Японские мужские имена — это всегда небольшая история, зашифрованная в иероглифах. Одно и то же звучание может скрывать разные значения в зависимости от того, какими символами оно записано. Поэтому, отвечая на вопрос, какие существуют японские мужские имена, правильнее говорить не о фиксированном списке, а о системе — и в этой статье мы разберем ее по полочкам. Как устроены японские мужские имена В японском языке нет строгого деления имен на мужские и женские по окончанию, как, например, в русском. Пол имени задают сами иероглифы (кандзи) и их значение: мужские имена чаще включают кандзи, которые ассоциируются с силой, мужественностью, светом или природными стихиями. Значение имени определяется не звучанием, а тем, как оно записано: одно и то же чтение может передаваться разными иероглифами с разным смыслом. Поэтому утверждение “имя X означает Y” без указания конкретной записи иероглифов почти всегда будет неточным. Если имя состоит из нескольких кандзи, правильнее сначала разобрать значение каждого знака по отдельности, а затем — предложить возможную смысловую интерпретацию их сочетания. Некоторые именные элементы устроены сложнее, чем кажется на первый взгляд. Например, кандзи 雄 в первую очередь означает “самец”, “мужественный”, “выдающийся”, а значение “герой” появляется только в сочетаниях вроде 英雄, но не считается прямым значением одного иероглифа. А часто встречающийся в мужских именах элемент 郎 (Итиро, Дзиро, Сабуро) исторически связан со значениями “молодой мужчина”, “мужчина” и закрепился как именной элемент — сам по себе он не означает буквально “сын”. С 26 мая 2025 года в Японии действует норма, по которой чтение имени фиксируется в семейном реестре (косэки) в катакане, и это чтение должно иметь общепринятую связь с использованными кандзи. Иными словами, система японских имен остается гибкой, но родители не могут присвоить произвольному набору кандзи совершенно любое, никак не связанное с ними чтение. Популярные японские мужские имена Судя по данным ежегодных японских рейтингов имен новорожденных, в последние годы в верхних позициях часто оказываются имена с кандзи “свет”, “полет”, “простор”. Стоит учитывать, что разные рейтинги — например, Benesse/Tamahiyo и Meiji Yasuda — формируются по разным методикам и не всегда совпадают, а также что рейтинг чтений имени и рейтинг конкретных записей кандзи — это не одно и то же. Имя Запись Значение по кандзи Харуто 陽翔 陽 — “солнце, свет”; 翔 — “парить, лететь” Минато 湊 “гавань, пристань” Рен 蓮 “лотос” Юма 悠真 悠 — “спокойный, неспешный”; 真 — “истинный, настоящий” Кайто 海斗 海 — “море”; 斗 — “ковш, мера объема” (также встречается как элемент мужских имен) Юто 悠人 悠 — “спокойный, неспешный”; 人 — “человек” Сота 蒼太 蒼 — “синевато-зеленый, сизый”; 太 — “большой, великий” Харуто на протяжении последних лет стабильно остается одним из самых частых мужских имен по данным нескольких японских рейтингов. Кайто — еще одно распространенное и узнаваемое имя. Красивые японские мужские имена Восприятие японского имени зависит и от значения, и от звучания — плавности слогов и их сочетания. Особенно благозвучными для русскоязычного читателя могут показаться: Хикару (光) — “свет”;

(光) — “свет”; Акира (明) — “ясный, светлый”;

(明) — “ясный, светлый”; Сора (空) — “небо”;

(空) — “небо”; Итиро (一郎) — иероглиф 一 означает “один, первый”; исторически это имя ассоциируется с обозначением “первый сын”;

(一郎) — иероглиф 一 означает “один, первый”; исторически это имя ассоциируется с обозначением “первый сын”; Рю (龍) — “дракон”, короткое и выразительное имя.

Выбираем красивое и выразительное японское имя для мужчины Фото: Сгенерировано нейросетью

Милые японские мужские имена Некоторые японские мужские имена русскоязычному читателю могут казаться особенно мелодичными по звучанию. Юки — может записываться разными кандзи, например 幸 (“счастье”) или 雪 (“снег”); встречаются и другие варианты записи;

— может записываться разными кандзи, например 幸 (“счастье”) или 雪 (“снег”); встречаются и другие варианты записи; Кота (虎太): 虎 — “тигр”, 太 — “большой, великий”;

(虎太): 虎 — “тигр”, 太 — “большой, великий”; Дайки (大輝) — 大 “большой”, 輝 “сияние, блеск”: “большое сияние”;

(大輝) — 大 “большой”, 輝 “сияние, блеск”: “большое сияние”; Хару (陽) — самостоятельное имя со значением “солнце, свет”; это не сокращенная или ласковая форма имени Харуто, хотя тот же кандзи входит и в состав более длинных имен. Редкие и необычные японские мужские имена Редкие имена “Редкость” имени зависит не только от чтения, но и от записи кандзи. Например, чтение Иори само по себе в современной Японии не редкость: запись 伊織 встречается значительно чаще, чем запись 庵 (“хижина отшельника”, “уединенное жилище”). Поэтому редким можно назвать не имя Иори в целом, а именно запись 庵. Менее распространены такие имена, как Субару (昴, “Плеяды”) и Кесиро (恭四郎). Необычные имена Сюда можно отнести необычные по смыслу записи. 天神 (Тэндзин) буквально означает “небесное божество” и в первую очередь известно как религиозное понятие, связанное с культом Тэндзина; как личное имя такая запись нетипична и скорее подходит для художественного образа или псевдонима. Ближе к реальным именам — Рюносукэ (龍之介), знакомое по писателю Рюносукэ Акутагаве. Короткие японские мужские имена Короткие имена — из одного–двух слогов — особенно удобны для транслитерации и хорошо запоминаются. Имя Пример записи Значение Рен 蓮 “лотос” Кай 海 “море” Дзин 仁 “гуманность, человеколюбие” Се 翔 “лететь, парить” Ю 優 “превосходный”, “мягкий, добрый” Это значения конкретных вариантов записи. Те же имена могут записываться другими кандзи и иметь другое значение. Древние японские мужские имена Некоторые старые японские мужские имена исторически связывались с порядком рождения сыновей в семье: Итиро (первый сын), Дзиро (второй сын), Сабуро (третий сын). Старшему сыну часто давали имя Таро (太郎), которое записывается кандзи 太 — “большой, великий” — и 郎, традиционным мужским именным элементом. В именах самурайской эпохи часто встречаются элементы “-носукэ” и “-эмон”, которые исторически происходят от названий должностей и чиновничьих титулов и со временем закрепились как часть личных имен. Некоторые такие формы сегодня воспринимаются как традиционные или старомодные: имена с элементом “-эмон” (например, Китиэмон) особенно характерны для исторического контекста и встречаются в основном в кино и аниме, стилизованных под старую Японию, тогда как имена на “-носукэ” продолжают использоваться и в современной Японии. Например, 慎之助 (Синносукэ), 龍之介 (Рюносукэ), 淳之介 (Дзюнносукэ). Японские мужские имена и их значения Имена со значением “свет” Свет — одно из частых значений в японской антропонимике: Хикару (光, “свет”), Акира (明, “ясный, светлый”), Тэру (輝, “сияние, блеск”). Имя Акихико (明彦) состоит из 明 — “светлый, ясный” — и 彦, традиционного именного элемента со значением “юноша”, “достойный молодой мужчина”. Сочетание можно осторожно интерпретировать как “светлый юноша”. Имена со значением “тьма” В японской антропонимии мужских имен со значением “тьма” нет. В повседневном языке используется иероглиф 闇 (ями) со значением “тьма, мрак”, (например, в слове 暗闇 — “темнота”), но как самостоятельное личное имя фактически не встречается. То, что иногда называют японскими именами со значением “тьма”, чаще всего представляет собой отдельные слова или сочетания кандзи, которые используются как ники, творческие псевдонимы или имена вымышленных персонажей, а не как реальные японские личные имена: 闇 (ями) — “тьма, мрак”;

黒 (куро) — “черный”;

夜 (еру) — “ночь”;

火炎 (каэн) — “пламя, огонь”;

月下 (гэкка) — “под луной”. Имена со значением “огонь” Кандзи 火 означает “огонь”, а 炎 — “пламя” и может читаться как Хомура. Как личное имя такая форма встречается заметно реже, чем как художественное имя или имя персонажа в литературе и аниме. В японской мифологии с огнем связана отдельная фигура — бог Кагуцути. Имена со значением “луна” Кандзи 月 означает “луна”. Запись 月人 (Цукито) можно разобрать как “луна” плюс “человек”. Устойчивых данных о том, что такая запись широко используется как мужское имя, нет. Скорее это художественный вариант. Имена персонажей японской демонологии и фольклора

"Тёмные" мужские имена персонажей на японском обычно заимствуются из фольклора Фото: Создано ИИ

Японская демонология (о́ни, екаи) — источник вдохновения для мрачных и “темных” имен персонажей. Мужские имена японских демонов могут звучать так: Сютэн-додзи (酒呑童子) — демон-предводитель из японского фольклора, Ибараки-додзи — его соратник, связанный с легендой о воротах Расемон в Киото. Детей такими именами не называют, но они популярны среди персонажей в играх, аниме и других художественных произведениях. “Плохие” японские имена: что это значит Иероглиф 死 (“смерть”) входит в 常用漢字 (дзее-кандзи, “кандзи повседневного использования”), поэтому сам по себе он не находится под отдельным формальным запретом для использования в именах. При этом имена с явно негативным или пугающим смыслом на практике крайне нетипичны для японской антропонимии, а решение о регистрации конкретного имени и чтения зависит от действующих правил семейного реестра (косэки) и административной практики Министерства юстиции Японии — в частности, чтение должно иметь общепринятую связь со значением использованных кандзи. Популярны японские имена для мальчиков по алфавиту На букву “М” Макото (誠, “искренность”), Минато, Масару (勝, “победа”), Мамору (守, “защитник, хранитель”), Митио (道夫). На букву “Р” Рен, Рю, Рюносукэ, Рио (莉生). На букву “С” Сора, Сота, Син (真, “истина”), Сусуму (進, “продвижение”). На букву “Т” Такэси (武, “военный, боевой”), Таро, Цубаса (翼, “крыло”), Тосиро (敏郎). На букву “Х” Хикару, Харуто, Хироси (博 — “широкий, обширный”, “эрудированный” — распространенная, но не единственная интерпретация), Хаято (隼人: 隼 — “сокол”, 人 — “человек”; кроме того, “хаято” — историческое название народа на юге Кюсю). На букву “Д” Дайсукэ (大輔, “великая помощь”), Дзиро, Дзюнъити (純一: 純 — “чистый”, 一 — “один, первый”). Как писать японские мужские имена латиницей Ромадзи — общее название способов записи японского языка латиницей, а не единая система. Существует несколько систем. Наиболее распространена и ближе всего передает произношение для англоязычного читателя Хэпберна. Система кунрэй-сики с 1954 года формально считалась государственным стандартом и преподавалась в школах. Также есть более старая система Нихон-сики. Еще до реформы система Хэпберна была наиболее распространенной в Японии и даже использовалась в паспортной записи имен. При этом для паспортов есть собственные правила, которые устанавливает Министерство иностранных дел Японии: например, долгие гласные в стандартной паспортной записи не передаются отдельной буквой или удвоением, поэтому имя вроде Ryūnosuke в паспорте обычно выглядит как Ryunosuke. 22 декабря 2025 года японское правительство утвердило новые правила романизации, основанные преимущественно на системе Хэпберна, заменив прежний государственный стандарт (кунрэй-сики), действовавший с 1954 года, — это первый подобный пересмотр правил примерно за 70 лет. За пределами Японии имена чаще всего записываются по системе, основанной на Хэпберне: Хикару → Hikaru, Харуто → Haruto, Кайто → Kaito, Юма → Yuma. При этом официальная паспортная запись регулируется отдельными правилами МИД Японии и не всегда совпадает во всех деталях ни с классической системой Хэпберна, ни с новым государственным стандартом романизации. Японские мужские имена на русском Для записи кириллицей в русскоязычных текстах чаще всего используется система Поливанова: “си”, а не “ши”; “тя”, а не “ча”; “дз”, а не “дж”. При этом в разговорной речи, фан-переводах и локализациях аниме широко распространены и англизированные варианты. Например, “Шин”, “Такеши”, “Тоширо” — вместо “Син”, “Такэси”, “Тосиро”. В строгой транскрипции по системе Поливанова долгота гласного может обозначаться отдельно. В обычной русской издательской передаче японских имен долготу часто не показывают, поэтому りゅう нередко передаются просто как “Рю” — в этой статье ради удобства чтения используется именно такой вариант. Как выбрать японское имя

Выбираем мужское имя на японском языке Фото: Изображение сгенерировано ИИ