Хотя астрология и считается псевдонаукой, не имеющей доказательную базу, по данным ВЦИОМ, 42% людей читают гороскопы. Неудивительно, что есть и верящие в то, что в неудачах виноваты не они, а Асцендент в Скорпионе или Луна в Овне. Мы разобрались, как узнать свой знак зодиака, почему их именно 12, что такое Луна и Асцендент в натальной карте, а также какие черты традиционно приписываются Овну, Тельцу, Близнецам и другим представителями зодиакального пояса.
Как узнать свой знак зодиака по дате рождения
Как определяется знак зодиака
В западной астрологии зодиак определяется по положению Солнца на эклиптике — видимом с Земли годовом пути светила по небу. Для того чтобы определить свой солнечный знак, обычно достаточно сопоставить дату рождения с календарным диапазоном. Но это не единственная составляющая натальной карты.
Натальная карта — астрологическая схема положения Солнца, Луны, планет, Асцендента и других расчетных точек на момент появления ребенка на свет. Для ее построения указывается дата, точное местное время и населенный пункт.
Карта делится на 12 знаков и 12 домов. Планеты — это внутренние силы, например, умение думать, любить или действовать. Знаки в астрологии описывают способы ее проявления, например, быстро, страстно, аналитически и прочее. А дома указывают, в каких жизненных сферах это проявляется: в отношениях, работе, деньгах, семье, творчестве и других.
В популярной астрологии чаще всего говорится о “большой тройке”: Солнце, Луне и Асценденте
- Солнце связано с волей, самоощущением, целями и способом проявлять индивидуальность.
- Луна — с автоматическими эмоциональными реакциями, со способом отдыхать и восстанавливать силы, с привычками, ощущением дома и личной безопасности.
- Асцендент — с внешней подачей человека: как он входит в новую компанию, реагирует на незнакомую обстановку и какое первое впечатление производит.
Такое деление объясняет, почему человек может не узнавать себя в общей характеристике солнечного знака.
Лунным называется знак, в котором находилась Луна в момент появления ребенка на свет. Она движется по звездному кругу значительно быстрее Солнца и проводит в одном знаке около двух с половиной суток. Поэтому для точного расчета иногда важны не только дата, но и время рождения.
Асцендент, или восходящий знак, — точка зодиака, которая находилась на восточном горизонте в момент появления ребенка на свет. В среднем знаки на Асценденте сменяют друг друга примерно каждые два часа, но продолжительность зависит от широты местности и времени года.
Таблица знаков зодиака по месяцам и числам
Ниже приведены распространенные даты западной астрологии.
|Знак зодиака
|Примерный период
|Овен
|21 марта – 19 апреля
|Телец
|20 апреля – 20 мая
|Близнецы
|21 мая – 21 июня
|Рак
|22 июня – 22 июля
|Лев
|23 июля – 22 августа
|Дева
|23 августа – 22 сентября
|Весы
|23 сентября – 23 октября
|Скорпион
|24 октября – 21 ноября
|Стрелец
|22 ноября – 21 декабря
|Козерог
|22 декабря – 20 января
|Водолей
|21 января – 20 февраля
|Рыбы
|21 февраля – 20 марта
Чтобы определить свой знак зодиака, необходимо найти дату рождения в интервалах в таблице выше. Если дата находится внутри диапазона, солнечный знак, как правило, однозначен. Например, человек, родившийся 10 мая, относится к Тельцам, а 7 октября — к Весам.
Сложности возможны в первые и последние сутки периода. Солнце переходит из одного знака в другой не ровно в полночь и не всегда в одну и ту же календарную дату. Момент перехода зависит от года и часового пояса.
Как определить знак зодиака на границе дат
Чтобы точно установить знак важно:
- Узнать максимально точное время появления ребенка на свет по свидетельству, медицинским документам или у родственников.
- Указать населенный пункт рождения и часовой пояс, действовавший в тот год.
- Построить натальную карту в программе, которая учитывает исторические изменения времени.
- Проверить градус Солнца: от 0° до 29°59′ одного из знаков.
Если время родов неизвестно, иногда достаточно проверить, в какой час Солнце меняло знак. Если переход произошел задолго до или после предполагаемого времени, ответ будет понятен и без минутной точности.
Указывать место рождения также необходимо из-за разницы часовых поясов и географических координат. Два человека, рожденные одновременно в разных городах, получат разные положения домов и Асцендента в астрологической карте.
Что такое знаки зодиака и почему их 12
Слово “зодиак” происходит от греческого выражения “круг животных”.
Зодиак в астрологии — круг из 12 равных секторов по 30 градусов. Он расположен вдоль эклиптики, то есть видимого годового пути солнца.
Отсчет западного зодиака начинается с точки весеннего равноденствия, которая считается началом Овна, а заканчивается Рыбами: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы
Каждый знак относится к одной из четырех стихий и одной из трех модальностей. Стихия описывает как человек проявляет свою индивидуальность во всех сферах жизни. Об этом мы поговорим подробнее далее. А модальность — способ действовать и реагировать на изменения окружающего мира:
- Кардинальная модальность — Овен, Рак, Весы, Козерог — входят знаки, с которых начинаются времена года. В астрологии считается, что такому человеку легче всего начать дело с нуля. Ему в голову приходит идея, он загорается и делает первые шаги, но быстро перегорает задумкой. Такие знаки обожают запускать процессы, но не любят их рутинно поддерживать.
- Фиксированная — Телец, Лев, Скорпион, Водолей — знаки, которые находятся в самом центре каждого сезона, когда погода стабильная. Такие люди обладают огромным терпением, упорством, умеют концентрироваться на одной задаче и доводить ее до идеала. Но им безумно тяжело сдвинуться с места, закрыть проект или поменять привычки, даже если они устарели.
- Мутабельная — Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы — знаки, на которых время года заканчивается, перетекая в следующий сезон. Эти люди способны быстро перестраиваться под влиянием обстоятельств и находиться выход из ситуации. Однако из-за умения видеть много вариантов сразу им бывает трудно выбрать одно конкретное направление.
Порядок знаков зодиака по месяцам и датам
Ниже — краткая характеристика всех знаков в календарном порядке.
Описания включают распространенные астрологические архетипы, а не обязательный набор качеств каждого человека. На природу личности влияют воспитание, среда, опыт, темперамент и множество других факторов
Овен: 21 марта — 19 апреля
Овен — это первопроходец и лидер. Будучи первым знаком, он символизирует зарождение, чистую жизненную энергию, напор, страсть и желание всегда и во всем быть первым
Овен описывается как энергичный инициатор, который быстро загорается идеей, охотно берет на себя первый шаг и предпочитает действия долгим обсуждениям. Он рожден для старта новых проектов и преодоления препятствий — видит цель и идет напролом.
Темперамент: этот знак стремится к самостоятельности, открытый и харизматичный. Он прямолинеен и ярко выражает свои эмоции: если радуется — то всем сердцем, если злится — то бурно, но быстро отходит. Мотивация помогает ему двигать начатое дело, но рутина может заставить его бросить задумку.
Сильные стороны:
- смелость;
- решительность;
- инициативность;
- честность;
- оптимизм;
- высокая скорость реакции.
Слабые стороны:
- вспыльчивость;
- нетерпение;
- принятие поспешных решений;
- соревновательность;
- неумение вовремя остановиться.
Стихия: кардинальный знак Огня. Пламя дарует Овну неиссякаемую энергию, импульсивность, страстность, смелость и стремление завоевывать новые вершины.
Планета-покровитель: Марс. Это небесное тело олицетворяет собой действие, борьбу, физическую силу, отвагу и первобытную волю к победе.
Отношения и совместимость: Овну важен азарт погони, яркие эмоции и страсть. Он не выносит рутины, скуки и попыток им манипулировать. В отношениях требует честности и стопроцентной отдачи. В астрологии ему часто приписывается высокая совместимость со Львом, Стрельцом, Близнецами и Водолеем.
Телец: 20 апреля — 20 мая
Телец — это созидатель и эстет. Он олицетворяет собой стабильность, материальный комфорт, упорство и умение искренне наслаждаться земными радостями жизни
Телец предпочитает стабильность, практичность и комфорт. Ему важно иметь понятный план действий, надежные договоренности и результат, который можно увидеть или измерить.
Характер: этот знак олицетворяет надежность. Телец не любит спешку и суету — он движется по жизни размеренно, тщательно просчитывая каждый шаг. Зато способен долго работать в одном направлении. Это терпеливый, миролюбивый и доброжелательный человек, которому необходима предсказуемость. Он ценит комфорт, уют, вкусную еду и финансовую безопасность. Резкие перемены без подготовки могут вызвать в нем сопротивление.
Сильные стороны:
- терпение;
- надежность;
- последовательность;
- реалистичный взгляд;
- умение создавать стабильность.
Слабые стороны:
- упрямство;
- медлительность;
- собственничество;
- привязанность к привычкам;
- нежелание рисковать.
Стихия: фиксированный знак Земли. Наделяет Тельца практичностью, здравым смыслом, устойчивостью, реализмом и стремлением к прочному материальному фундаменту.
Планета-покровитель: Венера. Она символизирует удовольствие, красоту, финансовый достаток и привязанность к комфорту.
Отношения и совместимость: в любви Телец — консерватор и однолюб. Ему чужды интрижки, он ищет стабильные и долгосрочные отношения. Для него важен физический контакт, верность и создание общего уютного гнездышка. В астрологии Тельцу часто приписывается высокая совместимость с Девой, Козерогом, Раком и Рыбами.
Близнецы: 21 мая — 21 июня
Близнецы — интеллектуал и эрудит зодиакального пояса. Он символизирует скорость мышления, постоянный анализ информации, любознательность и умение делать несколько дел одновременно
Им важно узнавать что-то новое, менять впечатления и общаться с разными людьми. Близнецы легко находят тему для разговора и умеют объяснять сложное простыми словами.
Характер: представитель знака олицетворяет гибкость и изменчивость. Внутри Близнецов всегда живут как минимум два разных человека, поэтому их настроение, интересы и мнения могут меняться несколько раз за день. Это вечно молодые душой люди, которые боятся скуки и рутины. Им необходимы новые лица, свежие новости, частые поездки и постоянная интеллектуальная пища.
Сильные стороны:
- коммуникабельность;
- гибкость;
- чувство юмора;
- обучаемость;
- умение видеть несколько вариантов.
Слабые стороны:
- непостоянство;
- рассеянность;
- поверхностность;
- нервозность;
- склонность обещать больше, чем удается выполнить.
Стихия: мутабельный знак Воздуха. Поток ветра наделяет Близнецов интеллектом, легкостью на подъем, общительностью и способностью схватывать все на лету.
Планета-покровитель: Меркурий. Это небесное тело отвечает за логику, поставленную речь, обучение, обмен данными и ментальную гибкость.
Отношения и совместимость: Близнецам нужен партнер, с которым интересно разговаривать и пробовать новое. Если с человеком не о чем поговорить или он пытается запереть этот знак дома, отношения обречены. Они ценят легкость, флирт, совместные поездки и свободу передвижения. В астрологии Близнецам часто приписывается высокая совместимость с Весами, Водолеем, Овном и Львом.
Рак: 22 июня — 22 июля
Рак — это заботливый и эмоциональный знак зодиакального пояса. Он символизирует дом, семью, материнство, сохранение традиций, безопасность и душевную привязанность
Раку присущи такие черты, как забота, внимательность к близким, потребность в своем безопасном пространстве и умение замечать перемены в настроении.
Качества личности: внешняя сдержанность Рака может скрывать сильные чувства. Он долго привыкает к людям, кажется закрытым и холодным, но после сближения проявляет верность и готовность помогать. Этот знак инициативен, но его действия всегда направлены на защиту — себя, своего дома и близких. Представитель Рака — человек настроения, который привязан к прошлому, воспоминаниям и своим корням. Семейные традиции и знакомая обстановка имеют для него особое значение.
Сильные стороны:
- эмпатия;
- преданность;
- наблюдательность;
- заботливость;
- развитая интуиция;
- бережливость.
Слабые стороны:
- обидчивость;
- тревожность;
- склонность к манипуляциям;
- перепады настроения;
- скрытность;
- склонность возвращаться к прошлым переживаниям.
Стихия: кардинальный знак Воды. Наделяет Рака повышенной чувствительностью, богатым внутренним миром, ранимостью и умением сопереживать окружающим.
Планета-покровитель: Луна. Она символизирует эмоции, дом, привычки и цикличность. Планета управляет подсознанием, инстинктами, материнским началом и переменами настроения.
Отношения и совместимость: в любви Рак ищет безопасность, верность и эмоциональное слияние. Ему чужды мимолетные романы — он подсознательно ищет партнера для создания семьи. Рак раскрывается только тогда, когда полностью доверяет человеку, окружая его нежностью и теплом. При этом партнеру стоит говорить прямо: намеки Рак замечает, но может истолковать по-своему. В астрологии этому знаку часто приписывается высокая совместимость со Скорпионом, Рыбами, Тельцом и Девой.
Лев: 23 июля — 22 августа
Знак Льва отражает творчество, гордость, великодушие, авторитет и стремление быть в центре внимания, вдохновляя окружающих своим примером
Лев описывается как яркий, щедрый и творческий человек, для которого важно выражать себя и получать признание.
Характер: Лев любит вдохновлять, организовывать и брать ответственность за общий результат. Этот знак устойчив в своих убеждениях, верен себе и покровительственен по отношению к тем, кого считает “своей стаей”. Лев рожден для сцены и признания. Он обладает благородством, широкой душой и чувством собственного достоинства. Этот знак не терпит критики, пренебрежения и серости — ему важно, чтобы все вокруг было эстетичным, роскошным и масштабным.
Сильные стороны:
- великодушие;
- уверенность;
- щедрость;
- лидерство;
- надежность;
- творческий подход;
- верность близким.
Слабые стороны:
- гордость;
- тщеславие;
- эгоцентризм;
- зависимость от похвалы;
- драматизация;
- упрямство;
- стремление контролировать внимание.
Стихия: фиксированный знак Огня. Наделяет Льва оптимизмом, страстью, внутренней силой, харизмой и желанием ярко заявлять о себе миру.
Планета-покровитель: Солнце. Центр нашей системы, который наделяет Льва жизненной силой, творческой искрой и желанием проявиться.
Отношения и совместимость: в любви Лев — это страстный, верный и романтичный партнер. Он ищет того, кем может гордиться перед друзьями. В отношениях Лев требует восхищения и уважения к своей персоне, но взамен готов осыпать любимого человека подарками, заботой и преданностью. Партнерство становится крепче, когда признание не превращается в лесть, а лидерство распределяется честно. В астрологии Льву часто приписывается высокая совместимость с Овном, Стрельцом, Близнецами и Весами.
Дева: 23 августа — 22 сентября
Дева — аналитик и перфекционист зодиакального пояса. Она склонна к анализу, порядку и вниманию к деталям. Представители знака часто проявляют заботу делом: помогают, проверяют, исправляют, напоминают
Этот знак часто замечает несостыковки и стремится улучшить систему, текст, план или бытовой процесс. Он олицетворяет собой порядок, логику, внимание к деталям, заботу о здоровье, трудолюбие и стремление приносить пользу окружающим.
Качества личности: этот знак гибок умом и умеет быстро подстраиваться под новые задачи, если они требуют практического решения. Дева обладает врожденным чувством долга и дисциплины. Такой человек требователен к качеству и может долго готовиться, прежде чем показать результат. Это скромный, сдержанный и наблюдательный знак, который не любит суету, пафос и лень. Дева видит мир как огромный пазл, в котором каждая деталь должна лежать на своем строго отведенном месте.
Сильные стороны:
- ответственность;
- внимательность надежность;
- исполнительность;
- наблюдательность;
- аккуратность;
- практичный ум;
- способность организовать сложную работу.
Слабые стороны:
- критичность;
- придирчивость;
- тревожный перфекционизм;
- зацикленность на мелочах;
- сдержанность чувств;
- трудность с отдыхом.
Стихия: мутабельный знак Земли. Наделяет Деву реалистичным взглядом на мир, практичностью, надежностью и умением твердо стоять на ногах.
Планета-покровитель: Меркурий. Небесное тело олицетворяет интеллект, логику, анализ и процесс обработки информации. В отличие от Близнецов, Дева использует ум не для общения, а для наведения порядка, структурирования и критического анализа данных.
Отношения и совместимость: в любви Дева — реалист и однолюб. Она ищет надежного, чистоплотного, интеллектуального и предсказуемого партнера. Деве важны надежность, уважение к повседневным договоренностям и готовность решать проблемы спокойно. В астрологии этому знаку часто приписывается высокая совместимость с Тельцом, Козерогом, Раком и Скорпионом.
Весы: 23 сентября — 23 октября
Весы — это дипломат, эстет и миротворец зодиакального пояса. Они умеют выслушивать аргументы обеих сторон и стремятся к справедливому решению. Этот знак символизирует баланс, гармонию, справедливость, партнерство, искусство и стремление к абсолютному совершенству во всем, что его окружает
Прежде чем принять решение, они взвесят все “за” и “против”, выслушают обе стороны и попытаются найти компромисс. Это тактичные, вежливые и очаровательные люди, которые физически страдают, если вокруг них царит хаос или агрессия.
Характер: перед выбором Весы сравнивают варианты, из-за чего могут казаться нерешительными. В конфликте стараются снизить напряжение, но иногда слишком долго избегают прямого разговора. Этот знак инициативен, но вся его энергия направлена на создание союзов, примирение враждующих сторон и улучшение пространства вокруг.
Сильные стороны:
- тактичность;
- хороший эстетический вкус;
- объективность;
- чувство справедливость;
- обаяние;
- чувство меры;
- способность договариваться;
- внимание к интересам других.
Слабые стороны:
- колебания;
- зависимость от одобрения;
- избегание конфликтов;
- откладывание решения;
- стремление всем понравиться.
Стихия: кардинальный знак Воздуха. Наделяет Весов гибким интеллектом, общительностью, любовью к дискуссиям и потребностью постоянно обмениваться с кем-то мыслями и идеями.
Планета-покровитель: Венера. Небесное тело символизирует любовь, красоту, искусство и финансовое благополучие. Планета дарует Весам утонченный вкус, обаяние, врожденную элегантность и нелюбовь к грубости и конфликтам.
Отношения и совместимость: для Весов партнерство — это смысл жизни. Будучи знаком отношений, они не любят оставаться в одиночестве. Они ищут равный, красивый и интеллектуальный союз, где нет места ревности, крикам и бытовой грубости. Главная задача — не растворяться в желаниях другого и вовремя озвучивать собственную позицию. В астрологии Весам часто приписывается высокая совместимость с Близнецами, Водолеем, Львом и Стрельцом.
Скорпион: 24 октября — 21 ноября
Скорпион — это прирожденный боец, который в полную силу раскрывается именно в моменты кризисов и экстремальных ситуаций. Он символизирует трансформацию, кризисы, деньги, психологические тайны, власть и умение возрождаться из пепла, как птица Феникс
Скорпион отражает собой волю и способность преодолевать все кризисы. Он редко довольствуется поверхностным ответом и стремится понять скрытые мотивы.
Качества личности: представитель знака скрытен: он никогда не открывает свою душу первому встречному и прячет уязвимость за маской холодного спокойствия или иронии. Он обладает врожденным “рентгеновским взглядом” и видит людей насквозь, считывая ложь, фальш и скрытые мотивы. Если видит цель, способен концентрироваться на ней дольше многих других знаков.
Сильные стороны:
- выдержка;
- проницательность;
- развитая интуиция;
- харизма и природный магнетизм;
- верность;
- решительность;
- психологическая устойчивость в сложной ситуации.
Слабые стороны:
- подозрительность;
- злопамятность и мстительность;
- ревность;
- самокритика;
- категоричность;
- стремление контролировать;
- трудность прощать обман.
Стихия: фиксированный знак Воды. Она дает Скорпиону эмоциональную глубину и проницательность.
Планета-покровитель: Плутон и Марс. Первый — сосредоточение коллективной энергии, трансформации, скрытой власти, тайн и перерождения. Марс же наделяет Скорпиона железной волей, выносливостью и готовностью к борьбе.
Отношения и совместимость: Скорпиону не нужны интрижки, он ищет страсть, верность и душевное единение с партнером. Из-за своей ранимости он долго проверяет человека на прочность, прежде чем открыться. Но если доверие завоевано, партнер получит страстного, надежного и преданного спутника. В астрологии Скорпиону часто приписывается высокая совместимость с Раком, Рыбами, Девой и Козерогом.
Стрелец: 22 ноября — 21 декабря
Стрелец — это философ, путешественник и оптимист зодиакального пояса. Он символизирует расширение границ, высшее образование, поиск истины, щедрость, удачу и стремление к масштабным жизненным целям
Стрелец характеризуется как исследователь, для которого важны свобода, развитие и широкий кругозор мышления и знаний. Он любит путешествовать, узнавать новое и разговаривать о смысле происходящего.
Качества личности: этот знак обладает гибким мышлением, открыт всему новому и обожает перемены. Стрелец — прирожденный идеалист, учитель и миссионер. Представитель этого знака оптимистичен, упрям и быстро загорается перспективой. Он способен вдохновить окружающих, но не всегда учитывает детали и чувства собеседника. Этот знак боится скуки, ограничений и бытовой рутины. Ему необходимо постоянно расширять свой кругозор — через путешествия, общение с иностранцами, изучение философии или чтение книг.
Сильные стороны:
- открытость;
- оптимизм;
- искренность;
- энтузиазм;
- щедрость;
- любознательность;
- способность видеть общую картину.
Слабые стороны:
- бестактность;
- нетерпение к ограничениям;
- склонность к преувеличению;
- переоценка сил;
- непоследовательность;
- склонность поучать.
Стихия: мутабельный знак Огня. В отличие от импульсивного Овна или царственного Льва, пламя Стрельца — это свет знаний, вдохновения и веры.
Планета-покровитель: Юпитер. Небесное тело символизирует счастье, удачу, авторитет, щедрость и мудрость.
Отношения и совместимость: в любви Стрелец ценит свободу и ментальное родство. Ему нужен партнер, который уважает его самостоятельность и разделяет интерес к новому. Стрелец влюбляется бурно и романтично, но если отношения превращаются в скучный быт, его интерес быстро угасает. В астрологии Скорпиону часто приписывается высокая совместимость с Овном, Львом, Весами и Водолеем.
Козерог: 22 декабря — 20 января
Козерог — стратег и карьерист зодиакального пояса. Он символизирует целеустремленность, дисциплину, профессионализм, закон и порядок
Козерог олицетворяет собой ответственность и умение строить долгосрочные планы. Он готов постепенно двигаться к результату и редко рассчитывает только на удачу.
Качества личности: этот знак обладает деловой хваткой: он сразу включается в работу, четко планирует шаги и нацелен на результат в будущем. В детстве он кажется взрослым и серьезным, зато с возрастом “молодеет” душой, когда основные жизненные вершины уже покорены. Это сдержанный, немногословный человек с внутренним стержнем, который ценит компетентность, надежность и понятные правила. Чувства чаще показывает поступками, чем громкими словами.
Сильные стороны:
- терпение;
- целеустремленность;
- надежность;
- организованность;
- самостоятельность;
- выдержка;
- стратегическое мышление.
Слабые стороны:
- излишняя серьезность;
- пессимизм;
- трудоголизм;
- жесткость требований;
- страх потерять контроль.
Стихия: кардинальный знак Земли. Она дает Козерогу стойкость, реализм и способность выдерживать лишения ради цели.
Планета-покровитель: Сатурн. Наделяет Козерога мудростью, серьезным отношением к жизни и уважением к правилам.
Отношения и совместимость: Козерог ищет стабильность и партнера, на которого можно положиться. Он долго присматривается к человеку, так как боится предательства и эмоциональных драм. Свою любовь он докажет делом. Например, обеспечит стабильность, решит все проблемы и станет надежной опорой. В астрологии Козерогу часто приписывается высокая совместимость с Тельцом, Девой, Скорпионом и Рыбами.
Водолей: 21 января — 20 февраля
Водолей — новатор, интеллектуал и бунтарь зодиака. Он устремлен в будущее, обожает свободу, ценит ментальную связь и стремится изменить мир вокруг себя, разрушая шаблоны
Водолей описывается как независимый мыслитель, который интересуется всем новым. Он ценит свободу, не любит жесткие рамки и часто рассматривает привычную задачу под неожиданным углом.
Характер: представители этого знака общительны, но могут сохранять эмоциональную дистанцию. Это человек с нестандартным мышлением, который часто опережает свое время, из-за чего окружающие воспринимают его белой вороной. Однако ему важно быть частью единомышленников, но при этом оставаться индивидуальностью и не подчиняться иерархии.
Сильные стороны:
- оригинальность;
- любознательность;
- гуманизм и преданность;
- объективность;
- широкий кругозор;
- верность принципам;
- способность объединять людей.
Слабые стороны:
- упрямство;
- непредсказуемость;
- склонность спорить ради самого спора;
- трудности с рутиной и выражением чувств.
Стихия: фиксированный знак Воздуха. Поток ветра наделяет Водолея интеллектом, общительностью и стремлением к новым знаниям.
Планета-покровитель: Уран и Сатурн. Уран — планета революций, озарений и технологий — символизирует перемены и нестандартные решения, Сатурн — систему и ответственность. Последний дает знаку внутренний стержень, логику и верность своим принципам.
Отношения и совместимость: Водолею важны дружба, интеллектуальный контакт и уважение личных границ. Если с партнером не о чем поговорить, роман быстро угаснет. Этот знак не выносит ревности, контроля и попыток ограничить его свободу. В астрологии ему часто приписывается высокая совместимость с Близнецами, Весами, Овном и Стрельцом.
Рыбы: 21 февраля — 20 марта
Рыбы — это загадочный, чувствительный и эмпатичный знак зодиака. Завершая зодиакальный круг, они объединяют в себе опыт всех предшествующих, из-за чего обладают природной мудростью, интуицией и способностью понимать людей без слов
Рыбы характеризуются впечатлительностью, сочувствием и богатым воображением. Они часто тонко замечают настроение окружающих и стремятся избегать конфликтов.
Характер: это прирожденные психологи и творцы, которые воспринимают мир через призму эмоций и интуиции. Они легко подстраиваются под обстоятельства и чужие настроения. Рыбы склонны идеализировать реальность и часто уходят от быта в мир своих фантазий, кино или музыки. При этом в комфортной среде Рыбы способны настойчиво защищать близких и собственные ценности.
Сильные стороны:
- эмпатия;
- интуиция;
- творческое мышление;
- гибкость ума;
- умение поддержать.
Слабые стороны:
- нерешительность;
- идеализация людей;
- внушаемость;
- обидчивость;
- размытые границы;
- уход от неприятной реальности;
- зависимость от настроения.
Стихия: мутабельный знак Воды. Наделяет Рыб глубоким “океаном” чувств, богатым воображением, ранимостью и способностью обходить жизненные острые углы.
Планета-покровитель: Нептун и Юпитер. Первый отвечает за воображение, любовь к искусству и психологию. Юпитер же дарует Рыбам широту души, идеализм и веру в лучшее.
Отношения и совместимость: в любви Рыбы ищут романтику, полное растворение в партнере и родство душ. Для них важны не материальные блага, а привязанность и нежность. Они способны любить безусловно, но требуют взамен бережного отношения к своим чувствам. В астрологии Рыбам часто приписывается высокая совместимость с Раком, Скорпионом, Тельцом и Козерогом.
Знаки зодиака по стихиям
В астрологии считается, что представители одной стихии легче понимают темп жизни и приоритеты друг друга.
Огненные знаки зодиака
Овен, Лев и Стрелец относятся к Огню. Сильная сторона этой стихии — способность вдохновлять и быстро включаться. Слабая же — поспешность, резкость и нехватка терпения.
Огненным знакам полезно оставлять время на проверку деталей и учитывать темп окружающих при работе в команде
Земные знаки зодиака
Телец, Дева и Козерог относятся к Земле. В астрологической традиции они ценят практичность, надежность, порядок и материально ощутимый результат. Однако эти представители часто сопротивляются переменам и слишком осторожны при принятии решений.
Земным знакам полезно иногда экспериментировать, не дожидаясь идеальных условий
Воздушные знаки зодиака
Близнецы, Весы и Водолей относятся к Воздуху. Сильная сторона этой стихии — гибкое мышление и способность соединять людей. Слабая же — уход в рассуждения без практического шага, непостоянство или эмоциональная отстраненность.
Воздушным знакам помогает конкретный план действий
Водные знаки зодиака
Рак, Скорпион и Рыбы относятся к Воде. Они описываются как чувствительные, с хорошо развитой интуицией и ориентированные на эмоциональную связь. Однако за этим стоят перепады настроения, тревожность и размытые личные границы.
Водным знакам особенно важны безопасная среда, отдых и открытое обсуждение чувств
Совместимость знаков зодиака
Совместимость по солнечным знакам показывает общую динамику стихий, но не может предсказать качество отношений. Для подробного астрологического анализа сравниваются две натальные карты: положение Луны, Венеры, Меркурия, Асцендента и аспекты между планетами.
|Возможная связь
|Где возникают конфликты
|Пламя и Воздух
|Воздух генерирует идеи, теории и строит планы. Пламя тут же загорается и бежит это реализовывать. Они часами могут увлеченно разговаривать обо всем на свете.
|Огонь часто бывает эгоцентричным и импульсивным. Он может вспылить на ровном месте и наговорить обидных слов. Воздух в это время, как правило, начинает логически спорить и доказывать партнеру, где тот неправ, что злит Пламя еще сильнее.
|Земля и Вода
|Комфортный, предсказуемый и надежный союз. Земля организует быт, считает деньги и строит графики. Вода отвечает за атмосферу, уют, тепло и душевный комфорт.
|Оба партнера склонны копить обиды. Земля может молчать из-за упрямства, Вода — из-за ранимости. Вместо того чтобы сразу высказать претензию, они способны неделями замалчивать проблемы, пока это не перерастет в холодную войну.
|Пламя и Земля
|Союз высокой продуктивности. Пламя дает энергию, смелость и мотивацию. Земля берет этот хаотичный напор, упаковывает в четкую структуру, считает бюджет и превращает импульс в реальный доход.
|Земля может казаться медлительной и консервативной для Пламени. Огненные партнеры, как правило, хотят все прямо сейчас и готовы рисковать. Земля же может начать их тормозить, критиковать и требовать расчетов. Пламя, вероятно, воспримет это как ограничение своей свободы.
|Воздух и Вода
|Воздух живет головой и логикой, а Вода — сердцем и чувствами. Первому интересно разгадывать второго, а тому в свою очередь нравится, что Поток ветра умеет интересно формулировать мысли.
|Может быть непонимание на уровне чувств. Если у Воды случается эмоциональный кризис, ей нужно, чтобы ее обняли и пожалели. Воздух же вместо этого может начать давать логические советы и раскладывать проблему по полочкам. Вода, вероятно, почувствует себя брошенной, а Поток ветра начнет считать партнера истеричным
|Пламя и Вода
|Отношения как на пороховой бочке. Здесь сильное физическое притяжение, потому что они абсолютно разные. Пламя — открытый, громкий и прямой человек. Вода скрытная, тихая, но эмоционально вовлеченная.
|Здесь вероятны постоянные эмоциональные качели от безумной любви до дикой ненависти. Пламя своей грубостью и прямотой может ранить Воду. А она в ответ способна включить манипуляции, обиды или начать плакать. Такие действия могут лишить партнера энергии и заставить его злиться сильнее от бессилия.
|Воздух и Земля
|Идеальный рабочий тандем. Воздух придумывает концепцию, ищет связи, договаривается с людьми и мечтает об успехе. Земля заземляет эти фантазии, проверяет их на жизнеспособность в реальном мире и воплощает в конкретный осязаемый результат.
|В быту могут возникнуть конфликты. Земле важен порядок, чистый пол, стабильный доход и понятное будущее. Воздух — ветреный, может сорваться в поездку на последние деньги или поменять планы за пять минут до выхода. Земля, вероятно, посчитает партнера безответственным ребенком, а Воздух Землю — занудой.
Условно наиболее легкими считаются пары знаков одной стихии или дополняющих — Огня с Воздухом, Земли с Водой
История возникновения знаков зодиака
Корни зодиакальной системы уходят в древнюю Месопотамию II тысячелетии до нашей эры, где наблюдения за небом использовались для составления календаря земледелия.
Жрецы Вавилона заметили, что Солнце, Луна и планеты движутся по одной и той же узкой полосе неба, и выбрали для ориентира яркие созвездия, находившиеся на этом пути. Вавилоняне дали им первые имена, многие из которых дошли до наших дней. Например, созвездие Близнецов они называли “Великие близнецы”, а Скорпиона — “Существо с горящим жалом”. В те времена эти наблюдения помогали предсказывать разливы рек или рассчитывать сроки посева.
Однако реальные созвездия имеют разный размер, из-за чего Солнце находится в Деве около 45 дней, а в Скорпионе — всего неделю. Это сильно усложняло расчеты. Чтобы решить эту проблему, в V веке до нашей эры вавилонские астрономы провели математическую реформу. Они разделили весь путь солнца на 12 абсолютно равных секторов по 30 градусов, привязав каждый отрезок к одному из 12 месяцев года.
Позже эту систему переняли и развили греческие ученые в IV–II веках до нашей эры. Они добавили в нее элементы философии, связав знаки с четырьмя стихиями — Огнем, Землей, Воздухом и Водой, — и переосмыслили названия через призму своей мифологии. Овен превратился в мифическое золотое руно, а Лев — в чудовище, побежденное Гераклом.
В этот же период в греческом Египте, в Александрии, зародилась персональная астрология, и ученые начали составлять индивидуальные гороскопы, тогда как раньше предсказания делались только для правителей и целых государств.
Финальную точку в формировании системы во II веке нашей эры поставил александрийский ученый Клавдий Птолемей. В своем фундаментальном труде “Тетрабиблос” он окончательно зафиксировал правила западного зодиака. Птолемей жестко привязал начало первого знака, Овна, к точке весеннего равноденствия, сделав систему зависимой от смены времен года на Земле, а не от смещающихся звездных созвездий.
Популярные вопросы о знаках зодиака
- 01Существует ли 13-й знак зодиака Змееносец?
— Змееносец существует как астрономическое созвездие, и солнце действительно проходит через его область неба. Но в западной астрологии знаков остается 12, потому что круг делится на 12 равных секторов по 30 градусов. Добавление Змееносца потребовало бы изменить сам принцип построения календаря, поэтому большинство астрологов его не учитывают.
- 02Какой знак зодиака считается самым сильным?
— В астрологических описаниях сила проявляется по-разному: Овен — через напор, Лев — через уверенность, Скорпион — через выдержку, Козерог — через дисциплину.
- 03Какой знак зодиака считается самым умным?
— В популярных гороскопах Близнецам приписывается быстрое мышление, Деве — аналитичность, Водолею — нестандартные идеи, Скорпиону — проницательность, Козерогу — стратегический подход.
- 04Какой знак зодиака самый веселый?
— Чаще всего веселыми и легкими на подъем считаются Близнецы, Стрелец и Лев.
- 05Какой знак зодиака считается самым жадным?
— Тельцу и Козерогу иногда приписывается чрезмерная экономность из-за стремления к стабильности, а Скорпиону — осторожность в вопросах доверия и ресурсов.
- 06Какой знак зодиака самый ревнивый?
— В астрологических материалах ревность чаще связывается со Скорпионом, Тельцом, Раком и Львом.
- 07Почему знаки зодиака различаются в источниках?
— Различия в источниках возникают из-за того, что популярные гороскопы усредняют данные, тогда как точное время перехода солнца из знака в знак каждый год немного смещается. Кроме того, различные сайты публикуют списки с разными часовыми поясами и округляют переходные границы до целых дат. Поэтому человек, рожденный внутри зодиакального периода, легко определит свой знак по таблице, а для пограничного дня лучше учитывать год, время и место появления ребенка на свет.