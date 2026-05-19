Восклицательный знак на машине: что значит, куда клеить и сколько ездить с табличкой “Начинающий водитель”

Желтый квадрат с черным восклицательным знаком указывает на то, что за рулем машины на дороге человек со стажем вождения меньше двух лет. Такая наклейка призывает других водителей быть внимательнее: держать дистанцию, не подгонять сигналом и заранее учитывать возможные ошибки начинающего участника дорожного движения.

Что означает знак “Начинающий водитель”

Наклейка “Начинающий водитель” — это квадрат желтого цвета с черным восклицательным знаком, сообщающий другим водителям, что автомобилем управляет человек, который только недавно получил права.

Новичок может резко затормозить, не сразу сориентироваться на сложной развязке, медленно тронуться на подъеме или долго выбирать полосу. Поэтому возле машины с таким знаком другим водителям лучше держать дистанцию.

Наклейка не дает начинающему автомобилисту преимуществ на дороге. Она не разрешает ехать медленнее потока без причины, нарушать рядность, ошибаться с приоритетом или парковаться где угодно.

Кто обязан устанавливать знак “Начинающий водитель”

Специальная наклейка нужна начинающим водителям, которые сдали на права для конкретного транспортного средства (ТС) менее двух лет назад. При этом возраст получения водительского удостоверения не имеет значение. Другие ситуации, когда выпускник автошколы обязан крепить восклицательный знак на машину:

едет на чужой машине;

берет автомобиль в аренду или каршеринг;

одной машиной пользуются несколько человек, и один из них только набирается опыта.

Если за рулем опытный водитель, наклейка не обязательна. Но закон не запрещает оставить ее на ТС, если человеку так спокойнее.

Как должен выглядеть знак “Начинающий водитель”

Размер, цвет и требования ПДД

Утвержденные параметры — это квадрат желтого цвета со стороной 150 мм. Внутри должен быть черный восклицательный знак высотой 110 мм. Именно такие параметры указаны в пункте 8 основных положений ПДД. Поэтому если знак отличается по цвету, форме или размеру, инспектор может посчитать, что обязательной наклейки нет.

Можно ли использовать другие варианты наклейки

Другие картинки с похожим содержанием, например, с туфелькой, чайником или надписью “Я только учусь”, не могут заменить официальный знак. Их можно использовать только дополнительно.

Буква “У” в треугольнике — это наклейка для учебного ТС. Его ставят на машины автошкол, на которых ездят ученики с инструктором. На личном автомобиле неопытного водителя такая наклейка не заменяет эмблему с восклицательным знаком.

Куда клеить знак “Начинающий водитель”

В ПДД сказано, что наклейка размещается сзади транспортного средства (ТС), за исключением тракторов, самоходных машин, мотоциклов и мопедов.

Точное место не прописано, поэтому водитель может выбрать удобный вариант: верхний угол заднего стекла, дверь или ровная часть крышки багажника и задний бампер, если знак не пачкается и хорошо виден. Главное правило — наклейка должна быть заметна другим участникам движения.

Чего делать не стоит:

Ошибка Почему плохо Закрыть наклейкой госномер Могут возникнуть трудности с читаемостью номера, а также наступить административная ответственность по статье 12.2 КоАП РФ в виде штрафа в 5 тыс. рублей либо лишение прав Заклеить фонарь или стоп-сигнал Ухудшает видимость световых приборов Установить наклейку за темной тонировкой Знак может быть плохо виден сзади Купить слишком маленькую наклейку Нарушает требования ПДД: другие участники могут не разглядеть знак и не будут особенно осторожными рядом с неопытным водителем

Если машина арендованная или каршеринговая, удобнее использовать съемную табличку на присоске или магнитный знак, если поверхность кузова это позволяет.

Сколько нужно ездить со знаком “Начинающий водитель”

С какого момента считается водительский стаж

Формально стаж считается не по реальному опыту, а по дате выдачи водительского удостоверения или открытия нужной категории. Например: человек получил права 1 июня 2026 года. Значит, до 1 июня 2028 года при эксплуатации ТС ему нужен знак “Начинающий водитель”.

Можно ли снять знак раньше срока

Снять наклейку раньше установленного срока нельзя. У начинающих водителей есть и другие ограничения:

При буксировке управлять транспортным средством может только водитель, имеющий по соответствующим правилам больший опыт вождения. То же самое правило касается перевозки пассажиров, например, на мотоцикле.

Нужно ли оставлять знак после окончания обязательного срока

После окончания срока наклейку “Начинающий водитель” можно убрать. Но возможно и оставить, если водителю так спокойнее, — штрафа за это не предусмотрено.

Штраф за отсутствие знака “Начинающий водитель”

Эксплуатация транспортного средства запрещена, если неопытный водитель ездит без знака. Это считается нарушением, предусмотренным пунктом 8 "Основных положений".

Наказание по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ представляет собой предупреждение или штраф 500 рублей. Повторно взыскание могут назначить, если водитель продолжит ездить без наклейки и его снова остановят сотрудники ГИБДД на дороге. Ее отсутствие само по себе не делает новичка виновником ДТП, но нарушение могут отметить в материалах дела, если оно связано с обстоятельствами аварии.

С 2025 года действует обновленный порядок льготной оплаты штрафов по главе 12 КоАП: большинство из них можно оплатить в размере 75% от суммы, если уложиться в 30 дней со дня вынесения постановления. Штраф за отсутствие знака “Начинающий водитель” тоже можно оплатить в установленный срок со скидкой 25%.

