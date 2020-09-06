Проигрыш партии, правившей 30 лет

Черногория подводит итоги парламентских выборов, на которых правящая Демократическая партия социалистов во главе с президентом Мило Джукановичем потерпела поражение. Впервые за 30 лет. Объединенная оппозиция готовится взять власть в свои руки и обещает перемены. При Джукановиче балканская страна, где большинство населения исповедует православие, успела "зарулить" в НАТО. Активно стремилась в Евросоюз. С Россией отношения более чем прохладные, особенно после того, как черногорские власти ввели против нас санкции.

По примеру Порошенко Джуканович затеял и раскол Православной Церкви Черногории, которая является митрополией Сербской Православной Церкви. Для этого в прошлом году в стране был принят закон о свободе вероисповедания, позволяющий отторгать собственность у канонической Православной Церкви в пользу раскольников. Речь идет более чем о 650 святынях. Трагедия. Сейчас появляется возможность отработать назад. Чего ждать?

С триколором в панславянских цветах десятки тысяч людей выходят на улицы Подгорицы еще во время подсчета голосов. В какой-то момент Центризбирком просто перестает публиковать результаты. Это воспринимают как сигнал – у правящей партии дела плохи.

Центр народных гуляний – храм Рождества Христова в столице. Именно у храмов сторонники оппозиции праздновали победу не случайно. Закон, предусматривающий передачу церковных святынь государству, сыграл решающую роль. Результаты показали, что партия Мило Джукановича потеряла поддержку как на востоке, так и на западе страны.

Лидер оппозиции Здравко Кривокапич в эксклюзивном интервью "России 1" заявил, что страну ждут перемены. В первую очередь планируют разобраться с законом, который в Черногории называют "атакой на православие".

"Закон о вероисповедания нарушает Конституцию и противоречит закону об имуществе. Этот закон посылает ясное сообщение: государство может забрать собственность в любой момент. Какой это знак для будущего инвестора? Многие статьи этого закона противоречат друг другу. А наш конституционный суд вообще молчит. Он должен был бы отреагировать и проверить этот закон", – отметил Кривокапич.

Закон о свободе вероисповедания передает в государственную собственность все храмы и монастыри, что были построены до 1 декабря 1918 года. На территории Черногории больше 600 православных храмов, 60 монастырей, абсолютное большинство которых теперь по закону должно перейти от Церкви под контроль государства. Среди них – Цетинский монастырь.

Этот монастырь – сердце православной Черногории. Здесь хранится десница Иоанна Предтечи. В скромную боковую келью, где находятся бесценные реликвии, стремятся паломники со всего света, чтобы поклониться святым мощам.

Древняя обитель, согласно задумке властей, должна отойти так называемой Черногорской Православной Церкви, где нет ни паствы, ни прихожан.

"Это было со злым намерением сделано, чтобы унизить епископа и все всех священников, унизить Церковь. Власть злонамеренно создала такую ситуацию, чтобы нас обвинить во всех проблемах, которые есть в этом государстве, в коронавирусе и так далее", – считает Иоанникий, епископ Будимлянский и Никшичский.

Создать новую Церковь по сценарию, напоминающему украинский раскол, намеревался лично президент страны Мило Джуканович, не раз до этого публично заявлявший, что он атеист. Он же ранее уже поставил Черногорию на евроатлантический курс. Стремление страны вступить в ЕС при его поддержке зафиксировали в 15-й статье Конституции Черногории. В 2017 году часть Югославии стараниями бывшего коммунистического лидера вступила в НАТО, несмотря на протесты со стороны населения.

Площадь жертв НАТО. Название – народное. Как ни просили местные жители на официальном уровне, – отказ. Знак изготовили сами. Теперь деревня, которую бомбило НАТО, – часть ненавистного здесь Альянса.

Для крошечной деревни Мурино, что в горах на границе с Албанией и Косово, тот факт что Черногория – член НАТО, до сих пор звучит как циничная шутка. История здесь навсегда разделилась на до и после 30 апреля 1999 года.

Тогда в рамках операции "Союзническая сила", одобренной всеми членами Альянса, на деревушку сбросили 17 бомб. Удар нанесли днем, когда в разгаре был пятничный рынок. Погибли 6 человек, трое из них – дети.

"Самолеты они летели со стороны Албании и шли в сторону Сикирицы, сделали кольцо. Они были очень точны. Никто не мог опознать детей, так они были обезображены", – вспоминают местные жители.

Цель была якобы уничтожить инфраструктуру – мост через небольшую горную реку.

"Они могли вообще не бомбить, это был очень маленький мост, меньше чем тот, что сейчас. Здесь не было никаких военных никогда, а что касается моста, то танки и другая техника могли бы пересечь реку и без него. До сих пор открытый вопрос, зачем они бомбили. Надо выйти из НАТО, это нам ничего хорошего не дало", – уверены местные жители.

Сможет ли альянс оппозиционных партий вывести страну из Альянса Североатлантического, вопрос открытый. Но разворот во внешней политике обещают. Прежде всего это касается России. Под управлением президента Джукановича Черногория одной из первых ввела санкции, даже не будучи членом ЕС. Лидер оппозиции назвал такую политику в отношении нашей страны ошибкой.

"Это отношения, которые исторически были дружеские, и они не могут быть уничтожены политикой. Потому что прежде всего у граждан Черногории есть дружеское отношение к России, и оно никак не меняется. Важно, чтобы Черногория и Россия имели хорошие отношения. Мы должны рассматривать Россию не просто как друга, но и как выгодного и важного экономического партнера", – отметил Здравко Кривокапич.

То, что Черногория перестала быть гостеприимной для россиян, почувствовали прежде всего туристическая отрасль и сфера услуг. Например, в марте этого года Черногория фактически взяла в заложники полторы тысячи россиян, собиравшихся вернуться на родину из-за пандемии. Коронавирус лишь усугубил недовольство экономической политикой правящей партии.

Источниками дохода самого некогда коммуниста Джукановича занимаются в самой популярной газете страны – оппозиционном ежедневнике ДАН. Связи президента с организованной преступностью – итальянской мафией и косовскими наркокартелями – в Черногории известны.

"Понятно, что люди около Джукановича с криминалом. Есть наркобоссы, которые подконтрольны Джукановчу. Косовский наркобосс Насер Кельменди в интервью для государственного телевидения Черногории сказал, что он лично финансировал правительство Черногории во время референдума для отделения от Сербии. Какие нужны еще доказательства, когда он сам говорит, что своими деньгами, заработанными на торговле кокаином, он купил государственность Черногории", – возмущен Митар Ракчевич, журналист, руководитель отдела криминальной хроники газеты ДАН.

"Мы как коалиция "За будущее Черногории" уже во время выборов сказали, что будет полный разворот внешней политики и он должен быть в сторону наших исторических союзников. Мы хотим улучшить отношения с Сербией, мы хотим, чтобы со всеми соседями были хорошие отношения, а не только с тираном, с Приштиной. Нам очень важно возобновить отношения с Белградом и Москвой", – подчеркнул глава предвыборного штаба оппозиционной народной коалиции «За будущее Черногории» Андрия Мандич, лидер партии "Новая сербская демократия".

Три партии, которые должны войти в кабмин, уже заявили о том, что с силой Джукановича ДПС сотрудничать не будут. Черногория – парламентская республика, а значит, Демократическая партия социалистов впервые за 30 лет лишится абсолютного контроля.