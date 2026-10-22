Имя Артем восходит к греческому Ἀρτέμιος и связано с именем богини Артемиды. Рассказываем, какой характер приписывается обладателям этого имени и как, по распространенным представлениям, складывается их судьба.
Значение имени Артем
Имя Артем восходит к греческому Ἀρτέμιος, которое связано с именем Артемиды, древнегреческой богини охоты и покровительницы природы. Отсюда толкование “принадлежащий Артемиде”, “посвященный ей”.
Есть и второе значение имени Артем. Оно близко к греческому прилагательному ἀρτεμής — “целый, невредимый, здоровый”. Еще Платон в диалоге “Кратил” предлагал древнюю этимологию имени Артемиды через слово ἀρτεμής. Однако это античная интерпретация, а не доказательство происхождения слова по меркам современной лингвистики.
Главными чертами Артемов считаются выносливость, внутренняя цельность и уверенность.
Происхождение имени Артем
Греческие корни
Происхождение имени Артем связано с греческой традицией. Христианское имя Артемий имеет греческое происхождение и вошло в русскую именословную традицию через византийское христианство.
Артемий и Артем
Имя Артем исторически связано с именем Артемий, однако в современном русском языке Артем и Артемий — самостоятельные имена. От каждого образуются свои отчества: от Артема — Артемович, от Артемия — Артемьевич или Артемиевич. При этом в православной традиции Артем может быть крещен с именем Артемий.
Национальность имени Артем
Если говорить о национальности имени, по происхождению оно греческое, но за много веков стало русским. Близкие формы есть в украинском и белорусском языках, а в Западной Европе родственное имя встречается редко.
Популярность имени
Имя Артем обрело популярность в конце XX — начале XXI века. Сегодня в России, судя по разным рейтингам, оно входит в число самых популярных мужских имен.
Значение имени Артем для мальчика и его судьба
Значение имени Артем для мальчика и судьба, которую ему предсказывают, больше всего интересуют будущих родителей. Ниже приведена характеристика по возрастам в том виде, в каком ее дают популярные книги об именах.
Научного подтверждения у таких описаний нет, но они показывают, какой образ закрепился за именем.
Детство
Маленький Артем предстает подвижным, любознательным и общительным ребенком. Он рано начинает задавать вопросы и охотно разбирает игрушки, чтобы понять, как они устроены. С родителями ласков, но не терпит давления: его проще убедить, чем заставить. Учится прилежно и особенно старается там, где предмет ему интересен.
Юность
Подросток может попробовать себя в спорте, музыке, технике — он редко останавливается на чем-то одном. Друзей у него много, а в компании он часто становится центром притяжения. В эти годы проявляется упрямство: Артем хочет решать сам и болезненно реагирует, когда с ним говорят свысока.
Взрослый мужчина
Взрослый мужчина по имени Артем, согласно традиционным описаниям, уверен в себе, практичен и ответственен. Он умеет ставить цели и добиваться их без лишнего шума. Ценит стабильность, но не боится перемен, если видит в них смысл.
Характер имени Артем
Главными качествами Артема считаются внутренняя сила и доброжелательность. Первые четыре черты в таблице принято считать сильными сторонами, последние три — слабыми.
|
Черта
|
Как проявляется
|
Целеустремленность
|
Доводит начатое до конца и не бросает дело на полпути
|
Доброжелательность
|
Легко находит общий язык и охотно помогает друзьям
|
Чувство юмора
|
Разряжает напряженную ситуацию шуткой
|
Аналитический склад ума
|
Прежде чем действовать, взвешивает варианты
|
Упрямство
|
С трудом признает чужую правоту в споре
|
Вспыльчивость
|
Может ответить резко, но быстро отходит и не держит зла
|
Ранимость
|
Переживает обиды молча и редко говорит о них прямо
В популярных описаниях сильные и слабые стороны Артема тесно связаны. Настойчивость, которая помогает в работе, в спорах может обернуться упрямством, а эмоциональность сделать его одновременно отзывчивым и обидчивым.
Имя Артем: судьба во взрослой жизни
Карьера
Аналитический ум и упорство, свойственные Артему, открывают путь в профессии, где нужно разбираться в сложных системах: инженерия, IT, медицина, финансы. Не менее успешен он может стать в спорте и предпринимательстве, где важны выдержка и готовность брать ответственность. Артем раскрывается лучше всего, когда получает свободу в принятии решений.
Любовь и семья
В отношениях Артем внимателен и заботлив, хотя о чувствах может говорить скупо и предпочитать доказывать их поступками. Семью создает осознанно и всерьез. Из него может получиться надежный муж и вовлеченный отец, который с удовольствием будет проводить время с детьми.
Совместимость
Удачными по традиции считаются союзы Артема с Анной, Екатериной, Марией, Ольгой и Викторией.
К таким спискам стоит относиться как к поверью: счастье в браке зависит от людей, а не от сочетания имен.
Именины и святые покровители
Именины Артема связаны с днями памяти святых, носивших имя Артемий. Среди известных святых с этим именем:
- Великомученик Артемий Антиохийский — римский военачальник IV века, казненный за веру при императоре Юлиане Отступнике. День памяти — 2 ноября.
- Праведный Артемий Веркольский — отрок из деревни Веркола на реке Пинеге, живший в XVI веке. Одна из основных дат памяти — 6 июля.
Формы имени Артем
- Артем и Артемий — исторически родственные, но в современном русском языке самостоятельные имена. В православной традиции церковным именем Артема может быть Артемий.
- Краткие и ласковые формы: Тема, Темочка, Темушка, Артемка, Артемушка, Темыч.
- Отчества: Артемович, Артемовна.
- Родственные имена в других языках: Арцем (белорусский), Artemio (испанский, итальянский), Artemios (греческий).
Известные люди с именем Артем
- Артем Боровик — журналист, военный корреспондент, руководитель издательского холдинга “Совершенно секретно”.
- Артем Оганов — ученый-кристаллограф, профессор Сколтеха, автор метода компьютерного предсказания кристаллических структур.
- Артем Дзюба — футболист.
- Артем Михалков — кинорежиссер и продюсер.
- Артем Ткаченко — актер театра и кино.
Часто задаваемые вопросы
Что означает имя Артем в переводе с греческого?
Имя восходит к греческому Ἀρτέμιος и связано с Артемидой, отсюда толкование “посвященный Артемиде”. По одной из традиционных версий имя происходит от слова ἀρτεμής — “целый, невредимый, здоровый”.
Какой национальности имя Артем?
По происхождению имя Артем греческое, по употреблению давно стало русским.
Как Артем называется в церкви?
В православной традиции Артема могут крестить с именем Артемий. Конкретное церковное имя определяется при Крещении.
Когда у Артема именины?
Среди наиболее известных дат — 2 ноября, когда вспоминают великомученика Артемия Антиохийского, и 6 июля — день памяти праведного Артемия Веркольского. Точная дата именин зависит от святого, в честь которого человек назван при Крещении.
Как правильно писать имя: Артём или Артем?
Словарная форма имени — Артём. В обычном русском тексте буква “ё” может передаваться как “е”.
С каким отчеством сочетается имя Артем?
Короткое звучное имя сочетается с большинством отчеств: Артем Александрович, Артем Сергеевич, Артем Дмитриевич, Артем Андреевич.