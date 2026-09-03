Собрали все актуальные способы, как можно получить консультацию, нашли рабочие каналы связи для смежных сервисов и рассказали, как быстрее всего связаться со службой поддержки "Яндекса" в зависимости от проблемы.

Контакты поддержки по сервисам "Яндекса"

Горячая линия "Плюса": "Кинопоиск" и "Музыка"

В сервисе "Яндекс Плюс" нет отдельного телефона горячей линии: вопросы решаются через чат на сайте plus.yandex.ru (ежедневно с 9.00 до 21.00 мск) или по почте plus@support.yandex.ru.

Для чата нужен вход в аккаунт, в сообщении нужно указать номер платежа, дату и суть проблемы. Система помогает распределять запросы, а при сложных вопросах подключается оператор. Почта подходит для несрочных обращений с приложенными скриншотами и чеками, ответ приходит в течение суток; в письме нужно указать логин, телефон, описание проблемы и время сбоя (отправлять можно с любого ящика).

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Горячая линия "Яндекс ID": почта и аккаунт

Все вопросы по авторизации и регистрации решаются через сайт https://yandex.ru/id/about. Нужно войти в аккаунт (кнопка "Войти" в правом верхнем углу; без номера телефона — экспресс-регистрация по sms). После входа в меню (три полосы) выбрать "Поддержка" — сначала покажется база знаний с типовыми ответами. Если нужного нет, нажать "Остались вопросы": откроется чат с роботом, который при сложных запросах переключает на живого специалиста.

Линия "Яндекс Go": такси и доставка

"Яндекс Go" (такси и доставка): +7 (499) 705‑88‑88 (бесплатно только для Москвы и области, номера 8 800 нет). Альтернатива — форма обратной связи на сайте или в приложении.

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"Яндекс Еда" (доставка еды и продуктов):

клиенты: 8 (800) 600‑12‑10 (бесплатно по России), love@eda.yandex.ru, чат в приложении;

партнеры: 8 (800) 600‑13‑10, rest@eda.yandex.ru;

курьеры: тот же 8 (800) 600‑13‑10 или страница в личном кабинете;

для Казахстана: +7 (727) 347‑00‑02 (круглосуточно).

Горячая линия “Яндекс Директ” и рекламные сервисы

Федеральный бесплатный номер — 8 (800) 234‑24‑80. Это горячая линия "Директа": по номеру помогут с настройками, бюджетом и сбоями. Онлайн‑инструменты в кабинете тоже доступны, но для срочных вопросов телефон — основной канал службы поддержки.

Горячая линия "Яндекс Пэй": сплит и платежи

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Круглосуточная поддержка:

для всех регионов РФ: 8 (800) 250‑66‑99 и 8 (800) 700‑22‑99 (бесплатно);

для Москвы и области, а также звонков из‑за рубежа: +7 495 197‑86‑86 (для москвичей и области — бесплатно, для остальных — по тарифу оператора).

Номера работают без выходных. Помогают со сплитом, пополнением и выпуском карт.

Горячая линия "Яндекс Карты": навигатор и организации

Круглосуточный номер +7 (495) 739‑70‑00, дополнительный — +7 (495) 974‑35‑81. Также можно отправить запрос через приложение или сайт (кнопка справа вверху).

Есть ли единый телефон "Яндекса"

У "Яндекса" есть единый контактный центр: 8 800 250‑96‑39 (бесплатно по РФ, круглосуточно).

Для некоторых сервисов (например, "Яндекс Плюс") телефонной линии нет, только чат или почта. У каждого сервиса своя помощь: такси, карты, реклама, еда — так специалисты лучше разбираются в своей области, а способы связи подбираются под задачи.

Если вопрос по конкретному сервису, стоит сразу идти в его раздел “Помощь”. Звонить стоит при срочных финансовых проблемах, подозрении на взлом или когда вопрос нельзя отложить (например, не уехать на такси). В приложениях часто есть кнопка "Позвонить". Можно писать в чат или заполнить форму, если вопрос несрочный.

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Как написать в службу поддержки "Яндекса"

Через официальный сайт и раздел "Справки"

"Яндекс Справка" на официальном сайте — основной инструмент для самостоятельного поиска ответов через строку поиска. Если готовых решений нет, в этом же разделе можно найти номер службы поддержки и перейти от инструкций к общению со специалистом, не покидая страницу.

Через личный кабинет

Для авторизованных пользователей в большинстве сервисов доступны: форма обратной связи (в разделе "Справка"/"Поддержка"), чат со специалистом (в Поиске — с 9.00 до 21.00, в доставке — в кабинете, сначала бот, затем консультант) и кнопка "Связаться с поддержкой" (в "Помощи" или "Настройках").

Через мобильное приложение

Если проблема в работе приложения, стоит отправить обращение прямо из него — это ускоряет реакцию и дает специалистам данные об устройстве.

"Яндекс — с Алисой":

Android: профиль → "Обратная связь";

iOS: профиль → "Помощь" → "Написать на почту".

"Яндекс Почта": смахнуть влево → "Справка и поддержка" → "Проблема" → выбрать тему и описать ситуацию.

В других приложениях (Браузер, ID, Станция и др.) тоже есть форма обратной связи.

Через электронную почту

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Для вопросов по платежам и задолженностям есть ящик info@balance.yandex.ru.

По каким вопросам помогает поддержка "Яндекса"

Поддержка "Яндекса" охватывает все: от входа в аккаунт до бизнес-документов, но решение зависит от сервиса.

Основные категории:

Аккаунт и вход. Восстановление пароля, поиск логина, смена номера, разблокировка. Канал — чат или форма на странице "Яндекс ID".

Платежи и подписки. Отключение тарифов, возвраты за ошибочные списания, возврат средств за Плюс, отмена автопродления. Требуется письменное обращение с логином и тарифом.

Заказы, поездки, доставка. Отмена заказа, проблемы с активной поездкой или доставкой, статус и возвраты. Для срочного — горячая линия в приложении.

Реклама и бизнес. Загрузка документов, поиск договоров и актов, изменение реквизитов, заказ копий. Каналы — личный кабинет и почта (например, cloud@support.yandex.ru для облачных сервисов).

Когда поддержка "Яндекса" не сможет помочь

Даже если дозвониться до специалиста или отправить запрос, поддержка не всегда сможет помочь. Это касается трех ситуаций: вопросы к сторонним партнерам, обращения без идентификаторов аккаунта или заказа и проблемы с банками или операторами связи.

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Как подготовить обращение в поддержку

Для обращения понадобится указать логин / номер мобильного, номер заказа или платежа, пошаговое описание действий, точный текст ошибки и модель устройства. Также нужно сформулировать суть вопроса, приложить скриншоты ошибки, интерфейса, чека или версии приложения. Отправлять обращение нужно только через официальную форму — нельзя передавать полные данные карты или пароли: их никогда не запрашивают.

Номера телефонов лучше брать только с официального сайта или использовать приложения для связи. Не стоит перезванивать по номерам, указанным в sms. Для дополнительной проверки номер можно посмотреть через определитель "Яндекса", а адрес отправителя письма — убедиться, что он относится к доменам @support.yandex.ru или @yandex-team.ru. При запросе пароля или кода безопасности разговор следует прекратить.

Время ответа и работа специалистов

Время ответа зависит от сервиса, времени суток и канала. В чате — 3–5 минут (операторы работают в основном с 9.00 до 21.00 мск, у некоторых сервисов с 10 до 18 часов). Для бизнес‑клиентов — 15–30 минут, заявки на почте — до 3 часов. Чтобы переключиться с бота на человека, следует написать "Соединить с оператором" и выбрать тему.

Частые вопросы