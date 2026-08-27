Стать почетным донором человек может, только если у него нет противопоказаний и он сдаст несколько литров крови. Сегодня мы поднимем тему донорства и расскажем, как спасти жизнь другому человеку и получить за это льготы и денежные выплаты.

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Сколько крови нужно сдать чтобы получить нагрудный знак "Почетный донор России"

Почетный донор — это человек, который сдает кровь и ее компоненты на регулярной основе. Отличительный нагрудный знак и полагающееся удостоверение сможет получить тот, кто в общей сложности за жизнь бесплатно сдал:

цельную кровь 40 и больше раз;

кровь и ее компоненты 25 и больше раз, плазму — 15 и более (от 40 раз в сумме);

плазму больше 60 раз;

плазму больше 35 раз, кровь и ее компоненты — не менее 25 раз (от 60 раз в сумме).

Нагрудные знаки вручает Министерство здравоохранения (Минздрав РФ) по представлению исполнительных органов в сфере охраны здоровья, но только единожды. Даже в случае потери либо порчи знака повторное награждение проводиться не будет. Если же утеряно либо испорчено удостоверение донора, то будет выдан его дубликат.

Попасть в список можно после обращения в учреждение Службы крови по месту жительства. Не забудьте паспорт и документы, чтобы подтвердить свою личность и факт сдачи крови или ее компонентов бесплатно:

справка по форме № 448-25/у о количестве крово- и плазмодач;

карточка донора по форме № 405-05/у;

справка из архива о награждении нагрудным знаком "Почетный донор России". (или СССР)

Федеральные выплаты и льготы

Почетные доноры в России получают:

денежную выплату — она индексируется ежегодно. В 2026 году сумма составляет 19 497,68 рубля;

оплачиваемый отпуск в удобное время года (каждый год, но с учетом трудового законодательства);

приоритет в момент приобретения (по месту учебы либо работы) льготных путевок с целью санаторно-курортного лечения;

медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) вне очереди.

Важно: в число донаций не записывают те случаи, когда донор получил за сдачу крови и ее компонентов какую-либо сумму денег.

Региональные льготы для почетных доноров

Российские регионы сами определяют, будут ли введены дополнительные льготы и выплаты почетным донорам и каков размер их будет. Но обладатель должен жить и иметь постоянную прописку в том регионе, где желает получать субсидии.

В Москве

скидки 50% на обязательные лекарственные препараты;

"Карта москвича", которая дает в том числе и скидку до 10% от предприятий в сфере обслуживания населения;

скидки 50% на ЖКУ (но в пределах социальной нормы);

бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси и маршруток);

проезд в ж/д транспорте в пригороде (вне Малого кольца);

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в государственных стоматологиях (без учета стоимости металлокерамики / драгметаллов и если есть соответствующее направление от врача).

В Санкт-Петербурге

льготный именной проездной на месяц на общественный транспорт (метро, автобус, троллейбус, трамвай).;

скидка на проезд в пригородных автобусах каждый год с 27 апреля по 31 октября (10% от тарифа);

скидки 50% на обязательные лекарственные средства.

Особенности региональных льгот в своем городе можно узнать, если обратиться в местный орган социальной защиты.

Как получить

Для получения льгот и выплат за донации необходимо совершить еще несколько действий. Если донор сдавал кровь в одном и том же учреждении Службы крови, то работник скажет о достижении необходимого количества донаций. После достаточно написать заявление на имя главного врача.

Если же кровь или плазму донор сдавал в разных организациях, то потребуются заявление и справки по форме 448-05/у с печатями учреждений, подтверждающие каждую безвозмездную сдачу.

Важно: книжку "Удостоверение донора СССР" раньше выдавали лишь в качестве памятки донорам с отметками о датах, количестве и виде донаций, поэтому в список документов, которые могут подтвердить факт сдачи крови или плазмы на безвозмездной основе, книжка не входит.

Минздрав РФ обязан издать приказ о награждении донора нагрудным знаком в течение 45 календарных дней с момента получения списков граждан, представленных к награждению. Также в течение 15 дней ведомству необходимо передать удостоверение и нагрудный знак в исполнительный орган субъекта, который предоставил списки.

Награждение производится в торжественной обстановке исполнительным органом не позднее 30 календарных дней с момента получения знака и удостоверения. Все права на получение положенных мер социальной поддержки озвучиваются во время награждения.

Вся ответственность за достоверность информации и представление к награждению знаком лежит на плечах должностных лиц исполнительных органов субъекта РФ в сфере охраны здоровья. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 1228 "О порядке награждения доноров крови и (или) ее компонентов нагрудным знаком".

Права и обязанности почетных доноров крови

Почетный донор имеет право:

сдавать кровь на безвозмездной основе;

получать информацию о своем здоровье после проведения медобследования;

рассчитывать на сохранение здоровья во время сдачи;

претендовать на получение информации о возможных последствиях от донорства;

получать компенсацию вреда, если он был нанесен здоровью во время сдачи крови;

требовать реализацию господдержки, установленной российскими законами;

претендовать на дополнительный оплачиваемый выходной день – один выходной в день сдачи и один – в любой другой день (выходной можно включить в оплачиваемый отпуск).

Сколько крови нужно сдавать за один раз? Во время каждой донации нужно сдавать порядка 450 мл, или 10% от общего объема крови.

Также он обязан

предъявлять свой паспорт или другой удостоверяющий личность документ;

сообщать сотрудникам центра забора крови информацию об употреблении любых психотропных веществ, о перенесенных за последний год операциях и работе на вредном производстве, а также о перенесенных инфекционных заболеваниях.

Если гражданин решит скрыть важную для донорства информацию и в итоге это причинит вред здоровью получателям, то донор будет нести за это ответственность. И неважно, сдавал человек кровь или плазму за деньги или на безвозмездной основе – отвечать в любом случае придется по действующему закону.

Часто задаваемые вопросы