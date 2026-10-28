Врач рассказал, что причиной онемения пальцев после сна может быть дефицит витамина B12 или сахарный диабет

Утреннее пробуждение с "чужой" кистью знакомо многим: пальцы покалывает, чувствительность снижена, рука не слушается. Через пару минут все проходит, и эпизод быстро забывается. Но если онемение повторяется, причину стоит выяснить. Чаще всего виновата неудобная поза, однако иногда оно сигналит о проблемах с нервами, обменом веществ или щитовидной железой. Вместе с экспертом разбираемся, как отличить безобидное от тревожного.

Где граница между "отлежал руку" и симптомом

Если после сна чувствуется покалывание и "мурашки", а через несколько минут после смены положения руки все проходит, поводов для паники нет. Нерв просто на время был передавлен.

Другое дело, если онемение повторяется, держится долго или нарастает. Тревожные признаки:

боль в руке или кисти;

слабость в мышцах, снижение силы хвата;

предметы выскальзывают из рук;

трудно застегивать пуговицы;

чувствительность пальцев восстанавливается не полностью.

Рука

Кратковременное онемение пальцев после сна — достаточно распространенное явление, которое далеко не всегда свидетельствует о заболевании. Насторожиться следует, если онемение возникает регулярно, сохраняется длительное время или сопровождается болью и мышечной слабостью. Сергей Астафуров Врач анестезиолог-реаниматолог, онколог-химиотерапевт, терапевт

Пять возможных причин онемения

Неудобная поза во сне

Самая частая и самая безобидная причина. Во сне мы не контролируем положение рук и не реагируем на слабый дискомфорт так, как днем. Если рука лежит под головой или подушкой, локоть сильно согнут, а запястье долго остается в неестественном положении, нерв сдавливается дольше обычного. К утру ощущения особенно заметны.

Признаки того, что дело именно в позе: онемение появляется только после сна, быстро проходит при смене положения и не беспокоит днем.

Что можно сделать:

не спать с руками под подушкой или под телом;

держать запястья в нейтральном положении;

не оставлять локти сильно согнутыми всю ночь;

подобрать подушку так, чтобы голова и шея лежали без выраженного наклона вбок.

Единой "правильной" высоты подушки не существует: она зависит от привычной позы и особенностей человека. Если смена положения не помогает, а онемение возвращается, причину нужно искать дальше.

Пальцы

Синдром запястного канала

Через узкий канал в области запястья проходит срединный нерв. Ночью многие непроизвольно сгибают кисти, и давление на нерв растет. Поэтому при синдроме запястного канала симптомы обычно сильнее выражены именно ночью и по утрам. Обычно немеют большой, указательный, средний и половина безымянного пальца, мизинец остается нетронутым.

Если онемение повторяется практически каждую ночь, необходимо установить его причину, а не списывать симптомы исключительно на неудобную позу. Сергей Астафуров Врач анестезиолог-реаниматолог, онколог-химиотерапевт, терапевт

Дефицит витамина B12

Витамины Фото: Unsplash

Нехватка B12 нарушает работу нервной системы. Помимо покалывания и снижения чувствительности, возможны нарушения равновесия, слабость и повышенная утомляемость. Неврологические проявления иногда появляются даже без выраженной анемии, поэтому анализ крови на гемоглобин не гарантирует, что дефицита нет.

Сахарный диабет

Длительно повышенный уровень глюкозы повреждает периферические нервы. Это осложнение называется диабетической полинейропатией. Обычно она начинается со стоп и лишь затем может распространяться на кисти. Характерные признаки: онемение с обеих сторон, жжение и покалывание.

Сниженная функция щитовидной железы

Щитовидная железа Фото: Unsplash

При гипотиреозе человека часто сопровождают слабость, сонливость, зябкость, сухость кожи и отечность. Кроме того, гипотиреоз может повышать риск синдрома запястного канала, так что онемение кистей иногда оказывается следствием эндокринной проблемы.

По одному онемению невозможно определить дефицит витаминов или эндокринное заболевание. Диагноз устанавливают на основании совокупности симптомов, осмотра и лабораторных исследований. Сергей Астафуров Врач анестезиолог-реаниматолог, онколог-химиотерапевт, терапевт

Когда нужна скорая, а когда не стоит откладывать визит к врачу

Скорая помощь Фото: Unsplash

Есть ситуации, в которых ждать нельзя. Врач отмечает, что стоит немедленно вызвать скорую по номеру 103 или 112, если внезапное онемение руки сопровождается:

слабостью в конечности;

перекосом лица;

нарушением речи, зрения или координации;

сильной необычной головной болью.

По словам эксперта, эти признаки могут указывать на острое нарушение мозгового кровообращения. Даже если симптомы исчезли через несколько минут, помощь все равно нужна: так может проявляться транзиторная ишемическая атака. Экстренный вызов требуется и при внезапном сильном похолодании и побледнении кисти, особенно если появились резкая боль и нарушение движений.

Если онемение возникает регулярно, нарастает или сопровождается мышечной слабостью, нужно записаться к врачу.

Что можно делать самому, а что нельзя

Руки Фото: Unsplash

Можно:

сразу изменить позу и осторожно разогнуть руку;

сделать несколько плавных движений кистью и пальцами;

при работе за компьютером делать короткие перерывы и вставать из-за стола;

следить, чтобы плечи были расслаблены, а запястья не находились постоянно в сильно согнутом положении.

Любые упражнения не должны вызывать боль или усиливать онемение.

Врач подчеркивает, что нельзя:

Самостоятельно принимать витамины группы B , особенно в больших дозах. Избыток B6 сам способен повредить периферические нервы и стать причиной онемения.

Заглушать симптом обезболивающими. Они не устраняют причину и могут маскировать проблему.

Делать резкие манипуляции с шеей, активно разминать болезненные места, пытаться "вправить" позвоночник.

Похожие ощущения могут скрывать совершенно разные состояния, и лечат их по-разному. Поэтому, если онемение вернулось не один раз, самый надежный шаг — выяснить причину вместе с врачом.