Заморозка мяса: как готовить и хранить в морозилке

Даже при домашней заморозке мяса важно соблюдать температурный режим, сроки хранения и правила приготовления. Разбираемся, как его хранить, можно ли замораживать повторно и обязательно ли размораживать перед готовкой.

Подготовка мяса к заморозке

Подготовка мяса к замораживанию Фото: Unsplash

Нужно ли мыть мясо перед заморозкой

Мыть мясо перед заморозкой не нужно. Вода не очищает его от вредных бактерий, зато брызги с ними способны осесть на раковине, посуде и продуктах рядом. Если поверхность мяса мокрая, достаточно промокнуть его одноразовым полотенцем.

После разделки важно обязательно вымыть руки, нож и доску, которая должна быть отдельной и только для сырого мяса

Если оно пахнет подозрительно или покрыто слизью, его следует выбросить.

Можно ли замораживать сырое мясо

Чтобы мясо не испортилось сразу после разморозки, замораживать нужно только свежее мясо, которое до этого хранилось в холоде. По рекомендации Роспотребнадзора, температура в морозильной камере для длительного хранения должна быть −18 °C или ниже [1].

Как правильно подготовить мясо к замораживанию:

Разделить мясо на порции для одного блюда или приема пищи. Небольшие кусочки промерзают быстрее и лучше сохраняют текстуру. Удалить осколки костей и при необходимости срезать лишний жир. Мыть мясо под краном не нужно. Промокнуть лишнюю влагу бумажным полотенцем, плотно завернуть в пленку и пакет для заморозки. Затем важно выпустить весь воздух. Подписать вид мяса и дату. Раскладывать порции для заморозки нужно в один слой, после уже можно сложить, как удобнее.

Чтобы защитить мясо от морозильного ожога — сухих пятен, возникающих при потере влаги, — его нужно плотно упаковать, максимально удалив воздух. Долго оставлять продукт при комнатной температуре также нельзя

Можно ли замораживать маринованное мясо

Замораживать маринованное мясо допустимо, но с некоторыми нюансами. После того, как свежий продукт смешается с маринадом, нужно сразу распределить заготовку по пакетам и заморозить.

Для маринада с последующей заморозкой подойдут масло с травами, соевый соус, йогурт или немного лимонного сока. Слишком кислая основа либо состав с большим количеством киви и ананаса при длительном контакте может сделать поверхность мяса рыхлой.

Размораживать желательно в холодильнике, чтобы, пока лед таял, мясо пропиталось вкусом. Оптимальный срок хранения домашнего маринада в морозильной камере составляет 2–3 месяца.

Важно учитывать, что маринад, соприкасающийся с сырым мясом, нельзя подавать как холодный соус без предварительного кипячения

Правила и сроки заморозки

Правила и сроки заморозки мяса Фото: Unsplash

Сколько хранится мясо в морозилке

Сроки в таблице ниже помогают ориентироваться, как долго мясо сохранит хороший вкус и текстуру при постоянной температуре −18 °C [2], [4]. Однако это только рекомендации. Для мяса же в заводской упаковке в первую очередь важны те условия и даты, которые указал сам производитель.

Продукт Сколько хранить в морозильной камере Говядина, свинина, баранина — стейки и крупные куски 4–12 месяцев Курица или индейка целиком До 12 месяцев Части курицы и индейки До 9 месяцев Фарш из любого мяса 3–4 месяца Субпродукты Около 3–4 месяцев Вареное или тушеное мясо 2–6 месяцев Мясо в маринаде, домашняя заготовка Желательно употребить за 2–3 месяца

При постоянных −18 °C мясо может оставаться безопасным дольше, но со временем подсыхает, приобретает посторонний запах и серые пятна.

Можно ли замораживать вареное мясо

Вареную курицу, говядину или свинину можно заморозить для будущего приготовления супа либо начинки. Для жидких блюд лучше упаковать мясо с небольшим количеством бульона, так оно меньше будет пересыхать.

Готовую еду нужно разделите на небольшие порции и быстро охладить в неглубоких контейнерах в холодильнике.

Не рекомендуется держать ее на столе дольше двух часов после приготовления. При комнатной температуре в мясе начинают быстро размножаться бактерии, из-за чего возрастает риск отравления

После охлаждения в контейнерах, еду нужно плотно закрыть крышкой и отправить в заморозку. Для сохранения вкуса и текстуры использовать мясо следует за 2–3 месяца. Разогревать кусочки можно прямо в супе.

Можно ли повторно замораживать мясо

Замораживать мясо повторно можно, только если оно размораживалось в холодильнике и все время оставалось холодным — не выше +4 °C. Его можно вновь убрать в морозилку без приготовления, хотя оно потеряет часть сока.

Если мясо оттаивало в холодной воде или микроволновке, его нужно сразу приготовить. После полноценной термической обработки готовое блюдо можно остудить и заморозить.

Продукт, который пролежал при комнатной температуре больше двух часов, замораживать или готовить не следует

Как правильно готовить замороженное мясо

Как правильно готовить замороженное мясо Фото: Unsplash

Нужно ли размораживать мясо перед готовкой

Замороженные куски можно сразу класть в воду для последующей варки, но готовиться они будут примерно в полтора раза дольше, чем охлажденные.

Что касается готовности мяса после варки, надежнее ориентироваться на температуру внутри продукта: для птицы — 74 °C, фарша из говядины или свинины — 71 °C, цельных кусков говядины, свинины и баранины — 63 °C с выдержкой 3 минуты [3]. Проверить эти показатели можно с помощью термометра-щупа.

Можно ли сразу жарить мясо без размораживания

Не всякое мясо можно жарить без предварительной разморозки, но есть исключения. Тонкие котлеты, наггетсы и мелкую мясную нарезку допускается готовить прямо из морозилки, если этого не запрещает инструкция на упаковке. Жарить рекомендуется на умеренном огне и регулярно проверять середину на пропеченность.

Толстый кусок на сильном огне может подгореть снаружи, оставаясь холодным и сырым внутри. Для стейка возможен прием с быстрым обжариванием и последующим доведением в духовке. Но надежнее будет сначала все же разморозить мясо.

Если нужно ускорить процесс, можно положить мясо в герметичный пакет и опустить его в холодную воду, меняя ее каждые 30 минут. После можно сразу готовить. Размораживание в теплой воде или при комнатной температуре повышает риск размножения опасных бактерий

Можно ли варить бульон из замороженного мяса

Для приготовления бульона замороженные кусок говядины на кости или куриные части можно положить в прохладную воду, медленно довести до кипения, снять пену и варить при слабом кипении. При использовании куриных костей оптимальное время варки — 1,5–2 часа, с крупной говядиной времени возможно потребуется больше.

Можно ли мариновать замороженное мясо

Мариновать замороженное мясо можно, совместив маринование с размораживанием. Для этого необходимо переложить кусок из морозильной камеры в герметичный пакет, добавить маринад и оставить на нижней полке холодильника. Небольшим порциям часто хватает ночи, чтобы мясо вобрало в себя ароматы, крупным — больше суток. Пока мясо полностью заморожено, специи не проникают в его волокна, уже после оттаивания вкус постепенно распределяется по поверхности.

Нельзя оставлять пакет с маринадом на кухонном столе. Также если была использована микроволновка для разморозки, мясо надо сразу готовить, а не отправлять на долгую выдержку в маринаде.

Хранение мяса в холодильнике без заморозки

Хранение мяса в холодильнике без заморозки Фото: Unsplash

Сколько может храниться сырое мясо в холодильнике, зависит прежде всего от вида продукта. При температуре не выше +4 °C безопасные ориентиры для домашнего хранения такие [2]:

Продукт Срок хранения в холодильнике Стейки, отбивные и крупные куски говядины, свинины, баранины 3–5 дней Курица и индейка, целиком или частями 1–2 дня Сырой фарш 1–2 дня Готовое мясо и мясные блюда 3–4 дня

Субпродукты лучше готовить как можно скорее, а для продукции в заводской упаковке — всегда проверять маркировку. Хранить сырое мясо следует в закрытом контейнере на нижней полке, чтобы сок не попал на другие продукты.

Кислый, гнилостный запах, слизь, плесень и необычный зеленоватый оттенок — причины выбросить мясо. Поэтому если нет в ближайших планах его приготовление, лучше заморозить его заранее, пока свежее

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