, Туктасын, Кутлугильдей и Тулпар относятся к старинному татарскому именослову, однако без полной статистики регистраций нельзя достоверно определить, насколько редко каждое из них используется сегодня.
Если хочется дать сыну необычное имя, стоит обсудить его звучание с родственниками и проверить, как оно воспринимается в современной среде: некоторые старинные имена имеют значения, которые сегодня могут показаться странными.
Крымско-татарские мужские имена
Крымско-татарские мужские имена отличаются от казанско-татарских. Крымские татары исторически были тесно связаны с османской культурой, и это отразилось на их именослове.
В крымскотатарской антропонимической традиции употребляются формы Энвер, Решат, Эдем и другие, близкие соответствующим арабским и османско-турецким формам.
|
Имя
|
Происхождение
|
Значение
|
Айдер
|
спорное
|
по одной из версий, связан с арабским Хайдар ("лев"); существуют также тюркские объяснения имени
|
Бекир
|
арабское
|
форма имени Бакр (Абу Бакр); значение трактуется по-разному
|
Исмет
|
арабское
|
защита, непорочность
|
Мустафа
|
арабское
|
избранный
|
Нариман
|
персидское
|
мужественный, твердый духом
|
Ремзи
|
арабское
|
символ, знак
|
Решат
|
арабское
|
правильный путь, благоразумие
|
Рустем
|
персидское
|
имя героя "Шахнаме"; традиционно — "богатырь"
|
Сейран
|
арабское
|
"прогулка, путешествие"; в значении имени — "путешествующий"
|
Сеитумер
|
составное
|
Сеит (от арабского "сейид" — "господин") + Умер (Омар)
|
Эдем
|
древнееврейское (через арабский и турецкий)
|
крымскотатарская форма имени Адам
|
Эльдар
|
тюркско-персидское
|
владеющий страной
|
Энвер
|
арабское
|
лучезарный
|
Эскендер
|
греческое (через арабский); форма имени Александр
|
защитник людей
В XX веке у крымских татар, как и у казанских, появились советские имена — например, Ленур. Употребляются и короткие имена вроде Эмир, Эмиль и Арсен.
Русско-татарские мужские имена
Для смешанных семей особенно важны мужские имена, одинаково органичные в русской и татарской культуре. Такие имена легко сочетаются и с отчеством Ильдарович, и с отчеством Сергеевич.
Имена с тюркскими корнями, давно ставшие привычными в России
- Руслан — от тюркского "Арслан", лев. Благодаря Пушкину воспринимается как русское имя.
- Тимур — "железо". Распространено и в русских, и в татарских семьях.
Европейские имена, прижившиеся у татар
- Марат — имя, распространившееся в XX веке в честь французского революционера Жан-Поля Марата. Привычно для обеих культур.
- Ренат — по одной версии, от латинского "возрожденный", по другой — советская аббревиатура. Встречается и у русских, и у татар.
- Альберт — "благородный блеск".
- Артур — этимология спорная; по одной из версий, связано с кельтским словом "медведь", по другой — с римским родовым именем Artorius.
- Эдуард — "хранитель богатства".
- Эмиль — от римского родового имени Aemilius; этимология спорная.
- Марсель — производное от имени Марк, которое обычно связывают с именем бога Марса.
- Рафаэль — "Бог исцелил".
Библейско-коранические имена с параллельными формами
- Юсуф — Иосиф
- Ильяс — Илья
- Муса — Моисей
- Искандер — Александр
- Даниль — Даниил
Такой выбор помогает сохранить связь с обеими культурами и избавляет ребенка от сложностей с произношением.
Часто задаваемые вопросы
Какое мужское имя самое популярное в Татарстане?
По официальным данным ЗАГС Республики Татарстан за 1 января — 31 мая 2026 года, лидировало имя Амир (205 новорожденных), за ним — Тимур (173) и Марк (137). Это общий рейтинг всех новорожденных мальчиков в Татарстане, а не рейтинг исключительно татарских имен.
Какие татарские имена хорошо сочетаются с русским отчеством?
Короткие и универсальные: Тимур, Марат, Руслан, Амир, Карим, Ренат, Дамир, Эмиль.
Чем крымско-татарские имена отличаются от казанских?
В крымскотатарской традиции употребляются формы, близкие арабским и османско-турецким: Энвер, Решат, Эдем и другие. Кроме того, у крымских татар есть свои составные имена вроде Сеитумер.
Все ли татарские имена мусульманские?
Нет. Значительная часть татарских имен арабские и мусульманские, но есть и тюркские (Арслан, Тимур), персидские (Рустам, Азат, Булат), европейские (Альберт, Марсель) и советские (Ленар, Марлен).
Какое самое редкое мужское татарское имя?
Единого ответа нет: официального рейтинга редкости татарских мужских имен не существует. Сатлык, Туктасын, Кутлугильдей и Тулпар относятся к старинному татарскому именослову, но без полной статистики регистраций нельзя достоверно сказать, насколько редко они используются сегодня.