Как получить водительские права в 2026 году — автошкола, экзамен в ГИБДД и документы

Получение водительского удостоверения кажется сложным: нужно выбрать автошколу, пройти медкомиссию, собрать документы и сдать два экзамена — теорию и “город”. Мы поможем в этом разобраться.

Кто может получить водительское удостоверение в 2026 году

Категории водительских прав

В удостоверении всегда указывается категории транспортных средств (ТС), которыми водитель имеет право управлять. Согласно статье 25 закона № 196–ФЗ от 07.07.2025, установлены категории и подкатегории:

M Мопеды и легкие квадрициклы. Часто открывается с другими категориями автоматически. A Мотоциклы. A1 Легкие мотоциклы: до 125 см³ и до 11 кВт. B Легковые авто до 3,5 т и до 8 пассажирских мест. B1 Трициклы и квадрициклы. C Грузовые ТС с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. C1 Автомобили массой 3,5–7,5 т. D Автобусы, где предусмотрено более 8 пассажирских мест, помимо водителя. D1 Автобусы, где предусмотрено до 16 пассажирских мест, помимо водителя. Tm Трамвай. Tb Троллейбус.

BE, CE, DE, C1E, D1E — соответствующая категория транспорта с прицепом.

В водительском удостоверении, помимо категорий, иногда указываются особые отметки — они показывают условия и ограничения, при которых разрешено управлять транспортом.

Если в правах стоит AT, значит водить можно только машину с автоматической коробкой передач. На “механике” ездить нельзя. MC означает, что водителю разрешено управлять только транспортными средствами с ручной коробкой передачей. Отметка GCL ставится, если по результатам медосмотра управление ТС допускается только в очках или линзах. HA/CF обозначают, что есть ограничения по слуху и водить можно только с устройством, помогающим слышать, например, со слуховым аппаратом или средством коррекции слуха. AS означает, что по категории B1 разрешено управлять транспортом с управлением как у машины, например, есть стандартный руль или посадка, как в автомобиле. MS относится к категории B1 и означает, что допускается комплектация ТС как у мотоцикла. Отметка ML ставится, если по медпоказаниям есть ограничения на управление мопедами и легкой мототехникой. APS — редкая отметка: означает, что водить можно только транспорт с определенным техническим оборудованием, например, с парковочными датчиками.

Возрастные ограничения

Возраст, с которого можно учиться, пройти аттестацию и получить водительское удостоверение, зависит от выбранной категории, а точные требования по каждой из них закреплены в обновленных положениях ст. 26 закона № 196-ФЗ “О безопасности дорожного движения”:

с 16 лет доступны M и A1;

с 16 лет можно начинать обучение на категорию B, сдать экзамен в ГИБДД с 17 лет, но удостоверение водителя выдадут только в 18 лет;

с 20 лет доступны Tm и Tb;

с 21 года открывается категория D;

разряд “прицеп” чаще всего требует стажа по базовой категории — от 12 месяцев.

Верхнего возрастного предела нет. Теоретически можно иметь действующую водительскую лицензию в 70 и более лет, если медкомиссия допускает.

Медицинские требования и противопоказания

Чтобы получить доступ к тестам, нужна медицинская справка 003-в/у. Она требуется на этапе допуска к аттестации и/или при обучении. Срок действия справки составляет обычно 12 месяцев.

Есть заболевания, при которых справку не выдадут, — перечень противопоказаний утвержден распоряжением Правительства РФ № 892-р от 12.04.2025. К ключевым группам относятся: тяжелые психические расстройства; расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ; эпилепсия и также отдельные заболевания зрения, в том числе нарушения цветоощущения и слепота обоих глаз.

С 1 марта 2027 года должен заработать механизм более оперативного обмена информацией между медицинскими организациями и базами Министерства внутренних дел (МВД). Такая поправка от 07.07.2025 г. № 200–ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О безопасности дорожного движения” и статью Федерального закона “О персональных данных” может привести к прекращению права управления ТС при выявленных противопоказаниях.

Документы и подготовка к аттестации в ГИБДД

Обучение в автошколе: на что обратить внимание при выборе

От выбора автошколы зависит качество практики, удобство расписания и вероятность сдать с первого раза.

У автошколы должна быть действующая лицензия и программа именно под необходимую категорию прав. Со списком учебных заведений можно ознакомиться на сайте Госавтоинспекции. В договоре должны быть прописаны состав услуги, условия переноса занятий и перечень возможных дополнительных платежей. Стоит уточнить количество часов вождения, где проходят занятия, например, на автодроме или городе, и можно ли заранее докупить часы по фиксированной цене. Нужно узнать, есть ли машины на механических (МКПП) и автоматических (АКПП) коробках переключения передач, в каком они состоянии и можно ли тренироваться на модели, похожей на экзаменационную. Стоит выяснить, можно ли заменить инструктора при необходимости и как автошкола учитывает и фиксирует откатанные часы. Проверить, есть ли очные занятия, онлайн-материалы и тренажер билетов с разбором ошибок. Необходимо уточнить, помогает ли автошкола с записью в ГИБДД и предоставляет ли автомобиль для сдачи экзамена.

Длительность прохождения обучения в автошколе: обычно ориентируются на типовые часы подготовки порядка 190 часов, но итог зависит от графика занятий и скорости освоения материала.

Как пройти медкомиссию и получить справку

Порядок, как правило, такой:

Пройти психиатра и нарколога. Для этого нужно обратиться в психоневрологический (ПНД) и наркологический диспансеры (НД) по месту регистрации или пребывания. Выбрать поликлинику или частный медцентр, который имеет лицензию на проведение медосмотров для водителей и выдачу справки по форме 003-в/у.

Для категорий M, A, A1, B, B1, помимо психиатра и нарколога, еще требуются офтальмолог, невролог и электроэнцефалограмма (ЭЭГ) по дополнительным направлениям.

Для C, C1, D, D1, Tm, Tb и категорий с прицепом список шире: помимо посещения ПНД и НД, часто добавляются ЛОР, невролог, ЭЭГ по показаниям.

В конце терапевт или председатель комиссии оформляет итоговую справку 003-в/у.

Пакет документов для допуска к экзамену

Как правило, нужны:

паспорт или временное удостоверение личности;

заявление часто заполняется на месте или через “Госуслуги”;

медсправка по форме 003-в/у;

документ об окончании автошколы;

квитанция об оплате госпошлины.

При желании можно предоставить загранпаспорт для совпадения написания ФИО латиницей в водительском удостоверении.

Порядок допуска к итоговой аттестации, проведение теории и практики, а также выдача удостоверения водителя закреплены в приказе МВД России от 26.05.2025 №80.

Процедура прохождения аттестации в ГИБДД

Аттестацию в ГАИ можно сдавать вместе с группой от автошколы или самостоятельно.

С группой, как правило, проще: школа может сформировать список, помочь с документами и записью — но это нужно уточнять заранее. При самостоятельной сдаче можно выбрать удобное подразделение, в том числе в другом регионе, но иногда процесс затягивается из-за подтверждения сведений из автошколы. Записаться можно через “Госуслуги”. Необходимо авторизоваться в системе, в перечне услуг выбрать раздел “Транспорт, Права” → “Получение или замена водительского удостоверения” и внести необходимые данные.

Сама аттестация в ГИБДД состоит из двух частей: теоретической и практической.

Теоретическая часть: формат проведения и типичные ошибки

Тестирование проходит на компьютере и состоит из 20 вопросов. Тест ограничен по времени и допускается ограниченное число ошибок, обычно не более двух. Конкретные параметры закреплены приказом МВД № 80, который упоминался выше.

Как объясняет основатель онлайн-школы “Наука вождения” Сергей Моряхин (Автоинструктор-62), основные провалы на теории связаны не столько со сложностью билетов, сколько с поведением кандидата на экзамене. Чаще всего мешают спешка и невнимательность: вопросы в билетах похожи, а отличие может быть в конце формулировки или деталях картинки. Нервозность усиливает эти ошибки, а недостаточная подготовка по ПДД приводит к тому, что ответ приходится “угадывать”.

Самая частая ошибка на теоретическом этапе — спешка. Времени дают 20 минут, но многие об этом не помнят: торопятся и отвечают на вопрос даже тогда, когда сомневаются. Вторая проблема — невнимательность: в билетах много схожих вопросов и картинок, отличается формулировка или варианты ответов. Из-за этого кандидат не дочитывает вопрос и “попадается на подвох”, даже если знает правильный ответ. поясняет эксперт.

Сергей Моряхин рекомендует решать билеты спокойно, держать в голове запас времени, перечитывать вопрос и варианты ответов, а сомнительные задания оставлять на конец. Он отмечает, что для успешной сдачи часто достаточно хорошо выучить билеты, хотя для безопасного вождения важнее понимать логику ПДД, а не просто заучивать ответы.

Если ответ вызывает сомнения, лучше пропустить вопрос и вернуться к нему позже: сначала решать то, что известно точно. И обязательно перечитывать вопрос и варианты ответов — тогда шанс ошибок резко снижается. отмечает эксперт.

Практическая часть: изменения в регламенте 2026 года

В 2026 году практическая часть чаще всего проходит в городе: инспектор оценивает безопасность, соблюдение ПДД и уверенность управления.

При грубых нарушениях правил дорожного движения, например, при проезде на красный, выезде на встречную или непредоставлении преимущества пешеходу, аттестация прекращается досрочно. Общая логика таких требований также закреплена приказом МВД № 80, который упоминался выше.

Автоинструктор Сергей Моряхин советует строить практику по регламенту: инспектор выдает задания по экзаменационному листу, поэтому элементы ПДД заранее известны.

Это базовые маневры — повороты, развороты, перестроения, круговое движение, парковка. Они заранее известны, поэтому важно их отрабатывать и делать это именно на экзаменационных маршрутах, где инспектор чаще всего ездит, а затем расширять географию тренировок, чтобы не растеряться на незнакомых участках. объясняет эксперт.

Также специалист отмечает, что стресс на практике может свести на нет технику вождения: при сильном волнении трудно удерживать внимание и спокойно выполнять задания в течение 20–30 минут.

Страх самого экзамена тоже нужно прорабатывать — это такая же часть подготовки, как техника вождения. подчеркивает Сергей Моряхин.

Что предлагают изменить в 2026 году

По проекту приказа МВД “О внесении изменений в постановление Правительства РФ №1097 “О допуске к управлению транспортными средствами” предлагается сократить предельный срок, в который нужно успеть сдать практику после теории, до 60 дней вместо шести месяцев. Также обсуждается идея ужесточить контроль на экзамене и ввести запрет на телефоны и электронику. При нарушениях регламентов результаты тестирования предлагается аннулировать. Такие поправки МВД России предложило внести в “Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений”.

Что делать, если не сдал экзамен: правила и сроки пересдачи

Пересдачи возможны многократно при оформлении заявления в отделении ГИБДД, но есть интервалы ожидания:

первые пересдачи назначаются не раньше чем через семь дней ;

6–9 месяцев, согласно постановлению Правительства РФ от 16.12.2023 № 2177 “О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097”. после третьей неудачной попытки срок ожидания увеличивается до диапазона, согласно постановлению Правительства РФ от 16.12.2023 № 2177 “О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097”.

Как и где получить права после сдачи экзамена

После успешной сдачи удостоверение обычно выдается в том же подразделении ГИБДД. Если нужно получить права в другом отделении, нужно заранее подать заявление на передачу документов — порядок уточняется в выбранном подразделении.

Пошаговая инструкция получения прав в ГИБДД

Подать заявление на получение прав можно через “Госуслуги” или прямо в подразделении ГИБДД. Внести госпошлину удобным способом — на “Госуслугах”, в отделении банка или через терминал в подразделении ГИБДД. Важно, чтобы внесение средств отобразилось в системе. Прийти за 10–15 минут до назначенного времени с оригиналами документов, сделать фото прямо на месте и получить готовое водительское удостоверение после проверки данных и оформления выдачи.

Можно ли получить права через МФЦ или “Госуслуги”

Через “Госуслуги” можно подать заявление и записаться в подразделение ГИБДД для получения прав, но само удостоверение получают очно. Через МФЦ оформляется только замена или восстановление водительской лицензии, например, по причине утери, истечения срока действия, смена фамилии, порча документа.

Оплата госпошлины: размеры в 2026 году

С 1 сентября 2025 года пошлины для получения удостоверения были увеличены, и в 2026 году применяются такие суммы, установленные пп. 43.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ от 30.01.2026 № 117–ФЗ:

4 тыс. руб. — национальное удостоверение водителя на пластиковой основе. 6 тыс. руб. — национальное удостоверение нового поколения с чипом или биометрическими данными. 3,2 тыс. руб. — международное удостоверение.

Что еще важно для 2026 года:

Размер пошлины единый по России и не зависит от причины выдачи удостоверения водителя. Скидка 30% на оплату через “Госуслуги” не действует с 1 января 2023 года.

Срок действия и замена водительского удостоверения

Согласно статье 25 закона № 196-ФЗ от 07.07.2025, национальные права действуют 10 лет, международные — до трех лет.

Плановое продление водительских прав по истечении 10 лет

При плановой замене заново проходить обучение и пересдавать экзамены не требуется, достаточно подать заявление, оплатить госпошлину и предоставить медсправку по форме 003.

Замена прав при смене фамилии или порче документа

Менять удостоверение внепланово нужно, если:

изменились персональные данные, например, фамилия;

документ испорчен;

оно утеряно или украдено.

В части случаев медсправка может не требоваться, если оформляется документ “на тот же срок”, на который действовала старая водительская лицензия. Но если хочется обновить на полные 10 лет, потребуется заново пройти медкомиссию. Подробности можно уточнить на сайте “Госуслуги” в разделе “Документы, необходимые для получения услуги”, в приказе МВД России от 26.05.2025 №80, а также напрямую в экзаменационном подразделении ГИБДД.

Восстановление утерянных прав

Используется тот же алгоритм, описанный в предыдущих блоках: заявление → оплата пошлины → получение нового документа. Если удостоверение найдется после выдачи нового, старое считается недействительным и подлежит сдаче.

Как получить права после лишения

После окончания срока лишения удостоверение водителя возвращается при выполнении условий:

уплачены штрафы;

пройдена проверка теоретических знаний ПДД;

пройдено медосвидетельствование — в случае лишения прав за вождение в нетрезвом состоянии, согласно правилу ст. 32.6 КоАП РФ.

Согласно постановлению Правительства РФ от 10.10.2018 N 1191, возврат обычно делается в день обращения, но можно оформить его и в другом подразделении, если не позднее чем за 30 дней до окончания срока подать заявление о пересылке.

