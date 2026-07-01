Выплаты и льготы детям участников СВО в 2026 году

Помимо льгот для участников СВО в 2026, для их детей также предусмотрены пособия. Речь идет о пособиях, направленных на помощь российским семьям. В этом материале — актуальная информация о выплатах и порядке их получения.

Кто имеет право на пособия

Кто может рассчитывать на поддержку в 2026 году:

несовершеннолетние;

студенты очной формы обучения (до 23 лет);

дети с инвалидностью, если статус установлен до 18 лет.

Часть мер поддержки предоставляется после подтверждения статуса участника СВО или члена его семьи. С 2026 года регионам рекомендовано предоставлять базовые меры поддержки независимо от даты и места заключения контракта, однако конкретный порядок оформления по-прежнему определяется регионом.

Какие льготы положены детям погибших, пропавших без вести и пленных в ходе СВО

Детям, погибших, пропавших без вести или оказавшихся в плену, положены дополнительные меры социальной поддержки. Эти льготы предоставляются сверх базовых социальных гарантий и назначаются с учетом конкретных обстоятельств. Размер и условия выплат регулируются федеральными и региональными нормативами.

О льготах для детей участников СВО по контракту

Дети участников специальной военной операции, проходящих службу по контракту, имеют право на получение социальной поддержки. Перечень и объем льгот для детей участников СВО определяется в зависимости от юридического статуса военнослужащего и условий его участия в СВО. Например, послабления в образовательном секторе, бесплатное лечение и лекарства, отдых, льготы на ЖКХ через родителей.

Какие льготы положены детям участников СВО

Основные виды льгот для детей участников специальной военной операции

Государственная поддержка включает в себя как социальную, так и экономическую помощь на федеральном и региональном уровнях.

Семьям участников СВО дается право на упрощенный прием в школы, детские сады и оздоровительные лагеря, доступ к медицинскому обслуживанию, социальной защите, юридическую помощь и программам жилищного обеспечения.

Льготы для детей участников СВО на федеральном и региональном уровнях

Актуальную информацию о доступных мерах поддержки можно найти на портале госуслуг, сайтах региональных властей и в органах соцзащиты по месту жительства.

По уровням действия:

федеральные (единые по всей стране);

региональные (устанавливаются субъектами РФ);

муниципальные (предоставляются на уровне городов и районов).

С 15 мая 2026 года регионам рекомендован единый базовый набор мер поддержки для участников СВО и членов их семей. В него входят, в частности, первоочередное зачисление детей в детские сады, школы и группы продленного дня, компенсация или освобождение от платы за детский сад и продленку, бесплатные дополнительные занятия, бесплатное питание для школьников и студентов колледжей, льготные путевки в лагеря, бесплатная юридическая и психологическая помощь, а также медицинская и санаторно-курортная поддержка.

Какие льготы при поступлении в учебные заведения

Льготы для детей участников СВО при поступлении в вузы

Детям участников СВО в российских вузах положена отдельная квота — не менее 10% от общего числа бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Прием детей участников СВО при поступлении в вуз осуществляется как сразу, так и через перевод с коммерческого на бюджетное отделение при наличии свободных мест.

Порядок поступления зависит от категории. Дети погибших, умерших вследствие увечья или заболевания, полученных при участии в СВО, а также дети отдельных категорий Героев и кавалеров орденов Мужества могут поступать в пределах отдельной квоты без вступительных испытаний, кроме дополнительных испытаний творческой или профессиональной направленности. Для остальных детей участников СВО поступление в пределах квоты проходит по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний вуза.

Министерство науки и высшего образования рекомендовало вузам оказывать расширенную поддержку детям военнослужащих: назначать стипендии на весь период обучения, снижать плату за учебу, предоставлять места в общежитиях.

Студенты из семей участников СВО могут претендовать на перевод с платного обучения на бюджет при наличии вакантных бюджетных мест, если у них нет академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

Какие льготы при приеме в колледжи, училища, кадетские корпуса

Дети участников СВО имеют приоритетное право на зачисление в колледжи, техникумы и кадетские корпуса вне зависимости от среднего балла аттестата. Это право закреплено в федеральном законе [1] и распространяется на все субъекты РФ. Также возможно зачисление без вступительных испытаний.

При прикреплении к детскому саду и к школе

Согласно Федеральному закону «О статусе военнослужащих» [2], дети граждан, проходящих службу в зоне специальной военной операции, обладают правом на приоритетное зачисление в государственные и муниципальные детские сады и школы. В случае увольнения военнослужащего, ребенку должно быть предоставлено место в образовательной организации или оздоровительном лагере в течение 30 календарных дней. Если родитель погиб в ходе боевых действий или скончался вследствие травм, полученных в рамках СВО, ребенок зачисляется в детский сад или школу вне очереди. Это правило распространяется исключительно на учреждения, находящиеся в ведении государства или муниципалитетов.

Меры социальной поддержки охватывают не только родных детей участников СВО, но и усыновленных, удочеренных, а также тех, кто находится под их опекой, попечительством или в приемной семье. Под льготы попадают дети мобилизованных граждан, контрактников и добровольцев. Для обеспечения доступности и удобства, зачисление детей осуществляется преимущественно по месту жительства семьи военнослужащего. Это позволяет минимизировать логистические сложности для родителей или опекунов.

Другие образовательные поддержки

Бесплатное питание и проезд для школьников

В рамках государственной поддержки семей с детьми на территории Российской Федерации реализуются меры, направленные на снижение финансовой нагрузки и обеспечение равного доступа к образованию и социальным услугам.

Бесплатное питание детям участников СВО предоставляется в школах в рамках федеральных и региональных мер. По базовому набору региональных мер 2026 года бесплатное питание рекомендуется предоставлять школьникам и студентам колледжей из семей участников СВО.

В ряде регионов детям участников СВО предоставляется бесплатный или льготный проезд в городском и пригородном транспорте. Это региональная или муниципальная мера, поэтому условия зависят от места жительства.

Эти меры поддержки направлены на обеспечение равных условий получения образования и снятие части затрат с родителей и законных представителей несовершеннолетних.

Льготы для детей участников СВО на обучение и стипендии

В ряде субъектов Российской Федерации предусмотрены региональные предложения для обучающихся, включая стипендии для школьников и студентов, компенсации за платное обучение в образовательных учреждениях, возможность бесплатного посещения кружков, секций, домов творчества и спортивных школ. Эти меры способствуют расширению доступа к дополнительному образованию, развитию творческих и спортивных способностей детей, а также помогают родителям оптимизировать расходы на внеурочные активности.

Поездки в лагеря и санатории

В целях укрепления здоровья несовершеннолетних детей действует программа предоставления бесплатных путевок в оздоровительные лагеря и санаторные учреждения. Путевки предоставляются как в летний период, так и в течение учебного года, особенно в периоды межсезонья.

Программа включает:

организацию трансфера до места отдыха;

полный комплекс медицинских, оздоровительных и рекреационных услуг;

Перечень пособий, которые даются детям участников СВО, зависит от региона проживания.

В связи с этим рекомендуется:

обращаться в органы социальной защиты населения;

получать информацию через многофункциональные центры (МФЦ);

проверять данные на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ.

Актуальная информация позволит своевременно воспользоваться мерами поддержки и оформить необходимые документы.

Выплаты и пособия детям участников СВО в 2026

Единовременные и ежемесячные выплаты детям, если отец на СВО

Родственники мобилизованных получают пособие по упрощенной процедуре — без учета дохода самого военнослужащего. Единое пособие на детей, как правило, назначается на 12 месяцев. Размер составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе и зависит от нуждаемости семьи.

Все выплаты мобилизованным, добровольцам, контрактникам и их родственникам не облагаются налогом на доходы. Кроме того, родственники погибших или пропавших без вести получают компенсацию за оплату ЖКХ в размере 60%, включая услуги связи. Также им доступны санаторно-курортное лечение и бесплатное медицинское обслуживание.

Также единовременное пособие положено беременной жене военнослужащего, срок беременности которой составляет не менее шести месяцев. Это касается только жен тех военнослужащих, кто служит по призыву. Размер пособия: 45 054,24 руб.

Какую компенсацию дают детям погибших участников СВО

В рамках действующего законодательства Российской Федерации предусмотрен комплекс мер социальной поддержки детям погибших участников специальной военной операции. Эти меры направлены на обеспечение устойчивого материального положения родственников погибших военнослужащих.

После индексации с 1 апреля 2026 года социальная пенсия по случаю потери кормильца составляет 9 424,12 рубля. Для детей, потерявших обоих родителей, а также для детей умершей одинокой матери предусмотрен повышенный размер — 18 848,32 рубля.

Дополнительно назначается пенсия по потере кормильца ветеранам — в частности, дети, вдовы и родители погибших ветеранов получают ежемесячно 2500,01 руб., в рамках соответствующего статуса.

С 2026 года ежемесячное пособие детям погибших военнослужащих составляет 3 311,15 рубля на ребенка. Пособие оформляется через органы социальной защиты населения по месту жительства и выплачивается до достижения ребёнком 18 лет (или до окончания очного обучения — до 23 лет).

В случае гибели военнослужащего выплаты разделяются по основаниям: президентская выплата — 5 млн рублей, отдельное федеральное единовременное пособие членам семьи погибшего военнослужащего — 5 524 892,57 рубля, а также страховая выплата — 3 683 261,71 рубля. Эти выплаты имеют разные правовые основания и порядок распределения между получателями.

Медицинская и социальная помощь

Бесплатное медицинское обслуживание и лекарства

Медицинская помощь и лекарственное обеспечение:

бесплатное амбулаторное и стационарное медицинское обслуживание в государственных и муниципальных медицинских организациях;

предоставление льготных или полностью бесплатных лекарственных препаратов по назначению лечащего врача;

организация диспансерного наблюдения при наличии хронических или тяжелых заболеваний;

предоставление путевок в санаторно-курортные учреждения по медицинским показаниям.

С 2026 года в числе базовых региональных мер также рекомендуется предусматривать бесплатную психологическую и психотерапевтическую помощь, бесплатную юридическую помощь, внеочередное оказание медицинской помощи и санаторно-курортное лечение при наличии показаний.

О психологической помощи и юридических льготах для детей участников СВО

В рамках комплекса мер социальной помощи детям участников специальной военной операции, наряду с медицинскими льготами и компенсациями, предусмотрены психологические и юридические льготы, направленные на поддержку семей военнослужащих в условиях повышенного стресса и правовой неопределенности.

Органы социальной защиты населения и подведомственные учреждения предоставляют бесплатные психологические консультации для детей и членов семей участников СВО. Работа ведётся квалифицированными специалистами, включая клинических психологов и педагогов-психологов, с учетом возраста, психоэмоционального состояния и индивидуальных потребностей ребенка.

Основные направления психологической поддержки:

помощь в преодолении тревожных и стрессовых состояний у детей военнослужащих;

адаптация к изменениям в семейной структуре, связанным с отсутствием родителя;

сопровождение в период утраты (в случае гибели военнослужащего);

стабилизация эмоционального фона и профилактика посттравматических состояний.

Психологическая помощь детям участников СВО предоставляется как очно, в центрах социальной помощи, так и дистанционно — в формате онлайн-консультаций.

Одновременно с эмоциональной поддержкой семьи военнослужащих могут воспользоваться юридической помощью по вопросам получения льгот и социальных гарантий.

Основные виды правовой поддержки:

разъяснение законодательства в области социальной защиты военнослужащих и их семей;

помощь в оформлении социальных выплат, пособий, компенсаций и пенсий по потере кормильца;

сопровождение при подаче заявлений в органы социальной защиты;

консультации по вопросам опеки, наследования, жилья и имущественных прав в случае гибели или ранения военнослужащего.

Юридическая помощь детям и родственникам участников СВО оказывается как на бесплатной основе в центрах правовой поддержки, так и при участии региональных общественных организаций, уполномоченных по правам ребёнка и адвокатских объединений.

Как оформить льготы и выплаты

Перечень документов для оформления льгот

Для оформления большинства льгот понадобятся: паспорт, удостоверение ветерана боевых действий (выдается военкоматом), справка об участии в СВО (доступна через Госуслуги, МФЦ или военкомат). В ряде случаев могут потребоваться дополнительные документы — СНИЛС, ИНН, справка о семейном составе, выписка из ЕГРН. Рекомендуется заранее загрузить все доступные сведения и сканы документов в личный кабинет на портале Госуслуг.

Состав документов зависит от льготы и региона.

Проверка доступных мер поддержки

Информацию о положенных льготах можно получить тремя способами:

записаться на консультацию к юристу, который поможет собрать перечень всех преференций; обратиться в военкомат (там предоставляют справки и консультируют, но нагрузка на учреждение высокая); воспользоваться разделом "Меры поддержки для защитников Отечества"[3] на портале Госуслуг.

Куда обращаться для получения льгот и выплат

Для оформления льгот можно обратиться в МФЦ, воспользоваться порталом «Госуслуги» или подать заявление в органы социальной защиты по месту жительства. Большинство мер поддержки начинают действовать автоматически после призыва, без необходимости подачи отдельного заявления — например, налоговые льготы предоставляются без заявки.

Некоторые льготы, особенно связанные с финансовыми обязательствами, оформляются по заявлению. В случае участия в СВО можно запросить кредитные каникулы, предоставив в банк документы, подтверждающие начало службы.

Льготы детям участникам СВО в регионах

В ряде регионов действуют дополнительные меры поддержки — бесплатный проезд, медикаменты, санаторные путевки, питание и выплаты детям. Часто местные власти сами формируют списки, но если с вами не связались спустя несколько месяцев, стоит обратиться в военкомат за подтверждением призыва, а затем — в местную администрацию для включения в реестр получателей льгот.

Льготы детям участников СВО в Москве и МО

Москва

По состоянию на 25 июня 2026 года в Москве продолжает работать Единый центр поддержки участников СВО и их семей по адресу: Береговой проезд, д. 8, стр. 2. Центр помогает с вопросами выплат, образования, социальной поддержки, юридической и психологической помощи.

На основании Указа Мэра Москвы в столице предусмотрен следующий перечень льгот для детей мобилизованных, контрактников и добровольцев, участвующих в СВО:

Приоритетное зачисление в детский сад с 1,5 лет;

Внеочередной перевод в другой детский сад или школу, находящиеся ближе к месту проживания семьи;



Освобождение от оплаты за посещение муниципальных и городских дошкольных учреждений;

Бесплатное горячее питание дважды в день для учеников 1–11 классов городских и муниципальных школ;

Бесплатный обед для студентов колледжей;

Приоритет при зачислении в группы продленного дня для школьников 1–6 классов, а также освобождение от платы за посещение продленки;

Бесплатные кружки и секции в учреждениях дополнительного образования, подведомственных городским органам власти и органам местного самоуправления.

Московская область

В Подмосковье детям участников СВО также предоставляется ряд социальных льгот. Они распространяются на семьи военнослужащих, проходящих службу по контракту, мобилизованных граждан и добровольцев.

К числу ключевых мер поддержки в 2026 году относятся:

Отмена родительской платы за детские сады;

Бесплатное двухразовое питание в школах;

Бесплатное посещение продленки, кружков и секций в образовательных учреждениях;

Бесплатное питание один раз в день для школьников и студентов колледжей;

Бесплатный отдых в лагерях;

В отдельных случаях — дополнительные региональные выплаты семьям погибших участников СВО.

Уточнить порядок предоставления конкретных мер поддержки, а также перечень необходимых документов можно в местных органах социальной защиты населения или на официальных порталах города Москвы и Московской области.

Региональные выплаты и программы поддержки

Каждый субъект РФ вправе устанавливать собственные меры поддержки — региональные выплаты, скидки на коммунальные услуги, бюджетные места в местных вузах и колледжах.

Во многих субъектах Российской Федерации для детей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в СВО, предусмотрены различные меры социальной поддержки. Чаще всего это денежные выплаты: единовременные, регулярные или адресные. Конкретные условия — возраст ребенка, статус участника СВО (действующий, погибший, заболевший), а также поводы для предоставления помощи (например, учебный год, поступление в вуз, тяжелая жизненная ситуация) — определяются региональными нормативными актами.

В дополнение к мерам федерального уровня, регионы России реализуют собственные инициативы социальной поддержки:

Центральный федеральный округ — предоставление бесплатного проезда на общественном транспорте, возмещение расходов на детские спортивные секции и кружки.

Северо-Западный регион — праздничные выплаты, организация бесплатных экскурсий и участие в культурных мероприятиях.

Южный федеральный округ — субсидированные путевки в детские лагеря на Черноморском побережье, а также предоставление дополнительной материальной поддержки.

Уральский регион — бесплатные программы дополнительного образования и профессионального самоопределения.

Актуальные данные о региональных мерах поддержки размещаются на официальных ресурсах органов власти субъектов РФ.

Где искать информацию по региональным льготам

Региональные меры поддержки нужно проверять не только на сайтах соцзащиты, но и в региональных перечнях базовых мер поддержки участников СВО и членов их семей. Чтобы получить достоверные и актуальные сведения, рекомендуется использовать следующие официальные источники:

Сайты региональных органов власти — на порталах администраций субъектов РФ публикуются нормативные акты, перечни предоставляемых льгот и порядок их получения.

Учреждения социальной защиты населения — на сайтах и в отделениях соцзащиты можно узнать о мерах поддержки в сфере образования, медицины, досуга и других направлениях.

Многофункциональные центры (МФЦ) — специалисты МФЦ предоставляют консультации и помогают оформить необходимые документы на льготы и выплаты.

Портал Госуслуг — в региональных разделах платформы можно найти сведения о доступных услугах, подать заявления и отслеживать статус рассмотрения обращений.

Перед обращением рекомендуется уточнить перечень необходимых документов и возможные способы подачи заявлений очно, через портал или по почте.

Источники: