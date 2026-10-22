Имя Артем восходит к греческому Ἀρτέμιος и связано с именем богини Артемиды. Рассказываем, какой характер приписывается обладателям этого имени и как, по распространенным представлениям, складывается их судьба.

Значение имени Артем

Имя Артем восходит к греческому Ἀρτέμιος, которое связано с именем Артемиды, древнегреческой богини охоты и покровительницы природы. Отсюда толкование “принадлежащий Артемиде”, “посвященный ей”.

Есть и второе значение имени Артем. Оно близко к греческому прилагательному ἀρτεμής — “целый, невредимый, здоровый”. Еще Платон в диалоге “Кратил” предлагал древнюю этимологию имени Артемиды через слово ἀρτεμής. Однако это античная интерпретация, а не доказательство происхождения слова по меркам современной лингвистики.

Главными чертами Артемов считаются выносливость, внутренняя цельность и уверенность.

Происхождение имени Артем

Греческие корни

Происхождение имени Артем связано с греческой традицией. Христианское имя Артемий имеет греческое происхождение и вошло в русскую именословную традицию через византийское христианство.

Артемий и Артем

Имя Артем исторически связано с именем Артемий, однако в современном русском языке Артем и Артемий — самостоятельные имена. От каждого образуются свои отчества: от Артема — Артемович, от Артемия — Артемьевич или Артемиевич. При этом в православной традиции Артем может быть крещен с именем Артемий.

Национальность имени Артем

Если говорить о национальности имени, по происхождению оно греческое, но за много веков стало русским. Близкие формы есть в украинском и белорусском языках, а в Западной Европе родственное имя встречается редко.

Популярность имени

Имя Артем обрело популярность в конце XX — начале XXI века. Сегодня в России, судя по разным рейтингам, оно входит в число самых популярных мужских имен.

Значение имени Артем для мальчика и его судьба