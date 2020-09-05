Госсовет помог России преодолеть кризис

Создание в России Госсовета позволило укрепить федеративные основы российской государственности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что 90-е годы XX века прошли под знаком кризиса российского федерализма. Создание же Госсовета, в состав которого вошли главы регионов, позволило "преодолеть кризис, восстановить дееспособность власти", сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24". Спикер верхней палаты парламента добавила, что работу Госсовета ощущают в субъектах Федерации.

Со своей стороны, председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение о том, что во включении глав регионов в состав Госсовета есть логика, поскольку губернаторы должны иметь обратную связь с контрольно-надзорными органами. "Логика в том, что в Госсовете должны принимать участие руководители контрольно-надзорных органов, тоже есть", — заявил он в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия 1". Там были показаны фрагменты фильма "Непременный Госсовет".

Мэр Москвы Сергей Собянин, оценивая роль Госсовета, указал, что важно было обеспечить диалог, так как за губернаторами стоит население страны. "Конечно, можно было обойтись без Госсовета, можно было силовыми методами строить, перестраивать, выстраивать эту систему, но важен был и диалог, потому что за губернаторами стояло население страны", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

А лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает целесообразным вхождение в состав Госсовета мэров крупных российских городов. При этом он уточнил, что это должны быть именно избранные мэры, а не "сити-менеджеры". "В Кремле места много", — отметил Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению главы КПРФ Геннадия Зюганова, Госсовет играет сейчас исключительно важную стабилизирующую роль. В интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" он заметил, что в России "самый сложный государственно-политический организм в мире, многие этого не понимают".

Президент России подписал указ "О Государственном совете РФ" 1 сентября 2000 года, первое заседание этого органа состоялось 29 сентября того же года. Госсовет является совещательным органом, который содействует реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Этой осенью в Госдуму планируется внести законопроект, где будет прописан новый статус Госсовета, в соответствии с принятыми поправкам в Конституцию РФ.