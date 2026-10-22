Анастасия — одно из самых известных женских имен в России: его носили царицы и великие княжны, и оно остается распространенным по сей день. В статье разберем, откуда пришло имя, как его понимают в православии, какой характер традиционно приписывают Анастасии и что говорят о ее судьбе популярные толкования.

Что означает имя Анастасия

Анастасия — женская форма древнегреческого имени Анастасий (Ἀναστάσιος), связанного со словом ἀνάστασις — “воскресение”, “восстание”. Поэтому считается, что значение имени Анастасия — “воскресшая”, “возвращенная к жизни”.

Имя этимологически связано с греческим словом ἀνάστασις — “воскресение”. Благодаря этому в христианской традиции оно ассоциируется с Воскресением Христовым, а в его церковное значение закладываются идеи надежды и обновления.

Происхождение и значение имени Анастасия

Греческие корни имени

Греческий язык дал основу имени Анастасия. Это женская форма греческого мужского имени Анастасий (Анастасиос). Так звали, например, византийского императора Анастасия I.

Как имя пришло на Русь

Имя получило распространение на Руси после принятия христианства в конце X века вместе с византийской христианской традицией. Его давали при крещении в честь святых с этим именем. Особенно известным имя сделали представительницы правящих семей: первая жена Ивана Грозного — Анастасия Романовна, младшая дочь Николая II — княжна Анастасия Николаевна.

Популярность имени в разные эпохи

Особенно популярным имя Анастасия было в конце XX и начале XXI века. В 1990–2000 годы оно входило в число наиболее распространенных имен новорожденных девочек. В последующие годы его популярность снизилась, хотя имя остается широко известным в России.

Значение имени Анастасия для девочки