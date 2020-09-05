Путин объяснил, почему Госсовет должен быть закреплен в Конституции

В начале этого года Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Госсовета. В соответствии с обновленной Конституцией состав Государственного Совета Российской Федерации формирует президент РФ. Статус Госсовета будет определен федеральным законом, который сейчас разрабатывается. О том, зачем это нужно, президент Путин рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Практика работы Госсовета в последние 20 лет показала востребованность и эффективность этого органа власти. Это эффективно работающий инструмент, и именно поэтому нужно было закрепить его в Основном законе страны, пояснил глава государства в документальном фильме Сергея Брилева "Непременный Госсовет".

"Нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение", – отметил Путин.

По его словам, это "всегда имеет смысл, когда мы обобщаем то, что было достигнуто, и то, что эффективно работает". Таким образом, говорит президент, мы закрепляем этот инструмент и используем его в будущем.