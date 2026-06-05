Уильям Шекспир — английский поэт, драматург и актер, чье имя давно стало символом мирового театрального искусства. Его пьесы получили признание общественности и не сходят со сцен театров больше четырех веков, а “Гамлет”, “Ромео и Джульетта”, “Макбет” и “Король Лир” до сих пор помогают людям говорить о любви, власти, ревности, страхе и выборе.

Рождение и семья Уильяма Шекспира

Когда и где родился Шекспир

Точная дата рождения Шекспира доподлинно неизвестна. В исторических записях есть информация только о том, что крестили литератора 26 апреля 1564 года в церкви Святой Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне. Поэтому днем рождения историками принято считать дату 23 апреля, поскольку в то время часто малышей крестили спустя несколько дней после появления на свет.

Факт: В тот же день, 23 апреля, но уже в 1616 году, Шекспир умер в родном городе.

Семья и происхождение

Отец писателя, Джон Шекспир, изготавливал перчатки из тонкой кожи, при этом занимал несколько важных городских должностей, включая кресло верховного бейлифа Стратфорда — эквивалент современного мэра города.

Мать, Мэри Арден, принадлежала к старинному, состоятельному и уважаемому католическому роду дворян-землевладельцев, джентри, из Уорикшира.

У Джона и Мэри было восемь детей, а Уильям стал третьим ребенком и первым сыном, пережившим младенчество. Благодаря положению отца и происхождению матери мальчики вырос в престижной и обеспеченной среде.

Портрет Уильяма Шекспира Фото: Источник: history.ru

Детство и образование Шекспира

Отрочество Шекспира прошло в родном городе Стратфорде-на-Эйвоне. Дом, связанный с его ранними годами, сегодня известен как Shakespeare’s Birthplace ("Место рождение Шекспира"). Там его отец не только жил, но и работал: отдельно находилась мастерская перчаточника.

Скорее всего, Уильям учился сначала в младшей школе, а затем в King’s New School. Главным предметом была латынь: школьники читали античных авторов, учили риторику, разбирали тексты и могли участвовать в учебных постановках.

Высшего образования у Шекспира не было, университеты того времени — Оксфорд и Кембридж — выпускали в основном священников, юристов и врачей. Для литератора практические навыки риторики, поэзии и актерского мастерства, полученные в школе по развернутым программам английских грамматических школ XVI века, оказались гораздо полезнее.

Юность и неизвестные годы

О юности Шекспира известно мало. В Стратфорд приезжали странствующие актерские труппы, и такие спектакли могли рано пробудить у него интерес к сцене. Но точных сведений о том, когда он уехал в Лондон и как вошел в театральную среду, не сохранилось.

Период с 1585 по 1592 год часто называется “потерянными годами”. Исследователи предлагали разные версии: Шекспир мог работать учителем, помощником при постановке пьес или играл в труппе. Однако надежных документов нет.

Личная жизнь Шекспира

В 1582 году, когда Уильяму было 18 лет, он женился на беременной от него Энн Хатауэй. Она была старше его на восемь лет. В их браке родилось трое наследников: Сюзанна, а затем близнецы сестра Джудит и брат Хемнет, который умер в 1596 году в 11 лет — причина гибели неизвестна.

Прямых потомков у Шекспира на сегодняшний день нет. Его внучка Элизабет умерла бездетной, а дети младшей дочери Джудит также не оставили наследников. При этом родственные линии сохраняются через сестру Шекспира Джоан.

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Переезд в Лондон и начало карьеры Шекспира

К 1592 году Шекспир уже был заметной фигурой в Лондоне: о нем язвительно написал драматург Роберт Грин в своем предсмертном памфлете “На грош мудрости, купленной за миллион раскаяния”. Он не называл в своем произведении Уильяма по имени, но использовал насколько очевидные намеки, что о личности упоминаемого догадалась вся театральная публика:

“...ибо нашелся среди них одна выскочка-ворона, украшенная нашими перьями, которая с сердцем тигра в шкуре актера воображает, будто способна громыхать белыми стихами не хуже лучших из вас; и, будучи сущим мастером на все руки, он в собственном самомнении считает себя единственным Потрясателем сцены (Shake-scene) в стране”.

Это важное свидетельство показывает, что молодой автор уже конкурировал с профессиональными литераторами столицы.

В 1593 году из-за чумы лондонские театры закрылись, и Шекспир обратился к поэзии. Будущий драматик использовал этот кризис, чтобы сменить амплуа и найти богатого покровителя. Он пишет поэму “Венера и Адонис” и посвящает ее молодому, богатому аристократу Генри Саутгемптону, третьему графу Саутгемптону. По легенде, вельможа был так восхищен и польщен, что щедро наградил поэта.

В 1594 году Шекспир стал одним из основателей, артистов, драматиков и пайщиков (акционеров) труппы “Слуги лорда-камергера” под покровительством Генри Кэри, лорда Хансдона, занимавшего пост лорда-камергера при дворе королевы Елизаветы I.

Позже, под личной опекой шотландского короля Якова I, труппа получила новое имя — “Слуги короля”.

Творчество Уильяма Шекспира

Творчество Шекспира обычно делится на несколько направлений:

Жанры и периоды Темы Примеры произведений Хроники (1589–1594 гг.) история Англии: короли, войны и политика “Ричард III”, “Генрих IV”, “Генрих V” Комедии (1595–1600 гг.) любовь, переодевания, счастливые развязки и примирение “Сон в летнюю ночь”, “Много шума из ничего”, “Как вам это понравится” Трагедии (1601–1608 гг.) внутренний конфликт, вина, власть, смерть, страсть и ревность “Гамлет”, “Отелло”, “Макбет”, “Король Лир” Поздние пьесы (1609–1613 гг.) сказочность, прощение, семейные потери “Буря”, “Зимняя сказка”

По текущим подсчетам Шекспиру приписывается авторство около 37 пьес и 154 сонетов. Часть текстов могла создаваться в сотрудничестве с другими авторами, что было обычной практикой в театральном творчестве того времени.

Книги авторства Уильяма Шекспира Фото: Unsplash

Самые известные произведения Шекспира

Среди главных произведений чаще всего отмечаются:

“Ромео и Джульетта” — трагедия о любви и родовой вражде;

“Гамлет” — пьеса о мести, сомнении и распаде мира;

“Отелло” — история ревности и обмана;

“Макбет” — трагедия о власти, страхе и преступлении;

“Король Лир” — драма о старости, гордости и семейной слепоте;

“Сон в летнюю ночь” — комедия о любви, иллюзиях и магии.

Многие пьесы были напечатаны уже после кончины автора. В 1623 году его друзья и коллеги Джон Хеминг и Генри Конделл подготовили “Первое фолио” — сборник из 36 пьес. Без этого издания часть произведений могла бы не сохраниться.

Последние годы жизни и смерть Шекспира

Шекспир к концу жизни стал состоятельным человеком. В 1597 году он купил New Place — один из крупных домов Стратфорда, затем приобретал землю и доли в доходных предприятиях.

После 1611 года он, по-видимому, все чаще жил в Стратфорде, хотя полностью связи с театром не обрывал.

Шекспир 25 марта 1616 года подписал завещание, а 23 апреля умер в возрасте 52 лет. Данных о причине гибели литератора в церковных записях нет, есть только информация о дате похорон — 25 апреля в церкви Святой Троицы. Его супруга Энн пережила его на семь лет и была похоронена рядом с любимым.

Наследие и влияние на мировую литературу

Шекспир был признан великим драматургом, потому что точно чувствовал человеческую душу. Его герои сомневаются, ошибаются, любят, завидуют, боятся, хотят власти и ищут правду. Поэтому пьесы легко переносятся через эпохи и остаются актуальными: их ставят в классических костюмах, в повседневной одежде, в кино, опере и экспериментальном театре.

Интересные факты о Шекспире

1. Шекспир завещал своей супруге Энн Хатауэй, с которой прожил в браке 34 года, следующее: “Также я завещаю моей жене вторую по качеству кровать со всеми принадлежностями”. Многие могут ужаснуться, увидев такое наследство, но для жены Уильяма это был самый личный и сентиментальный подарок. “Второй по качеству кроватью” была их собственная семейная постель, на которой супруги спали все это время и на которой родились их наследники.

2. Вместо имени поэта на его надгробии высечено четверостишие-заклятие:

“Друг, ради Господа, не рой

Останков, взятых сей землей;

Блажен, кто пощадит сени,

И проклят тот, кто тронет кости”

Во времена Шекспира на кладбищах мест не хватало. Старые захоронения постоянно раскапывались, чтобы освободить место для новых покойников. Извлеченные кости просто сваливались в специальные подвалы-костницы при церкви. Шекспир, как человек глубоко чувствующий, ужасался мысли, что его останки когда-нибудь выбросят в общую кучу. Также это стихотворение должно было служить и предостережением для воров трупов, которые потом использовались в медицинских анатомических театрах.

3. Шекспир не знал, как правильно пишется его фамилия — Shakespeare. До нашего времени дошло всего шесть оригинальных подписей литератора под официальными документами. Он подписывался как Shakspere, Shakspe, Shakspeare и даже Willm Shaksp. При его жизни не существовало строгих правил орфографии, и имя автора фиксировали на слух.