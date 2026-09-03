Собрали все актуальные способы, как можно получить консультацию, нашли рабочие каналы связи для смежных сервисов и рассказали, как быстрее всего связаться со службой поддержки "Яндекса" в зависимости от проблемы.
Контакты поддержки по сервисам "Яндекса"
Горячая линия "Плюса": "Кинопоиск" и "Музыка"
В сервисе "Яндекс Плюс" нет отдельного телефона горячей линии: вопросы решаются через чат на сайте plus.yandex.ru (ежедневно с 9.00 до 21.00 мск) или по почте plus@support.yandex.ru.
Для чата нужен вход в аккаунт, в сообщении нужно указать номер платежа, дату и суть проблемы. Система помогает распределять запросы, а при сложных вопросах подключается оператор. Почта подходит для несрочных обращений с приложенными скриншотами и чеками, ответ приходит в течение суток; в письме нужно указать логин, телефон, описание проблемы и время сбоя (отправлять можно с любого ящика).
Горячая линия "Яндекс ID": почта и аккаунт
Все вопросы по авторизации и регистрации решаются через сайт https://yandex.ru/id/about. Нужно войти в аккаунт (кнопка "Войти" в правом верхнем углу; без номера телефона — экспресс-регистрация по sms). После входа в меню (три полосы) выбрать "Поддержка" — сначала покажется база знаний с типовыми ответами. Если нужного нет, нажать "Остались вопросы": откроется чат с роботом, который при сложных запросах переключает на живого специалиста.
Линия "Яндекс Go": такси и доставка
"Яндекс Go" (такси и доставка): +7 (499) 705‑88‑88 (бесплатно только для Москвы и области, номера 8 800 нет). Альтернатива — форма обратной связи на сайте или в приложении.
"Яндекс Еда" (доставка еды и продуктов):
- клиенты: 8 (800) 600‑12‑10 (бесплатно по России), love@eda.yandex.ru, чат в приложении;
- партнеры: 8 (800) 600‑13‑10, rest@eda.yandex.ru;
- курьеры: тот же 8 (800) 600‑13‑10 или страница в личном кабинете;
- для Казахстана: +7 (727) 347‑00‑02 (круглосуточно).
Горячая линия “Яндекс Директ” и рекламные сервисы
Федеральный бесплатный номер — 8 (800) 234‑24‑80. Это горячая линия "Директа": по номеру помогут с настройками, бюджетом и сбоями. Онлайн‑инструменты в кабинете тоже доступны, но для срочных вопросов телефон — основной канал службы поддержки.
Горячая линия "Яндекс Пэй": сплит и платежи
Круглосуточная поддержка:
- для всех регионов РФ: 8 (800) 250‑66‑99 и 8 (800) 700‑22‑99 (бесплатно);
- для Москвы и области, а также звонков из‑за рубежа: +7 495 197‑86‑86 (для москвичей и области — бесплатно, для остальных — по тарифу оператора).
Номера работают без выходных. Помогают со сплитом, пополнением и выпуском карт.
Горячая линия "Яндекс Карты": навигатор и организации
Круглосуточный номер +7 (495) 739‑70‑00, дополнительный — +7 (495) 974‑35‑81. Также можно отправить запрос через приложение или сайт (кнопка справа вверху).
Есть ли единый телефон "Яндекса"
У "Яндекса" есть единый контактный центр: 8 800 250‑96‑39 (бесплатно по РФ, круглосуточно).
Для некоторых сервисов (например, "Яндекс Плюс") телефонной линии нет, только чат или почта. У каждого сервиса своя помощь: такси, карты, реклама, еда — так специалисты лучше разбираются в своей области, а способы связи подбираются под задачи.
Если вопрос по конкретному сервису, стоит сразу идти в его раздел “Помощь”. Звонить стоит при срочных финансовых проблемах, подозрении на взлом или когда вопрос нельзя отложить (например, не уехать на такси). В приложениях часто есть кнопка "Позвонить". Можно писать в чат или заполнить форму, если вопрос несрочный.
Как написать в службу поддержки "Яндекса"
Через официальный сайт и раздел "Справки"
"Яндекс Справка" на официальном сайте — основной инструмент для самостоятельного поиска ответов через строку поиска. Если готовых решений нет, в этом же разделе можно найти номер службы поддержки и перейти от инструкций к общению со специалистом, не покидая страницу.
Через личный кабинет
Для авторизованных пользователей в большинстве сервисов доступны: форма обратной связи (в разделе "Справка"/"Поддержка"), чат со специалистом (в Поиске — с 9.00 до 21.00, в доставке — в кабинете, сначала бот, затем консультант) и кнопка "Связаться с поддержкой" (в "Помощи" или "Настройках").
Через мобильное приложение
Если проблема в работе приложения, стоит отправить обращение прямо из него — это ускоряет реакцию и дает специалистам данные об устройстве.
"Яндекс — с Алисой":
- Android: профиль → "Обратная связь";
- iOS: профиль → "Помощь" → "Написать на почту".
- "Яндекс Почта": смахнуть влево → "Справка и поддержка" → "Проблема" → выбрать тему и описать ситуацию.
В других приложениях (Браузер, ID, Станция и др.) тоже есть форма обратной связи.
Через электронную почту
Для вопросов по платежам и задолженностям есть ящик info@balance.yandex.ru.
По каким вопросам помогает поддержка "Яндекса"
Поддержка "Яндекса" охватывает все: от входа в аккаунт до бизнес-документов, но решение зависит от сервиса.
Основные категории:
- Аккаунт и вход. Восстановление пароля, поиск логина, смена номера, разблокировка. Канал — чат или форма на странице "Яндекс ID".
- Платежи и подписки. Отключение тарифов, возвраты за ошибочные списания, возврат средств за Плюс, отмена автопродления. Требуется письменное обращение с логином и тарифом.
- Заказы, поездки, доставка. Отмена заказа, проблемы с активной поездкой или доставкой, статус и возвраты. Для срочного — горячая линия в приложении.
- Реклама и бизнес. Загрузка документов, поиск договоров и актов, изменение реквизитов, заказ копий. Каналы — личный кабинет и почта (например, cloud@support.yandex.ru для облачных сервисов).
Когда поддержка "Яндекса" не сможет помочь
Даже если дозвониться до специалиста или отправить запрос, поддержка не всегда сможет помочь. Это касается трех ситуаций: вопросы к сторонним партнерам, обращения без идентификаторов аккаунта или заказа и проблемы с банками или операторами связи.
Как подготовить обращение в поддержку
Для обращения понадобится указать логин / номер мобильного, номер заказа или платежа, пошаговое описание действий, точный текст ошибки и модель устройства. Также нужно сформулировать суть вопроса, приложить скриншоты ошибки, интерфейса, чека или версии приложения. Отправлять обращение нужно только через официальную форму — нельзя передавать полные данные карты или пароли: их никогда не запрашивают.
Номера телефонов лучше брать только с официального сайта или использовать приложения для связи. Не стоит перезванивать по номерам, указанным в sms. Для дополнительной проверки номер можно посмотреть через определитель "Яндекса", а адрес отправителя письма — убедиться, что он относится к доменам @support.yandex.ru или @yandex-team.ru. При запросе пароля или кода безопасности разговор следует прекратить.
Время ответа и работа специалистов
Время ответа зависит от сервиса, времени суток и канала. В чате — 3–5 минут (операторы работают в основном с 9.00 до 21.00 мск, у некоторых сервисов с 10 до 18 часов). Для бизнес‑клиентов — 15–30 минут, заявки на почте — до 3 часов. Чтобы переключиться с бота на человека, следует написать "Соединить с оператором" и выбрать тему.
Частые вопросы
- 01Есть ли у "Яндекса" бесплатный номер 8 800?
— У "Яндекса" есть несколько бесплатных номеров 8 800 для разных целей, но единого для всех сервисов нет. 8 (800) 250‑96‑39 — общие вопросы, круглосуточно, 8 800 234‑24‑80 — рекламодателям, 8 (800) 600‑78‑11 — поддержка устройств (ежедневно с 7.00 до 24.00), 8 (800) 234‑99‑26 — рекламная подписка "Яндекс Бизнеса".
- 02Как связаться с живым оператором службы поддержки?
— Авторизованные пользователи могут связаться со специалистом поддержки "Яндекс Плюса" через онлайн-чат на сайте или в мобильном приложении. Сначала на вопрос отвечает робот. Если он не помогает, в чате можно написать "Нужен оператор". Сообщение “Зову на помощь” означает, что к чату подключается специалист. Повторно описывать проблему не требуется: оператор увидит историю переписки.
- 03Куда обращаться, если нет доступа к аккаунту?
— При потере доступа стоит попробовать восстановить пароль через страницу входа: ввести логин, выбрать подтверждение по sms, запасной почте или секретному вопросу. Если не выходит, заполнить анкету восстановления с точными регистрационными данными. Без них доступ не вернут — это защита от посторонних.