На сороковой день после Пасхи православные христиане отмечают один из главных церковных праздников — Вознесение Господне. Рассказываем в материале “Вести.ру”, в чем его суть, как завершение земной жизни Христа нашло отражение в культуре и традициях и почему этот день так важен для верующих.

Когда Вознесение Господне в 2026 году

Какого числа Вознесение Господне

В 2026 году христиане отмечают Вознесение Господне 21 мая. У католиков латинского обряда праздник в 2026 году приходится на 14 мая, однако в некоторых странах и епархиях его богослужебное празднование может переноситься на ближайшее воскресенье.

Почему дата праздника меняется

Вознесение Господне — переходящий праздник с нефиксированной датой: он всегда приходится на четверг, на 40-й день после Пасхи. Так, в этом году Светлое Христово Воскресенье выпадает на 12 апреля, поэтому дата Вознесения — 21 мая.

Суть и значение праздника

Что такое Вознесение Господне

Вознесение Господне считается одним из двенадцати важнейших христианских праздников, каждый из которых посвящен жизни Иисуса Христа и Богородицы. В этот день верующие отмечают вознесение Сына Божьего на небеса после воскресения.

Согласно христианскому учению, Божий сын пришел на землю, был распят на кресте, а затем воскрес. После этого события Иисус пробыл на земле еще 40 дней и являлся своим ученикам и последователям, совершая различные чудеса.

Смысл события для христиан

Этот день символизирует завершение миссии Иисуса на Земле и его возвращение к Богу. Он подтверждает божественную природу Христа, напоминает о том, что Божий Сын продолжает быть с верующими духовно, а также о надежде и вечной жизни.

Даже несмотря на печаль и грусть разлуки с Христом, это радостный день. Считается, что Спаситель вовсе не уходил: он оставил не просто память о себе, а самого себя.

Что означает в богословии

В богословии Вознесение Господне представляет собой историю спасения, духовное событие, которое завершает земной путь Иисуса, раскрывая определенные истины. И это не просто ”уход” Христа на небо. Он исполнил свою земную миссию: победил грех и смерть, воскрес и дал наставления апостолам. Вознесение стало последним шагом его пришествия на землю.

Во-вторых, в Новом Завете говорится, что Иисус Христос занял “одесную Бога”, то есть место “по правую руку Отца”, что считается символом божественной власти. А с момента Вознесения он стал Первосвященником, то есть посредником между человеком и Богом. Согласно христианской вере, Христос, будучи сам человеком, представляет всех людей перед Богом и открывает к нему доступ как “первый из воскресших”.

Еще одно значение — подготовка к Пятидесятнице, то есть к Сошествию Святого Духа. Вознесение — как бы переходная точка: Христос покидает землю, но приходит и начинает в мире через церковь действовать Святой Дух.

Принято считать, что “небо” означает не атмосферу или “потусторонний мир”, а символизирует окончательное вхождение человеческой природы в божественную славу. В христианстве событие связано и с ожиданием второго пришествия, которое означает, что история еще не закончена. Это лишь временное отсутствие Христа, за которым должно последовать его возвращение и окончательное восстановление мира.

Вознесся же Иисус в человеческом теле, что в богословии трактуется так: “Человечество через Христа уже приняло участие в небесной жизни”.

История праздника Вознесение Господне

Вознесение в Новом Завете

Событие Вознесения описано в трех фрагментах Нового Завета:

в Евангелии от Луки (24:50–53);

в Деяниях апостолов (1:9–12) — самое подробное описание;

в Евангелии от Марка (Мк. 16:19) — краткое изложение.

Согласно повествованиям, после воскресения Сын Божий на протяжении сорока дней являлся ученикам. Он разговаривал с ними, укреплял их веру и готовил к принятию обетованного Духа Святого. Иисус Христос велел не покидать им Иерусалим и ждать обещанного от Отца. В последний день он вывел учеников на Оливковую гору (или Елеонскую), поднял руки и благословил их.

Затем Христос начал возноситься на небо, и взошел он в преображенном человеческом теле — в том, которое страдало и воскресло. Его скрыло облако, и появились два ангела, которые оповестили о грядущем втором пришествии, сказав: “Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим”. Ученики поклонились ему и с радостью вернулись в Иерусалим. Через несколько дней после вознесения на них действительно сошел Святой Дух.

Где произошло Вознесение Иисуса Христа

Событие произошло на Елеонской горе, другое название которой — Оливковая. Оно связано с тем, что раньше склоны были засажены оливковыми деревьями, которые частично сохранились до сих пор. Гора располагается в местности под названием Вифания недалеко от Иерусалима.

С ее вершины Христос въехал в Иерусалим, и люди встречали его пальмовыми ветвями. Там же он разговаривал с учениками о будущем разрушении Иерусалима, Страшном суде и своем втором пришествии. У подножия горы находился Гефсиманский сад, в котором Иисус молился в ночь перед арестом.

В IV веке на Оливковой горе появились раннехристианские святыни, связанные с памятью о Вознесении. Позднее первоначальные постройки разрушались и перестраивались. Царица Елена, мать императора Константина Великого, построила на том месте храм, который находится там по сей день. Также здесь расположена часовня, внутри которой хранится “отпечаток стопы Христа” на камне.

Установление праздника

В первые века христиане не выделяли этот день отдельно, а отмечали его в рамках Пятидесятницы, то есть 50-дневного пасхального периода. Главный акцент делался на Пасхе. Уже в III веке у некоторых верующих появляются отдельные воспоминания о вознесении в молитвах и богослужениях, но это — все еще лишь переходный этап в установлении праздника Вознесения.

В IV–V веках празднования становятся повсеместными. О Вознесении как об общецерковном празднике стали говорить святители Иоанн Златоуст и Августин. День начал включаться в богослужебные книги, в честь него стали составляться специальные песнопения и чтения. В Византии и Риме христиане начали праздновать Вознесение в одно и то же время — на 40-й день после Пасхи, всегда в четверг.

Традиции и обычаи празднования

Как отмечают в России и мире

Праздник Вознесения отмечается во многих странах, и часто этот день официально нерабочий. Например, в это время отдыхают верующие из Франции, Исландии, Австрии, Германии, Финляндии, Норвегии, Колумбии и других стран.

Россия (православная церковь). В Отдание Пасхи — так называется день накануне праздника Вознесения Господня, который всегда выпадает на среду, — проводится всенощное бдение. Утром в четверг совершается литургия, читаются тексты из Евангелия от Луки и Деяний апостолов и поются особые песнопения. Как и в Пасху, в день праздника Вознесения Господня священники служат в белой одежде, символизирующей радость, славу и свет. После литургии может быть крестный ход.

В народе день, на который выпадает праздник, считается началом настоящего лета. Работать в Вознесение Господне можно, но следует найти время и для посещения службы. Есть и традиции, которые распространяются на весь период от Пасхи до Вознесения: в течение 40 дней церковь призывает радоваться, не ссориться и не унывать, а еще не принято делать земные поклоны до праздника Троицы.

В Вознесение Господне среди верующих принято печь лесенки: пироги, хлеб удлиненной формы, булочки, кулебяки. Изделия дополняются украшениями из теста в виде надрезов или “лестничных ступенек”, которые, как считается, помогают подняться Христу на небо.

Католические страны и районы. В католических храмах празднование Вознесения начинается на три дня раньше, “захватывая” понедельник, вторник и среду. Традиции также включали особые молитвы и процессии — так называемые просительные дни, хотя сегодня эта практика сохраняется не повсеместно. В этот период читаются молитвы с восхвалением Бога, совершаются особые церковные процессии. В некоторых римско-католических церквях есть традиция поднятия статуи Христа до потолка, что сопровождается песнопениями и различными церемониями.

Например, в Германии Вознесение Господне — Christi Himmelfahrt — официальный выходной. В этот день богослужения проводятся вне стен церквей, проходят крестные ходы. В конце под открытым небом выпускают голубей, которые считаются символом праздника Вознесения в Германии, и верующие наблюдают за ними до тех пор, пока птицы не исчезнут. И этот ритуал символизирует вознесение Сына Божьего.

Кстати, в Германии на Вознесение Господне “накладывается” еще один праздник — День отцов. Мужчины, как правило, устраивают гуляния и часто дополняют прогулки пивом.

Во Франции праздник утвержден как официальный выходной. В этот день люди выезжают на природу, проводят время с семьей и друзьями или посещают церковные службы. В некоторых сельских районах перед Вознесением люди проводят молебны о плодородии земли, а в других — совершают пешие паломничества к часовням на холмах. Своя особая традиция есть и в Нидерландах — голландцы встают на рассвете и гуляют босиком по росе. Считается, что такой ритуал имеет целебное действие и дарит волшебную силу.

Народные приметы и поверья

В Вознесение Господне принято ходить в церковь на праздничную литургию. Накануне, в Отдаление Пасхи, завершается пасхальный богослужебный период. Нельзя отказывать в помощи нуждающемуся, который ее попросит: христиане верят, что в течение сорока дней от Пасхи до Вознесения на землю может явиться Христос, приняв обличие того самого нищего или странника.

В народе существуют и приметы, связанные с природой и погодой. День, когда вознесся Господь на небо, считается “официальным” наступлением лета. Люди верят, что обильная роса в этот день — к благополучию. Если к тому же пройтись по ней босиком, то это принесет здоровье и избавит от физических недугов. Солнечная и теплая погода — к богатому урожаю, а дождь — к плохому.

Что можно и нельзя делать на празднике Вознесения

Рекомендуется:

посетить церковную службу и молиться;

печь хлебные изделия, “лестницы”;

делать добрые дела и помогать людям;

гулять на природе, в том числе босиком по росе.

Существует и список запретов. Не принято в праздничный день убираться, работать в огороде, заниматься бытовыми делами и тяжелым физическим трудом. Порицаются споры, конфликты и драки. Также нужно помнить, что Вознесением завершается пасхальный период, поэтому приветствовать друг друга фразой “Христос Воскресе” уже нельзя.

Церковное богослужение и песнопения

В Вознесение Господне церковное богослужение имеет свои особенности. Служба совершается по особой литургической книге пасхального периода — Цветной Триоди — и включает торжественные элементы, так как этот праздник входит в число двунадесятых, то есть двенадцати главных православных праздников.

Центральными богослужебными песнопениями каждого православного праздника являются тропарь и кондак. Они кратко выражают суть события, его духовное значение и звучат несколько раз на разных этапах службы. На праздник Вознесения Господня эти тексты особо проникновенные — они говорят о славе Иисуса Христа и о том, что даже после того, как он вознесся на небо, человечество не было им брошено.

Накануне праздника проводится вечерняя служба, во время которой не читается кафизма. На литии, “Бог Господь” и в конце утрени поется тропарь Вознесения, подчеркивающий, что уход Христа — не прощание, а обещание новой силы, победа над смертью и земными ограничениями:

“Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшым благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира”.

Перевод: “Ты вознесся во славе, Христе Боже наш, обрадовав учеников обещанием Святого Духа после того, как Твое благословение утвердило их в вере, что Ты — Сын Божий, Искупитель мира”.

На утренней службе в праздничный день поется величание:

“Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на небеса с Пречистою Твоею Плотию Божественное вознесение”.

Кондак принято читать после тропаря. Он, в свою очередь, напоминает, что Иисус Христос ушел телесно, но остался с человечеством духовно как Спаситель и защитник:

“Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы”.

Перевод: “Исполнив весь замысел о нашем спасении и соединив земнородных с небожителями, Ты вознесся во славе, Христе Боже наш, не оставляя земли, но пребывая неразлучно с нею и взывая к любящим Тебя: “Я с вами, и никто не одолеет вас”.

На божественной литургии после входа с Евангелием священник произносит: “Премудрость, прости…”, и хор поет тропарь и кондак. Они читаются на службах в течение всей недели, пока не наступит следующая пятница, а именно Отдание Вознесения.

Во время богослужения используются не только песнопения, но и особые молитвы, которые произносит священник. Дома верующие могут читать частные молитвы. Внимание в них уделяется тому, что вознесшийся Христос не покинул людей, а открыл им путь в Царство Небесное.

На литургии вместо “Достойно есть” поется задостойник: “Тя паче ума и словесе Матерь Божию…”. Еще используется канон праздника, автором которого выступил святой Иоанн Дамаскин. Он раскрывает радость святых апостолов и обетование второго пришествия Христа. А на вечерне поются стихиры.

Верующие могут читать и частные молитвы. Например, она может звучать так:

“Господи Иисусе Христе, вознесшийся на небеса во славе, не оставь нас, но пошли нам Духа Утешителя, да будем всегда с Тобою. Утверди нас в вере, надежде и любви и сподоби наследовать Царствие Твое. Аминь”.

Иконография и храмы Вознесения

Сюжет и символика иконы ”Вознесения Господня”

Сюжет иконы “Вознесения Господня” основан на Евангелиях Луки (24:50–53) и Марка (16:19–20), а также Деяния апостолов 1:9–12. На ней изображается момент, когда Христос в телесном виде возносится на небо, а апостолы и Богородица остаются на земле.

Центральный элемент композиции — Христос, восходящий на небо и показывающий жест благословения. Как правило, он находится в мандорле, то есть в сияющей рамке овальной или круглой формы, которая символизирует его небесную славу. Ноги скрыты облаком, означающим божественное присутствие. Рядом с Иисусом изображаются ангелы, которые сопровождают Спасителя на небеса и указывают вверх.

На земле стоят двенадцать святых апостолов, которые с изумлением смотрят на небо. В центре находится Богородица, символизирующая земную церковь, через которую Христос остается с людьми. За спиной Божьей Матери — два ангела в белых одеждах, которые говорят о втором пришествии.

Действие происходит на горе Елеон. Место часто изображается в виде скалистого холма, а на некоторых иконах виден след стопы Христа, который, по преданию, отпечатался на камне. Стоит отметить, что фигура Иисуса изображается в меньшем масштабе, чем Божья Матерь и апостолы, и это, можно сказать, “разделяет” икону на две части: “земную” и “небесную”.

Икона Вознесения напоминает о завершении земной миссии Сына Божьего и его восхождении на небо, призывает к размышлениям о вечной жизни и помогает понять саму суть христианства.

Известные храмы

Вознесенский монастырь в Иркутске. Один из старейших монастырей Восточной Сибири ранее был частью Вознесенского мужского монастыря, который построили в XVII веке и где вскоре был погребен первый епископ Иркутский святитель Иннокентий Кульчицкий.

Главный храм монастыря, монастырь Вознесения Господня, был построен в 1672 году и сочетал элементы сибирского барокко и классицизма. Он быстро рос и со временем стал центром православной миссии в Сибири, также здесь функционировала первая школа для обучения детей грамоте, арифметике и даже китайскому языку.

В 1930-х годах большинство зданий монастыря, в том числе Собор Вознесения, были уничтожены. Ближе к 1990-м годам произошло возвращение РПЦ, и началась реставрация. Вскоре были восстановлены колокольни и внутреннее убранство. На территории монастыря до наших дней сохранились Успенская церковь, братские корпуса, школа с братской кухней, ризница и гостиница для паломников, признанные памятниками архитектуры.

Вознесенский кафедральный собор в Новочеркасске. Соборный храм в Ростовской области открылся в 1905 году. При постройке были разработаны сразу три проекта, над которыми трудились разные архитекторы. Первый принадлежал Луиджи Руска — строительство собора началось в 1811 году, но не завершилось из-за обрушения купола. Второй проект, разработанный Константином Тоном, начали реализовывать в 1850 году, однако через 13 лет здание вновь обрушилось. Третий и окончательный проект принадлежал архитектору Александру Ященко: строительство велось с 1891 по 1904 год под руководством инженера Константина Лимаренко. Вознесенский собор был освящен 6 мая 1905 года.

Войсковой Вознесенский кафедральный собор, относящийся к типу крестово-купольных храмов, построен в нововизантийском стиле. Он вмещает порядка 5 тыс. человек и имеет высоту около 75 метров. Девять колоколов весом около 33 тонн были подняты вручную при помощи канатов.

В 2010–2011 годах купола были покрыты сусальным-золотом, а в крест установлен горный хрусталь. В 2014 году храму был присвоен статус Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора, что подчеркивает его особое значение для Русской православной церкви.

Вознесенский монастырь в Московском кремле. Княгиня Евдокия, жена Дмитрия Донского, основала известный женский монастырь примерно в 1386 году. Он находился у Спасских ворот Кремля и пережил несколько сильных пожаров, нашествий и разорений. Храм “прошел” через все испытания, но все же был разрушен в советское время. Сегодня на территории бывшего Вознесенского монастыря стоят административные здания Кремля, но память о нем сохраняется.

Монастырь был своего рода “женским” духовным эквивалентом Троице-Сергиевой лавры. Здесь принимали постриг вдовы великих князей и царей, жили и молились многие представительницы царской семьи, были погребены княгиня Софья Витовтовна, Елена Глинская, царица Марфа и многие другие знатные женщины. Позже их мощи были перезахоронены в Архангельском соборе.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском. Это первый каменный шатровый храм в стране, и построил его, как считается, архитектор Петр Фрязин в 1532 году. Церковь находится на юге Москвы в музее-заповеднике “Коломенское” и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм из белого камня высотой более 60 метров создан по заказу князя Василия III в честь рождения долгожданного наследника — Ивана Грозного. Здание стало архитектурным прорывом, так как до него храмы строили в основном с куполами, соблюдая византийскую традицию. Здесь же впервые был применен высокий каменный шатер, который напоминает восходящую пирамиду, ставшую символом Вознесения. Располагается церковь на возвышенности с видом на Москву-реку, как бы “поднимаясь” к небу.

Сегодня церковь Вознесения Господня в Коломенском функционирует как музей и действующий храм. Рядом с ней располагаются сад Василия III, старинные дубы, пруд и деревянные постройки XVII века. С 1994 года храм наделен статусом Патриаршего подворья.

Интересные факты

Как связаны праздники Вознесения и Пятидесятницы

Прослеживается неразрывная взаимосвязь двух церковных праздников: Вознесения Господня и Троицы (Пятидесятницы). Это звенья одной цепи, которые идут в логической и хронологической последовательности: на 40-й день после Пасхи отмечается Вознесение, на 50-й — Троица. Между ними находятся 10 дней, символизирующие период ожидания сошествия Святого Духа.

Вознесение можно рассматривать как подготовку к Пятидесятнице. Согласно христианским учениям, Христос вознесся на небо, чтобы послать Духа, и пообещал апостолам: “Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой”. Этот же праздник — о завершении земного служения, когда Иисус восходит к Отцу, но не оставляет людей.

Троица — это день исполнения обещания Христа. В Пятидесятницу на апостолов сошел Дух, и началось новое время — время Церкви. Так появляется духовное присутствие Бога в мире и в человеке. Так, взаимосвязь событий в том, что Христос “уступил” место Святому Духу, но остался с человечеством в “нематериальной форме”.

Пасха — это победа над смертью. Вознесение — возвращение Христа к Отцу. Пятидесятница — дарование Святого Духа после завершения видимого земного служения Христа.

В православии между Вознесением и Троицей продолжается попразднство Вознесения. Сплошная седмица, то есть отменяется пост в среду и пятницу, начинается уже после праздника Троицы. В католичестве Троица иногда называется “Зеленым воскресеньем” из-за того, что храмы украшаются зеленью, а следующий день — Духов день.

След Христа на горе Елеон

В Иерусалиме на Оливковой горе находится камень с отпечатком левой человеческой стопы. Согласно преданию, это след Христа в момент вознесения. На этом месте был построен храм, позже оказавшийся разрушенным, а затем заменен часовней, стены которой окружают “стопочку”. Сегодня часовня принадлежит мусульманам, для которых это место тоже считается святым.

Вознесение в культуре и искусстве