Путин уточнил, в чем Россия – пример для всех

Впервые в эфире и только в "Вестях в субботу" – то, как результаты борьбы с пандемией по линии Госсовета оценивает президент Владимир Путин.

- Здравствуйте, Владимир Владимирович.

- Добрый день.

- Бурное лето за плечами, поистине бурное для всех. Но я, тем не менее, хотел бы поговорить о том, что изначально числилось в политическом календаре на этот год, – о 20-летии Госсовета, тем более что в начале года вы предложили Госсовет "прописать" в Конституции.

- Точно.

Перед тем как продолжить интервью с президентом, – короткая справка. Понятно, что первая историческая ассоциация с Госсоветом – это, конечно, полотно Репина "Торжественное заседание Государственного совета в день столетнего юбилея со дня его учреждения". На самом деле с датой Репин был не совсем прав. Но это- история. А современность...

"Непременный Госсовет" – так называется новый фильм, который редакция "Вестей в субботу" подготовила к 20-летию нового Госсовета. Госдума вот-вот должна рассмотреть закон о Госсовете как следствие летнего голосования по поправкам в Конституцию и, конечно, по урокам борьбы с пандемией.

- С самого начала нынешней эпопеи с коронавирусом вы стали давать поручения, что для многих прозвучало необычно: и правительству, и рабочей группе Госсовета. При этом одновременно дали губернаторам больше полномочий еще даже до того, как дело дошло до голосования по поправкам к Конституции. Сработало ли это? И как вообще это работает?

- Конечно, сработало. У нас самая большая страна по территории на планете и, конечно, очень разные условия жизни людей, очень разные условия функционирования экономики, разные структуры этой экономики. Где-то основное значение имеет сфера услуг, где-то стройка развивается активнее, чем в других регионах, где-то – сельское хозяйство, где-то – авиастроение или автопром. Но нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили бы удары коронавирусной инфекции. И обратите внимание, после того, как мы это сделали, в очень многих странах повторили ту же самую практику, – отметил Владимир Путин. – И хорошо. Это, кстати, говорит о том, что мы слышим, видим друг друга, обмениваемся лучшими практиками. И они оказалась хорошими, эти наши практики.

Забегая вперед: химический гигант в Щекино в Тульской области – вот где встречу нам назначил тульский губернатор Алексей Дюмин.

"Наш регион – промышленный. Мы прекрасно понимали, что если остановить химическое предприятие, если остановить оборонку, мы потом откинемся не то что по безработице, мы откинемся на 6-7 лет назад. Этого делать было нельзя", – сказал Дюмин.

В итоге такая промышленность благодаря согласованиям через Госсовет стояла только первые семь "нерабочих" дней. Но это сейчас можно хоть немного, но выдохнуть. А в начале...

Весна этого года. Сначала всем кажется, что коронавирус – это где-то далеко, где-то там, в Китае, Японии, Корее. И даже возникает диковинная версия, что бьет вирус только по пожилым азиатам. Но скоро жуткие кадры массовых захоронений людей самых разных рас и возрастов начинают приходить и из Соединенных Штатов, и из несчастной Бразилии. Там, впрочем, власти долгое время говорят, что весь этот вирус – какие-то выдумки. Здесь же президент Путин сам идет к "красную зону" в "Коммунарке". Однако среди молодых всегда найдутся те, кто воспользуется любой возможностью потусоваться. Да еще по дурости выложить свои тусовки в Сеть. И тогда с 29 марта столица первой в стране вводит еще и самоизоляцию по европейскому образцу.

"Мы внимательно изучали, что происходит в Риме, Мадриде, Милане, Берлине и так далее", – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Европе была введена самоизоляция, отменены занятия в школах и так далее. Все вроде правильно. Но, например, в Лондоне началась неразбериха с редкими пригородными поездами, а также в метро – у тех людей, кто занят на безостановочных производствах и кому не объяснили, как быть теперь. А в континентальной Европе началось перекрытие границ (без стройной системы пропусков) даже внутри Шенгена, что, учитывая размеры европейских стран, в России означало бы перекрытие границ между регионами и коллапс. Что же было делать?

- Мы с вами стоим на таком месте, что его, думаю, узнали не только москвичи, – Камергерский переулок. У вас за спиной вход в Московский художественный театр. Я помню, я здесь шел в апреле – ни души. Сейчас уже МХТ готовится к открытию. Как раз тогда, весной, была создана рабочая группа Госсовета под вашим руководством. Что вы там делали? Как это все работало?

- Пандемия имеет очень серьезную специфику, может, каких-то других процессов, потому что она очень локализована. Сегодня говорят о второй волне коронавируса. На самом деле это не вторая волна, а прохождение первой разными регионами. Одни регионы в основном прошли, как Москва, эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились. Третьи находятся прямо в эпицентре этой ситуации. И поэтому очень важна "настройка" по регионам и иногда даже по городам, по муниципалитетам, – подчеркнул Сергей Собянин.

На северо-западе, на стыке Петербурга и области, калькуляции шли на метры. Именно через рабочую группу Госсовета и решили, что в Петербурге и пограничных с ним районах Ленобласти будет работать один, как принято говорить, "светофор": из красных, желтых и зеленых зон. Но!

Мы же помним еще одну особенность этого года: сначала за границей – ажиотажный спрос на туалетную бумагу (потом эта ерунда добралась и до нас, было, породив панику и с гречкой) и повсеместно на первом этапе – дефицит масок, перчаток, антисептиков и, что особенно важно, защитных костюмов для врачей. При том что в России-то деньги на их приобретение из федерального центра шли.

- Что происходило первое время? Каждый губернатор что старался сделать?

- Скажу вполне откровенно. Где-то урвать побольше там оборудования, средств индивидуальной защиты, – рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Естественное желание.

- И в запас.

- Возник очень важный вопрос: сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровнях? Это стало ключевым моментом в организации нашей работы. Именно поэтому и было принято мною решение создать рабочую группу Госсовета. Вопрос координации стал самым главным, ключевым. И с помощью в том числе рабочей группы Госсовета нам удалось это сделать, в том числе и потому, что она работала не сама по себе, не в безвоздушном пространстве, а в рамках определенной субординации, имею в виду главенствующую роль правительства РФ, – заявил Владимир Путин.

Производство средств индивидуальной защиты на фабрике "Шуйские ситцы2 – вот где мы записывали губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

"С начала пандемии в Ивановской области были произведены почти 900 тысяч костюмов защитных для "красной зоны" и более 20 миллионов масок. Это было сделано все в максимально короткие сроки. И перебоев практически не было, может быть, только самое первое время. Все это выверялось, сверялось с цифрами, с деталями именно на площадке Госсовета", – отметил Воскресенский.

Госсовета и правительства, правительства и Госсовета. Вот почему в законе о Госсовете главы регионов предлагают пописать и наличие в нем минимум премьер-министра.

"Нам бы очень хотелось – это мое, по крайней мере – видение, что бы было постоянное представительство в Госсовете членов правительства. Я думаю, что этот момент будет определен и закреплен", – сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

"Роль правительства в подготовке и в исполнении в последующем, как мне кажется, могла бы быть больше. И еще: наши муниципалитеты тоже могли бы в этот процесс включаться", – считает глава Дагестана Владимир Васильев.

Идеальная конструкция Госсовета, какая она? Воссоздавая Госсовет в 2000 году, президент Путин включил в него глав регионов, то есть власть исполнительную. Но вот согласно поправкам в Конституцию, Госсовет теперь – про взаимодействие публичной власти, то есть самой разной. Какой?

Еще после нашего первого фильма в 2012 году президент Путин подписал указ, по которому впервые состав Госсовета изменился. В него вошли его полпреды в федеральных округах (это тоже власть исполнительная), но также спикеры обеих палат парламента и лидеры думских фракций (это уже власть законодательная).

И после закрепления роли Госсовета в Конституции, а теперь и на основе уроков пандемии, именно законодателям предстоит одобрить про Госсовет закон.

"Это решение состоялось. И сейчас наступило время работать непосредственно над законом", – сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Некоторые законодатели считают, что после пандемии Госсовет – это наше "все".

"Вот сейчас опять все разрешают: езжайте, гуляйте. Сейчас опять заразу привезут всю! Другие страны уже закрывают. Барселона закрывает, во Франции что-то закрыли, во Вьетнаме закрыли город. А мы: "Давай, ребята, поезжай". Вы что? Не можете им сказать: "Ребята, неделя вам срок, если через неделю вы не придете в те места, где стоят русские самолеты, мы ответственность не несем". Это Госсовет должен решать все, а не Минтранс, Росавиация, "Аэрофлот" или врачи, медсестры и так далее", – уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В нашем фильме – интересная дискуссия лидеров думских фракций о том, сокращать Госсовет или, наоборот, расширять.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин прокомментировал идею включить туда и генпрокурора, и главу Счетной палаты. "Логика в том, что в Госсовете должны принимать участие представители контрольно-надзорных органов, тоже есть. Иногда проверки постоянные в регионах проводятся не на конечный результат, а для галочки. И здесь есть необходимость в обратной связи, когда глава исполнительной власти региона сможет на равных какие-то вопросы обсуждать с теми, кто осуществляет контроль и надзор", – отметил он.

И вновь – к главам регионов. Каким они видят обновленный Госсовет? Кто еще должен в него войти?

"В целом полномочия члена Государственного совета должны быть несколько расширены, чтобы мы могли принимать решения, согласования по назначению некоторых федеральных территориальных органов власти, пускай не силовых, потому что мы на себе испытываем иногда отсутствие координации действий. А целостность органов власти – это главнейший постулат и доверие населения к органам власти", – подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"На мой взгляд, это должны быть крупные ученые, наверное, и философы, и футурологи. Это должны быть крупные государственные деятели, в том числе находящиеся уже и на заслуженном отдыхе, такие, например, Егор Семенович Строев, Минтимер Шарипович Шаймиев. Они с колоссальным опытом, эти люди", – сказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

- Владимир Владимирович, мы провели довольно большой опрос и среди губернаторов, и, главное, среди законодателей по поводу того, что они думают о грядущем конституционном законе о Госсовете. Не буду брать на себя функцию Думы, пусть как раз думцы сейчас нарабатывают эти предложения, там есть интересные варианты, но они будут донесены до вас, как это полагается. А вот что касается вообще базовой этой истории, то, что вы сейчас рассказали, все и так работает. Зачем это нужно было вносить в Конституцию?

- Мне кажется, именно потому, что работает, то его нужно затвердить в Основном законе страны. Нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение. Это всегда имеет смысл, когда мы обобщаем то, что было достигнуто, и то, что эффективно работает, затверждаем это и используем его в будущем, этот инструмент.

- Как еще?

- Вот один из свежих примеров. В прошлом году, допустим, мы рассматривали вопросы обеспечения нормального функционирования и улучшения работы первичного звена здравоохранения. Мы выделили достаточно большие ресурсы. Основная работа как раз должна проходить на региональном уровне, но для того, чтобы это было эффективно, нужно, безусловно, согласовать и федеральную составляющую, и региональную. Мы провели несколько встреч, в том числе достаточно широкий форум организовали с участием губернаторов и членов правительства, подготовили программу реорганизации первичного звена здравоохранения – вот это конкретный пример – с непосредственным участием членов Госсовета, губернаторов, руководителей регионов Российской Федерации.

Итак, полотно Репина посвящено 100-летию учреждения Госсовета. То есть, по идее, это происходит в 1910 году. Однако что выясняется при ближайшем рассмотрении? 1901 год! Ошибка? Нет. Просто уже тогда исполнилось сто лет со дня учреждения предшественника Госсовета – органа, который назывался Непременный совет. Мы нашли соответствующий, еще рукописный документ начала XIX века. Так и есть: Непременный.

Фильм "Непременный Госсовет" – в эфире телеканала "Россия 24" 5 сентября в 16 и 22 по московскому времени и 6 сентября – в 13 и 17 по московскому времени.