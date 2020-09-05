"Смоленское кольцо": вторая серия для лучших автогонщиков

Пятый этап Российской серии кольцевых гонок, стартующий в субботу, 5 сентября, как и первый пройдет на автодроме "Смоленское кольцо". Это единственная трасса, которая в нынешнем году дважды принимает старты СМП РСКГ. И гонки первых выходных осени будут заметно отличаться от июльских.

На сей раз в паддоке разместятся представители всех семи классов (первый этап пропускали юниоры). А это значит, что за уикенд поклонники автоспорта увидят сразу 12 зрелищных гонок – три в субботу и девять – в воскресенье. Кроме того, все ближе финал сезона СМП РСКГ, и борьба в абсолютном зачете становится все напряженнее.

Надеется на успешны старт команда B-Tuning Pro Racing Team. После хорошего выступления в рамках подмосковного уикенда, прошедшего две недели назад на трассе Moscow Raceway, состав "конюшни" претерпел некоторые изменения, но все пилоты по-прежнему претендуют на подиум.

Участие в первом уикенде сезона принимал лишь Андрей Севастьянов. Для него те две гонки оказались, пожалуй, одними из самых сложных в этом году: сход в первом заезде и 8-е место во втором. Тем не менее, успехи на "Смоленском кольце" у гонщика и руководителя команды также есть. Только в рамках "российского кольца" он одержал здесь семь побед.

Впервые в этом году B-Tuning выставит на этапе второй автомобиль класса "Туринг-Лайт". На нем участие в гонках примет Татьяна Елисеева. Гонщица из Москвы уже выступала в СМП РСКГ в 2014 году, но наибольших успехов за свою карьеру она добилась в ралли-кроссе. В ее активе – бронза чемпионата Северной Европы 2011 года, а также призовые места на отдельных этапах чемпионата России на протяжении нескольких лет.

Александр Буйлов, заработавший две недели назад свой первый финиш в топ-3 во "взрослом" классе S1600, также имеет шансы на повторение этого результата. Из-за пропуска первого этапа и двух сходов в общей классификации он занимает пока лишь двенадцатую строчку, но результаты в новом классе стремительно улучшаются от этапа к этапу.

Егор Ганин, выступающий за B-Tuning Pro Racing Team в категории S1600 Юниор, продолжит вести борьбу за первую строчку абсолюта. Еще ни один уикенд сезона-2020 не обходился для него без подиума, и хотя сход в одной из гонок в Казани не принес ему очков, Ганин занимает 2-е место в общей классификации. Отрыв от лидера довольно велик, но впереди еще три этапа.

Место за рулем второй машины в юниорской категории на этот раз займет дебютант кузовных гонок Кирилл Захаров. Правда, несмотря на отсутствие именно гоночного опыта, Кирилл не раз тренировался за рулем такого автомобиля, в том числе и на "Смоленском кольце", показывая быстрые секунды.

Стоит напомнить, что ограничения, наложенные на участников чемпионата пандемией коронавируса в полной мере пока не отменены. И пятый этап СМП РСКГ снова пройдет без зрителей. Однако воскресные заезды можно будет посмотреть, например, в прямом включении на официальном YouTube-канале СМП РСКГ.