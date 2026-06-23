Военная иерархия основана на строгой системе званий, которая действует во всех подразделениях Вооруженных сил России. Именно звание определяет место военнослужащего в этой структуре и его служебные полномочия. При этом не все знают, чем отличаются сержанты от прапорщиков или почему генерал-лейтенант старше генерал-майора. Полный перечень званий в армии и соответствующие им погоны — в материале ИС “Вести”.
Какие воинские звания существуют в России
Принципы классификации воинских званий
Воинские звания присваиваются персонально и определяют права и обязанности граждан, которые проходят службу или находятся в запасе. В Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) они подразделяются на войсковые и корабельные. Их перечень установлен федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе”.
Войсковые звания присваиваются людям, которые проходят службу в ВС РФ, ФСБ, МЧС, Росгвардии, СВР, ФСО, воздушно-космических силах, ракетных и воздушно-десантных войсках, а корабельные — морякам ВМФ, морских частей Росгвардии и береговой охраны пограничной службы
Также звания классифицируются по составам военнослужащих и делятся на группы в зависимости от служебного положения и объема власти, от солдат до высших офицеров. И третий принцип классификации — по старшинству: внутри каждого состава существует четкая иерархия, от младшего к старшему.
Отличие воинских званий от должностей
Воинская должность указывает на конкретное служебное место с определенными правами, обязанностями и размером денежного довольствия. Можно сказать, что это “профессия”. Например, командир роты или авиационный механик. В свою очередь, звание — это ранг, который соответствует заслугам и выслуге лет: генерал, майор и так далее.
При этом есть тесная взаимосвязь: каждой должности соответствует звание. Следовательно, человек не может получить звание, которое выше его должности. Например, командиру дивизии не может быть присвоено звание генерал-лейтенанта.
Воинские звания по возрастанию и их погоны
Погоны выдаются в зависимости от звания. Знаки на погонах соответствуют их положению, цвета — роду войск и форме, которая может быть повседневной, полевой или парадной.
|
Звание
|
Погоны
|
Солдаты и матросы
|
У рядовых нет знаков различия, а у ефрейторов на погонах — узкая поперечная полоса
|
|
Сержанты и старшины
|
На погонах находятся лычки:
|
|
Прапорщики и мичманы
|
Две маленькие звезды вдоль погона, у старшего прапорщика их три
|
|
Младшие офицеры
|
По середине проходит полоса, также на погонах есть маленькие металлические звезды размером 13 мм:
|
|
Старшие офицеры
|
На погонах — звезды размером 20 мм: одна у майора, две у подполковника и три у полковника
|
|
Высшие офицеры
|
На погонах расположены большие вышитые звезды:
У маршала особый погон — со звездой размером 40 мм и с гербом
|
Погоны генерал-майора, генерал-лейтенант и генерал-полковник
|
Погоны генерала армии
|
Погоны маршала Российской Федерации
Воинские звания солдатского состава
Рядовой
К солдатскому составу относятся два звания, первое из которых — рядовой. Оно присваивается автоматически в самом начале прохождения службы в ВС РФ и позволяет занимать базовые должности, которые не предусматривают руководства другими людьми. Среди них — водитель, стрелок, гранатометчик, повар, сапер, телефонист и другие.
Рядовой, проходящий службу в корабельном составе Военно-морского флота России, называется матросом
Ефрейтор
Второе по старшинству звание солдата — ефрейтор. Оно позволяет исполнять обязанности командира отделения или замещать его. Присваивается за отличное исполнение обязанностей, примерную дисциплину и успехи в боевой подготовке минимум через пять месяцев с начала службы. Также его могут получить солдаты, которые занимают специальные должности: механики-водители, снайперы, пулеметчики, старшие химики и другие.
Корабельное звание в ВМФ — старший матрос
Воинские звания сержантского состава
Младший сержант
Младший сержант — первая ступень в сержантской иерархии. Присваивается после окончания учебного подразделения, при назначении на должность командира отделения или другую сержантскую должность, а также за успешную службу и наличие лидерских качеств.
Обязанности младших сержантов:
- руководить отделением или небольшой группой;
- контролировать выполнение приказов командира;
- обучать подчиненных;
- поддерживать внутренний порядок и дисциплину.
Сержант
Классическое сержантское звание означает, что его носитель имеет достаточно опыта для руководства небольшим подразделением. Он может занимать должность командира отделения, танка или заместителя командира взвода.
Сержант командует отделением и следит, чтобы оно выполняло задачи, контролирует состояние вооружения и техники и организует боевую подготовку. Также он выполняет роль связующего звена между рядовым и офицерским составами.
Старший сержант
После службы в роли сержанта можно стать старшим сержантом в нескольких случаях: при успешном прохождении службы, отсутствии дисциплинарных взысканий, за выслугу лет, при назначении на определенную должность.
Обязанности старших сержантов:
- руководить отделением или выполнять обязанности заместителя командира взвода;
- помогать в организации службы и подготовке личного состава;
- контролировать дисциплину в подразделении.
Старшина
Чем выше звание, тем выше ответственность, объем командирских обязанностей и количество подчиненных. В системе сержантского состава на вершине находится старшина, который занимается организацией деятельности подразделения и руководит сержантским составом. На него могут претендовать наиболее опытные и подготовленные сержанты, которые прослужили не менее шести месяцев.
Воинские звания прапорщиков
Прапорщик
Между сержантским составом и младшим офицерским занимают место прапорщики — специалисты в своей области, которые обладают большим практическим опытом. Одна из их основных задач заключается в том, чтобы быть первыми помощниками командиров. Типичные должности: техник подразделения, старшина роты, специалист по вооружению и военной и так далее.
Старший прапорщик
Военнослужащие, которые перешли на вторую ступень данного состава, руководят деятельностью других прапорщиков и сержантов. Они контролируют техническое состояние вооружения и имущество, занимаются организацией материального обеспечения подразделений и выполняют наиболее ответственные задачи по своей специальности.
Одно из первых упоминаний прапорщика приходится на 1630 год: так при царе Алексее Михайловиче называли знаменосцев — сильных воинов, которым доверяли нести полковой стяг
Воинские звания младшего офицерского состава
Младший лейтенант
Первое офицерское звание в вооруженных силах и многих силовых структурах — младший лейтенант. Оно традиционно присваивается выпускникам военных кафедр гражданских вузов или курсов подготовки офицеров, а также прапорщикам при ускоренной офицерской подготовке. Его можно назвать стартом офицерской карьеры.
Лейтенант
Лейтенант — вторая ступень в младшей офицерской категории в армии России и на флоте, которая считается важным этапом становления военнослужащего как руководителя. Присваивается людям, которые имеют солидную боевую подготовку и могут командовать взводом численностью до 30 человек. Они несут ответственность за выполнение приказов и соблюдение устава.
Старший лейтенант
Старшие лейтенанты командуют взводом или ротой, также могут быть заместителями командиров. Их уже нельзя назвать новичками — это офицеры с определенным опытом, которые, как правило, прослужили в своем звании несколько лет.
“Душа — Богу, жизнь — Отечеству, честь — никому”: существует кодекс чести русского офицера. Согласно ключевым принципам, он должен защищать слабых, всегда держать слово, не брать в долг, быть вежливым, показывать скромность и достоинство. Основой послужили “Советы молодому офицеру”, написанные ротмистром В. М. Кульчицким в 1904 году
Капитан
Капитан — старший чин в младшей офицерской категории, который позволяет командовать ротой, взводом или батареей. Присваивается людям, которые доказали, что имеют лидерские качества и умеют эффективно руководить крупными подразделениями, брать на себя ответственность и принимать важные решения.
В 16 веке капитанами называли иностранных офицеров в должности командира роты
Воинские звания старшего офицерского состава
Майор
Младший офицер старшего состава — это майор. В вооруженных силах он может командовать батальоном численностью до 500 человек и служить на ключевых должностях в штабах.
Среди обязанностей майоров:
- руководить подразделениями;
- готовить подчиненных к выполнению боевых задач;
- организовывать и проводить обучения;
- обеспечивать эффективное взаимодействие между разными родами войск.
Подполковник
Примерно через пять лет службы в армии или правоохранительных органах майор может перейти на новый уровень и стать подполковником. В ВМФ ему соответствует чин капитана второго ранга.
Подполковники занимают ответственные должности и могут быть:
- командирами батальонов;
- заместителями командиров полков и бригад;
- начальниками штабов батальонов и отдельных частей;
- руководителями служб и подразделений.
Полковник
В армиях многих стран мира полковник — старшее офицерское звание перед генеральским составом. Название происходит от слова “полк”: изначально так называли командира полка — крупного воинского формирования.
Сегодня люди с этим чином занимают авторитетные и наиболее ответственные должности среди старших офицеров. При этом для многих полковник — вершина военной карьеры, хотя наиболее отличившиеся могут впоследствии перейти в генеральский состав.
Воинские звания высшего офицерского состава
Генерал-майор
Первый в категории высшего офицерского состава — генерал-майор. В большинстве стран мира именно генерал-майоры командуют крупными подразделениями, корпусами или дивизиями, численность которых может достигать нескольких десятков тысяч человек. Они также занимают руководящие посты в ведомствах и министерствах, должности заместителей командующих армиями и военными округами.
Звание генерал-майора, как и другие вышестоящие, присваивается исключительно указом президента России. Как правило, присвоения генеральских чинов происходят трижды в год
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенантом может стать человек, который имеет большой опыт командования войсками и управления крупными военными структурами. Его статус свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки и служебной ответственности.
Чин генерал-лейтенанта был введен Петром I. Те, кому он присвоен, занимают высокие командные и руководящие должности:
- командующий армией;
- заместитель командующего военным округом;
- начальник крупного управления или департамента;
- руководитель военного учебного заведения;
- высокопоставленный сотрудник центральных органов военного управления.
Генерал армии
Второе по старшинству звание — генерал армии, или адмирал флота в ВМФ. В странах, где нет вышестоящих чинов, оно и вовсе высшее в вооруженных силах. Присваивается военачальникам, занимающим ключевые военные и государственные посты: заместителям Министра обороны, начальникам Генерального штаба и другим.
С 1992 по 2026 год в России звание генерала армии было присвоено 72 людям
Маршал Российской Федерации
Почетное звание маршала присваивается отличившимся высшим офицерам за особо выдающиеся заслуги при планировании и проведении масштабных стратегических операций. Этот чин считается вершиной армейской иерархии и находится выше генерала армии. В истории России его обладателем стал лишь один человек — бывший министр обороны Игорь Сергеев.
Воинские звания курсантов и учащихся военных вузов
Курсанты — это люди, которые проходят обучение в военном профессиональном или высшем учебном заведении. Они имеют те же звания, что и остальные военнослужащие, от рядового до сержанта. Выпускникам училищ и академий присваивается офицерское звание.
Курсант — это должность. При этом курсанты считаются военнослужащими и носят особые погоны — с буквой “К”
Какие звания есть у курсантов и в каких случаях они присваиваются:
- Рядовой — автоматически при поступлении.
- Ефрейтор — за хорошую учебу и дисциплину.
- Младший сержант — за отличную подготовку, лидерские качества и выполнение обязанностей командира.
- Сержант — за положительные результате учебы и успехи в военной подготовке, успешное выполнение обязанностей командного состава.
- Старшина — за отличную подготовку и дисциплину, за ключевые должности в курсантских подразделениях.
- Младший лейтенант — может быть присвоено на последних курсах или при досрочном выпуске.
- Лейтенант — присваивается большинству выпускников после завершения учебы. Затем можно приступать к службе на первичных командных должностях.
Порядок присвоения воинских званий в России
Первое звание присваивается:
- россиянам, призванным на военную службу;
- гражданам, которые поступили на службу по контракту;
- курсантам;
- выпускникам военных кафедр и учебных центров.
Очередное звание присваивается в следующих случаях:
- истек срок пребывания в предыдущем статусе;
- человек на службе соответствует занимаемой должности;
- отсутствуют дисциплинарные взыскания;
- есть положительная аттестация.
При этом очередное звание может быть присвоено досрочно. Например, за особые заслуги и высокие показатели.
Офицерское звание присваивается выпускникам военных высших учебных заведений и образовательных центров при гражданских вузах, а также служащим, которые прошли соответствующую подготовку.
Федеральный закон № 53-ФЗ и указ президента России № 1237 — основные документы, которые регламентируют порядок присвоения званий.
В зависимости от уровня звания его присваивают разные люди:
- Командиры частей и соединений.
- Министры и руководители федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба.
- Президент России.
Часто задаваемые вопросы о воинских званиях
- 01Какие есть звания младшего командного состава в армии?
— В Вооруженных силах России младший командный состав включает младшего сержанта, сержанта, старшего сержанта и старшину.
- 02— Какое высшее воинское звание?
— Маршал Российской Федерации — высшее звание среди генеральных офицеров. Однако за всю историю существования оно было присвоено лишь одному человеку. Перед ним в военной иерархии находится генерал армии.
- 03— Какое звание идет после полковника?
— После полковника следует генерал-майор.