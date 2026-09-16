Сравнение этапов жизни

Многие хозяева стараются сопоставить возраст кошки с собственным, чтобы лучше понимать своего питомца. Мы рассмотрим основные принципы расчета, возрастные признаки и дадим практические советы по уходу за усатым другом на любом жизненном этапе.

Хоть у кошек и людей разная продолжительность жизни, ее этапы вполне можно сопоставить. Ниже мы их опишем.

Младенчество и детство (0–6 месяцев)

Возраст кошки по человеческим меркам: от рождения до примерно 10 лет.

Это период интенсивного роста и развития. Котенок рождается, открывает глаза, учится ходить, играть, исследует мир. Его организм быстро развивается: формируется иммунитет, появляются постоянные зубы, налаживаются базовые поведенческие навыки. В этот период для здоровья и характера животного критически важны питание и социализация.

Юность и молодость (6 месяцев — 2 года)

По-человечески: с подросткового возраста до 20–25 лет.

На этом этапе кошка достигает половой зрелости. Ее поведение часто напоминает подростковое — она может быть нервной и вспыльчивой, исследовать границы, проявлять независимость. В этом возрасте особенно важно провести стерилизацию (если не собираетесь разводить), обучить правилам поведения и сформировать режим.

Зрелость (2–6 лет)

Возраст кота по человеческим меркам: от 25 до 40 лет.

Это самый стабильный период: кошка в самом расцвете сил, энергична, здорова, уже имеет устойчивый характер и поведенческие привычки. Если за ней хорошо ухаживают, она мало болеет и активно взаимодействует с хозяевами.

Пожилой возраст (7–10 лет)

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Возраст кота на человеческий: от 45 до 60 лет.

Кошка начинает чуть меньше двигаться, больше спать, может появиться избирательность в еде. Иногда развиваются первые признаки возрастных заболеваний (суставы, зубы, почки). Чтобы питомец жил дольше и счастливее, важно наблюдать за изменениями в поведении, корректировать питание и сдавать анализы.

Старость (11 лет и старше)

Возраст кошки на человеческие годы: с 65 лет и более.

В это время животное становится более спокойным, уже может страдать от хронических заболеваний, нуждается в особом уходе и комфорте. Многие кошки доживают до 15–20 лет (иногда более).

Как у кошек считается возраст

ГТРК "Южный Урал"

Многие уверены, что один кошачий год равен семи человеческим, но это упрощенное и не совсем корректное представление. Животные взрослеют неравномерно, о чем мы и расскажем в этом разделе.

Принципы и формулы перевода

В первые два года кошка развивается особенно быстро — примерно так же, как человек до 24–25 лет. Причем первому году жизни кошки соответствуют 15 лет для человека, а на этапе второго — уже 24 года. После этого при сопоставлении с человеком к возрасту питомца прибавляется 4 года.

Что учитывается при расчете

Сопоставление возраста кошки и человека — это не просто деление или умножение на определенное число. Расчет основывается на ряде биологических и поведенческих факторов, из которых и получается приблизительная "переводная шкала" — более точная и реалистичная.

Физиологическое развитие

Источник: unsplash.com

Разные этапы взросления кошки происходят гораздо быстрее, чем у человека. Поэтому в первые годы жизни один кошачий год эквивалентен сразу нескольким "человеческим":

Зрение и слух "настраиваются" в течение первых 2 недель жизни — у человека это примерно соответствует первым месяцам младенчества.

Молочные зубы появляются к 3–4 неделям, а постоянные — уже к 4–6 месяцам. Это как если бы ребенок получил весь "взрослый" набор зубов в дошкольном возрасте.

Половое созревание у кошек наступает в 5–9 месяцев — у человека аналогичный этап приходится на 11–16 лет.

Пик физической формы: к 2 годам кошка полностью сформирована, как взрослый человек в возрасте 24–25 лет.

Средняя продолжительность жизни

Обычно домашние кошки живут порядка 12–16 лет, иногда доживают до 20 и более лет, а уличные — значительно меньше — около 5–8 лет.

При этом не все животные стареют одинаково. На это влияют такие факторы, как:

Порода: одни кошки (например, сиамские) дольше остаются активными и выносливыми, другие (как мейн-куны) взрослеют медленно, но могут быть склонны к болезням сердца.

Генетика: у некоторых питомцев могут быть предрасположенности к раннему старению или хроническим заболеваниям.

Пол: некоторые исследования указывают, что кастрированные коты и стерилизованные кошки живут дольше и чувствуют себя лучше.

Таблица возраста кошки по человеческим меркам

Приблизительные значения для общего представления мы отразили в таблице. Однако реальный "человеческий возраст" питомца зависит от породы, здоровья и условий жизни.

Реальный возраст кошки, лет Возраст по человеческим меркам, лет 1 15 2 24 3 28 4 32 5 36 6 40 7 44 8 48 9 52 10 56 11 60 12 64 13 68 14 72 15 76 16 80 17 84 18 88 19 92 20 96 21 100 22 104

Как определить, сколько кошке лет

Если у вас нет точных данных о дате рождения, возраст кошки можно примерно оценить по внешним признакам. Ниже мы описали основные способы, которые используют ветеринары и опытные хозяева.

По зубам

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До 2 недель: зубов нет.

2–4 недели: начинают появляться молочные резцы.

4–6 недель: прорезаются клыки и премоляры.

2 месяца: полный комплект молочных зубов.

4–6 месяцев: смена молочных зубов на постоянные.

1 год: белые, чистые зубы.

2–5 лет: возможен легкий налет, небольшая потертость.

5–10 лет: зубной камень, потемнение эмали.

10+ лет: возможна потеря зубов, сильный налет, воспаление в ротовой полости.

Важно: зубы изнашиваются по-разному в зависимости от питания и здоровья, поэтому этот метод наиболее точен в первые годы жизни кошки.

По шерсти

Молодые: мягкая, гладкая, блестящая шерсть.

После 7–8 лет: может появиться жесткость, потеря блеска.

Пожилые: возможна седина (особенно у темных кошек), шерсть становится тоньше, выглядит менее ухоженной.

По глазам

Источник: unsplash.com

До 5 лет: яркие, чистые, без помутнений.

С 6–7 лет: возможно легкое помутнение хрусталика (заметно при ярком свете).

После 10 лет: появляются возрастные изменения, возможны выделения, снижение блеска.

Важно: если у кошки мутные глаза или "молочная пелена", это может быть признаком возрастной катаракты.

По телосложению и подвижности

Молодые (до 6 лет): подвижные, игривые, мускулистые.

Средний возраст (7–10 лет): движения чуть медленнее, возможен небольшой лишний вес.

Пожилые кошки (от 10 лет): больше спят, реже играют, могут терять вес или, наоборот, набирать его при сниженной активности.

Также индикатором старения могут быть изменения в походке, координации и балансе.

От чего зависит продолжительность жизни кошки

Кошки могут прожить от 10 до 20 и более лет, и разница в продолжительности их жизни нередко зависит не только от наследственности, но и от условий содержания. Ниже мы приведем основные факторы, которые влияют на долголетие животного.

Порода

Беспородные (домашние короткошерстные): часто живут достаточно долго — до 15–20 лет, иногда даже больше. У них сравнительно крепкое здоровье, хорошо функционирует иммунная система и реже встречаются наследственные заболевания.

Породистые: склонны к определенным генетическим проблемам, что может сказываться на продолжительности жизни. Например:

Мейн-куны — 12–15 лет (часто страдают от заболеваний сердца).

Британцы, шотландцы — 13–16 лет.

Сиамские и ориентальные породы — до 20 лет при хорошем уходе.

Сфинксы — 12–15 лет, требуют особого ухода.

Важно: чем более "чистая" порода кошка, тем выше риск наследственных проблем. Поэтому по возможности стоит узнавать о генетике и здоровье питомцев.

Уход и питание

Это один из важнейших факторов, который влияет на качество жизни животного и долголетие, так как:

Качественный корм (сбалансированный, без избытка углеводов) помогает сохранить здоровье зубов, почек, печени.

Доступ к чистой воде снижает риск мочекаменной болезни.

Регулярная гигиена — чистка зубов, уход за шерстью, профилактика паразитов — значительно улучшает самочувствие животного.

Вакцинация и наблюдение у ветеринара помогает быстро выявить возможные нарушения, справиться с ними и продлить питомцу жизнь.

Образ жизни

Образ жизни влияет на физическое и эмоциональное состояние кошки, а значит — и на кошачий возраст.

Так, домашние кошки часто защищены от травм, инфекций, плохих условий. Их регулярно кормят, предоставляют им медицинскую помощь, они меньше подвергаются стрессам. Тогда как уличные нередко сталкиваются с постоянными угрозами: голод, болезни, агрессия других животных, плохие погодные условия, опасность со стороны людей и транспорта.

При этом скука и стресс могут ускорять старение даже у домашних кошек, поэтому для правильного развития и комфортной жизни питомца важны физические и ментальные стимулы — игры, внимание, интересная среда.

Как продлить питомцу жизнь

Многое зависит от условий содержания и внимательности со стороны хозяев. Ниже мы опишем, на чем стоит сосредоточиться, чтобы питомец жил долго и хорошо.

Здоровье и профилактика

Визиты к ветеринару: не реже одного раза в год, а для пожилых кошек — каждые полгода.

Вакцинация: способ защиты от вирусных и бактериальных инфекций, даже если кошка не бывает на улице.

Обработка от паразитов: глисты, блохи и клещи могут навредить здоровью не хуже инфекций.

Стерилизация/кастрация: помогает избежать гормональных проблем, воспалений и некоторых видов опухолей.

Диагностика и анализы: раннее выявление заболеваний (почек, печени, сердца) значительно повышает шансы на успешное лечение.

Уход за зубами: зубной камень и инфекции ротовой полости влияют на общее здоровье кошки и могут сократить жизнь.

Важно: чтобы заподозрить, что у питомца что-то случилось, обратите внимание на его поведение. Если что-то изменилось (поведение, аппетит, активность), — это повод сводить животное к специалисту.

Организация условий

Источник: unsplash.com

Сбалансированное питание: сухой или влажный корм, который соответствует возрасту, активности и состоянию здоровья.

Контроль веса: как избыточный, так и недостаточный вес негативно сказываются на состоянии здоровья.

Режим кормления: соблюдение расписания и правильные порции помогают поддерживать метаболизм.

Физическая активность: даже пожилым кошкам необходимо двигаться. В этом помогут игрушки, интерактивные игры, лазалки и туннели.

Питьевой режим: доступ к свежей воде снижает риск заболеваний мочевыделительной системы.

Безопасность и стабильность: кошки не любят резкие перемены. Переезды, новые животные или шумные гости — все это может вызывать стресс.

Собственный уголок: место, где кошка может уединиться, поспать, спрятаться.

Любовь без навязчивости: кошки ценят внимание, но не переносят давления. Заставлять их играть, гладить против воли нельзя, — иначе у питомца может развиться тревожность.

Ароматы и звуки: шум, резкие запахи, крики — сильный раздражитель для кошек. Так делать нельзя.

Игры и ритуалы: привычные действия дают ощущение контроля и спокойствия.

Часто спрашивают

До какого возраста кот считается котенком?

До 1 года. Однако даже этот период делится на несколько этапов:

0–2 месяца — младенчество.

2–6 месяцев — активный рост и социализация.

6–12 месяцев — подростковый период.

Как узнать, сколько коту лет?

Зубы: у котенка — молочные, у молодого животного — белые и крепкие, у взрослого — могут быть потертости и налет, у пожилого возможна потеря зубов.

Глаза: у молодых — ясные и яркие, с возрастом могут мутнеть, появляться выделения.

Шерсть: у молодых — мягкая и густая, у взрослых кошек — может стать тусклой, с сединой.

Поведение и подвижность: молодые коты активны, пожилые — спокойнее, чаще спят.

А еще можно обратиться к ветеринару.

Сколько лет идет за год у кошек?

Возраст кошки по человеческим меркам считается неравномерно:

1 кошачий год ≈ 15 человеческих лет.

2 года ≈ 24 человеческих лет.

После 2 лет прибавляется по 4 года за каждый последующий.