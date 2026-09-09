Разбираемся, как устроен восточный календарь, какие в нем есть знаки и стихии и как определить свое животное по дате рождения.

Что такое восточный календарь

Восточный календарь — традиционная китайская лунно-солнечная календарная система. В ней учитываются и фазы Луны, и движение Солнца. Месяц начинается с новолуния и длится 29 или 30 дней. Двенадцать таких периодов составляют около 354 дней — примерно на 11 суток меньше солнечного года, так как Луна и Земля движутся с разной скоростью по своим орбитам.

Если бы китайский календарь игнорировал эту разницу, то Новый год каждый раз бы смещался на 11 дней назад. Через 15 лет китайский праздник бы пришелся на лето. Чтобы такого не происходило, раз в два–три года в систему добавляется тринадцатый високосный месяц. Добавочный месяц “догоняет” солнце и поддерживает восточный календарь в соответствии со сменой сезонов.

12 животных восточного календаря

Китайский круг из 12 знаков зодиака Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Китайский зодиак называется Шэнсяо — 生肖, “Шэн” означает “рождение” или “жизнь”, а “Сяо” переводится как “походить” или “быть похожим”.

С восточным календарем связан двенадцатилетний цикл животных. Такая последовательность существовала в Китае уже к эпохе Восточной Хань, в 25–220 гг. н.э. Позднее 12 зверей стали частью 60-летнего цикла. Он называется Гань-Чжи (干支). Это универсальная система счета времени, в которой каждый год обозначается комбинацией из двух иероглифов — один из цикла “Небесных стволов”, то есть стихий, а второй из “Земных ветвей”, то есть животных. Поскольку символы всегда идут парами, полный цикл повторяется ровно каждые 60 лет.

Звери всегда идут в одном порядке:

крыса;

бык;

тигр;

кролик;

дракон;

змея;

лошадь;

коза, или овца;

обезьяна;

петух;

собака;

свинья.

После Свиньи цикл начинается заново с Крысы.

В традиционной культуре каждому знаку приписываются определенные особенности характера. Victoria and Albert Museum отмечает, что использование даты рождения именно для описания человеческой личности появилось значительно позднее самой системы зодиакального цикла. До этого они предназначались для замены сложных иероглифов для простого отсчета месяцев и двухчасовых интервалов суток неграмотным населением. Система помогала крестьянам ориентироваться в природных циклах для эффективного ведения сельского хозяйства. Также зодиак служил основой государственной безопасности и астрологии, помогая императорам выбирать даты для важных событий, а обычным людям — проверять совместимость для брака.

Пять стихий китайского календаря

В китайской традиции также используются пять стихий, или пять фаз:

дерево связывается с ростом и развитием;

огонь — с активностью и энергией;

земля — со стабильностью;

металл — с твердостью и порядком;

вода — с гибкостью и движением.

Стихию можно быстро определить по последней цифре текущего года:

0 или 1 — металл;

2 или 3 — вода;

4 или 5 — дерево;

6 или 7 — огонь;

8 или 9 — земля.

Например, 2024-й выпадает на Деревянного Дракона, 2025-й — на Деревянную Змею, а 2026-й — на Огненную Лошадь.

Но для родившихся в январе и феврале пользоваться только последней цифрой нельзя: сначала нужно проверить, наступил ли в день рождения Китайский Новый год

Таблица знаков зодиака восточного календаря по годам

В таблице указан 60-летний цикл по григорианскому календарю. Для января и февраля обязательно нужно дополнительно сверять точную дату Китайского Нового года, или Праздника весны.

Год Зверь Стихия 1984 Крыса Дерево 1985 Бык Дерево 1986 Тигр Огонь 1987 Кролик Огонь 1988 Дракон Земля 1989 Змея Земля 1990 Лошадь Металл 1991 Коза Металл 1992 Обезьяна Вода 1993 Петух Вода 1994 Собака Дерево 1995 Свинья Дерево 1996 Крыса Огонь 1997 Бык Огонь 1998 Тигр Земля 1999 Кролик Земля 2000 Дракон Металл 2001 Змея Металл 2002 Лошадь Вода 2003 Коза Вода 2004 Обезьяна Дерево 2005 Петух Дерево 2006 Собака Огонь 2007 Свинья Огонь 2008 Крыса Земля 2009 Бык Земля 2010 Тигр Металл 2011 Кролик Металл 2012 Дракон Вода 2013 Змея Вода 2014 Лошадь Дерево 2015 Коза Дерево 2016 Обезьяна Огонь 2017 Петух Огонь 2018 Собака Земля 2019 Свинья Земля 2020 Крыса Металл 2021 Бык Металл 2022 Тигр Вода 2023 Кролик Вода 2024 Дракон Дерево 2025 Змея Дерево 2026 Лошадь Огонь 2027 Коза Огонь 2028 Обезьяна Земля 2029 Петух Земля 2030 Собака Металл 2031 Свинья Металл 2032 Крыса Вода 2033 Бык Вода 2034 Тигр Дерево 2035 Кролик Дерево 2036 Дракон Огонь 2037 Змея Огонь 2038 Лошадь Земля 2039 Коза Земля 2040 Обезьяна Металл 2041 Петух Металл 2042 Собака Вода 2043 Свинья Вода

Когда наступает Китайский Новый год

Китайский новый год АГН Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Лунный Новый год, или, как он еще называется, Праздник весны, наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния. По григорианскому календарю дата меняется в интервале между 21 января и 20 февраля:

Год Дата Праздника весны 2020 25 января 2021 12 февраля 2022 1 февраля 2023 22 января 2024 10 февраля 2025 29 января 2026 17 февраля 2027 6 февраля 2028 26 января 2029 13 февраля 2030 3 февраля 2031 23 января 2032 11 февраля 2033 31 января 2034 19 февраля 2035 8 февраля 2036 28 января 2037 15 февраля 2038 4 февраля 2039 24 января 2040 12 февраля

Важно: год начинается исключительно с указанной в таблице даты. Человек, родившийся, например, 10 января 2028 года, будет относиться к знаку Огненной Козы, а не Земляной Обезьяны

Почему животные стали знаками зодиака

Точного исторического объяснения, почему календарные знаки получили именно эти звери, нет. До наших дней дошло несколько популярных легенд, которые объясняют и состав зодиака, и порядок знаков.

Легенда о Будде

Легенда о Будде и 12 знаках зодиаках Фото: Unsplash

По одной из распространенных версий, Будда перед уходом из земного мира созвал всех живых существ на празднование Нового года. Тем, кто придет попрощаться, он пообещал подарить по целому году, которыми они смогут управлять. На зов откликнулись только 12 зверей.

Чтобы распределить порядок, Будда устроил финальное испытание — нужно было переплыть бурную и широкую реку.

Первой, воспользовавшись хитростью, пришла Крыса. Понимая, что плавает плохо, она уговорила доброго Быка перевезти ее на спине. Перед самым берегом она соскочила вперед и прибежала к Будде первой.

Бык переплыл реку фактически быстрее всех, но из-за уловки грызуна оказался вторым. Следующим пришел Тигр, затем был Кролик, который перебирался через реку, ловко прыгая по камням и бревнам. Хотя Дракон мог просто перелететь реку и прийти первым, по пути он остановился, чтобы вызвать дождь для засыхающей деревни и спасти тонущего Кролика. Будда оценил его благородство пятым местом.

Змея смогла прийти шестой, так как, подобно Крысе, проявила смекалку и переплыла реку, обвившись вокруг копыта Лошади. У самого берега рептилия резко соскользнула на землю. Скакун от испуга отпрянул, пропустив Змею вперед. Восьмое, девятое и десятое место распределили между собой Коза, Обезьяна и Петух. Они работали в команде. Петух нашел большой плот, Коза и примат очищали его от тины и гребли.

Несмотря на то, что Собака была отличным пловцом, она прибежала предпоследней. Вместо гонки она решила искупаться вдоволь в реке, соскучившись по чистой воде. Свинья пришла последней. По дороге она проголодалась, устроила себе сытный обед, после чего уснула и едва не проспала финал распределения мест.

Существуют разные версии этой истории, поэтому детали могут отличаться.

Легенда о Нефритовом императоре

В другой версии состязание устраивает Верховный Правитель небес. Ему стало интересно, как выглядят земные звери. Он решил лично распределить между ними 12 мест в восточном календаре, устроив великий забег и переправу через реку.

Далее течение состязания идентичное тому, что представлено в легенде о Будде. Но с дополнительной историей о Коте. В те времена Кошка и Крыса были лучшими друзьями. Будучи плохими пловцами, они решили объединиться и попросили сильного Быка перевезти их через бурную реку на спине. Добрый Бык согласился. Однако посреди реки грызун, который очень хотел занять первое место, столкнул Кошку в воду. Животное не умело плавать и начало тонуть. Когда Император уже завершал совет, из воды наконец выбралась мокрая и злая Кошка. Она прибежала к финишу, надеясь получить место, но свободных больше не осталось — она оказалась тринадцатой. С тех пор Кошка ненавидит Крысу.

Характеристика знаков китайского гороскопа

Характеристики ниже отражают традиционные представления китайского гороскопа, но не означают, что все люди одного года рождения обладают одинаковым характером.

Крыса

Год Крысы по восточному календарю Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Крысе традиционно приписываются сообразительность, наблюдательность и умение быстро приспосабливаться к обстоятельствам. Представители этого знака находчивые, а достоинствами можно назвать практичность и упорство. Однако Крысе также свойственны подозрительность, расчетливость и излишнее беспокойство.

Бык

Год Быка по восточному календарю Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Бык ассоциируется с трудолюбием, терпением и устойчивостью. В традиционной культуре он был важным помощником в сельском хозяйстве, поэтому знак также связан с надежностью. Главными козырями этого знака выступают доброта, ответственность, верность и настойчивость. Его обратной стороной часто становятся упрямство, консерватизм и трудность приспосабливаться к быстрым переменам.

Тигр

Год Тигра по восточному календарю Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Тигр в китайской культуре символизирует силу и храбрость. Таким людям традиционно приписываются энергичность, лидерские качества и стремление к самостоятельности. Внутренний стержень этого знака держится на смелости, решительности и амбициозности. Вызов же для него представляет импульсивность, самоуверенность и излишняя эмоциональность.

Кролик

Год Кролика по восточному календарю Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Кролик связан с миролюбием, осторожностью и долголетием. Представители знака дружелюбные, в их характерах часто подчеркивается дипломатичность и способность избегать ненужных конфликтов. Природа также наделила этих людей тактичностью и внимательностью. Но под влиянием стресса этот знак может проявлять нерешительность, обидчивость и чрезмерную осторожность.

Дракон

Год Дракона по восточному календарю Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Дракон — единственное мифическое существо среди 12 знаков. В китайской культуре он связан с властью, силой и благополучием, поэтому считается особенно значимым и почитаемым знаком. Ключевое достоинство представителей этого зверя кроется в решительности, жизненной энергии и уверенности в себе и своих способностях. Но теневая сторона знака чаще выражается в властности, чрезмерной требовательности и упрямстве, что мешает достичь мирного урегулирования конфликтов.

Змея

Год Змеи по восточному календарю Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Змея традиционно ассоциируется с мудростью, интуицией и умением действовать обдуманно. Внешний мир ценит этот знак за наблюдательность, самоконтроль и стратегическое мышление. Однако острые углы его характера чаще связаны со скрытностью, подозрительностью и недоверием к окружающим.

Лошадь

Год Лошади по восточному календарю Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Лошадь символизирует энергию, движение и выносливость. Ярче всего ее созидательная энергия раскрывается в независимости и решительности достигать поставленных целей. Внутреннюю гармонию этого знака нередко разрушают излишние импульсивность, нетерпение и склонность рисковать.

Коза, или Овца

Год Козы по восточному календарю Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

В переводах китайского знака 羊 встречаются варианты “Коза”, “Овца” и “Баран”. Он ассоциируется с мягкостью, спокойствием и развитыми творческими способностями. Неоспоримое преимущество этих личностей заключается в доброте, терпении и эмпатии. Из слабостей стоит отметить нерешительность, чувствительность и застенчивость.

Обезьяна

Год Обезьяны по восточному календарю Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Обезьяна традиционно олицетворяет ловкость, ум и любопытство. Людям этого знака приписывается способность быстро находить нестандартные решения. Преимуществами можно назвать сообразительность, общительность, изобретательность. Однако Обезьяне также свойственны лукавство, непостоянство и легкомыслие.

Петух

Год Петуха по восточному календарю Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Петух связан с пунктуальностью, внимательностью и трудолюбием. В китайской культуре его крик также ассоциируется с наступлением дня и победой света над темнотой. Главными качествами Петуха считаются дисциплина, ответственность и энергичность. К уязвимым чертам характера относятся упрямство, критичность и стремление все контролировать.

Собака

Год Собаки по восточному календарю Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Собака символизирует преданность и ответственность. Людям, рожденным под этим знаком, традиционно приписывается развитое чувство справедливости. Среди плюсов характера выделяются надежность и честность. Минусами же можно назвать недоверчивость, тревожность и излишнюю критичность как к себе, так и к другим.

Свинья

Год Свиньи по восточному календарю Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Последний знак двенадцатилетнего цикла ассоциируется с достатком, искренностью и спокойствием. Его главными преимуществами по праву считаются отзывчивость, терпение и щедрость. Однако тормозом на пути к их успеху могут стать доверчивость, расточительность и прямолинейность, которые многие сочтут признаком высокомерия или грубости.

Совместимость знаков восточного гороскопа

Совместимость знаков зодиака Фото: Unsplash

В ориентальной астрологии синастрия, то есть совместимость, определяется четкими правилами взаимодействия природных стихий и знаков. Все 12 зверей делятся на четыре тройки идеальной совместимости, которые называются триадами, и шесть пар противостояния.

Существа из одной триады обладают одинаковым типом мышления и схожим жизненным темпом. Любовные отношения и бизнес-союзы между ними считаются самыми крепкими и гармоничными:

I триада — деятели зодиака: Крыса, Дракон и Обезьяна. Представители энергичны, прогрессивны, умны и склонны к масштабным проектам. II триада — прагматики системы: Бык, Змея и Петух. Они преданные, целеустремленные, ценят уют, порядок и материальную стабильность. III триада — гуманисты зодиака: Тигр, Лошадь и Собака. Они честны, свободолюбивы и всегда движутся к общим благородным целям. IV триада — дипломаты: Кролик, Коза и Свинья. Это сдержанные, мягкие, эмоциональные и творческие знаки с тонкой интуицией. Они ищут спокойствия, стремятся сгладить острые углы и умеют искренне заботиться друг о друге.

Звери, находящиеся в круге зодиака напротив друг друга, символизируют противоположные стихии и жизненные ценности. Совместная жизнь или работа для них — постоянное испытание на прочность:

Крыса и Лошадь;

Бык и Коза;

Тигр и Обезьяна;

Кролик и Петух;

Дракон и Собака;

Змея и Свинья.

Частые вопросы