Джукановича предупреждали, напомнил митрополит Иларион

Митрополит Иларион объяснил итоги недавних выборов в Черногории отношением нынешнего президента Мило Джукановича к канонической церкви. В эфире телеканала "Россия 24" глава Отдела внешних церковных связей РПЦ заявил, что Джуканович растерял значительную часть той поддержки, которой он пользовался на протяжении 30 лет. Иларион связывает эту ситуацию с конфликтом власти и церкви.

Наверное, Джуканович хотел получить дополнительные очки на выборах. Но он их потерял, – сказал митрополит и напомнил, что РПЦ предупреждала президента Черногории о таких последствиях. В качестве примера ему приводили опыт экс-президента Украины Петра Порошенко. Который в стремлении заработать очки поддержал раскольников в ущерб канонической церкви и в итоге проиграл на выборах президента Михаилу Зеленскому.

Власти Черногории попытались создать законодательную базу для отчуждения собственности у канонической церкви, чтобы потом ее храмы передавать раскольникам. Все лето перед выборами в стране проходили протестные крестные ходы. Но Джуканович не внял голосу своего народа, он пошел против своего народа, и теперь будет пожинать плоды.

Демократическая партия социалистов, лидером которой является Джуканович, набрала на выборах 35,06% голосов, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" – 32,55%. По мнению аналитиков, оппозиционеры располагают более весомым потенциалом для успешного создания коалиции.