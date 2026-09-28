Почки ежедневно очищают кровь от токсинов, выводят лишнюю жидкость из организма, вырабатывают гормоны и поддерживают кислотно-щелочной баланс. При этом некоторые повседневные привычки могут незаметно повышать нагрузку на этот орган и увеличивать риск нарушений его работы. О том, какие факторы негативно влияют на функцию почек и как сохранить здоровье органа, ИС “Вести” рассказали онкологи Антон Саад и Сергей Астафуров.

Какие привычки могут навредить почкам

На здоровье почек влияет не какая-то одна “вредная привычка”, а образ жизни в целом, объясняет Сергей Астафуров.

Одна из распространенных проблем — недостаточное употребление жидкости, особенно если человек при этом активно занимается спортом, находится на жаре или теряет жидкость по другим причинам. Регулярное обезвоживание повышает риск образования камней и может создавать дополнительную нагрузку на почки рассказал онколог

При этом специально заставлять себя пить несколько литров воды в день врач не рекомендует. Он подчеркивает, что потребность в жидкости индивидуальна и зависит от состояния здоровья, питания, физической активности и температуры окружающей среды.

Еще одна потенциально опасная привычка — бесконтрольный прием лекарств. В первую очередь это касается некоторых обезболивающих из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Если принимать их часто, длительно или в больших дозах без назначения врача, они могут негативно влиять на функцию почек. Особенно осторожными следует быть людям, у которых уже есть заболевания почек, сердечно-сосудистые заболевания или другие хронические состояния объяснил Сергей Астафуров

Негативно сказывается и рацион с избытком соли. Астафуров объяснил, что большое количество соли способствует повышению артериального давления, а гипертония, в свою очередь, является одним из важных факторов риска хронической болезни почек. Также врач добавил, что значение имеют курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность и привычка годами игнорировать повышенное давление или уровень сахара в крови.

При этом не все факторы риска связаны с привычками. Онколог-уролог Антон Саад объяснил, что причиной также могут становиться системные аутоиммунные заболевания, которые часто поражают почки, но встречаются относительно редко. Как правило, они проявляются поражением сначала других органов и систем, уточнил эксперт.

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Какие признаки могут указывать на проблемы с почками

На ранних стадиях заболевания почек могут вообще не вызывать выраженных симптомов. Человек может чувствовать себя нормально, хотя изменения уже можно обнаружить по анализам крови и мочи.

Клиническое проявление поражения почек — образование пены в моче. Это косвенный признак примеси белка, который попадает в мочу при повреждении фильтрующего аппарата. Следующий симптом — развитие отеков на лице по утрам. При появлении одного из описанных признаков стоит обратиться к терапевту рассказал Саад

Астафуров перечислил и другие изменения, которые должны насторожить:

заметное увеличение или уменьшение количества мочи;

частые ночные позывы;

появление крови в моче;

повышение артериального давления, которое раньше не было характерно;

необъяснимая слабость.

“При появлении крови в моче, резком уменьшении ее количества, выраженных отеках, сильной боли в пояснице, особенно в сочетании с температурой, тошнотой или нарушением мочеиспускания, откладывать обращение за медицинской помощью не стоит”, — подчеркнул врач.

Как сохранить здоровье почек

Для сохранения функции почек необходимо придерживаться умеренности в пище, контролировать артериальное давление, избегать бессистемного употребления лекарственных препаратов. Об этом рассказал онколог-уролог Антон Саад.