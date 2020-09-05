Российский боец UFC ударил соперника на дуэли взглядов. Видео

Российский боец смешанных единоборств Зелимхан Имадаев едва не спровоцировал потасовку на дуэли взглядов перед боем с бразильцем Мишелем Перейрой. Во время традиционного предматчевого ритуала россиянин ударил своего соперника.

Инцидент произошел, когда оба бойца смотрели друг другу в глаза и в один из моментов Имадаев не выдержал и ладонью толкнул в лицо Перейру. Драки удалось избежать благодаря действиям главы UFC Дэйны Уайта и охраны, которая развела бойцов в разные стороны. Под конец спортсмены обменялись угрозами уже на расстоянии.

Бой Имадаева против Перейры состоится в ночь на воскресенье в рамках UFC Fight Night 176.

Накануне очной встречи в активе бойца из России восемь побед в десяти поединках. У бразильца 23 победы при 11 поражениях.