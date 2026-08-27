Средневековое право порой выглядит неоднозначно: животные вызывались в суд, спор мог решаться поединком, а исход испытания огнем считался знаком свыше.

Суд над животными

Суд над животными в Средневековье Фото: Источник: pdimagearchive.org

В Европе сохранились документы о процессах против животных. Особенно часто перед судом оказывались свиньи, которые ранили или убивали людей.

Общество и Церковь верили, что у животных есть моральная ответственность, способность отличать добро от зла и подчиняться божественному закону. Обвиняемому зверю всегда назначался защитник, который отстаивал его права в суде. Виновные часто приговаривались к смертной казни через повешение на дереве или сожжение на костре.

Один из известных случаев произошел в 1457 году в Савиньи. После гибели пятилетнего ребенка судили свинью и шесть поросят. Взрослое животное было признано виновным, но доказать причастность детенышей не удалось.

“Божий суд”

"Божий суд" в Средневековье Фото: Источник: techinsider.ru

“Божий суд”, или ордалия — способ определения вины или невиновности человека. Если обычных доказательств не хватало, истину пытались установить с помощью физических испытаний. Люди верили, что Бог вмешается и защитит правого, а виновного покарает или выдаст.

Основные виды ордалий:

Обвиняемому давалось в руки раскаленное железо, а затем запястье бинтовалось. Спустя три дня человек проходил осмотр. Если рана на руке заживала хорошо, это толковалось как подтверждение невиновности. Если же ожог гноился — подсудимый виновен. Человек должен был голыми руками достать кольцо или камень со дна котла с кипящей водой. Оценка вины проводилась так же, по характеру заживления ожогов. Обвиняемый связывался и погружался в освященный водоем. Считалось, что чистая вода не примет грешника. Если человек всплывал — он признавался виновным; если шел ко дну — очевидцы его вытаскивали и суд объявлял невиновным. Обвиняемый должен был проглотить большой кусок сухой еды. Иногда к еде добавлялся запеченный кусок пергамента, где был написан псалом. Если обвиняемый давился — Бог указывал на его вину. Испытание хлебом и сыром применялось в основном для священников.

В 1215 году IV Латеранский собор запретил духовенству участвовать в ордалиях, после чего они стали быстро исчезать из европейского судопроизводства.

Бои между мужем и женой

Поединок между мужем и женой в Средневековье Фото: Источник: ledi-oks.livejournal.com

В германских землях существовали судебные поединки между мужчиной и женщиной из-за тяжких преступлений, где не было свидетелей. Самые известные изображения оставил мастер фехтования Ганс Тальхоффер в XV веке. На них мужчина стоит в яме и вооружен дубиной, а женщина находится снаружи и использует камень, завернутый в ткань. Ограничения должны были уменьшить преимущество мужчины в физической силе.

Чаще всего причиной “Божьего суда” между супругами становились дела, за которые обвиняемому грозила смертная казнь или позор. Например, женщина обвиняла мужчину в изнасиловании, покушении на убийство, супружеской измене или осквернении чести и достоинства рода. А оппонент мог отрицать свою вину.

Безнаказанность шутов

Шуты в Средневековье Фото: Источник: pinterest.com

Шут занимал необычное положение при дворе. Насмешки, колкости и поведение, недопустимые для других придворных, ему часто прощались.

Однако если шут сильно обижал короля или его гостей, правитель мог бросить его в тюрьму, высечь плетьми или даже казнить. Если слуга терял милость господина, его никто не защищал — он мог быть ограблен или убит любым желающим.

Также в военное время шуты отправлялись к врагам в качестве послов. Они должны были озвучить условия мира или, наоборот, публично оскорбить вражеского полководца.

Мужские гениталии — “домашние животные” ведьм

Сожжение ведьм в Средневековье Фото: Источник: mirf.ru

В трактате конца XV века “Молот ведьм”, посвященном колдовству и преследованию предполагаемых ведьм, утверждалось, что колдуньи способны с помощью иллюзии лишать мужчин половых органов. В книге описывались истории, как ведьмы будто бы держали гениталии в птичьих гнездах или коробках, где те самостоятельно двигались и “ели” зерно.

“Молот ведьм” появился в 1486 году, на самом рубеже Средневековья и Нового времени. Несмотря на популярность трактата, инквизиция проводила большое расследование, часто привлекая врачей и наказывая большинство обвиняемых штрафами, покаянием или тюрьмой вместо казни. Пытки применялись, но без кровопролития, а к сожжению на костре приговаривались только нераскаявшиеся еретики.