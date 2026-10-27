С чего начать вечернее правило и обязательно ли читать все молитвы сразу? Разбираемся, как читать вечерние молитвы, из чего состоит правило на сон грядущим, и публикуем полные тексты на русском языке.

Начальные молитвы

Молитва начинательная

"Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!"

Молитва Святому Духу

"Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде Сущий и все наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши".

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Трисвятое и молитва ко Пресвятой Троице

"Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (Трижды с поклоном)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь".

"Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь".

Молитва Господня "Отче наш"

"Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого".

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Тропари

"Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Нет нам никакого оправдания, и молитву эту мы, грешные, Тебе, Владыка, приносим: помилуй нас!"

"Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи! Помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем. Не прогневайся на нас и не вспомни беззаконий наших: но обрати на нас взор Твой ныне, ибо Ты милосерд, и избавь нас от врагов наших, ибо Ты — Бог наш и мы — Твои люди, все мы — дело рук Твоих и имя Твое призываем".

"И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Милосердия двери открой нам, благословенная Богородица, надеясь на Тебя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, ибо Ты — спасение рода христианского.

Господи, помилуй". (12 раз)

Одиннадцать молитв на сон грядущим

Молитва первая, святого Макария Великого, к Богу Отцу

"Боже вечный и Царь всякого создания, сподобивший меня дожить до этого часа, прости мне грехи, которые я совершил в этот день делом, словом и помышлением; и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой нечистоты плотской и духовной. И дай мне, Господи, эту ночь провести в мире, чтобы, восстав от сна, я во все дни жизни моей делал угодное пресвятому имени Твоему и побеждал нападающих на меня врагов плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и вожделений лукавых. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь".

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Молитва вторая, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

"Вседержитель, Слово Отчее, Иисус Христос! Ты Сам совершен, и по великому милосердию Твоему никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне. Иисус, добрый Пастырь Твоих овец, не предай меня нападению змия и не оставь меня на волю сатаны, ибо есть во мне семя погибели. Ты, Господи Боже покланяемый, Царь Святой, Иисус Христос, сохрани меня во время сна немеркнущим Светом, Святым Твоим Духом, Которым Ты освятил Твоих учеников. Даруй, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем: просвети ум мой светом разума святого Евангелия Твоего, душу — любовью Креста Твоего, сердце — чистотою слова Твоего, тело мое — Твоим страданием бесстрастным, мысль мою Твоим смирением сохрани. И воздвигни меня в надлежащее время на славословие Тебе. Ибо Ты препрославлен со Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым Духом во веки. Аминь".

Молитва третья, ко Пресвятому Духу

"Господи, Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, умилосердись и помилуй меня, грешного раба Твоего, и отпусти мне, недостойному, и прости все грехи, которыми я согрешил сегодня перед Тобою как человек и даже не как человек, но и хуже скота: вольные и невольные, ведомые и неведомые: соделанные по юности и по злому навыку, по вспыльчивости и беспечности. Если я именем Твоим клялся, или похулил его в помышлении моем; или кого укорил; или оклеветал кого во гневе моем, или опечалил, или о чем прогневался; или солгал, или не вовремя спал, или нищий пришел ко мне, а я презрел его; или брата моего опечалил, или ссорился, или кого осудил; или расхвастался, или возгордился, или разгневался; или, когда стоял на молитве, ум мой увлекался лукавством мира сего, или о чем развратном помыслил; или объелся, или опился, или безумно смеялся; или помыслил лукавое, или, увидев чью-либо красоту, уязвился ею в сердце моем; или сказал что-то непристойное; или посмеялся над грехом брата моего, тогда как моим согрешениям нет числа; или нерадел о молитве, или иное что сделал злое, не помню; все это и больше этого соделал. Помилуй меня, Творец мой и Владыка, беспечного и недостойного раба Твоего, и отпусти мне грехи, и прости меня, ибо Ты Благ и Человеколюбив, да с миром лягу, усну и почию я, блудный, грешный и окаянный, и поклонюсь, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцом, и Единородным Его Сыном, ныне, и всегда, и во веки. Аминь".

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Молитва четвертая, святого Макария Великого

"Что Тебе принесу, или что Тебе воздам за Твои великие дары, о Бессмертный Царь, щедрый и человеколюбивый Господи! Ибо меня, ленивого к Твоему угождению, и ничто благое не сотворившего, Ты привел к концу мимолетного дня сего, об обращении и спасении души моей заботясь. Милостив будь ко мне, грешному и не имеющему никаких благих дел, восставь падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и удали от меня всякое лукавое помышление о видимой сей жизни. Прости, единственный Безгрешный, мои согрешения, которыми согрешил я в сей день, ведением и неведением, словом, и делом, и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты Сам, покрывая, сохрани меня от всякой напасти Божественной Твоей властью, и неизреченным человеколюбием, и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавить меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и освети меня светом лица Твоего, когда придешь во славе; и неосужденным отойду я ко сну, и усну без злых сновидений; и сохрани разум раба Твоего несмущенным, и всякое дело сатанинское отгони от меня, и просвети мысленные очи моего сердца, да не усну в смерть. И пошли мне Ангела мирного, хранителя и наставника души и тела моего, да избавит меня от врагов моих; да встав со одра моего, принесу Тебе благодарственные молитвы. Услышь меня, Господи, грешного и убогого раба Твоего; даруй мне по пробуждении словам Твоим поучаться, и уныние бесовское далеко от меня отгони Твоими Ангелами; да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, Которую Ты дал нам, грешным, в Заступницу, и прими Ее, молящуюся за нас; ибо знаю, что Она подражает Твоему человеколюбию и не перестает за нас молиться. Ее заступничеством и Честного Креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисус Христос Бог наш, ибо Ты Свят и препрославлен во веки. Аминь".

Молитва пятая

"Господи Боже наш, все, в чем я в сей день согрешил словом, делом и помышлением Ты, как Милостивый и Человеколюбивый, прости мне. Подай мне мирный и безмятежный сон. Ангела Твоего хранителя пошли, защищающего и сохраняющего меня от всякого зла. Ибо Ты — хранитель душ и тел наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь".

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Молитва шестая

"Господи, Боже наш, в Которого мы веруем и Чье имя более всякого имени призываем! Дай нам, ко сну отходящим, облегчение душе и телу и сохрани нас от всякого мечтания и темного сладострастия. Останови порывы страстей, угаси огонь возбуждений телесных. Дай нам жить целомудренно в делах и словах, чтобы, проводя добродетельную жизнь, не лишились мы обещанных Тобою благ, ибо Ты благословен вовеки. Аминь".

Молитва седьмая, святого Иоанна Златоуста

Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избавь меня от вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом я согрешил — прости меня. Господи, избавь меня от неведения и забвения, и малодушия, и окаменелого нечувствия. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, помраченное злыми пожеланиями. Господи, я как человек согрешил, но Ты, как Бог щедрый, помилуй меня, видя немощь души моей. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи, Иисус Христос, напиши меня, раба Твоего, в книге жизни и даруй мне конец благой. Господи, Боже мой, хотя я и не сделал ничего доброго пред Тобою, но дай мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. Господи неба и земли, помяни меня, грешного раба Твоего, скверного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь.

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Господи, в покаянии прими меня. Господи, не оставь меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дай мне мысли благие. Господи, дай мне слезы, и память о смерти, и сокрушение. Господи, дай мне мысль об исповедании грехов моих. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, насади во мне корень блага — страх Твой в сердце моем. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и от всего помышления и творить во всем волю Твою. Господи, защити меня от злых людей, и демонов, и страстей, и от всякого иного зла. Господи, Ты знаешь, что творишь, как Ты изволишь, да будет воля Твоя и во мне грешном, ибо Ты благословен вовеки. Аминь.

Молитва восьмая, ко Господу нашему Иисусу Христу

"Господь Иисус Христос, Сын Божий, ради честнейшей Матери Твоей, и бесплотных Твоих Ангелов, и Пророка и Предтечи и Крестителя Твоего, и богословесных апостолов, светлых и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов, и всех святых молитвами, избавь меня от постоянного нападения бесовского. Ей, Господь мой и Творец, не желающий смерти грешника, но чтобы он обратился и был жив, дай и мне обращение, окаянному и недостойному; вырви меня из пасти змея-губителя, жаждущего поглотить меня и свести живым во ад. Ей, Господь мой, утешение мое, ради меня окаянного облекшийся в тленную плоть, избавь меня от убожества и утешение подай душе моей окаянной. Внуши сердцу моему творить Твои повеления, и оставить злые деяния, и получить блаженства Твои; ибо на Тебя я, Господи, уповаю, спаси меня".

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Молитва девятая, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского

"К Тебе, Пречистой Божией Матери, я, окаянный, припадаю и молюсь: Ты знаешь, Царица, что беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и, хотя все время каюсь, лживым пред Богом оказываюсь. Я и каюсь, и трепещу от страха, что поразит меня уже Господь, и вскоре опять то же делаю! Молю Тебя, Владычица моя, Госпожа Богородица, зная все это, помилуй, укрепи и научи меня творить добро. Ибо Ты знаешь, Владычица моя Богородица, что всем сердцем ненавижу злые мои дела и всем помышлением люблю закон Бога моего; но не знаю, Госпожа Пречистая, почему делаю то, что ненавижу, а доброго не исполняю. Не попускай, Пречистая, исполняться воле моей, ибо она зла, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да спасет меня, и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, чтобы я отныне прекратил делать скверное, и в остальное время жил бы по заповедям Сына Твоего, Которому подобает всякая слава, честь и могущество со безначальным Его Отцом, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь".

Молитва 10, к Пресвятой Богородице

"Благого Царя благая Матерь, Пречистая и Благословенная Богородица Мария! Милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами направь меня на добрые дела, чтобы мне остальное время жизни моей непорочно прожить и с Твоей помощью рай обрести, Богородица Дева, единая Чистая и Благословенная".

Молитва 11, к святому Ангелу-хранителю

"Ангел Христов, хранитель мой святой и покровитель души и тела моего! Прости мне все, в чем я согрешил в сегодняшний день, и от всякого коварства вражьего избавь меня, чтобы никаким грехом не прогневал я Бога моего; но молись за меня, грешного и недостойного раба, чтобы явить меня достойным благости и милости Всесвятой Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь".

Заключительные молитвы на сон грядущим

Кондак Богородице

"Тебе, Высшей Воеводе, мы, рабы Твои, избавившись от бед, ликования победные и благодарственные посвящаем, Богородица; Ты же, имея могущество непобедимое, от всяких нас бед освободи, да взываем к Тебе: радуйся, Невеста Неневестная".

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Молитва святого Иоанникия

"Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святой: Троица Святая, слава Тебе".

"Достойно есть"

"Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную и Матерь Бога нашего. Ты достойна почитания больше Херувимов и несравненно славнее Серафимов, Ты без нарушения чистоты родила Бога-Слово, и мы величаем Тебя как истинную Богородицу".

Молитва святого Иоанна Дамаскина

"Владыка Человеколюбец, неужели мне это ложе гробом будет, или еще окаянную мою душу озаришь светом дня? Вот, гроб предо мною, вот, мне смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечной, злое же творить не перестаю. Тебя, Господа и Бога моего, всегда прогневляю, и Пречистую Твою Матерь, и все Небесные Силы, и святого Ангела-хранителя моего. Знаю, Господи, что недостоин я человеколюбия Твоего, но достоин всякого осуждения и муки. Но, Господи, хочу ли, или не хочу, спаси меня. Ведь если праведника спасешь, нет в том ничего великого, и если чистого помилуешь, нет в том ничего дивного, ибо они достойны милости Твоей. Но на мне, грешном, покажи дивную милость Твою, и в том яви человеколюбие Твое, что не превозможет моя злоба Твою неизреченную благость и милосердие, и как Ты хочешь, устрой мою жизнь.

Просвети очи мои, Христос Бог, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой: я победил его.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Будь защитником души моей, Боже, ибо я хожу посреди сетей многих; избавь меня от них, Благой, и спаси меня, Человеколюбец.

И ныне, и всегда, и во веки веков. Преславную Божию Матерь, и святых Ангелов Святейшую, не умолкая, воспоем сердцем и устами, исповедуя Ее Богородицей, ибо воистину родила Она Бога воплощенного и молится непрестанно о душах наших".

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Молитва Честному Кресту

"Да воскреснет Бог, и рассеются враги Его, и бегут от лица Его ненавидящие Его. Как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск пред лицом огня, так да погибнут бесы пред лицом любящих Бога и знаменующих себя крестным знамением и в веселии восклицающих: радуйся, Пречестной и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сошедшего и поправшего силу диавольскую, и даровавшего нам тебя, Крест Свой Честной, на прогнание всякого супостата. О, Пречестной и Животворящий Крест Господень! Помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь".

Молитвы о прощении обид и грехов

"Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, соделанные словом и делом, сознательно и по неведению, днем и ночью, в уме и мысли: все нам прости, ибо Ты Благ и Человеколюбец".

"Ненавидящих и обижающих нас прости, Господь Человеколюбец. Благотворящим сделай добро. Братьям и родным нашим исполни их прошения о том, что служит ко спасению, и даруй жизнь вечную. Больных посети и даруй им исцеление. Тех, кто на море и в воздухе, направь. Путешествующим сопутствуй. Служащим нам и милующим нас даруй оставление грехов. Поручивших нам, недостойным, молиться за них помилуй по великой Твоей милости. Помяни, Господи, братьев наших, находящихся в плену, и избавь их от всякой беды. Помяни, Господи, рабов Твоих страдающих, находящихся в темницах, бедствиях и несчастьях, и пошли им утешение и скорое избавление. Помяни, Господи, жертвующих и благотворящих во святых Твоих храмах и исполни их прошения, и даруй им жизнь вечную. Помяни, Господи, прежде усопших отцов и братьев наших и упокой их, где сияет свет лица Твоего. Помяни, Господи, и нас, смиренных, и грешных, и недостойных рабов Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и направь нас на путь заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих святых, ибо Ты благословен вовеки. Аминь".

Исповедание грехов повседневное

"Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святой Троице Единому, прославляемому и поклоняемому, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, все мои грехи, которые я совершил во все дни жизни моей, и во всякий час, и в настоящее время, и в прошедшие дни и ночи делом, словом, помышлением, объедением, чревоугодием, пьянством, унынием, праздностью, ленью, празднословием, гордостью, самолюбием, осуждением, прекословием, непослушанием, клеветой, сребролюбием, многостяжанием, корыстолюбием, воровством, ложью, завистью, гневом, злопамятством, ненавистью и всеми моими чувствами: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехами, душевными и телесными, которыми я Тебя, Бога моего, прогневал и ближнего моего обидел. Сокрушаюсь об этом, виновным предстою пред Тобою, Богом моим, и твердо хочу покаяться. Но только помоги мне, Господи Боже мой, со слезами смиренно молю Тебя: прошлые согрешения мои прости по милосердию Твоему, и разреши меня от всего, что я исповедал пред Тобою, ибо Ты Благ и Человеколюбец".

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Молитва при отходе ко сну

"В руки Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой. Ты же меня благослови, помилуй и жизнь вечную даруй мне. Аминь".

Когда и как читать вечерние молитвы

Церковь рекомендует православным христианам ежедневно читать утренние и вечерние молитвы. Слово "вечерние" здесь не привязано к часам на циферблате: "вечером" нужно понимать как "перед сном", а "утром" — как время сразу после пробуждения и подъема.

Что касается самого чтения, его можно совершать негромко, шепотом или про себя. Специально выразительно читать не нужно: православная практика не приветствует пафос, а в молитве важны осмысленность и трезвость.

Новичкам не обязательно начинать с полного объема: сначала можно читать не все молитвы сразу, а выбрать столько, сколько посильно, или взять краткий молитвослов для новоначальных.

Православная Пасха, свечи в церкви Фото: РИА Новости

Из чего состоит вечернее молитвенное правило

Полный текст и порядок молитв приведены в православном молитвослове, в разделе "Молитвы на сон грядущим".

Полное вечернее молитвенное правило включает начальные молитвы, тропари покаянные, молитвы святых Макария Великого, Антиоха, Иоанна Златоуста, молитвы Богородице и Ангелу‑хранителю, кондак "Взбранной Воеводе", молитву Иоанна Дамаскина и заключительную молитву.

Вечернее правило завершается молитвословием, которое называется повседневным исповеданием грехов. Для тех, у кого мало времени, составляют краткий вариант: "Царю Небесный", Трисвятое "Отче наш", Символ веры, "Богородице Дево, радуйся", молитва Ангелу-хранителю и прошение о живых и усопших. Подходящий объем лучше уточнить у священника в своем храме.