Тупорылая акула — известный и обсуждаемый вид крупных хищных акул. Такой интерес к ней связан не только с внушительными размерами, но и с особенностями поведения: эта рыба может жить как в соленой, так и в пресной воде, нередко заходя в устья рек и даже поднимаясь далеко вверх по течению.
Почему тупорылая акула так называется
Причина, по которой акулу называли тупорылой, проста: у этого вида короткая, широкая и действительно тупая морда. По сравнению с другими акулами ее передняя часть головы выглядит массивной и слегка приплюснутой. Именно эта внешняя особенность и дала название виду.
Второе распространенное имя — акула-бык. Оно связано с мощным телосложением, широкой грудью, агрессивной манерой поведения и резкими бросками при атаке.
Как выглядит тупорылая акула
Акула-бык — крупная, плотная и мускулистая рыба с сероватой спиной, светлыми боками и беловатым брюхом. Для ее внешности характерны:
- широкая тупая морда;
- маленькие по сравнению с телом глаза;
- высокий первый спинной плавник;
- короткое, но мощное тело;
- крупные треугольные зубы.
Размер акулы-быка
Размер тупорылой акулы делает ее серьезным хищником прибрежной зоны.
В среднем взрослые особи достигают 2,1–3,5 метра в длину. Вес составляет 130–230 кг, а иногда и выше. При этом самки обычно заметно крупнее самцов.
Несмотря на то, что тупорылая акула уступает по длине тигровой или белой акуле, она компенсирует это мощью, силой укуса и высокой выносливостью.
Где обитают тупорылые акулы
Бычьи акулы распространены в теплых тропических и субтропических водах по всему миру. Их можно встретить:
- в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах;
- у морских побережий;
- в лагунах, бухтах и эстуариях;
- в устьях рек;
- в пресноводных реках и озерах.
Это одна из немногих акул, способных долго жить в пресной воде. Именно поэтому акула-бык считается особенно непредсказуемой: она может появиться там, где люди не ожидают встретить крупного морского хищника.
Опасна ли тупорылая акула для человека
Тупорылая акула считается потенциально опасной для человека. Представители этого вида входят в число акул, чаще других участвующих в нападениях на людей. Причин несколько:
- они любят мелководье;
- часто подходят близко к берегу;
- могут заходить в мутные воды рек;
- обладают выраженной территориальностью.
Однако важно понимать: акула не охотится на человека специально. Большинство инцидентов связано с ошибочной атакой, защитной реакцией или случайным контактом. Тем не менее недооценивать этот вид нельзя.
Чем питается бычья акула и ее поведение
Бычья акула — активный и сильный хищник. В рацион входят рыба, скаты, моллюски, морские черепахи, более мелкие акулы и различные морские животные. Она охотится резко и уверенно, используя преимущество внезапности.
Интересные факты
Тупорылая акула хорошо переносит смену солености воды благодаря особой работе почек и жабр. Это позволяет ей свободно перемещаться между морем и реками. Такой адаптацией обладает очень небольшое число акул.
Еще одна особенность — сила укуса. По этому показателю акула-бык считается одним из самых мощных морских хищников среди современных акул.
Полная систематика тупорылой акулы
- Царство: животные.
- Тип: хордовые.
- Класс: хрящевые рыбы.
- Подкласс: пластиножаберные.
- Надотряд: акулы.
- Отряд: кархаринообразные.
- Семейство: серые акулы.
- Род: Carcharhinus.
- Вид: Carcharhinus leucas.
Именно вид Carcharhinus leucas в русскоязычных источниках называют тупорылой акулой или акулой-быком.