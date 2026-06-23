От рядового до маршала: погоны и воинские звания в армии в 2026 году

Военная иерархия основана на строгой системе званий, которая действует во всех подразделениях Вооруженных сил России. Именно звание определяет место военнослужащего в этой структуре и его служебные полномочия. При этом не все знают, чем отличаются сержанты от прапорщиков или почему генерал-лейтенант старше генерал-майора. Полный перечень званий в армии и соответствующие им погоны — в материале ИС “Вести”.

Какие воинские звания существуют в России

Принципы классификации воинских званий

Воинские звания присваиваются персонально и определяют права и обязанности граждан, которые проходят службу или находятся в запасе. В Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) они подразделяются на войсковые и корабельные. Их перечень установлен федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе”.

Войсковые звания присваиваются людям, которые проходят службу в ВС РФ, ФСБ, МЧС, Росгвардии, СВР, ФСО, воздушно-космических силах, ракетных и воздушно-десантных войсках, а корабельные — морякам ВМФ, морских частей Росгвардии и береговой охраны пограничной службы

Также звания классифицируются по составам военнослужащих и делятся на группы в зависимости от служебного положения и объема власти, от солдат до высших офицеров. И третий принцип классификации — по старшинству: внутри каждого состава существует четкая иерархия, от младшего к старшему.

АРМИЯ России ВС РФ Военнослужащий России РИА Фото: РИА Новости

Отличие воинских званий от должностей

Воинская должность указывает на конкретное служебное место с определенными правами, обязанностями и размером денежного довольствия. Можно сказать, что это “профессия”. Например, командир роты или авиационный механик. В свою очередь, звание — это ранг, который соответствует заслугам и выслуге лет: генерал, майор и так далее.

При этом есть тесная взаимосвязь: каждой должности соответствует звание. Следовательно, человек не может получить звание, которое выше его должности. Например, командиру дивизии не может быть присвоено звание генерал-лейтенанта.

Воинские звания по возрастанию и их погоны

Погоны выдаются в зависимости от звания. Знаки на погонах соответствуют их положению, цвета — роду войск и форме, которая может быть повседневной, полевой или парадной.

Звание Погоны Солдаты и матросы У рядовых нет знаков различия, а у ефрейторов на погонах — узкая поперечная полоса Сержанты и старшины На погонах находятся лычки: младший сержант — две узкие полосы;

сержант — три узкие полосы;

старший сержант — широкая полоса;

старшина — одна широкая продольная полоса. Прапорщики и мичманы Две маленькие звезды вдоль погона, у старшего прапорщика их три Младшие офицеры По середине проходит полоса, также на погонах есть маленькие металлические звезды размером 13 мм: младший лейтенант — одна;

лейтенант — две;

старший лейтенант — три;

капитан — четыре. Старшие офицеры На погонах — звезды размером 20 мм: одна у майора, две у подполковника и три у полковника Высшие офицеры На погонах расположены большие вышитые звезды: генерал-майор — одна;

генерал-лейтенант — две;

генерал-полковник — три;

генерал армии — одна с эмблемой сверху. У маршала особый погон — со звездой размером 40 мм и с гербом Погоны генерал-майора, генерал-лейтенант и генерал-полковник Погоны генерала армии Погоны маршала Российской Федерации

Воинские звания солдатского состава

Рядовой

К солдатскому составу относятся два звания, первое из которых — рядовой. Оно присваивается автоматически в самом начале прохождения службы в ВС РФ и позволяет занимать базовые должности, которые не предусматривают руководства другими людьми. Среди них — водитель, стрелок, гранатометчик, повар, сапер, телефонист и другие.

Рядовой, проходящий службу в корабельном составе Военно-морского флота России, называется матросом

Ефрейтор

Второе по старшинству звание солдата — ефрейтор. Оно позволяет исполнять обязанности командира отделения или замещать его. Присваивается за отличное исполнение обязанностей, примерную дисциплину и успехи в боевой подготовке минимум через пять месяцев с начала службы. Также его могут получить солдаты, которые занимают специальные должности: механики-водители, снайперы, пулеметчики, старшие химики и другие.

Корабельное звание в ВМФ — старший матрос

Призыв РИА Фото: РИА Новости

Воинские звания сержантского состава

Младший сержант

Младший сержант — первая ступень в сержантской иерархии. Присваивается после окончания учебного подразделения, при назначении на должность командира отделения или другую сержантскую должность, а также за успешную службу и наличие лидерских качеств.

Обязанности младших сержантов:

руководить отделением или небольшой группой;

контролировать выполнение приказов командира;

обучать подчиненных;

поддерживать внутренний порядок и дисциплину.

Сержант

Классическое сержантское звание означает, что его носитель имеет достаточно опыта для руководства небольшим подразделением. Он может занимать должность командира отделения, танка или заместителя командира взвода.

Сержант командует отделением и следит, чтобы оно выполняло задачи, контролирует состояние вооружения и техники и организует боевую подготовку. Также он выполняет роль связующего звена между рядовым и офицерским составами.

Старший сержант

После службы в роли сержанта можно стать старшим сержантом в нескольких случаях: при успешном прохождении службы, отсутствии дисциплинарных взысканий, за выслугу лет, при назначении на определенную должность.

Обязанности старших сержантов:

руководить отделением или выполнять обязанности заместителя командира взвода;

помогать в организации службы и подготовке личного состава;

контролировать дисциплину в подразделении.

Старшина

Чем выше звание, тем выше ответственность, объем командирских обязанностей и количество подчиненных. В системе сержантского состава на вершине находится старшина, который занимается организацией деятельности подразделения и руководит сержантским составом. На него могут претендовать наиболее опытные и подготовленные сержанты, которые прослужили не менее шести месяцев.

Армия России учения (Минобороны) Фото: Минобороны РФ

Воинские звания прапорщиков

Прапорщик

Между сержантским составом и младшим офицерским занимают место прапорщики — специалисты в своей области, которые обладают большим практическим опытом. Одна из их основных задач заключается в том, чтобы быть первыми помощниками командиров. Типичные должности: техник подразделения, старшина роты, специалист по вооружению и военной и так далее.

Старший прапорщик

Военнослужащие, которые перешли на вторую ступень данного состава, руководят деятельностью других прапорщиков и сержантов. Они контролируют техническое состояние вооружения и имущество, занимаются организацией материального обеспечения подразделений и выполняют наиболее ответственные задачи по своей специальности.

Одно из первых упоминаний прапорщика приходится на 1630 год: так при царе Алексее Михайловиче называли знаменосцев — сильных воинов, которым доверяли нести полковой стяг

МЧС: кот-прапорщик Анатолий из пожарной части в Москве

Воинские звания младшего офицерского состава

Младший лейтенант

Первое офицерское звание в вооруженных силах и многих силовых структурах — младший лейтенант. Оно традиционно присваивается выпускникам военных кафедр гражданских вузов или курсов подготовки офицеров, а также прапорщикам при ускоренной офицерской подготовке. Его можно назвать стартом офицерской карьеры.

Лейтенант

Лейтенант — вторая ступень в младшей офицерской категории в армии России и на флоте, которая считается важным этапом становления военнослужащего как руководителя. Присваивается людям, которые имеют солидную боевую подготовку и могут командовать взводом численностью до 30 человек. Они несут ответственность за выполнение приказов и соблюдение устава.

Старший лейтенант

Старшие лейтенанты командуют взводом или ротой, также могут быть заместителями командиров. Их уже нельзя назвать новичками — это офицеры с определенным опытом, которые, как правило, прослужили в своем звании несколько лет.

“Душа — Богу, жизнь — Отечеству, честь — никому”: существует кодекс чести русского офицера. Согласно ключевым принципам, он должен защищать слабых, всегда держать слово, не брать в долг, быть вежливым, показывать скромность и достоинство. Основой послужили “Советы молодому офицеру”, написанные ротмистром В. М. Кульчицким в 1904 году

Капитан

Капитан — старший чин в младшей офицерской категории, который позволяет командовать ротой, взводом или батареей. Присваивается людям, которые доказали, что имеют лидерские качества и умеют эффективно руководить крупными подразделениями, брать на себя ответственность и принимать важные решения.

В 16 веке капитанами называли иностранных офицеров в должности командира роты

Солдаты и офицер ВС РФ Фото: РИА Новости

Воинские звания старшего офицерского состава

Майор

Младший офицер старшего состава — это майор. В вооруженных силах он может командовать батальоном численностью до 500 человек и служить на ключевых должностях в штабах.

Среди обязанностей майоров:

руководить подразделениями;

готовить подчиненных к выполнению боевых задач;

организовывать и проводить обучения;

обеспечивать эффективное взаимодействие между разными родами войск.

Подполковник

Примерно через пять лет службы в армии или правоохранительных органах майор может перейти на новый уровень и стать подполковником. В ВМФ ему соответствует чин капитана второго ранга.

Подполковники занимают ответственные должности и могут быть:

командирами батальонов;

заместителями командиров полков и бригад;

начальниками штабов батальонов и отдельных частей;

руководителями служб и подразделений.

Полковник

В армиях многих стран мира полковник — старшее офицерское звание перед генеральским составом. Название происходит от слова “полк”: изначально так называли командира полка — крупного воинского формирования.

Сегодня люди с этим чином занимают авторитетные и наиболее ответственные должности среди старших офицеров. При этом для многих полковник — вершина военной карьеры, хотя наиболее отличившиеся могут впоследствии перейти в генеральский состав.

Погоны советника юстиции на форме ГЛП Фото: Globallookpress

Воинские звания высшего офицерского состава

Генерал-майор

Первый в категории высшего офицерского состава — генерал-майор. В большинстве стран мира именно генерал-майоры командуют крупными подразделениями, корпусами или дивизиями, численность которых может достигать нескольких десятков тысяч человек. Они также занимают руководящие посты в ведомствах и министерствах, должности заместителей командующих армиями и военными округами.

Звание генерал-майора, как и другие вышестоящие, присваивается исключительно указом президента России. Как правило, присвоения генеральских чинов происходят трижды в год

Генерал-лейтенант

Генерал-лейтенантом может стать человек, который имеет большой опыт командования войсками и управления крупными военными структурами. Его статус свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки и служебной ответственности.

Чин генерал-лейтенанта был введен Петром I. Те, кому он присвоен, занимают высокие командные и руководящие должности:

командующий армией;

заместитель командующего военным округом;

начальник крупного управления или департамента;

руководитель военного учебного заведения;

высокопоставленный сотрудник центральных органов военного управления.

Генерал армии

Второе по старшинству звание — генерал армии, или адмирал флота в ВМФ. В странах, где нет вышестоящих чинов, оно и вовсе высшее в вооруженных силах. Присваивается военачальникам, занимающим ключевые военные и государственные посты: заместителям Министра обороны, начальникам Генерального штаба и другим.

С 1992 по 2026 год в России звание генерала армии было присвоено 72 людям

Маршал Российской Федерации

Почетное звание маршала присваивается отличившимся высшим офицерам за особо выдающиеся заслуги при планировании и проведении масштабных стратегических операций. Этот чин считается вершиной армейской иерархии и находится выше генерала армии. В истории России его обладателем стал лишь один человек — бывший министр обороны Игорь Сергеев.

Маршал РФ Игорь Дмитриевич Сергеев

Воинские звания курсантов и учащихся военных вузов

Курсанты — это люди, которые проходят обучение в военном профессиональном или высшем учебном заведении. Они имеют те же звания, что и остальные военнослужащие, от рядового до сержанта. Выпускникам училищ и академий присваивается офицерское звание.

Курсант — это должность. При этом курсанты считаются военнослужащими и носят особые погоны — с буквой “К”

Какие звания есть у курсантов и в каких случаях они присваиваются:

Рядовой — автоматически при поступлении. Ефрейтор — за хорошую учебу и дисциплину. Младший сержант — за отличную подготовку, лидерские качества и выполнение обязанностей командира. Сержант — за положительные результате учебы и успехи в военной подготовке, успешное выполнение обязанностей командного состава. Старшина — за отличную подготовку и дисциплину, за ключевые должности в курсантских подразделениях. Младший лейтенант — может быть присвоено на последних курсах или при досрочном выпуске. Лейтенант — присваивается большинству выпускников после завершения учебы. Затем можно приступать к службе на первичных командных должностях.

курсант МВД Фото: Источник: wikipedia.org

Порядок присвоения воинских званий в России

Первое звание присваивается:

россиянам, призванным на военную службу;

гражданам, которые поступили на службу по контракту;

курсантам;

выпускникам военных кафедр и учебных центров.

Очередное звание присваивается в следующих случаях:

истек срок пребывания в предыдущем статусе;

человек на службе соответствует занимаемой должности;

отсутствуют дисциплинарные взыскания;

есть положительная аттестация.

При этом очередное звание может быть присвоено досрочно. Например, за особые заслуги и высокие показатели.

Офицерское звание присваивается выпускникам военных высших учебных заведений и образовательных центров при гражданских вузах, а также служащим, которые прошли соответствующую подготовку.

Федеральный закон № 53-ФЗ и указ президента России № 1237 — основные документы, которые регламентируют порядок присвоения званий.

В зависимости от уровня звания его присваивают разные люди:

Командиры частей и соединений. Министры и руководители федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба. Президент России.

Часто задаваемые вопросы о воинских званиях