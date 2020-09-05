Госсовет против коронавируса: Путин рассказал о хорошей практике

С начала пандемии коронавируса COVID-19 президент России давал поручения и правительству, и рабочей группе Госсовета, при этом губернаторам было дано больше полномочий еще до голосования по поправкам к Конституции. И эта практика оказалась хорошей, рассказал Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".

У России огромная территория, мы – самая большая страна по территории на планете, у нас очень разные условия жизни людей, функционирования экономики, пояснил глава государства в документальном фильме Сергея Брилева "Непременный Госсовет". В каких-то регионах основное значение имеет сфера услуг, где-то активнее развивается строительство, где-то – сельское хозяйство, авиастроение или автопром.

Нельзя было причесать всех под одну гребенку, уверен Путин.

"Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику или пропустили удары коронавирусной инфекции, – объясняет он. – И обратите внимание, после того, как мы это сделали, в очень многих странах повторили ту же самую практику".

Это, по мнению Путина, говорит о том, что мы "слышим и видим друг друга, обмениваемся лучшими практиками".