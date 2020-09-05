Правившая больше 30 лет партия президента Черногории признала свое поражение

В Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича признала поражение на выборах в Скупщину (парламент) страны, прошедших 30 августа. Это произошло на прошедшем в ночь на 5 сентября съезде верховного совета ДПС, правившей в Черногории более 30 лет.

По оценке участников съезда, ДПС "и далее остается убедительно сильнейшей политической партией Черногории". Однако партия не может сформировать парламентское большинство и, следовательно, новое правительство с нынешними коалиционными партнерами, так что результат выборов "представляет собой неуспех (поражение)", цитирует заявление съезда РИА Новости.

По предварительным данным избиркома, на выборах 30 августа черногорская оппозиция впервые более чем за 30 лет набрала больше голосов, чем ДПС Джукановича. В понедельник, 31 августа, законность выборов в Черногории и их итоги признали наблюдавшие за ходом голосования неправительственные организации, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании.

Ранее один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Небойша Медоевич пообещал, что будущее правительство, сформированное оппозицией, очистит госорганы и силовые структуры страны от ставленников правившей ею столь длительное время ДПС.

По словам Медоевича, оппозиционные движения сейчас ведут интенсивные консультации, по итогам которых коалиция "За будущее Черногории" поддержит любое правительство без ДПС. Помимо люстрации, расформирования служб безопасности, очистки судов и прокуратуры от слуг режима по примеру "многих реформистских правительств в посттоталитарных и посткоммунистических странах" Медоевич анонсировал серьезные экономические реформы и переход Черногории "с губительной системы неолиберального капитализма на модель благополучного государства".